AbacuQuant

AbacuQuant le ofrece la posibilidad de tener en sus manos multiples estrategias en multiples instrumentos con una gran variedad de filtros que permiten segmentar las operaciones y diversificar las estrategias de mil formas, tomese el tiempo necesario para probar y optimizar su propia estrategia, verifique los inputs de AbacuQuant, muy seguramente encontrará lo que necesita, o si lo desea, puede optimizar e iniciar su propia busqueda con los parametros que mejor se adapten a usted, en todo caso recuerde que con la compra de AbacuQuant le entregaremos los mejores parametros  en diversos instrumentos financieros de Forex, Metales, indices, Acciones y Criptomonedas.


Live Signal:

 https://www.mql5.com/es/signals/2333700


AbacuQuant está diseñado para traders institucionales o inversionistas de primer nivel que tengan una importante base financiera, con este sistema encontrará adaptabilidad sin caminos cortos ni trampas ocultas, con este Expert Advisor usted tendra miles de sistemas en uno y podrá:

  • Filtrar hora y/o dias de operación
  • Activar  o desactivar más de 10 indicadores o estrategias, cada una con un magic number distinto)
  • Establecer distintas formas de manejar el riesgo (ATR, Stop Loss Take Profit, Promedio de operaciones)
  • Lotaje dinamica segun el balance (interes compuesto) o si lo prefiere establecer el otaje según porcentaje de riesgo segun su balance
  • Dashboard que le permite mirar en la grafica los parametros activados y situaciones de mercado incluyendo noticias
  • Operar en cualquier Broker que ofrezca la plataforma metatrader 5 
  • Operar en cualquier instrumento
  • Activar metodo de recuperación de perdidas por pips o por lote.



Si desea conocer más detalle de AbacuQuant tomese un momento en leer detenidamente la siguiente guia: 


Antes de comprar pregunte para que tenga la absoluta certeza que tendra un producto de calidad.




Рекомендуем также
Nusa Patterns MT5
John Folly Akwetey
Эксперты
Expert advisor trades by breaking up fractals or down fractals. It is used   “Fractals ST Patterns Strategy”   or   “4.0 Fractals Direction ST Patterns MT5”   fractal indicators. Also expert advisor uses standard trailing stop. Below is description of some inputs. Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Fractal Indicator   – option of used fractal indicator (“Fractals ST Patterns” – indicator   “Fractals ST Patterns Strategy” , “Fractals Direction ST Patterns”
CRT Advanced
Jose Antonio Cantonero Velasco
Эксперты
SISTEMA DE TRADING ALGORITMICO PROFESIONAL VISIÓN GENERAL CRT ADVANCED   es un sistema de trading automatizado de alta precisión que opera basado en el análisis de formaciones de velas japonesas. Desarrollado específicamente para mercados de Forex, indices y commodities, implementa una metodología sistemática que combina price action puro con gestión avanzada de riesgo. Contacte conmigo después de la compra, le enviaré sets y soporte gratuito. Gracias.
Cypher invest
Arnold Byarufu
Эксперты
Introducing "CypherInvest," your trusted Expert Advisor in the dynamic world of financial markets.  With cutting-edge technology and advanced algorithms, CypherInvest analyzes market data, identifies patterns, and uncovers hidden opportunities to help you make informed investment decisions. Our innovative approach combines the power of cryptography and data analysis, unlocking the secrets of the market to maximize your returns. Powered by the Secret algorithm, CypherInvest leverages support an
AI Pro Trader EA
Lucas Salinas Lozano
Эксперты
Introducing AI Pro Trader EA – The Ultimate Trading Companion Meet AI Pro Trader EA , an expertly crafted trading tool designed to automate your strategies with surgical precision. Built by blending advanced technical analysis with machine-like efficiency, this EA is not just another robot—it’s your personal trading assistant, engineered to deliver results. Why AI Pro Trader EA Stands Out The AI Pro Trader EA combines three powerful indicators— Exponential Moving Average (EMA) , Relative Strengt
Trend Arbitrage
Yan Jian Luo
Эксперты
Running recommendations Recommended currency pairs: XAUUSD, gold Time cycle: H4 Operating capital: recommended above $1000 Account type: No special requirements, better effect of low difference Levers: No special requirements main parameter Typess - open position direction buy many, sell empty Lots - number of open positions Tp_pips stop profit micro points Sl_pops Stop Loss Micropoints Profit_pips profit micro points initiate mobile stop loss Reduced_profiles stepping back on m
RSI Advanced Pro EA
Nguyen Anh Tung
Эксперты
Я рад представить EA, который приносит стабильную годовую прибыль. Прилагаемые ниже изображения — это результаты бэктеста на реальных данных и видео бэктеста на TradingView и MT5. Как работает EA Advanced RSI EA Advanced RSI торгует на любом таймфрейме. Каждая сделка включает стоп-лосс и тейк-профит с соотношением риска и прибыли 1:10. Как максимизировать прибыль с EA Advanced RSI После покупки EA Advanced RSI и оставления отзыва с 5 звездами свяжитесь со мной, и вы получите стратегию Advanced
BreakOutScalperEA
Ivan Kochubeev
Эксперты
BreakOutScalperEA является очень эффективным пробойным скальпером. Советник является долгосрочным, и показывает хорошие результаты на длительном промежутке. Точки входа определяет на основе индикатора ZigZag, отфильтровывая менее качественные точки. Сопровождение сделок осуществляет трейлинг стоп, в зависимости от ситуации, на основе встроенных фильтров может активироваться сразу после входа в сделку или дождаться небольшой прибыли. Рекомендуемая пары: EURUSD; Результаты с реальной торговли зде
Combat MT5
Alessandro Grossi
Эксперты
Sei pronto a Combattere? Stop Loss fisico a protezione del capitale e take profit invisibile, virtuale a percentuale, elaborazione dei dati inclusi tra due time frame o in single mode Possibilità di regolare la frequenza dei segnai generati per impostare una strategia estrema di primo grado, moderata o placata Può essere attivato su qualsiasi time frame in quanto opera esclusivamente sui periodi selezionati negli input CombatFrom e CombatTo rendendo libera la navigazione per la consultazione e
Zarior EA
Gabriel, Alexa Marchi
Эксперты
There are a lot of EA's out there but most of them are very disappointing. Today I invite you to test a new powerful and secure EA, which has taken several years of testing and programming to create.  Zarior is a very innovative advanced trading expert that uses classic indicators (RSI, Fractal EMA, MACD) combined with very precise mathematical calculations to predict the market movement. Thanks to its artificial intelligence it combines traditional technical analysis with mathematical algorit
Alpha Retrace
GC STRATMIND TECHNOLOGIES
Эксперты
Alpha Retrace Expert Advisor - Product Description Alpha Retrace Documentation Optimization Method:  https://www.mql5.com/en/market/product/153588/comments#comment_58405097 What is Alpha Retrace? Alpha Retrace is an advanced automated trading system designed for MetaTrader 5 that capitalizes on market overextensions and price retracements. This sophisticated Expert Advisor (EA) uses a counter-trend strategy with intelligent layering to maximize profit potential while managing risk through
FREE
AI Roman Centurion MT5
Mei Xie
Эксперты
Introducing | AI Legion: Centurion ️ — The Next Evolution in Fully Autonomous AI Trading Has Arrived. This EA is not the most advanced version. Please CONTACT US before purchasing this AI Ultra Low Risk King EA！ Forget manual tuning. Forget emotional trading. Just press the button — and unleash the AI legion. This isn't just another EA. This is AI Legion: Centurion , a fully automated AI-powered war machine built for the markets. Fueled by cutting-edge neural networks and real-time adapt
Forex Attack
Ivan Simonika
Эксперты
Представляем вам экспертную систему, которая является универсальным скальпером. Экспертная система работает с малыми спредами и на быстром интернет канале. Настройки достаточно простые и легко корректируются. Экспертная система Forex Attack является високоскоростным скальпелем, и соотетственно работает с тиками что нужно учесть при тестировании системы. Экспертная система работает на любых типах счетов: неттинг, хеджинг. Бот не использует историю, хранящуюся в базе данных, для работы. Для собст
AI Gold Master
Jian Jie
Эксперты
AI Gold Master is an exceptional Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD (GOLD) on M1 and M5 timeframes. By harnessing the power of advanced GPT-based models and the deep learning capabilities of DeepSeek, AI Gold Master has been trained on over ten years of historical data, spanning from 2014 to February 2025. This strategy, tested with an initial investment of just $1000, has proven to be an absolute powerhouse, showing a staggering return of 46,000 times its original value in
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.5 (4)
Эксперты
AutoFib EA — это современный экспертный советник, разработанный для использования возможностей уровней коррекции и расширения Фибоначчи для автоматической торговли. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным трейдером, советник AutoFib сделает вашу торговую стратегию точной и эффективной. Test   The EA Before Risking Real Money.  Отрегулируйте настройки на основе   результатов тестирования. Есть вопросы? Не стесняйтесь   задавать. Основные характеристики: Автоматизированная торгов
FREE
The Kraken
Chimdike Obinna Nkwo
Эксперты
THE KRAKEN будет майнить для вас. Свяжитесь со мной в Telegram [@glownx] для получения скидки. Я предпочитаю покупать вне маркетплейса из-за высоких комиссий. Рекомендуемые пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USTEC, XAUUSD, BTCUSD Высокая прибыль на таймфреймах 1–5 минут ОПТИМИЗИРОВАН ДЛЯ PROP FIRMS (оценочных счетов) Перед использованием внесите рекомендуемые изменения в настройки входных параметров. Трейлинг-стоп: 20 Баллы прибыли до активации трейлинг-стопа: 25 Этот советник (EA) — скальпер. Он
XAU Coin EA master
You-ru Lu
Эксперты
EA Name: XAU Coin EA Master v1.0 Recommended Symbol: XAUUSD Recommended Timeframe: H1 main cycle (with built-in D1 layout confirmation) After downloading the free trial version, please change the "Enable market validation mode (ensures EA passes MQL5 market re)" parameter to "false" to use the backtesting function; otherwise, no positions will be opened during backtesting. Also, please adjust the pre-news closing time (in minutes, 0 indicates disabled) to be the same as the pre-news trading ban
Eyes Storm MT5
Vu Tuan Nguyen
Эксперты
Вот перевод описания на русский язык: --- **Описание торгового бота** Торговый бот разработан для работы по рыночным трендам (**следование тренду**) и управления ордерами посредством установки уровней стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP). Он включает следующие продвинутые функции: 1. **Использование модели свечей "Engulfing Candles"**: мощный технический инструмент для определения точек входа на основе динамики цен. 2. **Фильтрация сигналов по тренду**: бот умеет распознавать и фильтровать
Account Sync Companion
Loncey Duwarkah
Эксперты
Important Note : This EA requires help to initially setup. Please contact us Streamlines the management of multiple trading accounts, saving time and reducing the potential for manual errors. Ideal Users: Professional traders managing multiple client accounts using copy sync trading. Trading firms looking for automated and synchronized trading solutions. Individual traders seeking to diversify their trading across multiple accounts with a unified strategy. Key Features: Multi-Account Synchron
Gold Heaven
Hiroaki Mitsuta
Эксперты
*self-introduction Hey guy's, myname is Hiroaki Mitstuda. I'm one hundred milione trader. and finace wizard class engineer. I was also interviewed as an investor. https://youtu.be/5Tx9bZrdQtA?si=_JOLnWeBVaDQpTzN Advisor's advantages: Expert Advisor trades during testing fully correspond to the trades in real trading, which is very important.  Does not use parasitic strategies.  Suitable for   PROP FIRMS   ( Works automatically with just one button switch).  Suitable for both beginners and prof
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Эксперты
Disclaimer: These profiles are expert-level starting points, not guaranteed "set-and-forget" solutions. Market conditions change, and different brokers have unique data feeds and execution policies. It is absolutely essential to backtest these settings thoroughly and run them on a demo account before committing real capital. Pay close attention to the risk management inputs. ## 1. The Conservative Trend Follower This profile is designed for patience and stability. It trades on a higher timef
Trader Dynamic Index
Mohamed Jalloh
Эксперты
Core Features and Filters TDI (Traders Dynamic Index)  The EA computes the TDI using selectable candle types: Japanese, Heikin Ashi, or both. It calculates the TDI’s green (price MA), red (signal MA), and yellow (baseline) lines, along with Bollinger Bands using a custom standard deviation value. Multiple Filters for Trade Signals Baseline Filter : Trades are filtered based on the TDI baseline value. Ichimoku Cloud (Kumo) Filter : Optionally restricts trades to those above/below the cloud. Tren
BTCUltra Scalp Pro
Peter Labas
Эксперты
A BTC Ultra Scalp Pro egy teljesen automatizált Expert Advisor, amelyet kifejezetten a Bitcoin (BTCUSD) piac magas volatilitására terveztek . A kockázatos martingál vagy grid rendszerekkel ellentétben ez az EA logikai alapú trendkövető stratégiát használ, amelyet fejlett volatilitásszűrők védenek. A rendszer mozgóátlagok, SuperTrend és Momentum indikátorok kombinációjával azonosítja a nagy valószínűségű kitörési és trendfolytatási helyzeteket. Fontos, hogy egy ADX szűrőt alkalmaz , hogy elkerülj
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
This system accepts a comma-separated list of symbols and iterates through them, creating a neural network with training for each symbol. These neural networks take values ​​from price action, Bollinger Bands, MACD, and RSI indicators. The number of neurons for each of the three layers of each network can be configured, and genetic training for the indicator parameters can be set up at specific intervals. Confidence levels for the neurons can be adjusted, and market trend analysis filters can be
Bitcoin Ultra Power
Premananth R
Эксперты
Bitcoin Ultra Power is an advanced algorithmic Expert Advisor designed for professional BTCUSD trading on the M5 timeframe. The system applies adaptive market analytics with strict institutional risk control to achieve stable performance in the highly volatile cryptocurrency market. The EA includes a dual-mode architecture that automatically adjusts between Bitcoin and Forex instruments for maximum versatility. Key Features Multi-Asset Compatibility Fully automated execution with risk-focused m
Adelio MT5
Jin Sangun
Эксперты
Введение в ADELIO Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор ADELIO — это мощная и точная система автоматической торговли, ориентированная на   золото (XAU/USD) . Она использует волатильность рынка и тренды, применяя стратегию многоуровневого входа для эффективного управления рисками. ADELIO EA использует коррекции тренда и силу волатильности для торговли и разработана так, чтобы быть доступной для вс
Axi Select IA Gold M5
Johnneid Amme Gomes E Silva
Эксперты
Automate your Profits with Institutional-Grade Security on XAUUSD. https://www.mql5.com/pt/signals/2348567?source=Site +Profile+Seller AI Axi Select is a sophisticated Expert Advisor designed for the highly profitable Gold market ( XAUUSD ). It combines a price recovery strategy (Smart Grid) with robust risk management features rarely seen in retail EAs. Unlike aggressive bots that risk your entire balance, AI AS features a Triple Protection Layer . It acts as a financial manager, constantly mon
TrendTracer
Wei Jie
Эксперты
Okey！Let's begin. This strategy is a trend-following strategy with stop-loss. Users can subjectively combine judgments in situations with significant market trends, and by operating this strategy EA, they can achieve substantial profits. According to the trading triangle principle, this strategy is not suitable for volatile market conditions. ----------------------------------------------------------------------- Specific Usage Steps: 1. Order placement and procurement on mql5.com; 2. Load this
OborPawaiV75Net
Suharmoko
Эксперты
This EA not designed running yearly, just test monthly with BEP target, need your analytical skills for best time to start this EA not in random condition. OborPawaiV75Net Ea is for Netting Account, this is another version oborpawai75 use for netting. start with 0.01 lot with Recommended 1000 or more deposit, Recommended only with target profit, use on your best moment on best your analytic skill, this bot not work in random moment. This Ea not tested in real account, but if this bot useful for
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв