Currency Trailing MT5
- エキスパート
- Antonio Franco
- バージョン: 1.2
- アップデート済み: 16 7月 2025
- アクティベーション: 5
💸 Money Trailing – 実際の金額に基づくスマートな利益確保！
ピップやポイントに頼るトレーリングに飽きていませんか？
Money Trailingを使えば、口座通貨による実際の金額で利益を管理し、明確で現実的な取引が可能になります。
🔁 使い方：
「トリガー金額」と「ロック金額」を設定します（どちらも金額ベース）。
例：
👉 トリガー = $20
👉 ロック = $10
ポジションが**$20の含み益に達すると、EAは自動的にSLを移動して$10の利益を確保**します。
さらに価格が上昇すれば、EAは自動でさらなる利益をロックしていきます。
✅ 主な特徴：
-
💵 金額ベースのトレーリング（ピップなし）
-
🎯 シンボルやマジックナンバーによるフィルター機能
-
🔔 利益がロックされた時に音声通知
-
📊 利益を示すカスタマイズ可能なラベルをチャート上に表示
-
⚙️ シンプルで使いやすい
-
🔒 自動で利益確保し、感情を排除
-
🧩 手動取引でもEAでも使用可能
🎯 感情に左右されず、利益を自動で守りましょう！
今すぐ Money Trailing を試して、賢いトレーリングを始めましょう！