Currency Trailing MT5

💸 Money Trailing – Protezione automatica dei profitti basata su denaro reale!

Stufo di usare pip e punti per il trailing?
Con Money Trailing imposti il trailing basandoti sul valore reale in denaro nella valuta del tuo conto – semplice e preciso.

🔁 Come funziona:

Definisci un valore di attivazione e un valore da bloccare, entrambi in denaro.
Esempio:
👉 Attivazione = 20 €
👉 Blocco = 10 €
Quando un'operazione raggiunge 20 € di profitto flottante, il trailing si attiva e blocca 10 € di guadagno.
Se il prezzo continua a muoversi a tuo favore, l’EA aggiorna il trailing per proteggere ulteriori profitti.

Caratteristiche principali:

  • 💵 Trailing basato sul denaro, non sui pip

  • 🎯 Filtro per simbolo e/o magic number

  • 🔔 Suono di notifica quando si blocca un profitto

  • 📊 Etichetta visiva con il guadagno bloccato, personalizzabile

  • ⚙️ Plug & Play – facilissimo da usare

  • 🔒 Riduce l’emotività assicurando profitti automaticamente

  • 🧩 Ideale sia per operazioni manuali che automatiche

🎯 Rimuovi le emozioni dal trading – lascia correre i profitti e proteggili in modo intelligente.

Prova oggi Money Trailing e inizia a bloccare i guadagni come un professionista!


