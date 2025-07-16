Currency Trailing MT5
- Antonio Franco
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 16 Juli 2025
- Aktivierungen: 5
💸 Money Trailing – Intelligentes Gewinn-Management basierend auf echtem Geld
Haben Sie genug von Trailing-Stops in Pips, die nicht den echten Gewinn widerspiegeln?
Mit Money Trailing verwalten Sie Ihre Positionen auf Basis von realem Geld, in der Währung Ihres Kontos – einfach und effektiv.
🔁 So funktioniert's:
Legen Sie einen Auslösewert und einen Sicherungswert fest, beide in Geldbeträgen.
Beispiel:
👉 Auslöser = 20 €
👉 Sicherung = 10 €
Wenn ein Trade 20 € schwebenden Gewinn erreicht, wird der Stop Loss automatisch angepasst, um 10 € Gewinn zu sichern.
Und wenn der Preis weiter steigt, wird der Gewinn weiter automatisch gesichert.
✅ Hauptfunktionen:
💵 Trailing basierend auf Geld, nicht auf Pips
🎯 Filter nach Symbol und/oder Magic Number
🔔 Signalton, wenn Gewinn gesichert wurde
📊 Etikett im Chart, das den gesicherten Gewinn anzeigt
⚙️ Einfach zu bedienen – sofort einsatzbereit
🔒 Emotionen ausschalten und automatisch Gewinne sichern
🧩 Funktioniert mit manuellen und automatisierten Trades
🎯 Entfernen Sie Emotionen aus dem Trading – lassen Sie Ihre Gewinne laufen und sichern Sie sie automatisch.
Probieren Sie Money Trailing noch heute aus!