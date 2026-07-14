GOLD Pulsar

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GOLD Pulsar -  надежная профессиональная система для долгосрочной прибыльной торговли. Стратегия положенная в основу советника является результатом моего длительного наблюдения за поведением рынка и его закономерностей. Эксперт непрерывно анализирует рыночные факторы и движение ценового потока определяя оптимальные моменты для извлечения прибыли. Низкий риск, четкая дисциплина и точность. Каждая сделка содержит уровни SL и TP и сопровождается умным алгоритмом контроля позиций. Pulsar контролирует публикации экономических новостей, содержит строгий мани менеджмент, защиту от расширения спреда, раздельные дневной и часовой торговые фильтры.  Система не торгует в каждый момент времени, возможны периоды без сделок. Как только возникает подходящая точка входа эксперт открывает позицию. Пропорциональный расчет торгового лота привязан к заданному риску на одну сделку.


Основные принципы: точность, стабильность, безопасность.


 EA Perfomance


Конфигурация:

  • Платформа: MetaTrader 5
  • Пара: XAUUSD
  • Таймфрейм: M5
  • Аккаунт: hedging, netting.
  • Минимальный депозит: $500.
  • Кредитное плечо: любое от 1:20 
  • Рекомендован VPS.


Ключевые особенности:

  • Точная система входов.
  • Безопасная стратегия.
  • Низкий торговый риск.
  • Продвинутый алгоритм.
  • Одна сделка в один момент времени.
  • Пропорциональный расчет лота.
  • Не использует мартингейл, сетку, арбитраж.
  • Каждая сделка содержит защитный SL и TP.
  • Строгий мани менеджмент.
  • Фильтр экономических новостей.
  • Защита от расширения спреда.
  • Контроль торгового времени.
  • Полностью автоматическая система.
  • Простота установки. 


Pulsar непрерывно контролирует рынок с целью обнаружения благоприятного момента для входа в рынок. Периодически возможны паузы связанные с ожиданием подходящей точки входа. В один момент времени возможен только один открытый ордер. Лот ордера может быть фиксированный или определяется автоматически, согласно заданному в настройках риску на одну сделку. В основу положен основной принцип мани менеджмента с максимальным риском 1-3% на одну сделку. Каждую минуту эксперт анализирует глобальный новостной календарь и приостанавливает работу перед и после публикации экономической новости. Важность отслеживаемых новостей и длительность пауз задаются в настройках. Система торгует в заданные торговые часы. В периоды нестабильности и при резких повышения спреда система для безопасности приостановит работу и вернется к торговле после нормализации ситуации на рынке.     


Установка 
  1. Установите эксперт на график XAUUSD M5.
  2. Эксперт настроен по умолчанию и содержит оптимизированные параметры. 
  3. Настройте фильтр экономических новостей.
  4. Разрешите торговые операции и включите автотрейдинг в терминале.


Настройка фильтра новостей


  1. Перейдите в меню терминала Tools>>Options>>Expert Advisors. 
  2. Активируйте "Web Requests" и добавьте в список новостной календарь "https://forexsb.com"
  3. В параметр ServerGMT установите значение GMT брокера. 


Фильтр новостей работает только в живой торговле. В силу системных ограничений терминала, в тестере фильтр не активен. 


Ценовая политика 

Эксперт содержит эффективную и безопасную стратегию. Для сохранения высокой производительности Pulsar будет продан ограниченным тиражом. 
Доступна 1 копия по $249.
Следующая цена $299. 
Финальная цена  $999.

  

Обновление

Текущая версия 1.07. Все будущие обновления и персональные версии предоставляются бесплатно.


Внимание

Торговля связана с риском. Не жадничайте, используйте рекомендованные значение риска.
Время от времени возможны убыточные сделки. Это нормальная часть торговли. 
Оригинальная торговая система и моя поддержка доступна только здесь на mql5.com.


Поддержка

Я всегда на связи. 
Если возникают любые вопросы - обращайтесь!
Для быстрого ответа пишите в личном сообщении.


С ув.


  

Отзывы 2
Groupe Perdigau Investissements
620
Eric Louis Perdigau 2026.08.02 06:03 
 

An excellent Gold EA; what I really appreciate is that there is a stop-loss (SL) for every order and the SL/TP ratio is very solid—something extremely rare, or even non-existent, among other robots on the market. The EA trades relatively frequently and is currently generating impressive profits. Of course, the SL gets hit occasionally, but that happens very rarely so far and is simply part of the game; expecting never to hit the SL would be unrealistic, which is why Pulsar's favorable ratio is such a great feature. Kudos for this high-quality work.

Petr Tesnar
598
Petr Tesnar 2026.08.01 09:13 
 

Great EA that builds on safety through precise buys without GRID and Martingale, always keeping only one position open. The EA is very sensitive to the broker, so I strongly recommend trying backtesting on real data and a demo account with your broker before deploying larger capital. It works well for me with the broker Fusion Markets and, according to the author, also very well on IC Markets. In real trading, the EA currently seems to be even better than in the backtest (mode: every tick based on real ticks), while in a backtest without real data, the EA is overly optimistic. SL is reached occasionally, but after the update, it improved fundamentally. The support from the author is great, which in combination with the EA makes this scalping robot one of the best and safest—however, it is necessary to account for occasional losses, and we will see what the long-term development will be based on the behavior of gold, but that is only due to the precision of the scalping style. For the money, I recommend it, because within prices of similar and much more dangerous EAs on the MQL market, this EA is one of the best in terms of price-performance ratio. Thanks to Fanur for the EA and support 😉

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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
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Diamond PRO MT5
Fanur Galamov
4.65 (26)
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Фильтр:
Groupe Perdigau Investissements
620
Eric Louis Perdigau 2026.08.02 06:03 
 

An excellent Gold EA; what I really appreciate is that there is a stop-loss (SL) for every order and the SL/TP ratio is very solid—something extremely rare, or even non-existent, among other robots on the market. The EA trades relatively frequently and is currently generating impressive profits. Of course, the SL gets hit occasionally, but that happens very rarely so far and is simply part of the game; expecting never to hit the SL would be unrealistic, which is why Pulsar's favorable ratio is such a great feature. Kudos for this high-quality work.

Fanur Galamov
23815
Ответ разработчика Fanur Galamov 2026.08.02 19:00
Thank you so much for your high grade and valuable review! Pulsar’s primary goal is to provide traders with a calm, precise, and low-risk trading experience. The EA understands the modern market conditions and its high accuracy and intelligent position-management algorithm ensure trading results that far outweigh potential losses, delivering consistent, positive performance. Thanks for your time! Good profits to you!🙏
Petr Tesnar
598
Petr Tesnar 2026.08.01 09:13 
 

Great EA that builds on safety through precise buys without GRID and Martingale, always keeping only one position open. The EA is very sensitive to the broker, so I strongly recommend trying backtesting on real data and a demo account with your broker before deploying larger capital. It works well for me with the broker Fusion Markets and, according to the author, also very well on IC Markets. In real trading, the EA currently seems to be even better than in the backtest (mode: every tick based on real ticks), while in a backtest without real data, the EA is overly optimistic. SL is reached occasionally, but after the update, it improved fundamentally. The support from the author is great, which in combination with the EA makes this scalping robot one of the best and safest—however, it is necessary to account for occasional losses, and we will see what the long-term development will be based on the behavior of gold, but that is only due to the precision of the scalping style. For the money, I recommend it, because within prices of similar and much more dangerous EAs on the MQL market, this EA is one of the best in terms of price-performance ratio. Thanks to Fanur for the EA and support 😉

Fanur Galamov
23815
Ответ разработчика Fanur Galamov 2026.08.01 14:24
Thank you very much for taking the time to provide such valuable and insightful feedback 🙏 Without any doubts, trading on the Forex market is a rather complex task. It took me a lot of time, attempts and effort to create successful and safe trading system—one that does not use any recovery strategies. Instead, it utilizes deep market analysis, precise entry points, and an advanced position management system to ensure calm, profitable trading based on a "set-and-forget" principle. Thanks again and great profits to you!👍
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