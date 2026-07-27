Gold Ambush

Золотая засада (Gold Ambush)


Золотая засада (Gold Ambush) — скальпинговый (scalping) советник (EA) для золота, который подстраивается под ваш стиль. Запускайте его с высоким кредитным плечом (leverage) для агрессивного дневного скальпинга (scalping) или на более крупном счёте с низким кредитным плечом (leverage) как консервативную долгосрочную систему с совместимыми брокерами. Один и тот же движок — риск и стиль торговли выбираете вы.


Никакого мартингейла (martingale). Никакой сетки (grid). Никакого усреднения. Одна позиция на пробой (breakout), всегда с жёстким стоп-лоссом (hard stop-loss), защищающим ваш капитал.

Живые сигналы (Live Signals)

Доступны живые сигналы (Live Signals) нескольких брокеров. Проверенные живые результаты по нескольким брокерским фидам смотрите здесь:

  • Ultimate Markets, Золотая засада (Gold Ambush) отлично сработала именно с этим брокером
  • Другие брокеры, обратите внимание на сигналы, названия которых начинаются с Gold Ambush

Ключевые возможности

  • Вход на пробое (breakout) предыдущего бара — настраиваемое буферное расстояние (по умолчанию 400 пунктов)
  • 3-фазный трейлинг-стоп (trailing stop) — триггер / фиксация в безубыток (BE lock) / шаг (по умолчанию 100/100/40)
  • Двойные режимы входа отложенным ордером (pending-order) — размещать далеко на открытии бара или откладывать до приближения цены к триггеру
  • Фильтр сессий (Session filter) — торгует только в позднюю азиатскую / лондонскую / нью-йоркскую сессии
  • Пятничная отсечка (Friday cutoff) — автоматически прекращает новые входы в 16:00 по времени брокера по пятницам
  • Отложенный старт в понедельник (Monday delayed start) — в понедельник ждёт стабилизации рынка (по умолчанию 08:05) перед размещением ордеров, отменяет любые оставшиеся отложенные ордера (pending order)
  • Фильтр новостей (News filter) (по желанию) — блокирует входы во время новостей высокой важности, используя экономический календарь MQL5
  • Дроссель режима (Regime throttle) (по желанию) — приостанавливает торговлю, когда недавний профит-фактор (Profit Factor) опускается ниже порога
  • 3 режима управления капиталом (Money Management) — фиксированный лот (Fixed Lot) / доля от эквити (Equity Ratio) (автолот) / риск % на сделку (Risk %)
  • Ограничение спреда (Spread cap) — отклоняет входы при расширенном спреде (spread)

Важное предостережение — чувствительность к брокеру

Производительность Золотой засады (Gold Ambush) зависит от брокера. Стратегия использует узкие дистанции стоп-лосса (stop-loss) и трейлинг-стопа (trailing stop), которые крайне чувствительны к качеству исполнения брокера — ширине спреда (spread), проскальзыванию (slippage) при исполнении стоп-ордеров (stop-order) и микроструктуре тиковых (tick) данных.

Где он работает отлично: Брокеры ECN с низким спредом (spread), чистыми тиковыми (tick) фидами и надёжным исполнением стоп-ордеров (stop-order) дают самые сильные результаты в бэктесте (backtest) и на реальном счёте.

Где он показывает слабые результаты: Брокеры с более широкими спредами (spread), агрессивным проскальзыванием (slippage) или необычным поведением батчинга тиков (tick) могут показывать сниженную чистую прибыль — иногда отрицательную — даже при идентичной логике стратегии. Это артефакт исполнения брокера, а не изъян стратегии.

Если у вас нет возможности протестировать и выбрать совместимого брокера, вам не следует покупать этот советник (EA). 

Рекомендация: Всегда запускайте минимальный размер лота (lot) у выбранного брокера перед развёртыванием в полном размере. Сравните результаты с эталонными числами бэктеста (backtest) и моими живыми сигналами (Live Signals) выше. Если производительность существенно ниже эталона, вероятная причина — исполнение брокера; переключитесь на ECN-брокера с более низким спредом (spread) и меньшим проскальзыванием (slippage).

Требования к брокеру

Для этого советника (EA) больше всего важны три качества исполнения:

  • 1. Низкий спред (Low Spread) — типичный спред (spread) по XAUUSD ниже $0,30 (30 пунктов). Ниже $0,20 — отлично.
  • 2. Малое расширение спреда (Low Spread Widening) (т. е. стабильные спреды / без всплесков спреда (spread)) — брокер сохраняет узкие спреды (spread) даже во время новостей и периодов низкой ликвидности (азиатская сессия, воскресное открытие). Некоторые брокеры расширяют спред (spread) до $3+ во время NFP или FOMC — такие брокеры не подходят.
  • 3. Низкое проскальзывание (Low Slippage) — стоп-ордера (stop-order) исполняются по запрошенной цене с минимальным отклонением. В идеале обычно менее 5 пунктов, менее 20 пунктов на новостях.

Все три обязательны. Вместе они сохраняют высокий винрейт (win rate) стратегии, минимизируют срабатывания жёсткого стоп-лосса (hard stop-loss) и максимизируют чистую прибыль на сделку. Брокер, слабый хотя бы по одному из этих трёх пунктов, потянет результаты ниже эталонных чисел — какой бы хорошей ни была логика стратегии.

Советы новичкам: Возможно, стоит проверить брокера на trustpilot.com, прежде чем регистрироваться у него.

Перед покупкой протестируйте на истории (backtest) у своего брокера. 

Предупреждение

Максимальный жёсткий стоп-лосс (hard stop-loss) этого советника намного больше шагов трейлинга (trailing stop), и будут происходить последовательные срабатывания максимального жёсткого стоп-лосса.

Рекомендуемая настройка

  • Инструмент: XAUUSD (2 или 3 знака)
  • Таймфрейм: M15
  • Минимальный депозит: $200 на 0,01 лота (lot) (зависит от брокера)
  • Кредитное плечо (Leverage): 1:100 или выше
  • Быстрый VPS рекомендуется для работы 24/5

    Поддержка

    После покупки свяжитесь со мной для получения руководства пользователя, файлов настроек (Setfiles) и приглашения в частную дискуссионную группу Золотая засада (Gold Ambush)

    Отказ от ответственности: Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Условия на рынке золота меняются; тестируйте на демо-счёте (demo) перед реальным развёртыванием. Качество исполнения брокера (спред (spread), проскальзывание (slippage)) напрямую влияет на реальные результаты.

    Отзывы 2
    Tipsy22
    15
    Tipsy22 2026.08.10 13:29 
     

    Very impressed so far. Running Ambush live on IC Markets with the recommended low-latency, tight-spread setup and I’m still comfortably profitable after 120+ trades with around a 90% win rate. Broker choice and sensible risk management matter with a scalping EA — blaming the EA after running an unsuitable setup and oversized risk isn’t a fair reflection of its performance. I’ll continue testing long-term, but so far it’s doing exactly what I bought it to do.

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    Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
    Quantum Athena X
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (3)
    Эксперты
    Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
    Smart Gold Impulse
    Barbaros Bulent Kortarla
    4.11 (19)
    Эксперты
    Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
    Gold Snap
    Chen Jia Qi
    4.47 (17)
    Эксперты
    Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.31 (113)
    Эксперты
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    Zerqon EA
    Vladimir Lekhovitser
    3.43 (28)
    Эксперты
    Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
    Gold Neural Core
    TICK STACK LTD
    5 (8)
    Эксперты
    Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
    XT Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    Эксперты
    XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (507)
    Эксперты
    Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
    Pulse Engine
    Jimmy Peter Eriksson
    4 (36)
    Эксперты
    ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
    Nexorion Initium Novum EA
    Valentina Zhuchkova
    4.32 (25)
    Эксперты
    NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
    Chiroptera
    Rob Josephus Maria Janssen
    4.64 (47)
    Эксперты
    Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
    Wave Rider EA MT5
    Adam Hrncir
    4.89 (46)
    Эксперты
    Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
    Cortex IDX
    Vladimir Mametov
    Эксперты
    Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
    SomaOil
    Andrii Soma
    5 (2)
    Эксперты
    SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
    Obsidian Flow Atlas EA
    Valentina Zhuchkova
    5 (7)
    Эксперты
    Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
    HFT Spike EA
    OMG FZE LLC
    5 (3)
    Эксперты
    [ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
    Range Breakout EA with Range Filters
    Jimmy Peter Eriksson
    4.5 (20)
    Эксперты
    ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
    Другие продукты этого автора
    TNG Gold
    Dilwyn Tng
    5 (7)
    Эксперты
    Золото нового поколения (TNG Gold)  Живые сигналы (Live Signals): VT Markets и другие брокеры 1 бонусный EA: Quiet Owl, Gold Ambush или Gold Assault Скальпинговый (scalping) алгоритм Золота нового поколения (TNG Gold), разработанный исключительно для золота. Он использует дисциплинированный, прозрачный подход — чистые входы (entry), ограниченный риск и честное исполнение (execution). Каждая сделка открывается и сопровождается по правилам, а не по реакции. Вход (Entry). Точные отложенные стоп
    POBE Prop Firm
    Dilwyn Tng
    5 (5)
    Эксперты
    Пройти или в безубыток (POBE) — советник для челленджа проп-фирм (Prop Firm Challenge) Одно пользователи POBE отмечают неизменно: страх провалить челлендж уходит. С проп-фирмами (prop firm), которые ставят цель ниже своей максимальной просадки (drawdown) — такими как FTMO, FundedNext и FundingPips, — провал Фазы 1 может оставить брокерский счёт с суммой, превышающей исходную стоимость настройки, то есть в чистом плюсе (net positive) . Провал Фазы 2 возвращает ещё больше сверх этого. Каждый исход
    HFT PropFirm EA MT5
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    4.93 (83)
    Эксперты
    HFT PropFirm EA MT5 [советник HFT для проп-фирм MT5] также известен как Green Man благодаря своему узнаваемому логотипу от Dilwyn Tng, это торговый робот (Expert Advisor, EA), разработанный специально для прохождения челленджей и оценок проп-фирм (prop firms), которые допускают стратегии высокочастотной торговли (HFT). Теперь Greenman HFT PropFirm EA MT5 полностью автоматический! Бесплатная лицензия на 1 счёт для All-In-One Breakout EA [советник пробоя «всё в одном»] при покупке HFT PropFirm EA
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    5 (8)
    Утилиты
    Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
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    Стратегии прорыва являются одними из самых проверенных временем, универсальных и надежных торговых подходов. Они направлены на захват импульса на ключевых ценовых уровнях — обычно после периодов консолидации рынка, когда, как правило, следуют сильные движения. Это делает системы прорыва идеальными для трейдеров, стремящихся поймать внутридневные или сессионные тренды. All-In-One Breakout EA [Все-в-одном Прорыв EA] в полной мере использует этот принцип, определяя ценовые диапазоны в спокойные пер
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    Скачать рабочую пробную версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT4 — это не просто локальный копировщик сделок; это полноценная система управления рисками и исполнения (risk management and execution framework), созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Ко
    Quant Lattice
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    1 цена за 3 стратегии Сигнал в реальном времени:   QL Drive   |   QL Steady          Сет-файлы Что такое Quant Lattice (Квант Латтис) Quant Lattice (Квант Латтис) — это полностью автоматический торговый советник (Expert Advisor), который торгует одной валютной парой: AUDCAD. Он поставляется с двумя разными стратегиями — Steady (Стеди) и Drive (Драйв).  Вы устанавливаете его один раз, выбираете стратегию, настраиваете управление капиталом — и он торгует без вашего вмешательства. Почему AUDCAD?
    Range Auto TP SL
    Dilwyn Tng
    4.57 (46)
    Эксперты
    Range Auto TP SL  is for you, 100% free for now, download it and give me a good review and you are free to use it for lifetime !!!! Range Auto TP SL is a EA to set Stop Loss and Take Profit level based on range using Average True Range (ATR). It works on both manually opened positions via PC MT5 Teriminals or MT5 Mobiles and EA/robots opened position. You can specify magic number for it to work on or it can work on all the positions. Many EA does not good Stop Loss and Take Profit function and
    FREE
    HFT Prop Firm EA
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    4.96 (635)
    Эксперты
    HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
    News Hound
    Dilwyn Tng
    Индикаторы
    News Hound for MT4 / MT5 A professional economic news calendar for every chart — MT4 and MT5 — from the same trusted MQL5.com source. MetaTrader 5 has a built-in economic calendar. MetaTrader 4 doesn't. This tool fixes that — and gives you a single, shared news feed that every chart on your PC or VPS can read, in both platforms. Why I built it This is the foundation for something bigger. All my upcoming Expert Advisors are built around this news engine. Instead of locking news filtering insid
    FREE
    News Hound MT4
    Dilwyn Tng
    Индикаторы
    News Hound for   MT4   / MT5 A professional economic news calendar for every chart —   MT4   and MT5 — from the same trusted MQL5.com source. MetaTrader 5 has a built-in economic calendar. MetaTrader 4 doesn't. This tool fixes that — and gives you a   single, shared news feed   that every chart on your PC or VPS can read, in both platforms. Why I built it This is the foundation for something bigger. All my upcoming   Expert Advisors   are built around this news engine. Instead of locking news
    FREE
    Protectron MT4
    Dilwyn Tng
    Утилиты
    Protectron — Account Protection System A utility that monitors account equity in real time and closes all open positions automatically when a defined upper or lower threshold is reached. Works alongside any Expert Advisor or manual trading strategy without interfering with their logic. Overview Protectron attaches to a chart and monitors total account equity continuously — including floating positions. When equity reaches a configured threshold in either direction, all open positions are closed
    FREE
    Protectron
    Dilwyn Tng
    Утилиты
    Protectron — система защиты счёта Утилита, которая в реальном времени отслеживает средства (equity) на счёте и автоматически закрывает все открытые позиции при достижении заданного верхнего или нижнего порога. Работает вместе с любым советником или ручной торговой стратегией, не вмешиваясь в их логику. Обзор Protectron прикрепляется к графику и непрерывно отслеживает общие средства счёта, включая плавающие позиции. Когда средства достигают заданного порога в любом направлении, все открытые позиц
    FREE
    PropFirm Equity Protector
    Dilwyn Tng
    Утилиты
    Prop Firm Equity Protector safe guard your hard earned prop firm account from balance or equity downdraw. It can be used for live/personal account too. It will close all positions if drawdown hit the preset level or percentage. It can be set to close other EA in the same MT4 terminal too.  This utility is not need to use conjuction with  HFT Prop Firm EA (Green Man),   HFT Prop Firm EA has it build-in equity protector and also it has ultra low drawdown. Setting: Prop Firm Account Size Drawdown
    Prop Firm Toolbox
    Dilwyn Tng
    Утилиты
    Prop Firm Toolbox contains the important tools for maximising your funded account prop firm accounts. It contains function: - Lot Size Consistency Advisor  (This is the number one reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Biggest Profit Size Warning  (This is the number two reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Spread Meter
    Фильтр:
    Tipsy22
    15
    Tipsy22 2026.08.10 13:29 
     

    Very impressed so far. Running Ambush live on IC Markets with the recommended low-latency, tight-spread setup and I’m still comfortably profitable after 120+ trades with around a 90% win rate. Broker choice and sensible risk management matter with a scalping EA — blaming the EA after running an unsuitable setup and oversized risk isn’t a fair reflection of its performance. I’ll continue testing long-term, but so far it’s doing exactly what I bought it to do.

    aborisov
    100
    aborisov 2026.08.10 13:06 
     

    This EA is total account blower. For one day, more than 40% lost. Explanation from Developer, "it is your broker", i thought there are NO Broker-Centric EA, which to depend ON specific brokers, seems the case is like that. Sad.

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