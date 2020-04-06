Currency Trailing MT5

💸 Money Trailing – Bloqueo inteligente de beneficios basado en dinero real

¿Cansado de hacer trailing con pips o puntos que no reflejan tus verdaderas ganancias?
Con Money Trailing, gestionas tus ganancias según el valor monetario real, en la divisa de tu cuenta.

🔁 ¿Cómo funciona?

Define un valor de activación y un valor de bloqueo, ambos en dinero.
Ejemplo:
👉 Activación = $20
👉 Bloqueo = $10
Cuando una operación alcance $20 de beneficio flotante, el EA moverá el SL para asegurar $10 de ganancia.
Y si el precio sigue a tu favor, el EA continuará asegurando más beneficios de forma automática.

Funciones principales:

  • 💵 Trailing basado en dinero real, no en pips

  • 🎯 Filtro por símbolo y/o número mágico

  • 🔔 Alerta sonora al bloquear beneficio

  • 📊 Etiqueta en el gráfico con ganancias aseguradas, personalizable

  • ⚙️ Fácil de usar – solo conéctalo y listo

  • 🔒 Reduce decisiones emocionales asegurando beneficios automáticamente

  • 🧩 Ideal para traders manuales y sistemas automáticos

🎯 Elimina las emociones del trading – deja correr tus beneficios y protégelos con confianza.

¡Prueba Money Trailing hoy y mejora tu gestión de ganancias!


