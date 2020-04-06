Currency Trailing MT5
- Asesores Expertos
- Antonio Franco
- Versión: 1.2
- Actualizado: 16 julio 2025
- Activaciones: 5
💸 Money Trailing – Bloqueo inteligente de beneficios basado en dinero real
¿Cansado de hacer trailing con pips o puntos que no reflejan tus verdaderas ganancias?
Con Money Trailing, gestionas tus ganancias según el valor monetario real, en la divisa de tu cuenta.
🔁 ¿Cómo funciona?
Define un valor de activación y un valor de bloqueo, ambos en dinero.
Ejemplo:
👉 Activación = $20
👉 Bloqueo = $10
Cuando una operación alcance $20 de beneficio flotante, el EA moverá el SL para asegurar $10 de ganancia.
Y si el precio sigue a tu favor, el EA continuará asegurando más beneficios de forma automática.
✅ Funciones principales:
-
💵 Trailing basado en dinero real, no en pips
-
🎯 Filtro por símbolo y/o número mágico
-
🔔 Alerta sonora al bloquear beneficio
-
📊 Etiqueta en el gráfico con ganancias aseguradas, personalizable
-
⚙️ Fácil de usar – solo conéctalo y listo
-
🔒 Reduce decisiones emocionales asegurando beneficios automáticamente
-
🧩 Ideal para traders manuales y sistemas automáticos
🎯 Elimina las emociones del trading – deja correr tus beneficios y protégelos con confianza.
¡Prueba Money Trailing hoy y mejora tu gestión de ganancias!