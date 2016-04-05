Pump Liquidity Refueling
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Konstantin MeshcheriakovTrader Since 2008
- Версия: 3.0
RU_ PUMP V3_0 Liquidity — «Заправка» Вашего БалансаЧто такое «Заправка ликвидностью»?
Представьте, что валютный рынок — это скоростное шоссе, а ликвидность — это топливо.
Когда крупные игроки (банки и фонды) «вливают» большие объемы, цена совершает резкий рывок — импульс или «памп».
Советник PUMP V3_0 работает как интеллектуальная заправочная станция: он находит моменты, когда рынок максимально насыщен энергией,
и «перекачивает» это движение прямо в ваш торговый баланс.
Результаты «закачки» (по отчетам тестера):Чистая прибыль, закачанная в баланс: от +81.9% до +673.4% к депозиту за период теста.
Profitability (Прибыльность): достигает 42.59 (на паре EURUSD).
Win Rate (Процент побед): стабильно от 75% до впечатляющих 93.5%.
Технические преимущества:Умный безубыток: Автоматическая защита сделки при достижении 50% пути до цели.
Пирамидинг ликвидности: Безопасная доливка объема по тренду для экспоненциального роста прибыли.
Фильтр импульса: Ищет «чистые» ценовые проливы, игнорируя рыночный шум.
Готовые настройки:Рекомендуемый лот: 0.01 – 0.1. Депозит: от $500 Оптимальный. Плечо: 1:100.