King Darwin

5

Премиальное решение для торговли золотом

KING DARWIN был разработан, чтобы помочь трейдерам добиваться успеха, придерживаясь долгосрочного взгляда на рынок. В основе лежит очень простая концепция: дисциплина и уважение к рискам. Только одна позиция одновременно, заранее установленные Stop Loss и Take Profit для каждой сделки, максимум одна сделка в день и никакой ненужной чрезмерной торговли.

LIVE SIGNAL Готов для Darwinex (Darwinex Ready) — этот советник изначально создавался в первую очередь для торговли на Darwinex в режиме Mode 1.

СТАРТОВАЯ ЦЕНА — не упустите эту возможность! Цена увеличивается на 10$ после каждых 5 продаж!

По текущей цене осталось всего 5 копий.
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Этот советник распространяется ограниченным тиражом для сохранения эффективности стратегии.

Фактически такая стартовая цена — это подарок, учитывая объем средств, вложенных в разработку.

Торговый движок, проверенный в реальных рыночных условиях и созданный с максимальной точностью:

Этот советник разработан для стабильного и плавного роста без принятия чрезмерных рисков.

Элитная трендовая система, которая использует структурированное рыночное движение.

Более 14 лет торгового опыта воплощены в дисциплине алгоритма.

Когда вероятность успеха высока, KING DARWIN открывает сделки, часто превращая одно сильное движение рынка в прибыльную позицию, которая закрывается с молниеносной скоростью благодаря трейлинг-стопам.

Иногда также используется более классический подход, при котором позиции остаются открытыми до достижения Take Profit или Stop Loss.

Главная цель советника — стабильность, дисциплина и долгосрочные результаты.

Независимо от того, новичок вы или опытный трейдер, настройка проста и полностью готова к использованию:

• Plug & Play установка: просто прикрепите советник к графику XAUUSD. Никаких сложностей, хаоса и бесконечной тонкой настройки.

• Без сложных параметров: все полностью оптимизировано. Вам не нужно ничего изменять.

• Mode 0: настройки по умолчанию для счетов с низкими спредами. Более высокий уровень риска по сравнению с Mode 1.

• Mode 1: специальный режим, разработанный для торговли на DARWINEX или на стандартных счетах с более высокими спредами.

• Гибкость по таймфреймам: работает на любом таймфрейме, используя тот же высокоэффективный торговый алгоритм.

• Круглосуточный мониторинг поведения цены золота (24/24): определяет наиболее активно торгуемые зоны и, используя направленное смещение рынка и структуру тренда, открывает сделки с высокой точностью при появлении благоприятных условий.

Минимальные требования и рекомендации

• Рекомендуемые брокеры: брокеры с типом счетов ECN / RAW / LOW Spread.

• Специально оптимизирован для Ultima Markets. Используйте код: MeanFX при открытии Cent или ECN счета в Ultima Markets — для наших клиентов были согласованы лучшие условия.

• Котировки золота XAUUSD с двумя знаками после запятой.

• Минимальный стартовый депозит: от 100$ (не рекомендуется).

• Рекомендуемый стартовый депозит: от 300$ и выше.

• Тип счета: Hedging (хеджирование).

Важное предупреждение

Автор данного торгового советника не гарантирует получение прибыли.

Торговля на финансовых рынках связана со значительными рисками, а при использовании неподходящих настроек риска убытки могут превысить ожидания.

Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.

Этот советник является профессиональным торговым инструментом, однако это не означает гарантии заработка.

Пользователь полностью несет ответственность за:

• Тестирование советника на демо-счете перед использованием на реальном счете.

• Выбор подходящих настроек риска.

• Понимание рисков, связанных с автоматической торговлей.

Заключительные замечания

Этот советник подходит трейдерам, которые ценят:

• Структурированную торговую логику.

• Строгий контроль рисков.

• Прозрачную и дисциплинированную автоматизацию.

• Особенности поведения рынка золота.

Данный советник не предназначен для азартной торговли или ожидания нереалистичной прибыли. Он создан для трейдеров, которые готовы сначала тщательно протестировать систему, понять ее особенности и адаптировать уровень риска в соответствии со своими целями.


Отзывы 1
Roberto Liguoro
1520
Roberto Liguoro 2026.06.13 17:43 
 

Really nice ea, by the way the developer is very helpful and a good person. I recommend it!

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The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
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5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
Gold Slayer
Eugen-alexandru Zibileanu
4.64 (11)
Эксперты
Gold Market Domination Прецизионная скальпинговая машина, разработанная на QuantConnect (непревзойдённая на рынке золота, пишите в ЛС за настройками) Она создана с одной целью: полное доминирование на рынке GOLD (XAUUSD) с постоянно прибыльными результатами трейдинга. старые сигналы смотрите на нашей странице MyFXBook MeanFX СТАРТОВАЯ ЦЕНА: Сейчас повышена до 99$ — осталось 2 копии по этой цене, не упустите возможность! Цена повышается на 10$ после каждых 5 продаж! Финальная цена 1666$ Честн
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Surfer EA
Eugen-alexandru Zibileanu
4.83 (12)
Эксперты
Прокатитесь на волнах RSI Surfer EA — это свежий и динамичный Grid Expert Advisor, созданный для навигации по рынку Forex с использованием умной логики на основе RSI в сочетании с подтверждением тренда. ПОПРОБУЙТЕ наши полнофункциональные версии EA для золота: Gold Slayer (будущий лидер рынка) или Quant Invest < Входы Surfer EA основаны на нашем топовом индикаторе: Reversion King (ОТПРАВИТЕЛЬ И МЕНЕДЖЕР TELEGRAM-СИГНАЛОВ — автоматически управляет вашим Telegram-каналом с сигналами) ПОЛУЧИТЕ НАШ
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Quant Invest
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (3)
Эксперты
Создан для трейдеров, разработан для результатов Высокоточная скальпинговая система, специально разработанная для рынка GOLD (XAUUSD) через QuantConnect. LIVE SIGNAL (не используйте на Darwinex, это лишь демонстрационный стресс-тест — на других площадках результаты будут значительно лучше) Quant Invest был создан для трейдеров с долгосрочным видением, которые подходят к рынку дисциплинированно и с уважением: только одна позиция одновременно, заранее определённые Stop Loss и Take Profit для каждо
MeanReversion Pro System
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (1)
Индикаторы
Mean Reversion Pro System Высокоточный индикатор возврата к среднему (Mean Reversion), объединяющий три независимых сигнальных движка с сигналами BUY и SELL, два осцилляторных фильтра и адаптивный мульти-таймфреймовый луч Ганна в одном оптимизированном инструменте, созданном специально для скальпинга. Особенности: Без перерисовки (No Repaint) Мульти-таймфреймовый анализ Автоматические TP и SL Звуковые оповещения Оптимизирован для таймфреймов M3–M5 Определение ложных пробоев по теням свечей (Wick
Super Hero Signals
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4 (3)
Индикаторы
SUPER HERO Signals — новый индикатор от MeanFX. Он объединяет точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL, что позволяет находить сделки с наилучшими статистическими характеристиками. Цена увеличивается после каждых 5 покупок. Следующая цена — 50$ . Перед покупкой напишите мне, чтобы получить доступ к демонстрации на реальном графике и актуальной торговой статистике. Это поможет вам принять взвешенное решение и, надеюсь, улучшить ваш торговый процесс. Что делает этот индикатор особенным
Candle Timer and Spread
Eugen-alexandru Zibileanu
Утилиты
ENJOY for FREE  kindly leave a positive review. Candle elapsing time and spread on the  Bid Price Line Apply to Chart > Works on any timeframe, no bugs, fully optimised Try the Gold Version EA   < Click here Candle Time Indicator, Candle Timer, Candle Clock, Candle Timer for MT5, Time Candle, Timer Candle. Spread Indicator, Spread count, Spread Clock, Spread Timer, Spread in Points, Spread in Pips
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MeanReversion Pro System MT4
Eugen-alexandru Zibileanu
Индикаторы
Mean Reversion Pro System MT4 Version A precision mean reversion indicator combining three independent signal engines with BUY and SELL signals , two oscillator filters, and an adaptive multi-timeframe Gann ray, all in a single, optimized tool built for scalpers. No repaint  Multi-timeframe  Auto TP SL  Sound alerts  3m-5m optimized  Wick detection + Candle break The concept: Standard Bollinger Bands only signal when price   closes   beyond the band missing the countless high-probability setup
Bitcoin Emperor
Eugen-alexandru Zibileanu
Эксперты
Правьте криптовалютным рынком Bitcoin Emperor EA   это новый и динамичный эксперт-советник, разработанный для торговли на рынке Bitcoin BTCUSD с подтверждением тренда, используя стратегию, которая доказала свою эффективность с конца 2024 года и остается актуальной по сегодняшний день. ПОПРОБУЙТЕ VIP-эксперта для золота: Gold Slayer Входы Bitcoin Emperor основаны на нашем индикаторе премиум-класса: Reversion King (ОТПРАВИТЕЛЬ И МЕНЕДЖЕР СИГНАЛОВ В TELEGRAM  автоматически управляет вашим Telegram-
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Neuro Gann
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Индикатор неврологического обучения: Установите его на график и позвольте ему самостоятельно найти свои лучшие настройки. Neuro Gann AI — это нейросетевой сигнальный индикатор для MetaTrader 5, который делает то, что большинство инструментов оставляют на вас. Он изучает недавнюю историю и текущее состояние рынка выбранного символа, определяет все лучшие настройки для фильтров индикатора, расстояния Stop Loss и Take Profit, которые дали бы наилучшие результаты, и применяет их за вас. Переключитес
MeanFX Hydra
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (1)
Эксперты
Торгуйте связью между Золотом и AUD вместе с Double Headed Hydra Австралия является одним из крупнейших экспортёров золота в мире, поэтому движения XAUUSD часто напрямую влияют на силу австралийского доллара. Когда цены на золото растут, AUD обычно укрепляется, создавая высоковероятные импульсные сетапы на AUDCAD. Этот Expert Advisor создан для определения и торговли в таких рыночных условиях, объединяя ценовое движение золота с трендовым поведением AUDCAD. Это помогает захватывать возможности,
Candle Timer and Spread Met4
Eugen-alexandru Zibileanu
Индикаторы
ENJOY for FREE  kindly leave a positive review. Candle elapsing time and spread on the  Bid Price Line Apply to Chart > Works on any timeframe, no bugs, fully optimised Candle Time Indicator, Candle Timer, Candle Clock, Candle Timer for MT5, Time Candle, Timer Candle. Spread Indicator, Spread count, Spread Clock, Spread Timer, Spread in Points, Spread in Pips
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Gridney Spears
Eugen-alexandru Zibileanu
4.67 (3)
Эксперты
Using Grids with Efficacity and Style Gridney Spears EA is a dynamic Martin Girl Expert Advisor designed to navigate the AUDCAD market with smart ADR based logic combined with trend confirmation from Moving Averages. > TRY our full Version EA for gold:   Gold Slayer  (the future leader of the market) Try our top tier indicator: Reversion King (TELEGRAM SIGNAL SENDER and MANAGER- auto runs your telegram signal channel) >GET OUR HIGH% WINRATE INDICATOR HERE<   Current Status: TESTING PERIOD -  Lea
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The One MeanFX
Eugen-alexandru Zibileanu
Эксперты
One Market. One Strategy. One Winner... Продвинутый торговый советник для золота с интеллектуальной системой хеджирования и восстановления позиций. Попробуйте улучшенную версию: Gold Slayer или Quant Invest < Точки входа One основаны на нашем флагманском индикаторе высшего уровня: Reversion King . ПОЛУЧИТЕ НАШ ИНДИКАТОР С ВЫСОКИМ ПРОЦЕНТОМ УСПЕШНЫХ СДЕЛОК ЗДЕСЬ < Настройки Торговый инструмент: XAUUSD (Золото) Таймфрейм: H1 Рекомендуемый размер депозита: от $2 000 — высокий риск от $5 000 — средн
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Reversion King MT4
Eugen-alexandru Zibileanu
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Новый король на рынке — Индикатор + Управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) (ПОЛНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА) Этот индикатор включает в себя продвинутую торговую стратегию, полноценную торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему возврата к среднему (Mean Reversion), основанную на расширениях Envelopes и усиленную несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятностных разворотных точек входа с сигналами BUY и SELL. Индикатор НЕ перерисовыва
Super Hero Signals MT4
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SUPER HERO Signals   — новый индикатор от MeanFX. Он объединяет точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL, что позволяет находить сделки с наилучшими статистическими характеристиками. Цена увеличивается после каждых 5 покупок. Следующая цена —   50$ . Перед покупкой напишите мне, чтобы получить доступ к демонстрации на реальном графике и актуальной торговой статистике. Это поможет вам принять взвешенное решение и, надеюсь, улучшить ваш торговый процесс. Что делает этот индикатор особе
Candle Flowing PnL on Chart
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Eugen-alexandru Zibileanu
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Eugen-alexandru Zibileanu
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Фильтр:
Roberto Liguoro
1520
Roberto Liguoro 2026.06.13 17:43 
 

Really nice ea, by the way the developer is very helpful and a good person. I recommend it!

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