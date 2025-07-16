Currency Trailing MT5

💸 Money Trailing – Intelligentes Gewinn-Management basierend auf echtem Geld

Haben Sie genug von Trailing-Stops in Pips, die nicht den echten Gewinn widerspiegeln?

Mit Money Trailing verwalten Sie Ihre Positionen auf Basis von realem Geld, in der Währung Ihres Kontos – einfach und effektiv.

🔁 So funktioniert's:

Legen Sie einen Auslösewert und einen Sicherungswert fest, beide in Geldbeträgen.

Beispiel:

👉 Auslöser = 20 €

👉 Sicherung = 10 €

Wenn ein Trade 20 € schwebenden Gewinn erreicht, wird der Stop Loss automatisch angepasst, um 10 € Gewinn zu sichern.

Und wenn der Preis weiter steigt, wird der Gewinn weiter automatisch gesichert.

✅ Hauptfunktionen:

💵 Trailing basierend auf Geld , nicht auf Pips

🎯 Filter nach Symbol und/oder Magic Number

🔔 Signalton , wenn Gewinn gesichert wurde

📊 Etikett im Chart , das den gesicherten Gewinn anzeigt

⚙️ Einfach zu bedienen – sofort einsatzbereit

🔒 Emotionen ausschalten und automatisch Gewinne sichern

🧩 Funktioniert mit manuellen und automatisierten Trades

🎯 Entfernen Sie Emotionen aus dem Trading – lassen Sie Ihre Gewinne laufen und sichern Sie sie automatisch.

Probieren Sie Money Trailing noch heute aus!