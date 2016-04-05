Pump Liquidity Refueling

RU_ PUMP V3_0 Liquidity — «Заправка» Вашего БалансаЧто такое «Заправка ликвидностью»?
Представьте, что валютный рынок — это скоростное шоссе, а ликвидность — это топливо.
 Когда крупные игроки (банки и фонды) «вливают» большие объемы, цена совершает резкий рывок — импульс или «памп». 
Советник PUMP V3_0 работает как интеллектуальная заправочная станция: он находит моменты, когда рынок максимально насыщен энергией,
 и «перекачивает» это движение прямо в ваш торговый баланс. 
 Результаты «закачки» (по отчетам тестера):Чистая прибыль, закачанная в баланс: от +81.9% до +673.4% к депозиту за период теста. 
 Profitability (Прибыльность): достигает 42.59 (на паре EURUSD). 
 Win Rate (Процент побед): стабильно от 75% до впечатляющих 93.5%. 
 Технические преимущества:Умный безубыток: Автоматическая защита сделки при достижении 50% пути до цели.  
Пирамидинг ликвидности: Безопасная доливка объема по тренду для экспоненциального роста прибыли. 
 Фильтр импульса: Ищет «чистые» ценовые проливы, игнорируя рыночный шум.  
Готовые настройки:Рекомендуемый лот: 0.01 – 0.1.  Депозит: от $500 Оптимальный.  Плечо: 1:100. 

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Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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EMA Grid FX
Konstantin Meshcheriakov
Эксперты
Для торговли на M15 валютная пара EURUSD. Хороший робот, для торговли в любой валюте - с должными настройками (пример EMA_Signal 10 EMA_Trend 60 Take Profit - 0,2-0,3 Lots - 0,20-0,28) - на валютных парах не USD дает до 100 процентов в месяц. На USD - больше 100 процентов в год - все зависит от выбранного для брокера. Система торговли основанна на EMA индикаторе - цена ниже индикатора - покупка, цена выше индикатора - продажа - стратегия сеточной торговле, но чем больше баланс, тем больше откро
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The Snowball Effect Exceeded Time Math
Konstantin Meshcheriakov
Эксперты
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ -  *Правый клик по графику: и выбираем в часах  H2   Советник: The Snowball Effect Exceeded Time Math Символ: AUDCAD Период: H2 (2026.06.01 - 2026.07.05) Параметры: EA_Name= Exceed Time Math Lot=0.02 EMA_period=40 Grid_TP_pips=5 Snowball_TP_pips=10 Distance_pips=20 TP_pips=5 MagicStart=1024 Multiplier=2.0 Spread_const=4 Max_Theoretical_Risk=500.0 Close_On_Risk_Limit=true Min_Cooldown_Minutes=690 Use_Frequency_Filter=true === Safe Profit Settings ==== InpTargetProfit=50000.0 I
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Konstantin Meshcheriakov
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Grid Day Trade Define Trading Days
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