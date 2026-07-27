Gold Ambush
- Эксперты
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Dilwyn Tng✈️My Telegram: @P5EAfx
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I sell my products in MQL5.com only. I do not have affilate helping me to sell my products.
If someone offer you my product in telegram/whatsapp/chats/social media, that is NOT me.
- Версия: 1.15
- Обновлено: 6 августа 2026
- Активации: 10
Золотая засада (Gold Ambush)
Золотая засада (Gold Ambush) — скальпинговый (scalping) советник (EA) для золота, который подстраивается под ваш стиль. Запускайте его с высоким кредитным плечом (leverage) для агрессивного дневного скальпинга (scalping) или на более крупном счёте с низким кредитным плечом (leverage) как консервативную долгосрочную систему с совместимыми брокерами. Один и тот же движок — риск и стиль торговли выбираете вы.
Никакого мартингейла (martingale). Никакой сетки (grid). Никакого усреднения. Одна позиция на пробой (breakout), всегда с жёстким стоп-лоссом (hard stop-loss), защищающим ваш капитал.
Живые сигналы (Live Signals)
Доступны живые сигналы (Live Signals) нескольких брокеров. Проверенные живые результаты по нескольким брокерским фидам смотрите здесь:
- Ultimate Markets, Золотая засада (Gold Ambush) отлично сработала именно с этим брокером
- Другие брокеры, обратите внимание на сигналы, названия которых начинаются с Gold Ambush
Ключевые возможности
- Вход на пробое (breakout) предыдущего бара — настраиваемое буферное расстояние (по умолчанию 400 пунктов)
- 3-фазный трейлинг-стоп (trailing stop) — триггер / фиксация в безубыток (BE lock) / шаг (по умолчанию 100/100/40)
- Двойные режимы входа отложенным ордером (pending-order) — размещать далеко на открытии бара или откладывать до приближения цены к триггеру
- Фильтр сессий (Session filter) — торгует только в позднюю азиатскую / лондонскую / нью-йоркскую сессии
- Пятничная отсечка (Friday cutoff) — автоматически прекращает новые входы в 16:00 по времени брокера по пятницам
- Отложенный старт в понедельник (Monday delayed start) — в понедельник ждёт стабилизации рынка (по умолчанию 08:05) перед размещением ордеров, отменяет любые оставшиеся отложенные ордера (pending order)
- Фильтр новостей (News filter) (по желанию) — блокирует входы во время новостей высокой важности, используя экономический календарь MQL5
- Дроссель режима (Regime throttle) (по желанию) — приостанавливает торговлю, когда недавний профит-фактор (Profit Factor) опускается ниже порога
- 3 режима управления капиталом (Money Management) — фиксированный лот (Fixed Lot) / доля от эквити (Equity Ratio) (автолот) / риск % на сделку (Risk %)
- Ограничение спреда (Spread cap) — отклоняет входы при расширенном спреде (spread)
Важное предостережение — чувствительность к брокеру
Производительность Золотой засады (Gold Ambush) зависит от брокера. Стратегия использует узкие дистанции стоп-лосса (stop-loss) и трейлинг-стопа (trailing stop), которые крайне чувствительны к качеству исполнения брокера — ширине спреда (spread), проскальзыванию (slippage) при исполнении стоп-ордеров (stop-order) и микроструктуре тиковых (tick) данных.
Где он работает отлично: Брокеры ECN с низким спредом (spread), чистыми тиковыми (tick) фидами и надёжным исполнением стоп-ордеров (stop-order) дают самые сильные результаты в бэктесте (backtest) и на реальном счёте.
Где он показывает слабые результаты: Брокеры с более широкими спредами (spread), агрессивным проскальзыванием (slippage) или необычным поведением батчинга тиков (tick) могут показывать сниженную чистую прибыль — иногда отрицательную — даже при идентичной логике стратегии. Это артефакт исполнения брокера, а не изъян стратегии.
Если у вас нет возможности протестировать и выбрать совместимого брокера, вам не следует покупать этот советник (EA).
Рекомендация: Всегда запускайте минимальный размер лота (lot) у выбранного брокера перед развёртыванием в полном размере. Сравните результаты с эталонными числами бэктеста (backtest) и моими живыми сигналами (Live Signals) выше. Если производительность существенно ниже эталона, вероятная причина — исполнение брокера; переключитесь на ECN-брокера с более низким спредом (spread) и меньшим проскальзыванием (slippage).
Требования к брокеру
Для этого советника (EA) больше всего важны три качества исполнения:
- 1. Низкий спред (Low Spread) — типичный спред (spread) по XAUUSD ниже $0,30 (30 пунктов). Ниже $0,20 — отлично.
- 2. Малое расширение спреда (Low Spread Widening) (т. е. стабильные спреды / без всплесков спреда (spread)) — брокер сохраняет узкие спреды (spread) даже во время новостей и периодов низкой ликвидности (азиатская сессия, воскресное открытие). Некоторые брокеры расширяют спред (spread) до $3+ во время NFP или FOMC — такие брокеры не подходят.
- 3. Низкое проскальзывание (Low Slippage) — стоп-ордера (stop-order) исполняются по запрошенной цене с минимальным отклонением. В идеале обычно менее 5 пунктов, менее 20 пунктов на новостях.
Все три обязательны. Вместе они сохраняют высокий винрейт (win rate) стратегии, минимизируют срабатывания жёсткого стоп-лосса (hard stop-loss) и максимизируют чистую прибыль на сделку. Брокер, слабый хотя бы по одному из этих трёх пунктов, потянет результаты ниже эталонных чисел — какой бы хорошей ни была логика стратегии.
Советы новичкам: Возможно, стоит проверить брокера на trustpilot.com, прежде чем регистрироваться у него.
Перед покупкой протестируйте на истории (backtest) у своего брокера.
Предупреждение
Максимальный жёсткий стоп-лосс (hard stop-loss) этого советника намного больше шагов трейлинга (trailing stop), и будут происходить последовательные срабатывания максимального жёсткого стоп-лосса.
Рекомендуемая настройка
- Инструмент: XAUUSD (2 или 3 знака)
- Таймфрейм: M15
- Минимальный депозит: $200 на 0,01 лота (lot) (зависит от брокера)
- Кредитное плечо (Leverage): 1:100 или выше
- Быстрый VPS рекомендуется для работы 24/5
Поддержка
После покупки свяжитесь со мной для получения руководства пользователя, файлов настроек (Setfiles) и приглашения в частную дискуссионную группу Золотая засада (Gold Ambush)
Отказ от ответственности: Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Условия на рынке золота меняются; тестируйте на демо-счёте (demo) перед реальным развёртыванием. Качество исполнения брокера (спред (spread), проскальзывание (slippage)) напрямую влияет на реальные результаты.
Very impressed so far. Running Ambush live on IC Markets with the recommended low-latency, tight-spread setup and I’m still comfortably profitable after 120+ trades with around a 90% win rate. Broker choice and sensible risk management matter with a scalping EA — blaming the EA after running an unsuitable setup and oversized risk isn’t a fair reflection of its performance. I’ll continue testing long-term, but so far it’s doing exactly what I bought it to do.