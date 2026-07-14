GOLD Pulsar
- Эксперты
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- Версия: 1.8
- Обновлено: 28 июля 2026
- Активации: 10
GOLD Pulsar - надежная профессиональная система для долгосрочной прибыльной торговли. Стратегия положенная в основу советника является результатом моего длительного наблюдения за поведением рынка и его закономерностей. Эксперт непрерывно анализирует рыночные факторы и движение ценового потока определяя оптимальные моменты для извлечения прибыли. Низкий риск, четкая дисциплина и точность. Каждая сделка содержит уровни SL и TP и сопровождается умным алгоритмом контроля позиций. Pulsar контролирует публикации экономических новостей, содержит строгий мани менеджмент, защиту от расширения спреда, раздельные дневной и часовой торговые фильтры. Система не торгует в каждый момент времени, возможны периоды без сделок. Как только возникает подходящая точка входа эксперт открывает позицию. Пропорциональный расчет торгового лота привязан к заданному риску на одну сделку.
Основные принципы: точность, стабильность, безопасность.
Конфигурация:
- Платформа: MetaTrader 5
- Пара: XAUUSD
- Таймфрейм: M5
- Аккаунт: hedging, netting.
- Минимальный депозит: $500.
- Кредитное плечо: любое от 1:20
- Рекомендован VPS.
Ключевые особенности:
- Точная система входов.
- Безопасная стратегия.
- Низкий торговый риск.
- Продвинутый алгоритм.
- Одна сделка в один момент времени.
- Пропорциональный расчет лота.
- Не использует мартингейл, сетку, арбитраж.
- Каждая сделка содержит защитный SL и TP.
- Строгий мани менеджмент.
- Фильтр экономических новостей.
- Защита от расширения спреда.
- Контроль торгового времени.
- Полностью автоматическая система.
- Простота установки.
Pulsar непрерывно контролирует рынок с целью обнаружения благоприятного момента для входа в рынок. Периодически возможны паузы связанные с ожиданием подходящей точки входа. В один момент времени возможен только один открытый ордер. Лот ордера может быть фиксированный или определяется автоматически, согласно заданному в настройках риску на одну сделку. В основу положен основной принцип мани менеджмента с максимальным риском 1-3% на одну сделку. Каждую минуту эксперт анализирует глобальный новостной календарь и приостанавливает работу перед и после публикации экономической новости. Важность отслеживаемых новостей и длительность пауз задаются в настройках. Система торгует в заданные торговые часы. В периоды нестабильности и при резких повышения спреда система для безопасности приостановит работу и вернется к торговле после нормализации ситуации на рынке.
Установка
- Установите эксперт на график XAUUSD M5.
- Эксперт настроен по умолчанию и содержит оптимизированные параметры.
- Настройте фильтр экономических новостей.
- Разрешите торговые операции и включите автотрейдинг в терминале.
Настройка фильтра новостей
- Перейдите в меню терминала Tools>>Options>>Expert Advisors.
- Активируйте "Web Requests" и добавьте в список новостной календарь "https://forexsb.com"
- В параметр ServerGMT установите значение GMT брокера.
Фильтр новостей работает только в живой торговле. В силу системных ограничений терминала, в тестере фильтр не активен.
Ценовая политика
Эксперт содержит эффективную и безопасную стратегию. Для сохранения высокой производительности Pulsar будет продан ограниченным тиражом.
Доступна 1 копия по $249.
Следующая цена $299.
Финальная цена $999.
Обновление
Текущая версия 1.07. Все будущие обновления и персональные версии предоставляются бесплатно.
Внимание
Торговля связана с риском. Не жадничайте, используйте рекомендованные значение риска.
Время от времени возможны убыточные сделки. Это нормальная часть торговли.
Оригинальная торговая система и моя поддержка доступна только здесь на mql5.com.
Поддержка
Я всегда на связи.
Если возникают любые вопросы - обращайтесь!
Для быстрого ответа пишите в личном сообщении.
С ув.
An excellent Gold EA; what I really appreciate is that there is a stop-loss (SL) for every order and the SL/TP ratio is very solid—something extremely rare, or even non-existent, among other robots on the market. The EA trades relatively frequently and is currently generating impressive profits. Of course, the SL gets hit occasionally, but that happens very rarely so far and is simply part of the game; expecting never to hit the SL would be unrealistic, which is why Pulsar's favorable ratio is such a great feature. Kudos for this high-quality work.