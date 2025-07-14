Currency Trailing MT5
- Experts
- Antonio Franco
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 16 luglio 2025
- Attivazioni: 5
💸 Money Trailing – Protezione automatica dei profitti basata su denaro reale!
Stufo di usare pip e punti per il trailing?
Con Money Trailing imposti il trailing basandoti sul valore reale in denaro nella valuta del tuo conto – semplice e preciso.
🔁 Come funziona:
Definisci un valore di attivazione e un valore da bloccare, entrambi in denaro.
Esempio:
👉 Attivazione = 20 €
👉 Blocco = 10 €
Quando un'operazione raggiunge 20 € di profitto flottante, il trailing si attiva e blocca 10 € di guadagno.
Se il prezzo continua a muoversi a tuo favore, l’EA aggiorna il trailing per proteggere ulteriori profitti.
✅ Caratteristiche principali:
-
💵 Trailing basato sul denaro, non sui pip
-
🎯 Filtro per simbolo e/o magic number
-
🔔 Suono di notifica quando si blocca un profitto
-
📊 Etichetta visiva con il guadagno bloccato, personalizzabile
-
⚙️ Plug & Play – facilissimo da usare
-
🔒 Riduce l’emotività assicurando profitti automaticamente
-
🧩 Ideale sia per operazioni manuali che automatiche
🎯 Rimuovi le emozioni dal trading – lascia correre i profitti e proteggili in modo intelligente.
Prova oggi Money Trailing e inizia a bloccare i guadagni come un professionista!