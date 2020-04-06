Currency Trailing MT5

💸 Money Trailing – Bloqueio inteligente de lucro com base em dinheiro real!

Farto de trailing baseado em pips ou pontos, que não traduzem o valor real dos teus lucros?
Com o Money Trailing, passas a gerir o lucro com base em valores monetários reais, na moeda da tua conta – simples e eficaz.

🔁 Como funciona:

Define um valor de activação e um valor de bloqueio, ambos em dinheiro.
Exemplo:
👉 Activação = 20€
👉 Bloqueio = 10€
Quando qualquer ordem atinge 20€ de lucro flutuante, o EA move o SL automaticamente para garantir 10€ de lucro.
Se o preço continuar a favor, o EA continua a subir o SL, garantindo ainda mais – sem intervenção manual.

Funcionalidades principais:

  • 💵 Trailing com base em dinheiro real, não em pips

  • 🎯 Filtro por símbolo e/ou número mágico

  • 🔔 Alerta sonoro quando o lucro é bloqueado

  • 📊 Etiqueta gráfica no gráfico com os lucros garantidos, personalizável

  • ⚙️ Muito fácil de usar – basta ligar e usar

  • 🔒 Remove emoções ao garantir lucro de forma automática

  • 🧩 Funciona tanto com ordens manuais como EAs

🎯 Elimina as emoções do trading – deixa o lucro crescer e garante-o automaticamente.

Experimenta o Money Trailing e começa a gerir os teus ganhos de forma mais inteligente!


