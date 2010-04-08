Currency Trailing MT5
- 버전: 1.2
- 업데이트됨: 16 7월 2025
- 활성화: 5
💸 Money Trailing – 실제 금액 기반의 스마트한 수익 보호!
핍이나 포인트로 추적하는 트레일링에 지치셨나요?
Money Trailing은 계좌의 실제 통화 금액을 기준으로 수익을 자동으로 보호해 줍니다 – 더 현실적이고 효과적입니다.
🔁 작동 방식:
트리거 금액과 잠금 금액을 설정하세요.
예:
👉 트리거 = $20
👉 잠금 = $10
어떤 주문이 $20의 부동 수익에 도달하면 EA는 즉시 $10의 수익을 보호하기 위해 SL을 이동시킵니다.
가격이 더 유리하게 움직이면 자동으로 더 많은 수익을 계속 보호합니다.
✅ 주요 기능:
-
💵 핍이 아닌 금액 기반 트레일링
-
🎯 심볼 또는 매직 넘버로 필터링 가능
-
🔔 수익이 잠길 때 사운드 알림
-
📊 차트에 이익 표시 라벨, 사용자 설정 가능
-
⚙️ 간단한 사용 – 바로 적용 가능
-
🔒 감정 없는 자동 이익 보호
-
🧩 수동 거래와 자동 거래 모두 지원
🎯 감정 없이 거래하고, 수익을 자동으로 보호하세요.
지금 Money Trailing을 체험해 보세요!