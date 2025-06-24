Clear Horizon
- Версия: 4.80
- Обновлено: 10 декабря 2025
Удивительное Clear Horizon
Стратегия Р breakout Box: Интеллектуальная торговая система, которая использует консолидации цен и прорывы. Она рисует динамические уровни поддержки и сопротивления на основе недавних ценовых диапазонов и открывает сделки, когда рынок вырывается из узких зон. Эта логика нацелена на высокомоментные движения, которые часто упускаются ручными трейдерами.
Специальная цена на запуск
В течение ограниченного времени Clear Horizon доступен по 99. Стандартная цена скоро будет изменена на $150 USD. Не упустите эту возможность получить высокопроизводительного советника по цене, которая значительно ниже его стоимости.
Почему стоит выбрать Clear Horizon?
- Автоматически обнаруживает скрытые и классические дивергенции MACD
- Идеален как для торговых челенджей проп-компаний, так и для личных торговых счетов
- Требует минимальной настройки с встроенными правилами защиты капитала
- Совместим с большинством брокеров и типов счетов
Руководство по быстрому старту
Установка проста и занимает менее 5 минут:
- Откройте свой терминал и прикрепите Clear Horizon к единому графику (рекомендуется: GBPUSD на M15)
- Загрузите один из предварительно оптимизированных шаблонов или настройте параметры риска вручную
- Включите АвтоТорговлю и позвольте Clear Horizon взять управление
Оставайтесь на связи
Мы предлагаем постоянную поддержку и улучшения. После вашей покупки:
- Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу для получения обновлений и обсуждений
- Получите доступ к готовым файлам настроек для различных пар и типов счетов
- Будьте в курсе новых стратегий и улучшений производительности
Канал MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/dinafx
Начните торговать умнее. Позвольте Clear Horizon работать, пока вы сосредоточены на своей стратегии.
turned it off, another EA that is nothing like the backtest. not recommended.