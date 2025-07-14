Currency Trailing MT5

💸 Money Trailing – Sécurisez vos gains en argent réel intelligemment !

Fatigué du trailing par pips ou points qui ne reflètent pas vos vrais gains ?

Avec Money Trailing, vous gérez vos bénéfices en fonction de l'argent réel, dans la devise de votre compte – pour un contrôle plus précis.

🔁 Comment ça marche :

Définissez un niveau de déclenchement et un montant à verrouiller, tous deux en argent.

Exemple :

👉 Déclenchement = 20 €

👉 Verrouillage = 10 €

Dès qu’un ordre atteint 20 € de profit flottant, le SL est déplacé pour verrouiller 10 € de gain.

Si le prix continue dans votre direction, l’EA verrouille encore plus de gains – automatiquement.

✅ Fonctionnalités principales :

💵 Trailing basé sur l’ argent réel , pas en pips

🎯 Filtrage par symbole et/ou numéro magique

🔔 Alerte sonore lors du verrouillage de profit

📊 Étiquette graphique avec bénéfices verrouillés, personnalisable

⚙️ Facile à utiliser – plug and play

🔒 Supprime les émotions en fixant les gains automatiquement

🧩 Compatible avec les ordres manuels et automatiques

🎯 Éliminez les émotions du trading et protégez vos bénéfices intelligemment.

Essayez Money Trailing aujourd’hui et améliorez votre gestion de gains !