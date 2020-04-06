AI Bolinger PRO

AI Bolinger Pro — Эволюция Классики. Он из серии ЕА AI PRO что означает что код на 100% спроектирован и написан  Искусственным Интеллектом, и оснащен 24 различными функциями сопровождения позиций институционального уровня, это делает его одним из ведущих по числу разнообразия режимов ( ЕА ). Отсутствие человеческого фактора в создании  данного советника посредством ( ИИ ) позволила максимально снизить на него цену для пользователей, аналогичный функционал созданный  реальным программистом обошелся бы покупателю по цене не менее 15 000 $ за аналогичный ( ЕА ) . Данный функционал советника полноценно подходит для Скальперов, Дей трейдеров, Свинг-трейдеров, Любых трейдеров, которым нужно автоматизировать исполнение и риск-менеджмент.  

В широком арсенале робота:  Умный Новостной Фильтр, четыре варианта SL, три варианта  Трейлинга SL в том числе и продвинутый  Трейлинг по High/Low, система Частичного Закрытия так же из трех различных варианта в том числе уникальный вариант от ( количества множителя объема ), так же два варианта МножительОбъема с гибкими настройками для разгона депозита. Уникальная технология подтверждения основаного сигнала на открытие позиции как Price Action(Пробой)фильтрует рыночный шум, открывая сделки только при реальном движении цены, так же в наличии три варианта Тэйк профита в том числе и трейлинг на Профит. Советник работает на любом тайм фрейме и торговым активом на мт5, с любыми типами счетов, любым Брокером, и Prop Trading Firms . Безупречный машинный код исключает человеческие ошибки и эмоции. Это выбор профессионалов, которым нужна максимальная надежность и гибкость настроек.  Доверьте торговлю чистому цифровому разуму.


====================================================================================


 ПОДРОБНАЯ СПРАВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (AI Bolinger PRO v1.00)


1 ===== ИНФО-ТАБЛО (DASHBOARD) =====

Настройки визуальной информационной панели, отображаемой на графике.

Она показывает текущий спред, результаты торговли за День/Неделю/Месяц/Год, а также текущую плавающую прибыль и соотношение прибыльных/убыточных сделок.

Совет: При оптимизации в Тестере Стратегий панель работает в визуальном режиме, но для максимальной скорости математической оптимизации её можно отключить (ShowDashboard = false).


2 ===== СТРАТЕГИЯ (STRATEGY) =====

(Важный раздел)

Этот раздел настраивает логику входа в рынок.

Этот раздел отвечает за настройку технического индикатора Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) и режима подтверждения входа.

1. Bands_Period (Период)

  • Что это: Количество свечей, используемых для расчета средней линии индикатора.

  • Как работает:

    • Чем меньше значение (например, 10), тем чувствительнее индикатор к изменению цены, линии будут ближе к графику. Сигналов будет больше, но они могут быть менее точными.

    • Чем больше значение (например, 50), тем более сглаженным будет индикатор. Сигналов будет меньше, но они будут более значимыми.

  • Стандартное значение: 20.

2. Bands_Deviation (Отклонение)

  • Что это: Коэффициент стандартного отклонения, определяющий ширину канала (расстояние верхней и нижней линий от средней).

  • Как работает:

    • 2.0 — стандартное значение. Охватывает около 95% движения цены.

    • Увеличение значения (например, до 2.5 или 3.0) расширяет канал. Цена будет касаться границ реже (только при сильных движениях).

    • Уменьшение значения (например, до 1.5) сужает канал. Касания границ будут происходить чаще.

3. Bands_Shift (Сдвиг)

  • Что это: Смещение индикатора относительно графика цены по времени.

  • Как работает:

    • Положительное значение сдвигает линии индикатора вправо (в будущее).

    • Отрицательное значение сдвигает линии влево (в прошлое).

    • В большинстве стратегий используется значение 0 (без сдвига).

4. UseCandleConfirmation (Подтверждение Свечой)

  • Что это: Фильтр "Price Action", который запрещает вход в рынок сразу в момент появления сигнала.

  • Как работает:

    • false (Выключено): Советник входит в сделку сразу на открытии новой свечи, если предыдущая свеча коснулась или пересекла линию Боллинджера.

    • true (Включено): Советник ждет подтверждения движением цены.

      • Получив сигнал, советник запоминает экстремум (High или Low) сигнальной свечи.

      • Вход в рынок происходит только тогда, когда цена реально пробьет этот экстремум в нужную сторону.

      • Пример: Если сигнал на покупку (цена у нижней границы), советник ждет, пока цена поднимется выше максимума (High) той свечи, которая дала сигнал.


3 ===== РЕВЕРС СИГНАЛА (REVERSE SIGNAL) =====

Переворачивает логику индикатора.

Если включено (true), то при сигнале Стохастика на Покупку (перепроданность) советник откроет сделку на Продажу. Полезно на сильных трендовых рынках, где осцилляторы часто дают ложные разворотные сигналы.


4 ===== ПЕРЕВОРОТ ПОЗИЦИИ (POSITION REVERSAL) =====

Тактика переключения направления.

Если включено (true), то при закрытии позиции по Стоп-Лоссу советник мгновенно откроет новую сделку в противоположном направлении.

Примечание: Объем (лот) для этой новой сделки рассчитывается по правилам раздела 23 (Множитель Объема).


5 ===== ЗАЩИТА ОТ НОВОСТЕЙ (NEWS PROTECTION) =====

Встроенный новостной фильтр.

Советник автоматически ставит торговлю на паузу за указанное количество минут до и после выхода важных экономических новостей (по валютам пары или только USD).

Важно: Работает только в режиме реального времени (Live). В Тестере стратегий данные новостей недоступны.


6 ===== ЛИМИТЫ ПРИБЫЛИ/УБЫТКА (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

Глобальная защита депозита.

Позволяет задать цель по прибыли или лимит потерь (в % от баланса или в пунктах) для всех открытых позиций в сумме. При достижении лимита все сделки закрываются, и советник останавливает работу.


7 ===== ТАЙМЕР РАБОТЫ (OPERATION TIMER) =====

Внутридневной фильтр времени.

Задает жесткие часы работы советника (например, торговать только с 08:00 до 20:00). За пределами этого времени новые сделки не открываются.


8 ===== СТОП ЛОСС (STOP LOSS) =====

Управление рисками для каждой сделки.

SL_PERCENT: Стоп Лосс в % от цены открытия.

SL_POINTS: Фиксированный Стоп Лосс в пунктах.

SL_ATR: Динамический Стоп Лосс на основе волатильности рынка (ATR).

SL_HI_LO: Умный Стоп Лосс, который ставится за Хай или Лоу предыдущей закрытой свечи.

Уровни стопов брокера – расстояния до SL и TP сверяются с минимальными требованиями брокера и проверяются автоматически.


9 ===== ТЕЙК ПРОФИТ (TAKE PROFIT) =====

Настройки фиксации прибыли.

Может быть задан в пунктах, процентах или как соотношение Риск:Прибыль (RRR). Например, если RRR=2.0, Тейк Профит будет в 2 раза больше, чем Стоп Лосс.


10 ===== ТРЕЙЛИНГ СТОП (TRAILING STOP) ===== Мощный инструмент для защиты полученной прибыли путем автоматического подтягивания уровня Стоп Лосс вслед за движением цены. Параметр UseTrailing: Главный переключатель (true/false). Параметр Trail_Mode (Режим трейлинга): Выбор алгоритма перемещения стопа.

Доступные режимы:

TRAIL_STANDARD (Стандартный): Классический трейлинг в пунктах. Работает по двум параметрам:

Trail_Start: Дистанция прибыли (в пунктах), при достижении которой трейлинг активируется.

Trail_Step: Шаг перемещения. Советник будет двигать Стоп Лосс каждый раз, когда цена пройдет указанное количество пунктов в прибыльную сторону. Пример: Start=50, Step=10. Как только прибыль составит 50 пунктов, стоп встанет в безубыток. Если цена пройдет еще 10 пунктов, стоп сдвинется за ней.

TRAIL_ATR (По волатильности): Адаптивный режим, который подстраивается под текущую активность рынка. Дистанция трейлинга рассчитывается по индикатору ATR (Average True Range).

Если волатильность высокая — стоп держится дальше, чтобы не выбило случайным "шумом".

Если волатильность низкая — стоп подтягивается ближе. Параметры настройки: Trail_ATR_Period (период индикатора ATR) и Trail_ATR_Mult (множитель значения ATR).

TRAIL_HI_LO (По свечам): Профессиональный режим для трендовой торговли ("Трейлинг по теням"). Советник перемещает Стоп Лосс строго по экстремумам закрытых свечей:

Для покупок (Buy): Стоп ставится под Low (минимум) предыдущей свечи.

Для продаж (Sell): Стоп ставится над High (максимум) предыдущей свечи. Этот режим позволяет удерживать позицию максимально долго, пока тренд сохраняет свою структуру (повышающиеся минимумы или понижающиеся максимумы), и выйти сразу при сломе тенденции.


11 ===== ТРЕЙЛИНГ ПРОФИТА (TRAILING PROFIT) =====

(Новая уникальная функция)

Умная система восстановления потерь через цели по прибыли.

Логика: Если включено (UseTrailingProfit = true), советник запоминает процент убытка закрытых в минус сделок.

При открытии НОВОЙ сделки советник автоматически увеличивает её стандартный Тейк Профит на этот накопленный процент убытков.

Цель: Отыграть прошлые потери и закрыть всю серию в чистую прибыль одной удачной сделкой.

Сброс: Накопленный процент обнуляется до 0% в двух случаях:

Когда любая сделка закрывается в чистую прибыль (полностью).

Когда советник выключается и включается заново через кнопку на графике.


12 ===== ЧАСТИЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ (PARTIAL CLOSE) =====

(Детальная настройка разгрузки)

Фиксация части прибыли ("Сейф").

UsePartialClose: Главный переключатель функции.

Partial_Mode (Вариант разделения):

MANUAL (Классический): Советник закрывает часть позиции, когда цена проходит фиксированную дистанцию (PartialStart) в пунктах. Если задан шаг (Partial_Close_Step > 0), он продолжит закрывать части каждые N пунктов.

EQUAL PARTS (Равные части): Советник сам рассчитывает уровни. Он берет дистанцию от Цены Открытия до итогового Тейк-Профита и делит её на равные отрезки. Количество отрезков задается в Partial_Parts_Count (например, 10 частей). Объем также делится поровну.

Unload Lines (Визуализация):

Советник рисует на графике горизонтальные линии, показывающие, где именно будет разгружаться позиция.

Умная функция: Как только цена доходит до линии и часть закрывается, эта линия моментально удаляется с графика, чтобы вы видели только оставшиеся активные цели.

- (По количеству шагов объема)

Как это работает: Этот не обычный не стандартный режим создает автоматически без вашей настроки и только по выбору этого варианта "умную сетку" разгрузки позиции, которая напрямую зависит от того, насколько сильно Мартингейл (Режим 23) увеличил объем текущей сделки, в итоге на сколько много будет увеличем объем позиции на столько больше будет и чстей разгруки этоя позиции. Советник автоматически делит расстояние от Цены Открытия до Тейк Профита на равные части.

Главное условие: Режим работает только при включенном Мартингейле (UseMartingale = true).


13 ===== БЕЗУБЫТОК (BREAKEVEN) =====

Перевод Стоп Лосса в цену открытия.

Срабатывает, когда цена проходит заданное число пунктов (BE_Start). Обеспечивает защиту от убытка при развороте цены.


14 ===== ТИП ОРДЕРА (ORDER TYPE) =====

Выбор способа входа. Рекомендуется ENTRY_MARKET_ONLY для мгновенного исполнения.


15 ===== ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ (MAIN SETTINGS) =====

Базовые параметры: Магический номер (чтобы советник отличал свои сделки), Фильтр спреда (MaxSpread) и Проскальзывание.


16 ===== УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ (RISK MANAGEMENT) =====

Расчет начального объема позиции (когда нет убыточной серии).

FixedLot: Торговля постоянным лотом.

UseAutoLot: Автоматический расчет лота как % от баланса.


17 ===== ЧАСЫ ТОРГОВЛИ (TRADING HOURS) =====

Дополнительный фильтр времени (Час начала и Час конца), если вы хотите торговать только определенные сессии (например, Лондон и Нью-Йорк).


18 ===== НАПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ (TRADE DIRECTION) =====

Позволяет разрешить советнику торговать только в одну сторону (Только Buy или Только Sell) или в обе (Both).


19 ===== ЛИНИИ ПОЗИЦИЙ (LINE MARKER) =====

Визуализация уровней открытия и Тейк-Профитов на графике цветными линиями.

Логика очистки – если линия удалена, связанный ордер тоже удаляется; если ордер исполнен, соответствующая линия стирается.


20 ===== ИСТОРИЯ ТОРГОВЛИ (TRADE MARKERS) =====

История на графике. Рисует стрелки или метки там, где были совершены прошлые сделки, и подписывает их результат (прибыль/убыток).


21 ===== ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ (SOUND SIGNALS) =====

Звуковые оповещения при включении/выключении советника через кнопку или при совершении операций.


22 ===== ТОРГОВЫЕ ДНИ (TRADING DAYS) =====

Фильтр по дням недели.


23 ===== МНОЖИТЕЛЬ ОБЪЕМА (VOLUME MULTIPLIER) =====

(Очень важный раздел)

Система увеличения лота после убытков (Мартингейл) для быстрого восстановления потерь.

Работает только если переключатель UseMartingale = true.

Как это работает (Логика):

Если сделка закрывается по Стоп-Лоссу (убыток), советник увеличивает объем следующей сделки. Если следующая тоже в убыток — объем снова растет. Как только любая сделка закрывается в прибыль (Тейк-Профит), объем тут же сбрасывается на начальный (из раздела 16).

Условие сброса: Цикл также сбрасывается, если вы выключите и включите советник заново через кнопку на графике.

В настройке MartingaleMode вы выбираете математику увеличения:

Вариант 1: MULTIPLY (Умножение)

Лот прошлой убыточной сделки умножается на число MartingaleValue.

Пример: Начальный лот 0.1, Значение 2.0.

Сделка 1 (0.1 лот) -> Убыток.

Сделка 2 открывается объемом: 0.2 (0.1 * 2). -> Убыток.

Сделка 3 открывается объемом: 0.4 (0.2 * 2).

Вариант 2: ADD (Прибавление)

К лоту прошлой убыточной сделки просто прибавляется число MartingaleValue (более мягкий режим).

Пример: Начальный лот 0.1, Значение 0.1.

Сделка 1 (0.1 лот) -> Убыток.

Сделка 2 открывается объемом: 0.2 (0.1 + 0.1).

Martingale_Max_Steps (Лимит шагов):

Настройка безопасности. Определяет, сколько раз подряд советнику разрешено увеличивать объем.

Если 0: Увеличение бесконечно (классический мартингейл).

Если 5: Объем растет первые 5 убытков. Начиная с 6-го убытка подряд объем перестает расти и фиксируется на уровне 5-го шага, пока серия не закончится прибылью.

Проверка маржи – перед постановкой ордера советник автоматически проверяет, достаточно ли свободной маржи; если нет, сделка пропускается.


24 ===== ПИРАМИДИНГ (PYRAMIDING) =====

(Продвинутая тактика прибыли)

Способ агрессивного наращивания прибыли.

Если позиция выходит в плюс, советник может открывать дополнительные ордера в том же направлении.

MaxPositions: Максимальное количество одновременно открытых ордеров в одну сторону.

PyramidStep: Шаг (в пунктах), через который открывается новый ордер.

PyramidLotMult: Множитель лота для добавочных ордеров. Например, если 1.0 — объем такой же; если 2.0 — объем добавки удваивается.


===================================================================================


ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ ДЛЯ НАСТРОЕК : 

1) - Если у брокера 5 знаков (1.12345), то 1 пункт = 0.00001.

Если у брокера 3 знака (100.123 — йеновые пары), то 1 пункт = 0.001.

Важный нюанс: Советник воспринимает настройки (Стоп Лосс, Тейк Профит, Трейлинг) в пунктах (Points), а не в "старых пипсах".

На 5-значном счете значение 50 в настройках будет равно 5 "старым" пунктам (50 пипсов).

На 4-значном счете значение 50 будет равно 50 "старым" пунктам.

Вам нужно учитывать это при вводе настроек


2) - Работает ли этот советник с разными типами счетов?

Да, он универсален, но с одной оговоркой про Netting.

Вот детальный разбор по типам:

Hedging (Хеджинг): Да, полная поддержка.

Код советника (особенно функции Пирамидинга UsePyramiding и ограничения количества позиций MaxPositions) изначально спроектирован под хеджинг, где можно открывать несколько сделок по одному инструменту одновременно.

Netting (Неттинг): Работает, но стратегия изменится.

В коде есть проверка: if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING). Советник поймет, что он на неттинге.

Ограничение: На неттинговом счете вы физически не можете иметь 3 разные позиции (как настроено в MaxPositions = 3). При попытке докупки (пирамидинга) советник просто усреднит (дольет объем) в одну единственную позицию. Режим "Частичного закрытия" также будет работать с этой общей позицией.

Raw, Zero, ECN (Счета с комиссией): Да, работает корректно.

Эти счета отличаются тем, что спред узкий, но берется комиссия за лот.

В функциях подсчета прибыли (CalcProfit, UpdateDashboard, UpdateMartingaleState) советник использует формулу: DealProfit + DealSwap + DealCommission

Это значит, он видит и учитывает комиссию при расчете убытков для мартингейла или трейлинга профита. Он не будет ошибочно считать сделку прибыльной, если профит маленький, а комиссия большая.

Cent, Micro, Standard, Premium: Да, работает.

Советник считывает минимальный лот и шаг лота из настроек инструмента (SYMBOL_VOLUME_MIN, SYMBOL_VOLUME_STEP).

Если это центовый счет с лотом 0.1 или 0.01 — советник автоматически подстроится и округлит объем правильно благодаря функции ValidateVolume.


Итог: Советник технически готов к работе на любых типах счетов, предоставляемых платформой MetaTrader


