Премиальное решение для торговли золотом





KING DARWIN был разработан, чтобы помочь трейдерам добиваться успеха, придерживаясь долгосрочного взгляда на рынок. В основе лежит очень простая концепция: дисциплина и уважение к рискам. Только одна позиция одновременно, заранее установленные Stop Loss и Take Profit для каждой сделки, максимум одна сделка в день и никакой ненужной чрезмерной торговли.

LIVE SIGNAL Готов для Darwinex (Darwinex Ready) — этот советник изначально создавался в первую очередь для торговли на Darwinex в режиме Mode 1.

СТАРТОВАЯ ЦЕНА — не упустите эту возможность! Цена увеличивается на 10$ после каждых 5 продаж!

По текущей цене осталось всего 5 копий.

Далее — повышение цены.

Этот советник распространяется ограниченным тиражом для сохранения эффективности стратегии.

Фактически такая стартовая цена — это подарок, учитывая объем средств, вложенных в разработку.

Торговый движок, проверенный в реальных рыночных условиях и созданный с максимальной точностью:

Этот советник разработан для стабильного и плавного роста без принятия чрезмерных рисков.

Элитная трендовая система, которая использует структурированное рыночное движение.

Более 14 лет торгового опыта воплощены в дисциплине алгоритма.

Когда вероятность успеха высока, KING DARWIN открывает сделки, часто превращая одно сильное движение рынка в прибыльную позицию, которая закрывается с молниеносной скоростью благодаря трейлинг-стопам.

Иногда также используется более классический подход, при котором позиции остаются открытыми до достижения Take Profit или Stop Loss.

Главная цель советника — стабильность, дисциплина и долгосрочные результаты.

Независимо от того, новичок вы или опытный трейдер, настройка проста и полностью готова к использованию:

• Plug & Play установка: просто прикрепите советник к графику XAUUSD. Никаких сложностей, хаоса и бесконечной тонкой настройки.

• Без сложных параметров: все полностью оптимизировано. Вам не нужно ничего изменять.

• Mode 0: настройки по умолчанию для счетов с низкими спредами. Более высокий уровень риска по сравнению с Mode 1.

• Mode 1: специальный режим, разработанный для торговли на DARWINEX или на стандартных счетах с более высокими спредами.

• Гибкость по таймфреймам: работает на любом таймфрейме, используя тот же высокоэффективный торговый алгоритм.

• Круглосуточный мониторинг поведения цены золота (24/24): определяет наиболее активно торгуемые зоны и, используя направленное смещение рынка и структуру тренда, открывает сделки с высокой точностью при появлении благоприятных условий.

Минимальные требования и рекомендации

• Рекомендуемые брокеры: брокеры с типом счетов ECN / RAW / LOW Spread.

• Специально оптимизирован для Ultima Markets. Используйте код: MeanFX при открытии Cent или ECN счета в Ultima Markets — для наших клиентов были согласованы лучшие условия.

• Котировки золота XAUUSD с двумя знаками после запятой.

• Минимальный стартовый депозит: от 100$ (не рекомендуется).

• Рекомендуемый стартовый депозит: от 300$ и выше.

• Тип счета: Hedging (хеджирование).

Важное предупреждение

Автор данного торгового советника не гарантирует получение прибыли.

Торговля на финансовых рынках связана со значительными рисками, а при использовании неподходящих настроек риска убытки могут превысить ожидания.

Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.

Этот советник является профессиональным торговым инструментом, однако это не означает гарантии заработка.

Пользователь полностью несет ответственность за:

• Тестирование советника на демо-счете перед использованием на реальном счете.

• Выбор подходящих настроек риска.

• Понимание рисков, связанных с автоматической торговлей.

Заключительные замечания

Этот советник подходит трейдерам, которые ценят:

• Структурированную торговую логику.

• Строгий контроль рисков.

• Прозрачную и дисциплинированную автоматизацию.

• Особенности поведения рынка золота.

Данный советник не предназначен для азартной торговли или ожидания нереалистичной прибыли. Он создан для трейдеров, которые готовы сначала тщательно протестировать систему, понять ее особенности и адаптировать уровень риска в соответствии со своими целями.