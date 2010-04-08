Currency Trailing MT5

💸 Money Trailing – 실제 금액 기반의 스마트한 수익 보호!

핍이나 포인트로 추적하는 트레일링에 지치셨나요?
Money Trailing은 계좌의 실제 통화 금액을 기준으로 수익을 자동으로 보호해 줍니다 – 더 현실적이고 효과적입니다.

🔁 작동 방식:

트리거 금액잠금 금액을 설정하세요.
예:
👉 트리거 = $20
👉 잠금 = $10
어떤 주문이 $20의 부동 수익에 도달하면 EA는 즉시 $10의 수익을 보호하기 위해 SL을 이동시킵니다.
가격이 더 유리하게 움직이면 자동으로 더 많은 수익을 계속 보호합니다.

주요 기능:

  • 💵 핍이 아닌 금액 기반 트레일링

  • 🎯 심볼 또는 매직 넘버로 필터링 가능

  • 🔔 수익이 잠길 때 사운드 알림

  • 📊 차트에 이익 표시 라벨, 사용자 설정 가능

  • ⚙️ 간단한 사용 – 바로 적용 가능

  • 🔒 감정 없는 자동 이익 보호

  • 🧩 수동 거래와 자동 거래 모두 지원

🎯 감정 없이 거래하고, 수익을 자동으로 보호하세요.

지금 Money Trailing을 체험해 보세요!


추천 제품
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experts
Traders Toolbox Premium 은 올인원 도구입니다. 이러한 전략 및 계산을 자동화하기 위해 일반적인 거래 전략에 대한 광범위한 교육을 기반으로 생성되었습니다. (Jason Kisogloo가 설계하고 프로그래밍함) 특징: 19 개별 신호 - 이러한 신호 각각은 최종/전체 결과를 구성하기 위해 신경망 스타일 구성에서 바이어스될 수 있습니다. 각 신호에는 필요한 경우 사용자 정의하거나 최적화할 고유한 설정이 있습니다. 포괄적인 화면 디스플레이 - 포괄적인 정보와 도구 설명이 포함된 6개의 스냅 패널. (패널 테두리를 클릭하여 접거나 펼침... 설정은 기기별로 자동으로 저장됨): 신호 패널 - 바이어싱 정보 및 신호 세부 정보와 함께 신호 분석을 표시합니다. 뉴스 패널 - 이벤트까지 카운트다운이 포함된 현재 악기에 대한 예측 효과가 있는 최신 뉴스 이벤트. (내부 Mt5 경제 캘린더 대 Forex Factory Scraper 옵션 - 이 기능을 사용하려면 Metat
BOX Zone Recovery System
Natpakan Kaewkool
Experts
BOX Zone Recovery System Smart Zone-Based Recovery Trading EA for MT5 BOX Zone Recovery System is a powerful and intelligent trading algorithm that automatically manages your trades using a zone-based recovery strategy . It helps recover from losing positions and lock in consistent profits through dynamic hedge and recovery orders — all fully automated. ️ Key Features Smart Zone Recovery Logic – Opens hedge orders when price moves against your position, allowing for efficient loss recovery
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
AURUS PIVOT XAU PRO is a professional trading advisor for XAUUSD, based on working with key market zones and confirmed price behavior. The robot analyzes the market structure, evaluates the strength of levels, and opens trades only when several factors coincide. The advisor does not strive to be constantly in the market and avoids trading in unfavorable conditions, focusing on precise entries and risk control. Key Features Trading key support and resistance zones Filtering signals based on Price
Grid Trend Pro 2
Oezkan Kahveci
Experts
Grid Trend Pro v2.04: Piyasayla Mücadele Etmek Yerine Piyasaya Uyum Sağlayan Akıllı Algoritma Kısa Açıklama: Sıradan Grid robotlarından farklı olarak Grid Trend Pro , sadece fiyat hareketine değil, aynı zamanda piyasanın Yönüne (Trend) ve Hızına (Volatilite) de odaklanır . Tescilli Dinamik ATR motoru ve çoklu giriş filtreleri ile en zorlu piyasa koşullarında bile sermayenizi koruyarak istikrarlı büyümeyi hedefler.  Fully compatible with cent accounts. Neden Grid Trend Pro? 1. Devrim Niteliği
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
GOLD robot4trade
Vyacheslav Izvarin
유틸리티
GOLD robot4trade (FTMO 전용 에디션) v1.5 Robot4Trade.com 제공 | AI 탑재 & 챌린지 대응 완비 개요 Advanced Forex EA 는 FTMO, MyForexFunds 등 다양한 펀딩 트레이딩 챌린지 요건을 완벽히 충족하도록 설계된 차세대 자동매매 알고리즘입니다. 이 EA는 전통적인 신뢰 지표 (MA, RSI, ATR)를 기반으로 하여, 현대적인 리스크 관리와 자산 보호 기능을 결합하였습니다. 일일 손실 감시, 점진적 진입 로직, 실시간 통계 정보를 제공하는 온차트 대시보드를 포함합니다. 모의 챌린지 계좌든, 실거래든 — 이 EA는 당신의 종합 자동매매 솔루션이 될 것입니다. ️ 전략 로직 이동 평균 교차(MA Crossover) : 빠른 SMA & 느린 SMA RSI 필터 : 과매수/과매도 구간에서의 진입 회피 ATR 기반 SL/TP : 시장 변동성에 따라 자동 조정 고정 또는 리스크 기반 로트 사이징 지원 계단식 재진입
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - 버전 2025 249달러 - 첫 5명만! 실시간 신호 Sonic R Pro Enhanced의 실시간 성과 확인하기: 거래 전략 Sonic R Pro Enhanced는 Dragon Band (EMA 34 및 EMA 89)를 기반으로 한 전통적인 Sonic R 전략의 업그레이드 버전으로, 자동화된 거래 시스템입니다. 타임프레임: M15, M30 지원 통화쌍: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY 거래 스타일: 스윙 트레이딩 - 풀백 및 반대 트렌드 최소 자본: 500 USD 레버리지: 1:200 이상 사용자 가이드 Sonic R Pro Enhanced는 단순함을 위해 최적화되었습니다. 사용자는 RiskAmount 하나의 파라미터만 설정하면 됩니다. RiskAmount < 0일 경우: 계좌 잔액의 백분율로 위험을 계산 RiskAmount > 0일 경우: 거래당 고정 USD 금액으로 위험을 설정 예제:
Nuker
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
Nuker - Precision Through Candle Length Analysis Nuker is a highly practical Expert Advisor that focuses on the length of preceding candles, taking action when they exceed a predetermined threshold. By analyzing the historical context of candle lengths, Nuker adapts to variations in the market with remarkable efficiency. Backtesting and Live Performance Backtesting was conducted using in-sample data from 2012 to 2019 and out-of-sample data from 2020 to mid-2023. As shown in the accompanying res
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experts
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experts
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Candle EA MT5
Mansour Babasafary
4.14 (22)
Experts
This expert is based on patterns The main patterns of this specialist are candlestick patterns Detects trends with candlestick patterns It has a profit limit and a loss limit, so it has a low risk The best time frame to use this expert is M30 time frame The best currency pairs to use with this expert is the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD currency pairs Attributes: Can be used in the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD  currency pairs Can be used in M30, H1, H4 time frames Has profit limit and loss
Logic Pro AI 300
Sarfraz
Experts
Live Signal Coming Soon>>> Logic Pro AI 300 is engineered for elite VIP traders demanding a robust and intelligent automated trading solution. Built on advanced price action algorithms, this Expert Advisor identifies high-probability market reversals based on classic Engulfing patterns, executing trades with exceptional precision across your chosen timeframe. Beyond its core entry logic, Logic Pro AI 300 distinguishes itself with a suite of professional-grade trade management features designed
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Experts
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
Smart Candle
Wanchai Phonphromchot
Experts
Introduction This EA is designed to survive the one-year testing period with a low drawdown and a high Sharpe ratio. The calculation concepts are new, but they are easily understood. Here are the best results. On the test period of 1 year (Jan 2023 - Jan 2024), the profit at the end is about 900% of the initial deposit with a maximum drawdown of 22%, and the Sharpe ratio is greater than 3.74. (Results tested on version V1.4) Note that the 22% drawdown mentioned above is the result from the stra
Uni Bot
Andriy Sydoruk
2.73 (33)
Experts
Uni Bot   is a trendy neural network trained bot. An expert system based on a neural network based on a new specially developed architecture (T-INN) Target-IntelNeuroNet. For this variant of the Expert Advisor to work, there is no need to download the file of the trained neural network, since for the ease of use by the end user of the neural network forex bot, most users encoded a number of neural networks in the body of the bot. But in order for the bot to better adapt to the specific history
Nwersiasf Forex by Gerega
Illia Hereha
Experts
This strategy integrates the  Nadaraya-Watson Envelope , Relative Strength Index (RSI) ,and  ATR Stop Loss Finder to identify high-probability trade setups with dynamic stop-loss placement. It is suitable for both  trend-following and mean-reversion trading styles . How It Works: • Nadaraya-Watson Envelope: A non-parametric regression-based indicator that smooths price action and identifies dynamic support and resistance zones. • RSI: Measures momentum and helps detect overbought/oversold cond
FREE
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
안녕하세요 트레이더 여러분! Duende 전략을 제시합니다. Duende는 서로 다른 높은 수준과 낮은 수준의 패턴을 감지하는 알고리즘으로, 좋은 항목을 만들기 위해 일정하게 유지되며, 복구 시스템은 손익분기점과 같은 다양한 항목을 쿼리하고 피어 간에 교차합니다. 시장에서 뉴스를 강력하게 제어하여 문제 없이 여러 통화를 제어하는 것으로 입증되었습니다. 필요한 모든 기호로 관리 가능 내 전략은 "모든 외환 시장"에 최적화되어 있지만 USDCAD,EURCAD,EURCHF,USDCHF,EURJPY" 최고의 쌍도 있습니다. 다른 통화에 비해 가장 안정적인 통화입니다. RANGED, 다른 기호에 대한 자신의 방법을 찾을 수 있지만 내가 디자인한 것을 사용하는 것이 좋습니다 Duende 잔고의 x 금액을 위험에 빠뜨리는 시스템이 내장되어 있으며 언제든지 시장이 불안정해지면 복구 기능도 있습니다 또한 TP가 내장된 비밀 표시기에서 올바른 예측을 감지하면 다른 포지션이 아닌 일부 포
Pinnacle Scalper EA
Husnain Ghani
Experts
Pinnacle Scalper EA로 정밀한 트레이딩의 정점을 경험하세요 – MT5용 최첨단 가격 행동 스캘핑 솔루션. 개요: Pinnacle Scalper EA는 강한 추세 시장에서 높은 확률의 돌파 기회를 포착하도록 설계된 최신 자동화 트레이딩 도구입니다. H1 EMA 트렌드 확인, 동적 ATR 기반 리스크 관리, 강력한 M15 ADX 트렌드 강도 분석을 포함한 다양한 기술적 필터를 결합하여 변화하는 시장 조건에 원활하게 적응합니다. 또한, M5 차트에서 최근 가격 극단을 식별하여 정밀한 진입을 실행하는 지능형 예약 주문 시스템과 함께, 이익을 보호하는 트레일링 스톱 메커니즘이 내장되어 있습니다. Pinnacle Scalper EA로 정밀한 트레이딩의 정점을 경험하세요 – MT5용 최첨단 가격 행동 스캘핑 솔루션. 개요: Pinnacle Scalper EA는 강한 추세 시장에서 높은 확률의 돌파 기회를 포착하도록 설계된 최신 자동화 트레이딩 도구입니다. H1 EM
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Experts
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Trend Follower MQLSquare
Maziar Safaeinajafabadi
Experts
Choose your desired lot size and profit target, and watch the magic happen! Introducing the   Trend Follower EA , your ultimate trend-tracking trading assistant. This intelligent algorithm tirelessly follows market trends and trades in the chosen direction until your profit target in dollars is met. Additionally, we offer a unique "Single Cycle" option. When activated ( strongly recommended ), the EA automatically removes itself from your chart after reaching its profit goal. It patiently wai
FREE
GoldMax EA 5
Sergei Linskii
5 (1)
Experts
GoldMax EA는 Meta Trader 5를 위한 최고의 전문가 자문 프로그램 중 하나입니다. 이 자문 프로그램의 고유한 알고리즘은 기술적 및 수학적 분석 요소를 고려하여 자산 가격 변동을 분석하고, 수익성 있는 진입 및 청산 시점을 결정하며, 고급 자금 관리, 랏 승수, 그리드 및 침하 감소 메커니즘을 사용합니다. Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set file to optimization Trading this EA in the real account >>>  CLICK HERE GoldMax EA public channel >>>   CLICK HERE     추천: 브로커: RoboForex, Weltrade, FxPro,   Alpari, Exn
FXmax EA MT5
Sergei Linskii
Experts
FXmax EA 는 Meta Trader 5를 위한 최고의 전문가 자문 도구 중 하나입니다. 이 도구의 고유한 알고리즘은 기술적 및 수학적 분석 요소를 고려하여 자산 가격의 움직임을 분석하고, 수익성 있는 진입 및 청산 시점을 결정하며, Meta Trader 5 표준 지표를 사용합니다. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Monitoring in the real account >>>   [ Click Here ] 추천: 브로커 - RoboForex, Weltrade 또는 기타, 최적화 성공 후 계좌 유형 - PRO/ECN (헤지 포함) 시간대 - H1 또는 기타, 최적화 성공 후 심볼 - XAUUSD, BTCUSD 또는 기타, 최적화
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experts
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability reversal
Skyway breakout scalping
Patel Manojkumar
Experts
skyway traders provides copy tradding , algo service and course this algo is based on breakout strategy with trailing stoploss which is best feature of this algo you can use on eurusd with default setting and you may change the 400tp points and set 10% risk of per trade msg me for discound or get more details about algo  telegram id- @pb150817 A breakout represents a price movement after a period of consolidation, often characterized by increasing volume and volatility. Basically, trader
Delta Waves
TitanScalper
Experts
Professional Institutional Trading System Symbol: XAUUSD Recommended Timeframe: M30 Minimum Capital Requirement: 300 USD (or equivalent in other currencies) Broker Compatibility: Fully compatible with all MT5 brokers Delta Wave v1.2 is an advanced algorithmic trading system that integrates Volume Weighted Average Price (VWAP) analytics with Cumulative Delta Volume (CDV) to identify high-probability trading opportunities. It is designed for traders seeking professional execution, objective signa
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.83 (24)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.8 (10)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.7 (43)
Experts
AOT MT5 - 차세대 AI 다중 통화 시스템 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   중요! 구매 후, 설치 매뉴얼 및 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요: 리소스 설명 AOT의 거래 빈도 이해 봇이 매일 거래하지 않는 이유 AOT 봇 설정 방법 단계별 설치 가이드 Set files AOT MT5는 AI 감정 분석 및 적응형 최적화 알고리즘 으로 구동되는 고급 Expert Advisor입니다. 수년간의 개선을 거쳐 개발된 이 완전 자동화 시스템은 리스크 관리를 사용하여 단일 AUDCAD M15 차트에서 16개 통화쌍을 거래합니다. AI 기반 기술 정적 지표를 사용하는 기존 EA와 달리, AOT는 Claude API 통합을 통해 실시간 AI 감정 필터링을 사용합니다. 이 차세대 접근 방식은 다차원 시장 패턴을 분석하여 우수한 진입 타이
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.68 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (19)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $179, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.1 (29)
Experts
특 별 가격  $109  (정가: $365) . 설정 및 사용 가이드 :  ABS Channel . 실시간 모니터링:   ABS Signal .  라이브 시그널 설정 파일 기본 설정 파일 ABS EA란 무엇인가요? ABS EA는 H1 시간대의 XAUUSD(금) 전용으로 개발된 전문 트레이딩 로봇입니다. 마틴게일 시스템 을 기반으로 하며 내장 위험 통제 기능 . 초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계된 ABS EA는 설정이 쉽고 완전 자동화되어 있으며 다양한 거래 스타일에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 주요 기능 사용자 정의 안전 설정이 있는 마틴게일 전략 유연한 로트 관리: 고정 로트 또는 자동 로트 선택한 임계값에서 거래를 일시 중지하는 최대 손실 한도 간단한 설정: 차트에 첨부하고 설정을 구성한 후 거래 기술 사양 심볼: XAUUSD 시간대: H1 최소 입금액: $300 권장 입금액: $1,000 계좌 유형: ECN / Raw Spread 레버리지: 1:50
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction using a long
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 349에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
Experts
먼저 이것을 읽어주세요 (매우 중요) 단기적인 계좌 거래나 빠른 수익을 위한 용도로 설계되지 않았습니다. 마팅게일 없음 / 그리드 없음 / AI 없음 장기적인 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 실시간 결과:   실시간 신호   |   주요 포트폴리오   |   FTMO 결과 출시 기념 특별 할인! 현재 가격은 한정 수량에 한해 적용됩니다. 수량 소진 후에는 가격이 인상됩니다. 골드 아틀라스란 무엇인가요? 골드 아틀라스는 금(XAUUSD) 거래를 위한 전문 자동 매매 시스템입니다. 이 시스템은 여러 진입 경로를 활용하는 돌파 매매 전략을 통해 단기적인 가격 변동과 장기적인 추세 돌파를 모두 포착합니다. 이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이고 견고성을 향상시키기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다. 골드 아틀라스는 각각 고유한 손절매 및 트레일링 스톱 로직을 갖춘 5개의 서로 다른 돌파 레벨을 사용하여 강력한 내부 분산 효과를 제공합니다
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (3)
Experts
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experts
SmartChoise EA – XAU/USD(금) M1 시간대용 신경망 기반 트레이딩 시스템 사용자 매뉴얼은 내 프로필 페이지의 링크를 통해 확인할 수 있으며, 모든 설정과 옵션에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다. 텔레그램 채널에서는 서로 다른 잔액, 위험 수준, 설정으로 SmartChoise를 실행하는 여러 계정을 확인할 수도 있습니다. 이는 EA의 실제 성능을 다양한 브로커와 조건에서 확인할 수 있는 좋은 방법입니다. 가격이 현재 인하되었습니다. 이 EA는 장기적이고 통제된 성장을 목표로 설계되었습니다. 이를 이해하고 리스크 수용 범위에 맞추는 것이 성공의 열쇠입니다. 실시간 시장 데이터를 지속적으로 분석하여 현재 시장 조건에 맞게 트레이딩 전략을 조정하는 신경망 기반 엔진을 사용합니다. 이 접근 방식은 거래 진입 최적화, 리스크 관리 개선, 노출을 지능적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. Martingale 전략에 의존하는 시스템과 달리, SmartChoise EA는 적응형
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.72 (32)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 실시간 신호 및 모니터링: 공식 계정에서 시스템 성과를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD)
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
Cheat Engine은 웹 기반 API를 통해 글로벌 외환 시장 심리를 활용하여 판단을 내릴 수 있는 중급 수준의 골드 스캘핑 시스템입니다. Cheat Engine 실시간 시그널이 곧 출시됩니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 149 USD 단일 진입 거래만 사용합니다. 그리드나 마틴게일 방식은 사용하지 않습니다. 일일 변동성에 적응하는 지능형 트레일링 스탑 청산 글로벌 외환 시장 심리는 총 계좌 가치가 10억 USD를 초과하는 수십만 명의 트레이더 포지션을 측정한 데이터입니다. Cheat Engine은 API를 통해 이 데이터를 즉시 불러와 판단에 활용할 수 있습니다. 이는 선택 기능이며, 사용자가 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 권장 설정 차트: XAUUSD 타임프레임: H1 입력값 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통화 기준 해당 금액당 0.01로트 최대 스프레드 - 포지션
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experts
Autorithm AI 기술 설명   AUTORITHM 은 MetaTrader 5용으로 설계된 첨단 인공지능 기반 거래 시스템으로, 10개의 전문 AI 레이어 를 활용해 시장을 종합적으로 분석합니다. 이 전문가 어드바이저(EA)는 고급 AI 알고리즘을 사용하여 시장 데이터를 처리하고, 거래 기회를 식별하며, 지능형 위험 관리 프로토콜을 통해 거래를 실행합니다. [guide line]       [SET FILES] ⸻ 핵심 기능 이 시스템은 10개의 개별 AI 레이어 가 협력하여 시장 상황을 분석하고 거래를 실행합니다. 각 AI 레이어는 다음과 같은 시장 분석 분야에 특화되어 있습니다. • 기술적 분석 • 패턴 인식 • 가격 행동 분석 • 추세 분석 • 변동성 분석 • 위험 관리 • 뉴스 분석 • 시간 분석 • 마틴게일 시스템 관리 • 최종 의사결정 EA에는 시간 기반 거래 세션 설정, 뉴스 이벤트 필터링, AI 기반 변동성 보호 메커니즘이 포함되어 있습니다. ⸻ 10대 AI
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Experts
세계 최초의 금과 비트코인 간 공개 차익거래 알고리즘! 매일 진행되는 특가 행사! 라이브 시그널 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 추천 브로커 (지속적으로):   IC Markets 거래쌍:   XAUUSD, BTCUSD 첨부 파일 기호:   XAUUSD H1 거래되는 통화쌍이   시장 감시   창에 추가되었는지 꼭 확인하세요! 계좌 유형: ECN/로우 스프레드 접두사 설정: 브로커에   XAUUSD_i   와 같이 심볼 접두사가 있는 통화쌍이 있는 경우 그런 다음 설정에서 접두사   "   _i   "   를 입력하세요. 금 vs 비트코인 차익거래: 이 전략은 일반적으로 직접 거래되는 쌍이라기보다는 서로 경쟁하는 "안전 자산"으로 작용하는 이러한 자산 간의 가격 차이를 이용하는 데 기반을 두고 있습니다. 트레이더들은 시장 불확실성이나 추세 반전 시기에 금 가격이 비트코인 대비 저평가되거나(또는 그 반대로) 가격이 비트코인 대
제작자의 제품 더 보기
OpenCharts for OpenOrders
Antonio Franco
유틸리티
OpenCharts for OpenOrders – 스마트 차트 관리 도구 이 스마트 스크립트를 아무 차트에나 드래그하면, 터미널에서 열려 있는 각 종목 에 대해 자동으로 차트 창을 엽니다. ️ 주요 기능 : 열린 주문이 있는 종목마다 하나의 차트만 열림 동일한 종목에 여러 주문이 있어도 하나의 차트 만 열림 실행 전에 원하는 시간대를 선택 가능 가볍고 효율적인 스크립트 – 다중 포지션 트레이더에게 최적 시간 절약 및 작업 공간 정리 이 스크립트는 완전 무료 입니다 – 숨겨진 비용이나 제한 없음. 키워드: 차트 관리, 자동 차트 열기, MQL4 스크립트, 포지션 차트, MT4 도구, 무료 스크립트, 스마트 트레이딩 터미널, MT4 자동화, 다중 주문 관리, 차트 자동화, 외환 거래, 거래 효율성, 원클릭 조작, 트레이딩 어시스턴트, 자동화 거래, 스크립트 커스터마이징, 거래 플랫폼 통합, 실시간 모니터링, 멀티 윈도우 관리, 트레이딩 툴, 스마트 어시스턴트, 시간 절약,
FREE
Currency Trailing
Antonio Franco
Experts
Money Trailing – 실제 금액 기반의 스마트한 수익 보호! 핍이나 포인트로 추적하는 트레일링에 지치셨나요? Money Trailing 은 계좌의 실제 통화 금액 을 기준으로 수익을 자동으로 보호해 줍니다 – 더 현실적이고 효과적입니다. 작동 방식: 트리거 금액 과 잠금 금액 을 설정하세요. 예: 트리거 = $20 잠금 = $10 어떤 주문이 $20의 부동 수익 에 도달하면 EA는 즉시 $10의 수익 을 보호하기 위해 SL을 이동시킵니다. 가격이 더 유리하게 움직이면 자동으로 더 많은 수익을 계속 보호합니다. 주요 기능: 핍이 아닌 금액 기반 트레일링 심볼 또는 매직 넘버 로 필터링 가능 수익이 잠길 때 사운드 알림 차트에 이익 표시 라벨 , 사용자 설정 가능 ️ 간단한 사용 – 바로 적용 가능 감정 없는 자동 이익 보호 수동 거래와 자동 거래 모두 지원 감정 없이 거래하고, 수익을 자동으로 보호하세요. 지금
Set TP and SL in Pips Points or Currency
Antonio Franco
Experts
Set TP and SL in Pips Points or Currency – MT4용 자동 TP/SL 설정 EA 이 간단하면서도 강력한 EA는 사용자가 선택한 단위( 핍 , 포인트 , 금액 )에 따라 오픈된 거래의 이익실현(TP) 및 손절매(SL)을 자동으로 설정합니다. ️ 주요 기능: • 거래 오픈 시 자동으로 TP 및 SL 설정 • 핍, 포인트 또는 금액 기준 선택 가능 • 스마트 로직 – 이미 TP 또는 SL 조건이 충족되었으면 즉시 포지션 종료 • ️ 전체 거래, 현재 심볼, 또는 특정 매직넘버로 필터링 가능 • 모든 종목, 시간대 및 브로커와 호환 • 즉시 사용 가능 – 초기 설정만 필요 • ️ 깔끔하고 직관적인 사용자 인터페이스 간단하고 신속하게 위험 관리를 원하는 트레이더에게 이상적입니다. ️ 제안 및 요청은 언제든지 환영입니다! 키워드: 테이크프로핏, 스톱로스, MT4 TP SL 설정, 핍, 포인트, 금액, MT4 EA,
Show secured
Antonio Franco
지표
Secured Profits – 실제로 확보된 이익을 즉시 표시 각 거래에서 실제로 얼마나 많은 이익이 보호되고 있는지 알고 계신가요? Secured Profits 는 MT4용으로 설계된 똑똑하고 강력한 인디케이터로, 현재 오픈된 포지션에서 실제로 스톱로스로 확보된 이익 금액 을 실시간으로 차트에 표시합니다. 기존의 다른 도구들과 달리, Secured Profits 는 단순히 ‘보이는’ 부동 수익이나 일부 포지션의 보호 수익만 계산하지 않습니다. 모든 포지션을 통합적으로 고려 하여 실제로 잠금된 금액만을 계산합니다. 예를 들어, 한 포지션이 $10의 이익을 확보했지만 나머지 포지션들이 -$5의 SL 리스크를 가지고 있다면, 실제로 확보된 금액은 $5이며, 이것이 표시됩니다. 주요 기능: 모든 오픈 포지션의 현재 스톱로스를 고려하여 실제로 확보된 수익 만 계산 잘못된 안도감 제거 – 보호되지 않은 SL 리스크를 제외한 실제 보호 금액만 표시 차트에 표시되는
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Experts
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 모든 주문에 정확한 TP 및 SL 가격 자동 설정 ️ 모든 심볼 및 EA와 호환되며, 심볼 또는 매직 넘버로 필터링 가능 이 EA는 EURUSD에서 1.12345 와 같은 정확한 가격값을 사용하여 TP 및 SL을 설정할 수 있게 해줍니다. 핍이나 포인트가 아닌 정확한 가격 기준으로 주문을 관리하며, 모든 주문 또는 필터링된 주문(차트 또는 매직 넘버)을 대상으로 적용할 수 있습니다. 주요 기능: 정확한 가격으로 TP 및 SL 즉시 설정 모든 주문, 현재 심볼 또는 특정 매직 넘버에 적용 가능 ️ TP 또는 SL을 제거하려면 0 사용 차트에 붙이기만 하면 자동으로 작동 모든 거래 상품과 호환 가능 이런 트레이더에게 추천: TP/SL을 빠르게 제어하고 싶은 수동 트레이더 출구 전략을 바꾸고 싶은 EA 사용자 다수의 주문을 동시에 관리하는 트
Draw Lines
Antonio Franco
지표
차트에 진입가, 테이크프로핏, 스탑로스를 쉽게 표시하여 트레이딩 신호를 분석하고 추적할 수 있습니다. 주요 기능 진입가, TP1, TP2, TP3, SL 값을 손쉽게 입력 신호 발생 시간을 표시하는 수직선 옵션 각 선에 대한 맞춤 라벨 및 색상 설정 가능 신호의 정확도와 손익비를 시각적으로 평가 모든 심볼 및 모든 시간대에서 사용 가능 리페인팅 없음, 지연 없음 — 선명하고 안정적인 라인 표시 사용 사례 텔레그램, WhatsApp 등에서 받은 신호를 시각화 과거 신호를 분석하고 시장 반응을 학습 커뮤니티나 고객에게 명확한 시그널 세팅 제공 수동 또는 자동 전략과 함께 사용 가능 키워드 신호, 라인 표시, 진입, 테이크프로핏, 스탑로스, 외환, 텔레그램, 시각적 신호, 수동 트레이딩, 신호 분석, TP, SL, 차트, 레벨, 평가, 교육, 인디케이터, 도구
Clock Trades
Antonio Franco
Experts
Clock Trades – 정확한 시간 기반 자동 거래! Clock Trades는 지정된 시간에 자동으로 주문을 실행 할 수 있는 스마트하고 안정적인 EA입니다. 정확한 시와 분 을 설정하고 매개변수를 지정하면 EA가 모든 것을 자동으로 처리합니다. 서버 시간 또는 로컬 시간 선택 가능 모든 심볼 또는 사용자 목록 에서 작동 매수/매도 예외 조건 완전 제어 TP/SL을 핍, 포인트 또는 금액 으로 설정 가능 시장 개장 직전이나 네트워크 오류 시 발생하는 Common Error 자동 재시도 사용자 정의 가능한 알림 및 모바일 푸시 시간 기반 전략 이나 정확한 실행 이 필요한 트레이더에게 완벽합니다. 시간을 설정하고 규칙을 정의하세요. Clock Trades가 완벽히 실행합니다. 적합 대상: 시간 기반 전략 | 정밀한 진입 실행 | 자동화된 거래 시스템 | MT4를 사용하는 포렉스 트레이더 | 전문가 조언자 최적화 키워드: Clock Trades, 자
Draw Lines MT5
Antonio Franco
지표
차트에 진입가, 테이크프로핏, 스탑로스를 쉽게 표시하여 트레이딩 신호를 분석하고 추적할 수 있습니다. 주요 기능 진입가, TP1, TP2, TP3, SL 값을 손쉽게 입력 신호 발생 시간을 표시하는 수직선 옵션 각 선에 대한 맞춤 라벨 및 색상 설정 가능 신호의 정확도와 손익비를 시각적으로 평가 모든 심볼 및 모든 시간대에서 사용 가능 리페인팅 없음, 지연 없음 — 선명하고 안정적인 라인 표시 사용 사례 텔레그램, WhatsApp 등에서 받은 신호를 시각화 과거 신호를 분석하고 시장 반응을 학습 커뮤니티나 고객에게 명확한 시그널 세팅 제공 수동 또는 자동 전략과 함께 사용 가능 키워드 신호, 라인 표시, 진입, 테이크프로핏, 스탑로스, 외환, 텔레그램, 시각적 신호, 수동 트레이딩, 신호 분석, TP, SL, 차트, 레벨, 평가, 교육, 인디케이터, 도구
Clock Trades MT5
Antonio Franco
Experts
Clock Trades – 정확한 시간 기반 자동 거래! Clock Trades는 지정된 시간에 자동으로 주문을 실행 할 수 있는 스마트하고 안정적인 EA입니다. 정확한 시와 분 을 설정하고 매개변수를 지정하면 EA가 모든 것을 자동으로 처리합니다. 서버 시간 또는 로컬 시간 선택 가능 모든 심볼 또는 사용자 목록 에서 작동 매수/매도 예외 조건 완전 제어 TP/SL을 핍, 포인트 또는 금액 으로 설정 가능 시장 개장 직전이나 네트워크 오류 시 발생하는 Common Error 자동 재시도 사용자 정의 가능한 알림 및 모바일 푸시 시간 기반 전략 이나 정확한 실행 이 필요한 트레이더에게 완벽합니다. 시간을 설정하고 규칙을 정의하세요. Clock Trades가 완벽히 실행합니다. 적합 대상: 시간 기반 전략 | 정밀한 진입 실행 | 자동화된 거래 시스템 | MT5를 사용하는 포렉스 트레이더 | 전문가 조언자 최적화 키워드: Clock Trades, 자
Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5
Antonio Franco
Experts
Pips, 포인트 또는 통화 단위로 TP 및 SL 설정 – 완전 자동 MT5 TP/SL 관리자 이 간단하지만 강력한 EA는 거래가 열리면 자동으로 손익실현(TP)과 손절매(SL) 수준을 설정합니다. Pips, 포인트 또는 통화 금액 중 원하는 단위를 선택할 수 있습니다. ️ 주요 기능: • 거래가 열리는 즉시 TP 및 SL 자동 설정 • Pips, 포인트, 금액 중 선택 가능 • 스마트 로직: TP 또는 SL이 이미 초과된 경우 즉시 거래 종료 • ️ 모든 거래, 현재 심볼만 또는 매직넘버로 필터링하여 적용 가능 • 모든 종목, 시간대 및 브로커와 호환 • 플러그 앤 플레이 방식 – 초기 입력 외 별도 설정 불필요 • ️ 깔끔하고 직관적인 인터페이스 이 EA는 수동 입력 없이 빠르고 안정적으로 보호 수준을 설정하고 싶은 트레이더에게 이상적입니다. 스캘핑, 스윙 트레이딩, 자동화 전략 모두에 적합합니다. ️ 제안 및 피드백은 언제든 환영
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
가격으로 TP 및 SL 설정 – MT5 자동 주문 수정기 모든 거래에 대해 정확한 TP 및 SL 가격 수준 자동 설정 ️ 모든 통화쌍 및 EA와 호환, 심볼 또는 매직넘버로 필터링 가능 이 EA는 직접 가격 값(예: EURUSD의 1.12345)을 사용하여 거래의 정확한 테이크프로핏(TP)과 스톱로스(SL) 수준을 정의하고 적용합니다. 포인트나 핍 없음. 모든 주문 또는 선택된 심볼/매직넘버에 대해 깔끔하고 정확한 거래 관리가 가능합니다. 주요 기능: 정확한 가격으로 TP 및 SL 즉시 수정 모든 주문, 현재 심볼 또는 특정 매직넘버에 적용 ️ 0을 입력하여 거래의 TP 또는 SL 제거 차트에 연결되면 완전 자동 작동 모든 거래 자산과 호환 적합 대상: 빠른 TP/SL 제어를 원하는 수동 트레이더 기본 종료 로직을 재정의해야 하는 EA 사용자 복잡한 포지션을 관리하는 다중 주문 트레이더 질문이나 제안이 있으신가요?
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변