Currency Trailing MT5

💸 Money Trailing – Sécurisez vos gains en argent réel intelligemment !

Fatigué du trailing par pips ou points qui ne reflètent pas vos vrais gains ?
Avec Money Trailing, vous gérez vos bénéfices en fonction de l'argent réel, dans la devise de votre compte – pour un contrôle plus précis.

🔁 Comment ça marche :

Définissez un niveau de déclenchement et un montant à verrouiller, tous deux en argent.
Exemple :
👉 Déclenchement = 20 €
👉 Verrouillage = 10 €
Dès qu’un ordre atteint 20 € de profit flottant, le SL est déplacé pour verrouiller 10 € de gain.
Si le prix continue dans votre direction, l’EA verrouille encore plus de gains – automatiquement.

Fonctionnalités principales :

  • 💵 Trailing basé sur l’argent réel, pas en pips

  • 🎯 Filtrage par symbole et/ou numéro magique

  • 🔔 Alerte sonore lors du verrouillage de profit

  • 📊 Étiquette graphique avec bénéfices verrouillés, personnalisable

  • ⚙️ Facile à utiliser – plug and play

  • 🔒 Supprime les émotions en fixant les gains automatiquement

  • 🧩 Compatible avec les ordres manuels et automatiques

🎯 Éliminez les émotions du trading et protégez vos bénéfices intelligemment.

Essayez Money Trailing aujourd’hui et améliorez votre gestion de gains !


Plus de l'auteur
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Experts
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Définissez automatiquement des niveaux précis de TP et SL sur n'importe quelle position ️ Compatible avec tous les symboles et EAs, filtrage par symbole ou magic number Ce robot expert vous permet de définir les niveaux de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) à l’aide de valeurs de prix exactes (ex: 1.12345 sur EURUSD). Pas de pips ou points — uniquement une gestion précise des ordres, filtrables par symbole ou magic number. Caractéristiq
OpenCharts for OpenOrders
Antonio Franco
Utilitaires
OpenCharts for OpenOrders – Gestion intelligente des graphiques Glissez ce script sur n'importe quel graphique , et il ouvrira automatiquement un nouveau graphique pour chaque symbole unique avec une position ouverte. ️ Fonctionnalités principales : Ouvre un graphique par symbole avec des ordres ouverts Évite les doublons – même avec 10 ordres sur le même symbole, un seul graphique sera ouvert Choix du timeframe avant exécution Léger, rapide et pratique pour gérer plusieurs positions Gain de
FREE
Currency Trailing
Antonio Franco
Experts
Money Trailing – Sécurisez vos gains en argent réel intelligemment ! Fatigué du trailing par pips ou points qui ne reflètent pas vos vrais gains ? Avec Money Trailing , vous gérez vos bénéfices en fonction de l'argent réel , dans la devise de votre compte – pour un contrôle plus précis. Comment ça marche : Définissez un niveau de déclenchement et un montant à verrouiller , tous deux en argent. Exemple : Déclenchement = 20 € Verrouillage = 10 € Dès qu’un ordre atteint 20 € de profit f
Set TP and SL in Pips Points or Currency
Antonio Franco
Experts
Set TP and SL in Pips Points or Currency – Gestionnaire Automatique de TP/SL pour MT4 Cet EA simple mais puissant définit automatiquement les niveaux de Take Profit et Stop Loss de vos ordres ouverts, selon l'unité de votre choix : pips , points ou montant en argent . ️ Fonctions principales : • Applique automatiquement le TP et le SL dès qu’un ordre est ouvert • Choix entre Pips, Points ou montant en argent • Logique intelligente – si le TP ou SL est déjà atteint, la position est
Show secured
Antonio Franco
Indicateurs
Secured Profits – Affichez instantanément vos gains réellement sécurisés Savez-vous combien de vos profits sont réellement protégés sur vos trades ouverts ? Secured Profits est un indicateur intelligent et puissant pour MT4 qui affiche en temps réel le montant exactement sécurisé par les stop loss actuels sur vos positions ouvertes. Contrairement aux outils classiques, Secured Profits ne se contente pas de montrer les bénéfices flottants ou les trades déjà "lockés". Il prend en compte toutes
Draw Lines
Antonio Franco
Indicateurs
Tracez facilement les niveaux d’entrée, de take profit et de stop loss sur votre graphique pour analyser et suivre les signaux de trading. Fonctionnalités principales Saisie facile des valeurs d’entrée, TP1, TP2, TP3 et SL Ligne verticale optionnelle pour marquer l’heure exacte du signal Étiquettes et couleurs personnalisables pour chaque ligne Évaluez visuellement la précision et le ratio risque/rendement des signaux Compatible avec tous les actifs et toutes les unités de temps Aucun recal
Clock Trades
Antonio Franco
Experts
Clock Trades – Le trading précis à l’heure ! Clock Trades est un EA intelligent et fiable qui permet d’automatiser vos ordres selon l’heure choisie . Définissez l’heure et la minute exactes , vos paramètres de trading, et laissez l’EA exécuter avec précision. Utilise l’heure du serveur ou locale Fonctionne sur n’importe quel symbole ou liste personnalisée Contrôle total des exceptions d’achat et de vente TP/SL en Pips, Points ou Argent Reprise automatique en cas de Common Error
Invisible TP and SL by Ticket
Antonio Franco
Experts
Invisible TP and SL by Ticket Prenez le contrôle total de vos trades avec précision et discrétion. Cet Expert Advisor vous permet de définir des niveaux de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) pour un numéro de ticket spécifique , sans ouvrir plusieurs graphiques ni utiliser plusieurs EAs. Comment ça marche : Ouvrez simplement les paramètres de l’EA, entrez le numéro du ticket de votre trade ouvert, définissez vos valeurs de TP et SL , et l’EA mettra à jour ces niveaux uniquement pour cette
Draw Lines MT5
Antonio Franco
Indicateurs
Tracez facilement les niveaux d’entrée, de take profit et de stop loss sur votre graphique pour analyser et suivre les signaux de trading. Fonctionnalités principales Saisie facile des valeurs d’entrée, TP1, TP2, TP3 et SL Ligne verticale optionnelle pour marquer l’heure exacte du signal Étiquettes et couleurs personnalisables pour chaque ligne Évaluez visuellement la précision et le ratio risque/rendement des signaux Compatible avec tous les actifs et toutes les unités de temps Aucun recal
Clock Trades MT5
Antonio Franco
Experts
Clock Trades – Le trading précis à l’heure ! Clock Trades est un EA intelligent et fiable qui permet d’automatiser vos ordres selon l’heure choisie . Définissez l’heure et la minute exactes , vos paramètres de trading, et laissez l’EA exécuter avec précision. Utilise l’heure du serveur ou locale Fonctionne sur n’importe quel symbole ou liste personnalisée Contrôle total des exceptions d’achat et de vente TP/SL en Pips, Points ou Argent Reprise automatique en cas de Common Error
Invisible TP and SL by Ticket MT5
Antonio Franco
Experts
Invisible TP and SL by Ticket Prenez le contrôle total de vos trades avec précision et discrétion. Cet Expert Advisor vous permet de définir des niveaux de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) pour un numéro de ticket spécifique , sans ouvrir plusieurs graphiques ni utiliser plusieurs EAs. Comment ça marche : Ouvrez simplement les paramètres de l’EA, entrez le numéro du ticket de votre trade ouvert, définissez vos valeurs de TP et SL , et l’EA mettra à jour ces niveaux uniquement pour cette
Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5
Antonio Franco
Experts
Définissez TP et SL en Pips, Points ou Devise – Gestionnaire TP/SL entièrement automatique pour MT5 Cet EA simple mais puissant définit automatiquement les niveaux de Take Profit et Stop Loss de vos positions ouvertes, selon trois unités au choix : Pips, Points ou Valeur monétaire exacte. ️ Fonctionnalités principales : • Ajuste automatiquement le TP et le SL dès l’ouverture d’une position • Choisissez entre Pips, Points ou Montant en argent pour une flexibilité maximale • Logiqu
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
Définir TP et SL par Prix – Modificateur automatique d’ordres pour MT5 Définissez automatiquement des niveaux de TP et SL précis sur toute opération ️ Fonctionne avec toutes les paires et tous les EAs, filtrage par symbole ou Magic Number Cet Expert Advisor vous permet de définir et d’appliquer des niveaux exacts de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) à l’aide de valeurs de prix directes (ex. : 1.12345 sur EURUSD). Aucun point, aucun pip. Une gestion de trade propre et précise, sur toutes l
