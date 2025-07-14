Currency Trailing MT5

💸 Money Trailing – Gerçek Paraya Dayalı Akıllı Kâr Koruma!

Pip veya puana dayalı klasik trailing yöntemlerinden sıkıldınız mı?
Money Trailing ile artık işlemlerinizi hesap para biriminizle gerçek kâr miktarına göre takip edebilir ve otomatik olarak koruyabilirsiniz – daha mantıklı, daha kazançlı!

🔁 Nasıl çalışır?

Sadece bir tetikleyici kâr miktarı ve bir kilitleme değeri belirleyin (her ikisi de para birimi cinsinden).
Örnek:
👉 Tetikleyici = 20$
👉 Kilitleme = 10$
Herhangi bir pozisyon 20$ kâr ettiğinde, EA otomatik olarak stop loss seviyesini 10$’lık kârı garanti altına alacak şekilde günceller.
Fiyat yukarı gitmeye devam ederse, EA da kârı adım adım kilitlemeye devam eder.

Temel Özellikler:

  • 💵 Pip yerine gerçek paraya dayalı trailing

  • 🎯 Sembol ve/veya sihirli numara ile filtreleme

  • 🔔 Kâr kilitlendiğinde sesli bildirim

  • 📊 Grafik üzerinde özelleştirilebilir etiketle kilitlenen kârı gösterme

  • ⚙️ Kullanımı son derece kolay – çalıştır ve bırak

  • 🔒 Kârı otomatik koruyarak duygusal kararları ortadan kaldırır

  • 🧩 Hem manuel işlemler hem de EA’lerle uyumlu

🎯 Duyguları değil, stratejiyi kullan – kârını otomatik koru, daha fazlasını kazan!

Money Trailing EA’sini hemen dene ve işlem kârlarını akıllıca yönetmeye başla!


