Clear Horizon

1

Удивительное Clear Horizon


Стратегия Р breakout Box: Интеллектуальная торговая система, которая использует консолидации цен и прорывы. Она рисует динамические уровни поддержки и сопротивления на основе недавних ценовых диапазонов и открывает сделки, когда рынок вырывается из узких зон. Эта логика нацелена на высокомоментные движения, которые часто упускаются ручными трейдерами.


Специальная цена на запуск

В течение ограниченного времени Clear Horizon доступен по 99. Стандартная цена скоро будет изменена на $150 USD. Не упустите эту возможность получить высокопроизводительного советника по цене, которая значительно ниже его стоимости.


Почему стоит выбрать Clear Horizon?

  • Автоматически обнаруживает скрытые и классические дивергенции MACD
  • Идеален как для торговых челенджей проп-компаний, так и для личных торговых счетов
  • Требует минимальной настройки с встроенными правилами защиты капитала
  • Совместим с большинством брокеров и типов счетов


Руководство по быстрому старту

Руководство пользователя: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762793

Установка проста и занимает менее 5 минут:

  1. Откройте свой терминал и прикрепите Clear Horizon к единому графику (рекомендуется: GBPUSD на M15)
  2. Загрузите один из предварительно оптимизированных шаблонов или настройте параметры риска вручную
  3. Включите АвтоТорговлю и позвольте Clear Horizon взять управление


Оставайтесь на связи

Мы предлагаем постоянную поддержку и улучшения. После вашей покупки:

  • Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу для получения обновлений и обсуждений
  • Получите доступ к готовым файлам настроек для различных пар и типов счетов
  • Будьте в курсе новых стратегий и улучшений производительности

Канал MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/dinafx


    Начните торговать умнее. Позвольте Clear Horizon работать, пока вы сосредоточены на своей стратегии.






    Рекомендуем также
    Другие продукты этого автора
    Фильтр:
    Mr Christopher Michael Tonks
    810
    Mr Christopher Michael Tonks 2025.11.26 20:04 
     

    turned it off, another EA that is nothing like the backtest. not recommended.

    Dina Priyanti
    339
    Ответ разработчика Dina Priyanti 2025.11.26 21:29
    hello please contact me to check what happened for you.
    Ответ на отзыв