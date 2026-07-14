GOLD Pulsar - надежная профессиональная система для долгосрочной прибыльной торговли. Стратегия положенная в основу советника является результатом моего длительного наблюдения за поведением рынка и его закономерностей. Эксперт непрерывно анализирует рыночные факторы и движение ценового потока определяя оптимальные моменты для извлечения прибыли. Низкий риск, четкая дисциплина и точность. Каждая сделка содержит уровни SL и TP и сопровождается умным алгоритмом контроля позиций. Pulsar контролирует публикации экономических новостей, содержит строгий мани менеджмент, защиту от расширения спреда, раздельные дневной и часовой торговые фильтры. Система не торгует в каждый момент времени, возможны периоды без сделок. Как только возникает подходящая точка входа эксперт открывает позицию. Пропорциональный расчет торгового лота привязан к заданному риску на одну сделку.

Основные принципы: точность, стабильность, безопасность.

EA Perfomance



Конфигурация: Платформа: MetaTrader 5

Пара: XAUUSD

Таймфрейм: M5

Аккаунт: hedging, netting.

Минимальный депозит: $500.

Кредитное плечо: любое от 1:20

Рекомендован VPS.





Ключевые особенности:

Точная система входов.

Безопасная стратегия.

Низкий торговый риск.

Продвинутый алгоритм.

Одна сделка в один момент времени.

Пропорциональный расчет лота.

Не использует мартингейл, сетку, арбитраж.

Каждая сделка содержит защитный SL и TP.

Строгий мани менеджмент.

Фильтр экономических новостей.

Защита от расширения спреда.

Контроль торгового времени.

Полностью автоматическая система.

Простота установки.





Pulsar непрерывно контролирует рынок с целью обнаружения благоприятного момента для входа в рынок. Периодически возможны паузы связанные с ожиданием подходящей точки входа. В один момент времени возможен только один открытый ордер. Лот ордера может быть фиксированный или определяется автоматически, согласно заданному в настройках риску на одну сделку. В основу положен основной принцип мани менеджмента с максимальным риском 1-3% на одну сделку. Каждую минуту эксперт анализирует глобальный новостной календарь и приостанавливает работу перед и после публикации экономической новости. Важность отслеживаемых новостей и длительность пауз задаются в настройках. Система торгует в заданные торговые часы. В периоды нестабильности и при резких повышения спреда система для безопасности приостановит работу и вернется к торговле после нормализации ситуации на рынке.









Установите эксперт на график XAUUSD M5. Эксперт настроен по умолчанию и содержит оптимизированные параметры. Настройте фильтр экономических новостей. Разрешите торговые операции и включите автотрейдинг в терминале.



Настройка фильтра новостей

Перейдите в меню терминала Tools>>Options>>Expert Advisors. Активируйте "Web Requests" и добавьте в список новостной календарь "https://forexsb.com" В параметр ServerGMT установите значение GMT брокера.

Фильтр новостей работает только в живой торговле. В силу системных ограничений терминала, в тестере фильтр не активен.





Ценовая политика

Эксперт содержит эффективную и безопасную стратегию. Для сохранения высокой производительности Pulsar будет продан ограниченным тиражом.

Доступна 1 копия по $249.

Следующая цена $299.

Финальная цена $999.

Обновление Текущая версия 1.07. Все будущие обновления и персональные версии предоставляются бесплатно.





Внимание

Торговля связана с риском. Не жадничайте, используйте рекомендованные значение риска.

Время от времени возможны убыточные сделки. Это нормальная часть торговли.

Оригинальная торговая система и моя поддержка доступна только здесь на mql5.com.





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Я всегда на связи.

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