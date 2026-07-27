Золотая засада (Gold Ambush)



Золотая засада (Gold Ambush) — скальпинговый (scalping) советник (EA) для золота, который подстраивается под ваш стиль. Запускайте его с высоким кредитным плечом (leverage) для агрессивного дневного скальпинга (scalping) или на более крупном счёте с низким кредитным плечом (leverage) как консервативную долгосрочную систему с совместимыми брокерами. Один и тот же движок — риск и стиль торговли выбираете вы.







Никакого мартингейла (martingale). Никакой сетки (grid). Никакого усреднения. Одна позиция на пробой (breakout), всегда с жёстким стоп-лоссом (hard stop-loss), защищающим ваш капитал.

Живые сигналы (Live Signals)

Доступны живые сигналы (Live Signals) нескольких брокеров. Проверенные живые результаты по нескольким брокерским фидам смотрите здесь:

Ultimate Markets, Золотая засада (Gold Ambush) отлично сработала именно с этим брокером

Другие брокеры, обратите внимание на сигналы, названия которых начинаются с Gold Ambush

Ключевые возможности

Вход на пробое (breakout) предыдущего бара — настраиваемое буферное расстояние (по умолчанию 400 пунктов)

— настраиваемое буферное расстояние (по умолчанию 400 пунктов) 3-фазный трейлинг-стоп (trailing stop) — триггер / фиксация в безубыток (BE lock) / шаг (по умолчанию 100/100/40)

— триггер / фиксация в безубыток (BE lock) / шаг (по умолчанию 100/100/40) Двойные режимы входа отложенным ордером (pending-order) — размещать далеко на открытии бара или откладывать до приближения цены к триггеру

— размещать далеко на открытии бара или откладывать до приближения цены к триггеру Фильтр сессий (Session filter) — торгует только в позднюю азиатскую / лондонскую / нью-йоркскую сессии

— торгует только в позднюю азиатскую / лондонскую / нью-йоркскую сессии Пятничная отсечка (Friday cutoff) — автоматически прекращает новые входы в 16:00 по времени брокера по пятницам

— автоматически прекращает новые входы в 16:00 по времени брокера по пятницам Отложенный старт в понедельник (Monday delayed start) — в понедельник ждёт стабилизации рынка (по умолчанию 08:05) перед размещением ордеров, отменяет любые оставшиеся отложенные ордера (pending order)

— в понедельник ждёт стабилизации рынка (по умолчанию 08:05) перед размещением ордеров, отменяет любые оставшиеся отложенные ордера (pending order) Фильтр новостей (News filter) (по желанию) — блокирует входы во время новостей высокой важности, используя экономический календарь MQL5

— блокирует входы во время новостей высокой важности, используя экономический календарь MQL5 Дроссель режима (Regime throttle) (по желанию) — приостанавливает торговлю, когда недавний профит-фактор (Profit Factor) опускается ниже порога

— приостанавливает торговлю, когда недавний профит-фактор (Profit Factor) опускается ниже порога 3 режима управления капиталом (Money Management) — фиксированный лот (Fixed Lot) / доля от эквити (Equity Ratio) (автолот) / риск % на сделку (Risk %)

— фиксированный лот (Fixed Lot) / доля от эквити (Equity Ratio) (автолот) / риск % на сделку (Risk %) Ограничение спреда (Spread cap) — отклоняет входы при расширенном спреде (spread)





Важное предостережение — чувствительность к брокеру

Производительность Золотой засады (Gold Ambush) зависит от брокера. Стратегия использует узкие дистанции стоп-лосса (stop-loss) и трейлинг-стопа (trailing stop), которые крайне чувствительны к качеству исполнения брокера — ширине спреда (spread), проскальзыванию (slippage) при исполнении стоп-ордеров (stop-order) и микроструктуре тиковых (tick) данных.

Где он работает отлично: Брокеры ECN с низким спредом (spread), чистыми тиковыми (tick) фидами и надёжным исполнением стоп-ордеров (stop-order) дают самые сильные результаты в бэктесте (backtest) и на реальном счёте.

Где он показывает слабые результаты: Брокеры с более широкими спредами (spread), агрессивным проскальзыванием (slippage) или необычным поведением батчинга тиков (tick) могут показывать сниженную чистую прибыль — иногда отрицательную — даже при идентичной логике стратегии. Это артефакт исполнения брокера, а не изъян стратегии.

Если у вас нет возможности протестировать и выбрать совместимого брокера, вам не следует покупать этот советник (EA).

Рекомендация: Всегда запускайте минимальный размер лота (lot) у выбранного брокера перед развёртыванием в полном размере. Сравните результаты с эталонными числами бэктеста (backtest) и моими живыми сигналами (Live Signals) выше. Если производительность существенно ниже эталона, вероятная причина — исполнение брокера; переключитесь на ECN-брокера с более низким спредом (spread) и меньшим проскальзыванием (slippage).

Требования к брокеру

Для этого советника (EA) больше всего важны три качества исполнения:

1. Низкий спред (Low Spread) — типичный спред (spread) по XAUUSD ниже $0,30 (30 пунктов). Ниже $0,20 — отлично.

— типичный спред (spread) по XAUUSD ниже $0,30 (30 пунктов). Ниже $0,20 — отлично. 2. Малое расширение спреда (Low Spread Widening) (т. е. стабильные спреды / без всплесков спреда (spread)) — брокер сохраняет узкие спреды (spread) даже во время новостей и периодов низкой ликвидности (азиатская сессия, воскресное открытие). Некоторые брокеры расширяют спред (spread) до $3+ во время NFP или FOMC — такие брокеры не подходят.

(т. е. стабильные спреды / без всплесков спреда (spread)) — брокер сохраняет узкие спреды (spread) даже во время новостей и периодов низкой ликвидности (азиатская сессия, воскресное открытие). Некоторые брокеры расширяют спред (spread) до $3+ во время NFP или FOMC — такие брокеры не подходят. 3. Низкое проскальзывание (Low Slippage) — стоп-ордера (stop-order) исполняются по запрошенной цене с минимальным отклонением. В идеале обычно менее 5 пунктов, менее 20 пунктов на новостях.

Все три обязательны. Вместе они сохраняют высокий винрейт (win rate) стратегии, минимизируют срабатывания жёсткого стоп-лосса (hard stop-loss) и максимизируют чистую прибыль на сделку. Брокер, слабый хотя бы по одному из этих трёх пунктов, потянет результаты ниже эталонных чисел — какой бы хорошей ни была логика стратегии.



Советы новичкам: Возможно, стоит проверить брокера на trustpilot.com, прежде чем регистрироваться у него.



Перед покупкой протестируйте на истории (backtest) у своего брокера.



Предупреждение

Максимальный жёсткий стоп-лосс (hard stop-loss) этого советника намного больше шагов трейлинга (trailing stop), и будут происходить последовательные срабатывания максимального жёсткого стоп-лосса.





Рекомендуемая настройка

Инструмент: XAUUSD (2 или 3 знака)

XAUUSD (2 или 3 знака) Таймфрейм: M15

M15 Минимальный депозит: $200 на 0,01 лота (lot) (зависит от брокера)

$200 на 0,01 лота (lot) (зависит от брокера) Кредитное плечо (Leverage): 1:100 или выше

1:100 или выше Быстрый VPS рекомендуется для работы 24/5





Поддержка

После покупки свяжитесь со мной для получения руководства пользователя, файлов настроек (Setfiles) и приглашения в частную дискуссионную группу Золотая засада (Gold Ambush)





Отказ от ответственности: Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Условия на рынке золота меняются; тестируйте на демо-счёте (demo) перед реальным развёртыванием. Качество исполнения брокера (спред (spread), проскальзывание (slippage)) напрямую влияет на реальные результаты.