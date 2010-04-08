Currency Trailing MT5

💸 Money Trailing – 실제 금액 기반의 스마트한 수익 보호!

핍이나 포인트로 추적하는 트레일링에 지치셨나요?

Money Trailing은 계좌의 실제 통화 금액을 기준으로 수익을 자동으로 보호해 줍니다 – 더 현실적이고 효과적입니다.

🔁 작동 방식:

트리거 금액과 잠금 금액을 설정하세요.

예:

👉 트리거 = $20

👉 잠금 = $10

어떤 주문이 $20의 부동 수익에 도달하면 EA는 즉시 $10의 수익을 보호하기 위해 SL을 이동시킵니다.

가격이 더 유리하게 움직이면 자동으로 더 많은 수익을 계속 보호합니다.

✅ 주요 기능:

💵 핍이 아닌 금액 기반 트레일링

🎯 심볼 또는 매직 넘버 로 필터링 가능

🔔 수익이 잠길 때 사운드 알림

📊 차트에 이익 표시 라벨 , 사용자 설정 가능

⚙️ 간단한 사용 – 바로 적용 가능

🔒 감정 없는 자동 이익 보호

🧩 수동 거래와 자동 거래 모두 지원

🎯 감정 없이 거래하고, 수익을 자동으로 보호하세요.

지금 Money Trailing을 체험해 보세요!