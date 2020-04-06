Currency Trailing MT5

💸 Money Trailing – Bloqueo inteligente de beneficios basado en dinero real

¿Cansado de hacer trailing con pips o puntos que no reflejan tus verdaderas ganancias?

Con Money Trailing, gestionas tus ganancias según el valor monetario real, en la divisa de tu cuenta.

🔁 ¿Cómo funciona?

Define un valor de activación y un valor de bloqueo, ambos en dinero.

Ejemplo:

👉 Activación = $20

👉 Bloqueo = $10

Cuando una operación alcance $20 de beneficio flotante, el EA moverá el SL para asegurar $10 de ganancia.

Y si el precio sigue a tu favor, el EA continuará asegurando más beneficios de forma automática.

✅ Funciones principales:

💵 Trailing basado en dinero real , no en pips

🎯 Filtro por símbolo y/o número mágico

🔔 Alerta sonora al bloquear beneficio

📊 Etiqueta en el gráfico con ganancias aseguradas, personalizable

⚙️ Fácil de usar – solo conéctalo y listo

🔒 Reduce decisiones emocionales asegurando beneficios automáticamente

🧩 Ideal para traders manuales y sistemas automáticos

🎯 Elimina las emociones del trading – deja correr tus beneficios y protégelos con confianza.

¡Prueba Money Trailing hoy y mejora tu gestión de ganancias!