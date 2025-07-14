Currency Trailing MT5
- Experts
- Antonio Franco
- Version: 1.2
- Mise à jour: 16 juillet 2025
- Activations: 5
💸 Money Trailing – Sécurisez vos gains en argent réel intelligemment !
Fatigué du trailing par pips ou points qui ne reflètent pas vos vrais gains ?
Avec Money Trailing, vous gérez vos bénéfices en fonction de l'argent réel, dans la devise de votre compte – pour un contrôle plus précis.
🔁 Comment ça marche :
Définissez un niveau de déclenchement et un montant à verrouiller, tous deux en argent.
Exemple :
👉 Déclenchement = 20 €
👉 Verrouillage = 10 €
Dès qu’un ordre atteint 20 € de profit flottant, le SL est déplacé pour verrouiller 10 € de gain.
Si le prix continue dans votre direction, l’EA verrouille encore plus de gains – automatiquement.
✅ Fonctionnalités principales :
-
💵 Trailing basé sur l’argent réel, pas en pips
-
🎯 Filtrage par symbole et/ou numéro magique
-
🔔 Alerte sonore lors du verrouillage de profit
-
📊 Étiquette graphique avec bénéfices verrouillés, personnalisable
-
⚙️ Facile à utiliser – plug and play
-
🔒 Supprime les émotions en fixant les gains automatiquement
-
🧩 Compatible avec les ordres manuels et automatiques
🎯 Éliminez les émotions du trading et protégez vos bénéfices intelligemment.
Essayez Money Trailing aujourd’hui et améliorez votre gestion de gains !