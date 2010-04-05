Global Investing FX Terminal

Global Investing FX Terminal — это комплексный FX-дашборд для MetaTrader 5 — процентные ставки центральных банков, позиции COT CFTC, рэнкинг carry, индексы экономических сюрпризов, перекос опционов, настроения ритейла и корреляции, тринадцать панелей в общей сложности — отображается на едином канвасе без мерцания и обновляется каждые 10 секунд через один прикреплённый EA. Никаких внешних программ не требуется.

Профессиональный анализ валютного рынка требует одновременного доступа к данным, которые обычно рассредоточены по разным платформам: производные инструменты на ставки, правительственные порталы данных, своп-спецификации брокеров, опционные деск. Этот EA собирает всё это в одном экране внутри торгового терминала — там, где принимаются решения.

Содержимое дашборда

Обзор рынка

Таблица валютных пар — Текущие котировки bid/ask для всех 28 пар G10, а также кросс-пар NOK/SEK, когда они присутствуют в Market Watch брокера — до 36 пар в общей сложности. В каждой строке — спред, дневное и недельное изменение, абсолютный диапазон в пипсах и ADR% — текущий диапазон сессии в процентах от 14-дневного среднедневного диапазона. Пара при 95% ADR исчерпала свой статистический дневной потенциал движения; пара при 25% ADR в середине лондонской сессии ещё имеет запас. Цвета обновляются тик за тиком.

Детальный анализ пары — Нажмите на любую строку таблицы, чтобы открыть полноэкранный аналитический оверлей. Всплывающее окно по центру показывает живой график свечей (M5 / M30 / H1 / H4 / D1 / W1, переключение между Свечами, Барами и Линией) с сеткой цен и временной осью в стиле MT5; ADR, ADR%, 52-недельный максимум/минимум и HV30 с цветовой индикацией режима волатильности; оценки Composite и ESI по каждой валюте; ставки центральных банков с классификацией ожиданий; длинная и короткая ставки свопа брокера для пары; чистая позиция COT CFTC; настроения ритейла long/short; Risk Reversal 25-delta на 1 месяц; текущий AI-сигнал для пары с временной меткой; а также отфильтрованная лента новостей, содержащая только заголовки, относящиеся к базовой или котируемой валюте — каждый заголовок кликабелен и открывает полный фрагмент статьи.

Экономический календарь — Высоко- и среднеимпактные события на ближайшие 48 часов из нативного API календаря MT5. Время до публикации, прогноз, предыдущее и фактическое значения по мере их появления. События, наступающие менее чем через 15 минут, подсвечиваются янтарным цветом до срабатывания push-уведомления MT5. Нажмите на любое событие, чтобы открыть всплывающее окно с подробностями, включая график истории "Факт против Прогноза", источник данных и дату следующей публикации.

Открытые позиции — Инструмент, направление, объём, цена открытия, P&L и накопленный своп по каждой активной позиции. Ценность здесь — в соседстве данных: можно наблюдать за открытым лонгом по AUD/USD, одновременно читая в COT о почти экстремальном шорте хедж-фондов по AUD, ставке RBA на повышение и положительном carry — всё на одном экране, не переключаясь.

Макро- и фундаментальные сигналы

Ставки и ожидания ЦБ — Ключевые ставки всех восьми центральных банков G10, а также Norges Bank (NOK) и Riksbank (SEK), когда эти валюты доступны в Market Watch брокера — всего до десяти банков —, с классификацией направленных ожиданий (повышение / удержание / снижение), рыночная вероятность следующего решения по OIS и дата следующего заседания из нативного календаря MT5. Обновляется из дата-пайплайна Global Investing после каждой значимой коммуникации центробанка. Расхождение в ожиданиях двух банков — нередко самый устойчивый FX-сигнал на рынке.

Нажмите на любую строку, чтобы открыть детальное всплывающее окно ставок ЦБ для этого центробанка: ступенчатый график (отраслевой стандарт визуализации ставок денежно-кредитной политики) с полной историей решений из нативного календаря MT5 — до 10 лет — и селектором диапазона 1Г / 2Г / 4Г / 10Г. Прокручиваемая таблица решений под графиком содержит каждое зафиксированное решение: дата, уровень ставки в процентах, изменение в базисных пунктах (зелёный для повышений, красный для снижений) и предыдущая ставка. Окно открывается прокрученным к последнему решению с фактическими данными, пропуская будущие запланированные заседания. Дата следующего заседания берётся напрямую из календаря MT5 и обновляется в течение торгового дня.

Позиционирование COT — Leveraged Funds — Чистая позиция CFTC по семи фьючерсам G10 (NOK и SEK сюда не включены, поскольку ни для одной из этих валют не существует ликвидного фьючерсного контракта CFTC), изменение за неделю и нормированный бар, отражающий экстремумы позиционирования. Временна́я метка в заголовке панели подтверждает точную дату среза CFTC — вы всегда знаете, насколько актуальны данные. Аналитическое преимущество COT — не в направлении, а в выявлении момента, когда переполненная сделка начинает разворачиваться.

Индекс сюрпризов — Скользящая оценка экономических сюрпризов по каждой валюте — семи валютам G10 плюс NOK и SEK. Данные о выходах scoring beat/miss/in-line с убывающим весом по давности. Следует методологии Citi ESI. Импульс сюрпризов, как правило, опережает движение валюты на две-четыре недели, сигнализируя о пересмотрах ещё до их отражения в ценах OIS или ожиданиях ЦБ.

Composite Score — Единый ранжированный бар по каждой валюте на основе шести взвешенных факторов: z-скор COT за 52 недели (25%), Momentum — сглаженное за 5 дней и приведённое к z-скору за 60 дней значение Currency Strength Index (15%), настроения ритейла (18%), сигнал ожиданий ЦБ (18%), carry-доходность, скорректированная на Sharpe (12%), и ESI (12%). Momentum отражает реализованный ценовой тренд и намеренно независим от COT, который отражает позиционирование фондов с плечом, а не динамику цены. Для NOK и SEK, у которых нет ликвидного фьючерсного контракта CFTC, вес COT пропорционально перераспределяется между остальными пятью компонентами вместо того, чтобы засчитываться как нейтральный. Это не торговый сигнал — это поверхность для быстрого сканирования: где многофакторные свидетельства совпадают, а где расходятся.

Контекст рисков

Монитор carry — Все пары G10 из Market Watch брокера с положительной carry-доходностью, ранжированные по аннуализированному доходу, рассчитанному напрямую из текущих своп-ставок брокера — без внешних источников данных. Длинный своп, короткий своп, чистая carry %, 30-дневная историческая волатильность и оценка, скорректированная на Sharpe. Столбец Sharpe наглядно разграничивает пары с высоким carry в условиях низкой волатильности и тот же carry в условиях высокой — принципиально разные профили риска, видимые с первого взгляда.

Настроения ритейла — Соотношение long/short по 36 парам максимум — 28 пар G10 плюс кросс-пары NOK/SEK, когда они доступны в Market Watch брокера. Это слой структурного контекста, а не инструмент выбора времени. Когда 88% ритейл-счетов в шорте по USD/CAD, а COT показывает, что хедж-фонды также сильно короткие по CAD, совпадение двух независимых сигналов толпы качественно отличается от каждого сигнала в отдельности.

Матрица корреляций — 30-дневные скользящие корреляции Пирсона для девяти валют без USD — семи валют G10 плюс NOK и SEK — относительно DXY. Одновременные лонги по EUR/USD, GBP/USD и AUD/USD в период высокой взаимной корреляции — это не три независимые сделки: это несколько единиц шорт-экспозиции на DXY. Матрица делает это очевидным до входа в рынок.

Сила валют — Многотаймфреймовый моментум девяти валют без USD — семи валют G10 плюс NOK и SEK — в виде наложенных линейных рядов (M5 / M15 / H1 / H4 / D1) с текущим значением, подписанным у каждой валюты. Когда выравнивание моментума совпадает с направлением ожиданий ЦБ по той же валюте — оба сигнала усиливают друг друга. Когда расходятся — это сигнал коррекции или надвигающегося пересмотра ожиданий.

Волатильность и опционы — Историческая волатильность за 7, 20 и 90 дней, плюс перекос risk reversal на 1 неделю, 1 месяц и 3 месяца по семи основным парам. Risk reversals измеряют премию подразумеваемой волатильности OTM колл-опционов относительно путов. Смена знака любого risk reversal — с отрицательного на положительный или наоборот — запускает алерт и нередко предшествует направленному движению в базовом инструменте.

Торговые сессии — Актуальный статус (открыта/закрыта) Сиднея, Токио, Лондона и Нью-Йорка. Время отображается по серверному времени брокера с указанием смещения UTC. Пара при 100% ADR в токийскую сессию на рынке, управляемом Лондоном, несёт иной аналитический вес, чем та же статистика на открытии Лондона.

Система оповещений

Терминал отслеживает все источники данных на каждом цикле обновления и отправляет алерты MT5 — с опциональным push-уведомлением в мобильное приложение MetaTrader 5 — при следующих событиях:

  • Изменение классификации ожиданий центрального банка
  • Сдвиг вероятности по OIS сверх настраиваемого порога (по умолчанию: 5 процентных пунктов между циклами)
  • Недельное изменение COT CFTC выше порога (по умолчанию: 10 000 контрактов) или обнаружение новой еженедельной публикации
  • Существенное изменение своп-ставки брокера
  • Событие календаря высокого воздействия, вошедшее в настраиваемое окно предварительного оповещения (по умолчанию: 15 минут)
  • Смена знака risk reversal по любой отслеживаемой паре
  • Обнаружение обновления AI-сигнала между циклами обновления
  • ESI (индекс экономических сюрпризов) достигает настраиваемого экстремального значения
  • Позиционирование COT достигает экстремума z-скора за 52 недели (переполненная сделка)
  • Разрыв корреляции между любыми двумя отслеживаемыми парами относительно их долгосрочной нормы
  • Инверсия временной структуры risk reversal между сроками 1 месяц и 3 месяца
  • Composite Score входит в настраиваемую сильную бычью/медвежью зону или выходит из неё
  • Пара входит в топ-рейтинг carry-сделок или выходит из него

Каждое пересечение порога фиксируется с временной меткой и полным описанием события.

Веб-терминал в комплекте

Покупка включает доступ к веб-терминалу на globalinvesting.github.io — тот же аналитический фреймворк в полноэкранном браузерном интерфейсе, с дополнительными модулями, использующими расширенное пространство экрана:

  • AI Market Narrative — автоматически генерируемый макро-брифинг, обновляемый на открытии каждой основной сессии (Токио, Лондон, Нью-Йорк)
  • Анализ carry по реальным ставкам — ориентиры OIS, скорректированные на рыночные инфляционные ожидания; высокий номинальный carry в экономике с ускоряющейся инфляцией может давать отрицательный реальный carry, принципиально меняя тезис сделки
  • Полные кривые суверенных доходностей — США, Германия, Великобритания, Япония, Австралия, Канада, Новая Зеландия с сравнением текущего дня и предыдущего закрытия и изменениями в базисных пунктах по каждому сроку
  • Детализация позиционирования COT — перцентильные рейтинги z-скора за 52-недельное окно с раздельной разбивкой по Leveraged Fund и Asset Manager; позиции LF и AM нередко расходятся на разворотных точках
  • История экономических сюрпризов — полная запись событий BEAT/MISS/IN LINE за последние 90 дней, лежащая в основе индекса ESI
  • Панель деривативов — форварды CIP, срочная структура risk reversal и номинальный поток OTC DTCC

Лицензионный ключ EA, отображаемый в верхней строке терминала, активирует веб-терминал для той же учётной записи.

Настройка — три шага

Шаг 1: В MT5 перейдите в Сервис → Настройки → Советники и добавьте raw.githubusercontent.com в список разрешённых URL. Это единственное разрешение, которое активирует все панели с внешними данными.

Шаг 2: Прикрепите EA к любому графику. Терминал не использует символ или тайм-фрейм графика — подойдёт любой открытый. Дашборд покрывает всё окно графика.

Шаг 3 (опционально): Настройте параметры под соглашения об именовании символов вашего брокера, предпочтительный интервал обновления и периоды расчёта. Кнопки A+ / A− в верхней строке масштабируют интерфейс под любое разрешение монитора.

Дополнительные материалы

Подробное описание каждой панели, используемая методология и скриншоты из реальной сессии доступны в блоге Global Investing на MQL5. Аналитическая методология каждой панели описана в Global Investing FX Terminal — Methodology.

Часть экосистемы Global Investing

Разработан для совместной работы с Institutional Risk Manager — исполнительным EA, который управляет размером позиций на основе ATR, ступенчатыми выходами и экспозицией портфеля — в отдельном окне графика. Терминал обеспечивает аналитический контекст; Risk Manager исполняет с той же точностью.

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Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
ManHedger MT5
Peter Mueller
4.83 (6)
Утилиты
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before BUYING  and watch my video about it. The price of the ManHedger will increase to 250$ after 20 copies sold. Contact me for user support or bug reports or if you want the MT4 version! MT4 Version  I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own Zone Recovery strategy to capitalize on trending markets. Create Grid trading s
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Утилиты
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% ! Всего  $470 вместо $790!  Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22.08 Суть: используя юзер-интерфейс вы настраиваете параметры, которым должен соответствовать график до входа в позицию(позиции), настраиваете какие входные модели использовать, настраиваете правила по которым надо завершать торговлю и планирование. А всю рутину по наблюдению за графиком и исполнению Lazy Trader берет на себя. полное описание  :: 3 ключевых видео [1] -> [2] -> [3]  :: [ ДЕМО-ВЕРСИЯ ] Чт
Telegram to mt5 pro
Janet Abu Khalil
4 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Pro — Расширенный копировщик сигналов Telegram с Auto-Fix, Multi-TP, управлением риском и полным управлением сделками Telegram to MT5 Pro — профессиональный копировщик сигналов Telegram Telegram to MT5 Pro автоматически копирует торговые сигналы из Telegram прямо в ваш аккаунт MetaTrader 5 в реальном времени с полным контролем риска, исполнения и управления сделками. Система состоит из двух компонентов: • Expert Advisor (EA), работающий внутри MetaTrader 5 • Desktop bridge прило
MT5 Trading Deck
Manuel Michiels
5 (2)
Утилиты
One button. One trade. MT5 Trading Deck is a hotkey trading panel for MetaTrader 5 that turns the platform into a keyboard-driven execution cockpit. Stop loss, take profit and lot size are pre-calculated for every key; the moment you press, a market order is live on the broker. A complete technical user manual is attached in the product Comments section. It documents every input parameter, the full hotkey map, the recommended Stream Deck XL layout, and the advanced workflows for Pre-Limit orders
QCML Assistant
Maxime Turcotte-lafreniere
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QCML Assistant MT5 Your Trading. Our Assistant. Your Edge. Looking for a tool that completely transforms your experience on MetaTrader 5? QCML Assistant is the all-in-one solution built by traders, for traders. Just one tool installed on your chart, and you get access to an ultra-complete, ultra-fast, and ultra-simple trading platform. No more hours wasted setting up your workspace. No more complicated trade entries. With QCML Assistant, everything becomes simple, smooth, and efficient right fro
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Утилиты
ВНИМАНИЕ : Чтобы получить бесплатную пробную версию, посетите мой сайт.  Руководство Руководство пользователя RiskGuard Management — ваш главный союзник для безкомпромиссной торговли. Lot Calculator — Автоматический расчет лота. Quantum — Автоматический риск для максимизации прибыли и снижения просадок. Automatic Journal — Включён и доступен для бесплатного скачивания на моем сайте. Automatic Screenshot — Два скриншота: при открытии и при закрытии сделки. Partial Profit — Умное частичное закры
Trade Analyzer Pro
Ian Nganga Comba
Утилиты
Forex Analyzer Pro Панель аналитики торгового счета MT5 Forex Analyzer Pro — это веб-платформа для аналитики торговли, разработанная для пользователей MetaTrader 5. Forex Analyzer Pro синхронизирует активность счета из MetaTrader 5 и организует торговую информацию в инструменты аналитики, отчетности, мониторинга и ведения журнала через структурированную панель управления. Платформа позволяет пользователям получать доступ к своей торговой панели через поддерживаемые веб-браузеры на настольных ком
Flash Trade MT5
Bai Jiang Zhou
Утилиты
# If you have any other requirements or are interested in collaboration, please contact  dev.quantech.london@gmail.com . Flash Trade (FT) Most friendly manual trading tool. Easy operation to secure your funds. Features of FT Click the chart to trade fast FT supports market orders and pending orders Click twice to complete the order and set SL and TP Click trice to complete the pending order and set SL and TP Automatically set the stop-loss amount of each order to a fixed percentage of the bala
Hedge Trimmer EA
Michael Sipho Bhiya
Утилиты
Hedge Trimmer & Roll-Over EA Managing a hedged position means carrying two opposing trades simultaneously. Over time, the losing side grows while the profitable side offsets it. The standard problem is that closing the loser costs money you may not have sitting in cash — it has to come from somewhere. Hedge Trimmer EA solves this by using the floating profit on your winning trades as the funding source to progressively close down the losing side. It identifies which trades are in profit, uses a
EA Performance Logger Telegram
Abdulqudus Tomiwa Akande-owoo
Утилиты
The Performance Logger is a utility for MetaTrader 5 designed to track and report account metrics. It identifies trades based on specific criteria and provides summaries of account activity. Main Functions Automated Reporting : Generates summaries of account performance and sends them to specified communication channels (Telegram or Discord) on a weekly, monthly, or yearly basis. Strategy Analysis : Organizes performance data based on the specific Expert Advisor or strategy used for each trade.
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Утилиты
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
Tick Chart Service
Semyon Isakov
Утилиты
TICK CHART SERVICE - Профессиональный сервис тиковых графиков для MT5 tg @eeevleee КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ Tick Chart Service - это инновационный сервис для MetaTrader 5, который создает полноценные тиковые графики из любого инструмента в режиме реального времени. Система преобразует поток тиков в кастомный символ, позволяя торговать и ана
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
Утилиты
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (11)
Утилиты
Этот программный продукт не имеет аналогов в мире, поскольку он является универсальным "пультом управления" торговых операций, начиная от получения торговых сигналов, автоматизации входа в позиции, установки стоп-лоссов и тейк-профитов, а также трейлинга прибыли одновременно по множеству сделок в одном открытом окне. Интуитивно понятное управление экспертом в "три клика" на экране монитора позволяет полноценно использовать все его функции на разного рода компьютерах, включая планшетные. Взаимоде
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
Утилиты
TradePad - это инструмент как для ручной, так и алгоритмической торговли.  Представляем вам простое решение для быстрых торговых операций и контроля позиций на нескольких торговых инструментах. Внимание, приложение не работает в тестере стратегий! Пробная версия приложения для демо-счета и описание всех инструментов Интерфейс приложения адаптирован для мониторов с высоким разрешением, прост и интуитивно понятен. Для комфортной работы, трейдеру предлагается следующий набор инструментов: менеджер
News Trader Pro MT5
Vu Trung Kien
Утилиты
News Trader Pro - уникальный робот, позволяющий торговать на новостях по вашей стратегии. Он загружает все новости с нескольких популярных Forex-сайтов. Вы можете выбрать любую новость и настроить стратегию на торговлю по ней, а затем советник News Trader Pro будет торговать автоматически по выбранной стратегии на этой новости. Выход новости позволяет выиграть пипсы, так как в это время, как правило, происходит большое значение цены. Благодаря этому инструменту торговля на новостях стала проще,
Elliott Wave Counter MT5
Omar Alkassar
3 (1)
Утилиты
Elliott Wave Counter — это панель для быстрой и удобной ручной разметки волн Эллиотта. Можно выбрать цвет и уровень оценок. Также есть функции для удаления последней разметки и всей разметки, сделанной инструментом. Разметка производится в один клик. Нажмите пять раз - будет пять волн! Счетчик волн Эллиотта станет отличным инструментом как для начинающих, так и для профессиональных аналитиков волн Эллиотта. Руководство по установке и вводу волнового счетчика Эллиотта если ты хочешь получить    
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
Утилиты
Если вы хотите рисовать линии Поддержки и Сопротивления, просматривать: дневные уровни открытия рынка, классические уровни разворота, уровни разворота Фибоначчи, трендовые линии, уровни Фибоначчи, время до закрытия свечи, а также текущий спред. Если вы хотите выставлять ваши ордера с точным лотом, который отвечает вашему желаемому риску стоп-лосса. Если вы хотите делать все это и много другое всего одним кликом, тогда это идеальный инструмент для вас. Этот инструмент позволит вам чувствовать себ
Dashboard Babon Scalping System MT5
Wang Yu
Утилиты
提供专业的EA编程服务，推出特色仪表盘EA编程，将您的交易策略自动化，可视化，一个图表管理多个交易货币对，详情查看: http://www.ex4gzs.com   Providing quick Developments and Conversion of MT4/MT5 EAs, Indicators, Scripts, and Tools. If you are looking for an Dashboard EA to turn your trading strategy into auto trading algo and to manage multi trades in one chart with visualizing tool, come and visit http://www.ex4gzs.com/en for more details. 如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feat
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
Утилиты
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
4.78 (32)
Утилиты
Утилита позволяет строить различные виды графиков: Секундный график от 1 секунды до 86400 секунд Тиковый график от 1 тика и выше Объемный график Дельтовый график Ренко график Рендж график Демоверсия утилиты https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond Встроенные индикаторы для объемного анализа:  дневной профиль рынка и профиль рынка выбираемого таймфрейма, Cluster Search, Imbalance, VWAP, Dynamic POC, VAH, VAL профиль стакана цен вертикальный объем с различными вариантами отображения, дельта
Другие продукты этого автора
Monte Carlo Equity Projection
Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Индикаторы
Monte Carlo Equity Projection выполняет бутстреп-симуляцию на основе истории закрытых сделок вашего счёта и строит процентильный конус будущих траекторий депозита прямо на графике — без предполагаемого распределения доходности, без внешнего источника данных. Подключите индикатор к любому графику — он считывает реальные закрытые сделки счёта через нативный API MT5, пересэмплирует их тысячи раз с возвращением и строит реалистичный диапазон исходов, вытекающий из вашей текущей статистики, а не фикс
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CSI Currency Strength
Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Индикаторы
The CSI Currency Strength indicator ranks all ten G10 currencies by momentum strength using a multi-lookback Z-score model, displayed as a live on-chart panel. Attached to any chart, it runs independently of the chart's symbol or timeframe. The methodology follows the multi-horizon momentum framework from Asness, Moskowitz & Pedersen (2013), applied cross-sectionally to G10 currencies. Rather than comparing a single bar against the previous close — which introduces a cliff-edge artifact at each
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Carry Trade Monitor
Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Индикаторы
The Carry Trade Monitor is a chart indicator for MetaTrader 5 that automatically scans all symbols in the Market Watch and ranks every swap-paying pair by annualised carry yield, displayed as a live on-chart panel. No configuration is required — attach to any chart and it runs immediately. Carry yield calculations read directly from the broker's own swap specifications via the MT5 symbol feed. There is no external data source, no URL permission required, and no dependency on third-party rate dat
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Institutional Risk Manager
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Утилиты
Institutional Risk Manager управляет расчётом объёма позиции, исполнением ордеров, поэтапным выходом из сделки, трейлинг-стопами, мониторингом экспозиции портфеля и фильтрами по новостным событиям — всё через единую панель на графике MetaTrader 5. Объём лота рассчитывается автоматически на основе баланса счёта и расстояния до стопа. Поэтапный выход исполняется на настраиваемых R-мультипликаторах, а на финальной цели выставляется TP на стороне брокера, чтобы выход сработал даже при офлайн-состоян
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