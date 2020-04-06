💸 Money Trailing – 実際の金額に基づくスマートな利益確保！

ピップやポイントに頼るトレーリングに飽きていませんか？

Money Trailingを使えば、口座通貨による実際の金額で利益を管理し、明確で現実的な取引が可能になります。

🔁 使い方：

「トリガー金額」と「ロック金額」を設定します（どちらも金額ベース）。

例：

👉 トリガー = $20

👉 ロック = $10

ポジションが**$20の含み益に達すると、EAは自動的にSLを移動して$10の利益を確保**します。

さらに価格が上昇すれば、EAは自動でさらなる利益をロックしていきます。

✅ 主な特徴：

💵 金額ベース のトレーリング（ピップなし）

🎯 シンボル や マジックナンバー によるフィルター機能

🔔 利益がロックされた時に 音声通知

📊 利益を示す カスタマイズ可能なラベル をチャート上に表示

⚙️ シンプルで使いやすい

🔒 自動で利益確保し、感情を排除

🧩 手動取引でもEAでも使用可能

🎯 感情に左右されず、利益を自動で守りましょう！

今すぐ Money Trailing を試して、賢いトレーリングを始めましょう！