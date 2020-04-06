Stocks Trade MT5
- Эксперты
- Evgeniy Ilin
- Версия: 2.6
- Обновлено: 6 декабря 2025
Stocks Trade — секторальный торговый робот на основе машинного обучения
Представляем вашему вниманию наиболее эффективный портфельный подход в совокупности с жёстко ограниченным сектором торговых инструментов. Основная цель — дать возможность торговать акциями США любому желающему без предварительной подготовки. Мы стараемся торговать как можно большим количеством наиболее стабильных акций одновременно, чтобы обеспечить максимальную безопасность депозита параллельно с внушительным заработком на достаточно короткой дистанции.
Для кого этот робот?
- Для тех, кто хочет просто повесить робот на график и получить прибыль в короткие сроки, используя акции США как основной актив. (Робот работает сразу без предварительных настроек.)
- Если вам интересен американский сектор и вы верите в эти активы, то у вас есть хорошие шансы получить прибыль в среднесрочной или долгосрочной перспективе. (Зависит от многих факторов.)
- Для тех, кто уже торгует акции США и хочет попробовать новые подходы к трейдингу или диверсифицировать свои риски.
Удобства и преимущества
|Секторальная специализация
|Торговля сосредоточена только на одном секторе — акции США.
|ИИ-обучение на серверах
|Машинное обучение проводится на мощных удалённых серверах. Результаты оптимизации периодически отбираются мною вручную и вшиваются в робот.
|Портфельная диверсификация
|Внутри сектора американских акций робот распределяет риски по множеству инструментов и периодов графиков — такой подход уменьшает просадки автоматически.
|Установка в один клик
|Достаточно повесить советник на любой график из акций США, например GOOGL — он сам найдёт все доступные инструменты сектора и начнёт торговлю. (В некоторых случаях возможна дополнительная настройка.)
|Гибкое управление рисками
|Автоматическая адаптация лота под размер депозита с учётом сохранения годового процента прибыльности робота.
|Дополнительные режимы торговли
|Включаются по желанию и более безопасны благодаря диверсификации. Риски не накапливаются в одном торговом инструменте.
Рекомендации
- Минимальный депозит: $100.
- Тип счёта: хеджирование (желательно, но можно и Netting).
- Примеры подходящих брокеров: RoboForex, ByBit и многие другие — у них полноценный набор акций США.
- Перед запуском: обязательно протестируйте в Strategy Tester! Убедитесь, что ваш брокер предоставляет нужные инструменты.
- Настройка имён инструментов: если у вашего брокера есть префиксы/постфиксы (например, stocks.GOOGL), укажите их в параметрах робота или попросите помощи у продавца.
Как это работает — простыми словами
Мои серверы анализируют поведение всех акций США, а потом находят наиболее устойчивые паттерны разворота и оптимизируют параметры под текущую рыночную фазу. Затем лучшие из них «сшиваются» в одну сборку — это и есть ваш советник. Вместо того чтобы торговать один торговый инструмент, робот старается торговать все доступные ему акции одновременно, в рамках вшитой текущей сборки: GOOGL, NVDA, TSLA и т.д. Это улучшает надёжность вашего трейдинга и снижает просадку. Качество машинного обучения, как и линейка инструментов, будет улучшаться исходя из текущей рыночной ситуации.
Входные параметры робота для желающих получить дополнительные возможности
|Категория
|Параметр
|Описание
|Адаптация к именованию инструментов
|To Lower Symbol
|Преобразует названия инструментов в нижний регистр. Используется, если брокер именует символы строчными буквами (например, «!btcusd_»).
|Symbol Prefix
|Строка, с которой начинается имя инструмента (например, «!» или «_»).
|Symbol Postfix
|Строка, которой заканчивается имя инструмента (например, «!» или «_»).
|Часовой пояс
|Source Shift Hours
|Сдвиг времени относительно котировок брокера RoboForex, который используется как эталон при обучении. У большинства брокеров это значение равно 0.
|Управление лотом и рисками
|Auto Lot
|Включает автоматическую адаптацию объёма под размер депозита. При отключении робот ведёт себя как при фиксированном лоте.
|Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol)
|Основной параметр управления риском. Чем выше значение — тем больше объёмы позиций.
|Deposit Percent [1–100]
|Процент депозита, выделяемый под этого робота (работает только при включённом Auto Lot). Полезно при одновременной торговле несколькими советниками.
|Мартингейл
|Lot Mode
|Режимы: SIMPLE_LOT (по умолчанию) и MARTINGALE.
|Martin Multiplier Steps Max
|Максимальное количество убыточных сделок, лоты которых суммируются для расчёта объёма новой позиции. Чем выше значение — тем выше потенциальная прибыль и риск.
|Пересиживание убытков
|Linearization
|Режим ожидания, пока убыточная позиция не станет прибыльной.
|Minutes Hold For Linearization
|Максимальное время ожидания (в минутах). По истечении — позиция может быть закрыта по новому противоположному сигналу.
|Актуальность настроек
|Days To Future
|Количество дней после окончания оптимизации, в течение которых разрешено открывать новые позиции. Дата последней оптимизации отображается в графическом интерфейсе советника.
|Эффекты докупки
|Effect
|Выбор режима работы: от обычной торговли до продвинутых портфельных фильтров и усреднений.
|First % Of Price Step
|Минимальное расстояние (в % от текущей цены) между ценами соседних сделок при докупке/допродаже. Позволяет избегать открытия позиций в одинаковых ценовых зонах.
|Next Step Multiplier
|Множитель, изменяющий шаг между последующими сделками. При значении 1.0 шаг остаётся неизменным.
|Типы эффектов
|
|Фильтры и защита
|Stop Loss % Of Average M1
|Стоп-лосс в размерах % от средней величины M1-бара для текущей валютной пары (не в пипсах и не в «_Point»). При значении 0 — отключён.
|Take Profit % Of Average M1
|Тейк-профит в размерах % от средней величины M1-бара для текущей валютной пары. При значении 0 — отключён.
|MAX Spread % Of Average M1
|Максимальный допустимый спред в измерении «_Point». При превышении — сделки не открываются и не закрываются.
|Swaps
|Торговля только в направлениях с положительными свопами — вы зарабатываете, даже держа позицию, а также иные вариации.
|Прочее
|Additional Profit Per Lot
|Добавляет обязательную прибыль к позициям в режимах Linearization и REPURCHASE — компенсирует комиссии и издержки. Прибыль имеется в виду на один лот торгового инструмента.
|Фильтры валют и инструментов
|Include Instruments
|Торговать ТОЛЬКО указанные инструменты. (например: «GOOGL,TSLA»).
|Exclude Instruments
|Исключить указанные инструменты из торговли. (например: «GOOGL,TSLA»). Все остальные инструменты торгуются.
|Exclude Currencies
|Исключить все инструменты, содержащие указанные валюты (например: «GOOGL,USD»). Все остальные инструменты торгуются.