AbacuQuant


Live Signal: https://www.mql5.com/es/signals/2333700


AbacuQuant es un marco de trabajo de trading (trading framework) extremadamente flexible y dinámico, diseñado para el trader serio que busca control total y una profunda personalización.

Construido sobre más de 3,500 líneas de código MQL5, su arquitectura se basa en la modularidad y la confluencia de señales, permitiendo al usuario diseñar, probar y desplegar una variedad casi infinita de sistemas de trading automatizados. Su capacidad de adaptación lo hace técnicamente aplicable a cualquier activo financiero disponible en la plataforma MetaTrader 5 (Forex, Índices, Criptomonedas, Materias Primas, etc.), sujeto a la optimización y configuración por parte del usuario.

Arquitectura Central: Grupos de Señales y Lógica de Confluencia

El núcleo de la versatilidad de AbacuQuant reside en su sistema de Grupos de Señales. Cada una de las más de 10 estrategias de entrada puede ser asignada a un "Signal Group ID" (de 0 a 99).

  • Grupo 0 (Modo Individual): Cualquier estrategia asignada al Grupo 0 opera de forma independiente. Si una de estas estrategias genera una señal válida, se ejecutará una operación (si los demás filtros lo permiten).

  • Grupos 1-99 (Modo Confluencia): Aquí reside el verdadero poder. Un grupo con un ID mayor que 0 requiere que múltiples condiciones de señal asignadas a ese mismo ID se cumplan simultáneamente en la misma vela para generar una operación. Por ejemplo, puedes configurar el Grupo 1 para que solo abra una compra si se cumplen a la vez una señal del RSI, un cruce de EMA y un patrón de vela alcista, todas asignadas al SignalGroupID = 1 . El número de señales requeridas para la confluencia se determina automáticamente por cuántas estrategias has asignado a ese grupo.

Descripción Detallada de Parámetros de Entrada (Inputs)

A continuación se detallan los módulos de configuración disponibles:

1. Main Settings & Panel (Configuración Principal y Panel)

  • MagicNumberBase: Número mágico base para identificar las operaciones del EA. A cada grupo se le asigna un Magic Number único ( Base + GroupID ).

  • SignalTimeframe: Permite seleccionar una temporalidad específica para el cálculo de todas las señales de los indicadores, independientemente de la temporalidad del gráfico en el que se ejecuta el EA. Esto permite análisis multi-timeframe avanzados.

  • TradeDirectionAllowed: Restringe las operaciones a Long Only (solo compras), Short Only (solo ventas) o Both (ambas).

  • Dashboard Colors: Personalización estética del panel de información en el gráfico.

  • PauseEA: Un interruptor para pausar inmediatamente toda la actividad de trading del EA sin necesidad de removerlo del gráfico.

2. Módulo de Estrategias de Entrada (Más de 10 Indicadores Configurables)

Cada estrategia puede activarse o desactivarse y asignarse a un SignalGroupID para operar de forma individual o en confluencia.

  • Imbalance Strategy (ATR-Based): Busca desequilibrios en el mercado, operando en contra de velas cuyo cuerpo supera un múltiplo configurable del ATR (Average True Range).

  • Fibonacci Strategy: Identifica los máximos y mínimos de un período definido y genera señales cuando el precio rompe un nivel de Fibonacci porcentual de ese rango.

  • Candle Pattern Strategy: Reconoce más de 10 patrones de velas clásicos (Engulfing, Hammer/Shooting Star, Doji, Morning/Evening Star, Harami, etc.). Cada patrón puede ser activado o desactivado de forma independiente.

  • Support/Resistance Strategy: Calcula automáticamente niveles de soporte y resistencia basados en los máximos y mínimos de un período y puede generar señales de rebote en dichos niveles.

  • Bollinger Bands Strategy: Genera señales basadas en el cruce del precio con las bandas superior o inferior.

  • RSI Strategy: Utiliza el cruce de los niveles de sobrecompra y sobreventa del RSI para generar señales de reversión a la media.

  • EMA Strategy: Genera señales basadas en el cruce del precio con una Media Móvil Exponencial (EMA) configurable.

  • MACD Strategy: Utiliza el cruce de la línea principal del MACD y su línea de señal para identificar cambios de momento.

  • ADX Strategy: Usa el ADX para filtrar por fuerza de la tendencia, permitiendo operaciones solo cuando el ADX supera un nivel definido.

  • ATR Volatility Strategy: Opera basado en la volatilidad, permitiendo entradas solo si el valor del ATR se encuentra dentro de un rango mínimo y máximo definido en pips.

  • Stochastic Oscillator Strategy: Genera señales a partir del cruce de las líneas %K y %D en zonas de sobrecompra o sobreventa.

3. Módulo de Filtros de Operaciones

Estos filtros actúan como guardianes, permitiendo o denegando la ejecución de señales de entrada válidas.

  • Time & Session Filter: Un filtro de tiempo granular que permite definir los días de la semana y las horas y minutos exactos en los que el EA tiene permitido operar.

  • Multi-Timeframe (MTF) Trend Filter: Un potente filtro que valida las señales de entrada con la tendencia de una temporalidad superior (ej. una señal de compra en M5 solo se permite si el precio en H1 está por encima de una EMA de 50 períodos).

  • Spread Filter: Evita operar en condiciones de alta volatilidad o baja liquidez, bloqueando las operaciones si el spread actual supera un máximo definido en pips.

  • Proximity Filter (Grid): Previene la apertura de operaciones demasiado cerca unas de otras, asegurando una distancia mínima en pips entre las operaciones de un mismo grid.

4. Módulo de Gestión de Riesgo y Posiciones

Un conjunto completo de herramientas para una gestión de capital profesional.

  • Lot Sizing Management:

    • Proportional Balance: El tamaño del lote aumenta o disminuye automáticamente en proporción al balance de la cuenta.

    • Fixed Risk Percent: Calcula el tamaño del lote para que una pérdida por Stop Loss represente un porcentaje fijo del balance de la cuenta (ej. 1% de riesgo por operación).

    • Fixed Lot: Se puede lograr un lotaje fijo configurando el modo proporcional con valores estáticos.

  • Profit/Loss & Exit Management:

    • Modos de TP/SL: Stop Loss y Take Profit pueden ser definidos en pips fijos o como un múltiplo del ATR, adaptándose dinámicamente a la volatilidad del mercado.

    • Gestión por Canasta: Cierre de todas las operaciones de un grupo cuando alcanzan un beneficio o pérdida porcentual sobre el balance.

    • Trailing Stop & Break-Even: Funciones para proteger ganancias, moviendo el Stop Loss a punto de equilibrio o siguiéndolo detrás del precio.

    • Partial Close: Cierre de un porcentaje de la posición cuando se alcanza un objetivo de pips predefinido.

  • Daily Profit/Loss Limit: Detiene la operativa del día (abrir nuevas operaciones y/o cerrar existentes) si se alcanza un objetivo de ganancia o un límite de pérdida porcentual sobre el balance.

  • Equity Stop Percentage: Una red de seguridad crucial. Detiene toda la operativa y cierra todas las posiciones si el "drawdown" de la equidad de la cuenta alcanza un porcentaje de pérdida definido.

5. Sistemas de Grid y Recuperación

  • Grid (Martingale) Settings: Permite abrir operaciones adicionales en una secuencia si el mercado se mueve en contra, a una distancia y con un número máximo de operaciones configurables.

  • Recovery Settings: Si se activa, el sistema puede intentar recuperar pérdidas pasadas, ya sea ajustando el tamaño del lote de la siguiente operación o modificando su Take Profit para cubrir el "drawdown" acumulado.

6. Interfaz y Utilidades

  • On-Chart Dashboard: Un completo panel de control en el gráfico que muestra en tiempo real el estado del EA, P/L flotante y diario por grupo, estrategias activas, y métricas de rendimiento clave como Profit Factor y Max Drawdown.

  • On-Chart Signal Labeling: Para una transparencia total, cada operación ejecutada es etiquetada directamente en el gráfico con el nombre de la(s) estrategia(s) que generaron la señal.

  • Notification Settings: Alertas configurables a tu dispositivo móvil para eventos como apertura/cierre de operaciones, activación de Trailing Stop, etc.

  • News Filter Settings: Permite integrar una fuente de datos de noticias (vía URL) para mostrar eventos económicos de alto impacto directamente en el dashboard, ayudando a la supervisión manual durante períodos de volatilidad.

  • Advanced Error Handling: Sistema robusto que reintenta la ejecución de órdenes en caso de errores comunes del servidor como "requotes" o "timeout".

Una Herramienta para el Trader Metódico

AbacuQuant es una herramienta de trading algorítmico de nivel profesional. Su valor no reside exclusivamente en una promesa de ganancias, sino en ofrecer al trader una flexibilidad y un control casi ilimitados. La capacidad de combinar múltiples lógicas de análisis técnico, filtrar señales con una precisión granular y gestionar el riesgo de forma avanzada permite la construcción de sistemas robustos y altamente personalizados. El éxito con AbacuQuant es directamente proporcional a la habilidad del usuario para utilizar su potente motor de optimización, realizar backtesting riguroso y encontrar las sinergias que mejor se adapten a su estilo de trading y a las condiciones de cada activo financiero.


Manual AbacuQuant


Prodotti consigliati
Cypher invest
Arnold Byarufu
Experts
Introducing "CypherInvest," your trusted Expert Advisor in the dynamic world of financial markets.  With cutting-edge technology and advanced algorithms, CypherInvest analyzes market data, identifies patterns, and uncovers hidden opportunities to help you make informed investment decisions. Our innovative approach combines the power of cryptography and data analysis, unlocking the secrets of the market to maximize your returns. Powered by the Secret algorithm, CypherInvest leverages support an
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
Experts
**Prop Dominus** — Advanced Artificial Intelligence-Driven Expert Advisor for MetaTrader 5 --- ## **I. Executive Summary** Prop Dominus is a multi-layered, AI-augmented Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 5 platform. Its foundation is rooted in probabilistic modeling, dynamic inference systems, and advanced market regime recognition. Through a systematic architecture and robust real-time calibration, Prop Dominus seeks to bring structure and coherence to trade decision automatio
Velvet Ace EA
Natalyia Nikitina
Experts
Attenzione! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni dettagliate e raccomandazioni! Velvet Ace EA — l’intelligenza che opera al posto tuo Benvenuto in una nuova era del trading Forex! Sei stanco dei rischi continui e dell’incertezza? Con Velvet Ace EA MT5 dimentica lo stress e i risultati imprevedibili. Questo innovativo sistema di trading automatizzato apre la strada a un reddito stabile, trasformando il tuo investimento in una fonte affidabile di profitto! Avvia s
The Kraken
Chimdike Obinna Nkwo
Experts
THE KRAKEN minerà per te. Contattami su Telegram [@glownx] per un prezzo scontato. Preferisco acquistare al di fuori del marketplace a causa delle loro alte commissioni. Coppie consigliate: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USTEC, XAUUSD, BTCUSD Profitti elevati su timeframe da 1 a 5 minuti OTTIMIZZATO PER LE PROP FIRM (conti di valutazione) Prima dell’uso, modifica i parametri di input secondo le impostazioni consigliate. Trailing Stop Loss: 20 Punti di profitto prima che si attivi il Trailing Stop: 2
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.6 (5)
Experts
EA has a live track record with 48 month of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timefram
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Experts
NanoTrade Pro NanoTrade Pro   is a state-of-the-art automated trading advisor designed to optimize your trading strategy in the fast-paced financial markets. Leveraging advanced algorithms and real-time data analysis, NanoTrade Pro automates the scalping process, enabling traders to capitalize on small price movements with remarkable precision and efficiency. Basically, the advisor does not use any risk systems with increasing volume or increasing the number of open orders. Before buying, be s
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Experts
Send me a message so I can send you the setfile $498 per l'introduzione, aumenterà di 100 al mese fino a raggiungere $1298 Bot di trading automatizzato per XAUUSD (ORO). Collega questo bot ai tuoi grafici XAUUSD (GOLD) H1 e lascialo operare automaticamente con una strategia comprovata! Progettato per i trader che cercano un'automazione semplice ma efficiente, questo bot esegue operazioni in base a una combinazione di indicatori tecnici e andamento dei prezzi, ottimizzato per spread bassi e m
Multy TDM
Andriy Sydoruk
Experts
Multy TDM this bot works using the   Trend TD   indicator. The multicurrency bot works with 12 pairs, pairs can be changed and others can be used. The essence of the work is to open a small series of orders and exit the market either in profit or with losses, but exit and not linger and open the next series on the signals of the indicator. The heart of this algorithm is the formula for exiting the market, when to exit and with what profit or loss, how many orders can be allowed to be used in a
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Consulente esperto per il trading con reti neurali profonde che si addestrano tramite apprendimento automatico, fino a 1.512 metriche ponderate per ogni simbolo, man mano che il mercato progredisce. Funziona su vari simboli Forex e intervalli di tempo e, deselezionando i simboli e gli intervalli di tempo, può anche essere impostato sul grafico corrente sul suo simbolo e intervallo di tempo. Può essere configurato per coppie diverse e su ogni grafico può essere gestita una rete neurale diversa. È
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experts
Presentazione di SchermanActionPro: il nuovo bot di trading automatizzato di Automatictrading Automatictrading è orgogliosa di presentare SchermanActionPro! Caratteristiche in primo piano:  • Indicatori configurabili: regola le medie e il numero di candele secondo le raccomandazioni di Ivan.  • Flessibilità operativa: Scegli tra acquisti e vendite.  • Presa di profitto: opzioni fisse, basate sull'ATR o sul segnale contrario.  • Loss Stop: Fisso configurabile, secondo ATR o tramite segnale contr
Goldmaster Pro Long Term Xauusd Advisor
Rupareliya Sahil Ashokbhai
Experts
Strumento di trading con segnali intelligenti e automazione Questo software è progettato per assistere trader di ogni livello di esperienza fornendo segnali intelligenti e funzionalità di automazione. Supporta l’analisi su più timeframe per aiutare gli utenti a identificare in modo chiaro le opportunità di trading. Lo strumento offre segnali di acquisto e vendita in tempo reale, generati attraverso un’attenta analisi dei dati di mercato, consentendo agli utenti di prendere decisioni più informa
Roseflare Ingotron
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Experts
Roseflare Ingotron – Technical Manifest In the crucible of code and arcana, Roseflare Ingotron wields two immutable runes of market alchemy: Trend Sigil: Simple Moving Average Forged Periods : 21 | 34 | 55 Mechanism : Price must cleave across the SMA’s tempered ridge—ascending for longs, descending for shorts—before any further ritual may commence. Momentum Sigil: Stochastic Oscillator Rune Lines : %K / %D / Slowing  Temporal Vantage : Choose any timeframe—M5, M15, H1, H4, or beyond—to dr
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experts
VIX Momentum Pro EA - Ürün açıklaması Genel bakış VIX Momentum Pro, VIX75 Sentetik Endeksleri için özel olarak tasarlanmış sofistike bir algoritmik ticaret sistemidir. Algoritma, sentetik volatilite piyasasında yüksek olasılıklı ticaret fırsatlarını tanımlamak için özel momentum tespit teknikleri ile birleştirilmiş gelişmiş çoklu zaman dilimi analizi kullanır. Ticaret stratejisi Expert Advisor, birden fazla zaman diliminde fiyat hareketlerini analiz eden kapsamlı momentum tabanlı bir yaklaşımla
The Silver Bullet Dex 900 Down
Christoffel Francois Du Toit
Experts
Consistency is key. The Silver Bullet Dex 900 Down showed steady growth over the last year. Tests showed 140% - 280% and more per year (Depending on Account Size) Pro's: The software runs 24hours a day, 7days per week Fully Automated No settings adjustments Tests showed Zero Losses in the last year Steady monthly growth in tests Cons: Only for bigger accounts Uses a lot of equity during extreme market movements (Not Losses) Minimum Requirements: Account Size $5 000.00 Permanent Internet Access
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Experts
Synapse Trader: Una rete neurale che apre nuovi orizzonti nel trading Immagina un consulente che non si limita ad analizzare il mercato, ma diventa il tuo assistente intelligente, imparando ogni giorno e adattandosi alle condizioni di mercato in continua evoluzione. Synapse Trader è uno strumento unico, basato su tecnologie avanzate di reti neurali, in grado di catturare i segnali più sottili del mercato. Non è solo un Expert Advisor, è una rete neurale vivente che pensa, prevede ed evolve. Offe
Born to Kill Zone
Erlan Sumanjaya
Experts
Born to Kill Zone  is a trading strategy in the financial markets where traders aim to profit from short- to intermediate-term price movements.  In conducting the analysis, this EA incorporates the use of a moving average indicator . As we are aware, moving averages are reliable indicators widely utilized by professional traders Key components include precise entry and exit strategies, risk management through stop-loss orders, and position sizing. Swing trading strikes a balance between active
P S Technical Tradingbot
Trader-09 Schumacher
Experts
The underlying P.S.-Technical Trading bot is a computer program written in the MQL5 language. The P.S.-Technical Trading bot is a fully automated trading robot based on the two developed technical indicators, ADX and Parabolic SAR, developed by technical analyst Welles Wilder Jr. If you want to learn more about this, I recommend the book "New Concepts in Technical Trading Systems" which was published in 1978. In addition, the trading bot eliminates all too understandable emotions during trad
Profitable EMA
Rajendra Kumar Sinku
Experts
Multiple Exponential Moving Averages from two different timeframes have been used in making this fully automatic trading robot. The backtest screenshots speak the rest. The amount to be invested has to be put manually in input tab. So works on all account sizes. For best results - Timeframe = 15M - Leverage = 100 - Preferred pair = EURUSD but gave profit on other pairs too. - Avoid trading between last week of December and first week of January.
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Experts
The Financial Control expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. The bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread and use VPS. Financial Control is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. If there is a commission on the account, it mu
BreakoutRider
Simone Peruggio
Experts
Ti Presento l'Ultimate Breakout EA: Breakout Rider! La Tua Chiave per Dominare i Mercati Forex, Indici e Oro! SCRIVIMI IN PRIVATO DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE IL VIDEO STEP-BY-STEP SU COME IMPOSTARE L'EXPERT ADVISOR NELLA MANIERA MIGLIORE! Sei pronto a migliorare il tuo trading e capitalizzare sulle opportunità di mercato? Scopri Breakout Rider, un Expert Advisor all'avanguardia progettato meticolosamente per trasformare la tua esperienza di trading. Ecco perché hai bisogno di questo potente st
Ace Scalper MT5
Andrey Vasilenko
Experts
Ace Scalper EA works on the GBPUSD, EURGBP, USDCHF, EURCHF . Timeframe M5. The strategy is based on the search of price fluctuations for the quiet period of the Asian session. During this period, there is usually no strong unpredictable price movements, which allows relatively safe scalping, with the average trade duration 1 hour. Uses tight Stop Loss, which provides deposit protection in the event of adverse developments in the market. EA does not use dangerous methods of trading that can destr
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.88 (32)
Experts
Aura Bitcoin Hash EA è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura BTC offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare la coppia di valute BTCUSD (Bitcoin). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 2017 al 2025. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione
Eyes Storm MT5
Vu Tuan Nguyen
Experts
Bot Description The trading bot is designed to follow market trends ( trend following ) and manage orders by setting stop-loss (SL) and take-profit (TP) points. It incorporates the following advanced features: Utilizes Engulfing Candles pattern : A powerful technical tool to determine entry points based on price action. Trend-based signal filtering : The bot can identify and filter trading signals according to the primary market trend, enhancing accuracy. Dynamic SL and TP adjustment based on ma
Tuesday Reversal Rocket
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
Tuesday Reversal Rocket - Precision for Turnaround Tuesday The Tuesday Reversal Rocket takes the classic Turnaround Tuesday strategy to the next level. This EA opens strategic positions at the close of Monday, leveraging the market’s natural tendency to reverse on Tuesdays. To make entries even sharper, we’ve added a trend filter that ensures the EA only operates under optimal market conditions. No random trades—just calculated moves to maximize results and minimize risks. It’s simple: spot the
ZigZag 1
Saniyat Nabiyeva
Experts
User Guide  Trading Direction (InputDirect) Selects allowed trading directions: both, long only, or short only. Signal Level Usage (Direction) Enables or disables the use of calculated signal levels (Point A) for order placement. Max Orders per Level (MaxOpenOnLevel) Limits the number of orders that can be placed from the same price level to help control risk. Order Entry Logic (InputType) Determines the method of interpreting ZigZag signals (options 1, 2, or 3) that affect entry timing. Lo
Big Gient MT5
Pran Gobinda Basak
Experts
This Expert Advisor Big Giant is a trend-following Expert Advisor designed for use in the currency market on the MT5 platform. It operates on the 5-minute and 15-minute timeframes, making it suitable for traders who prefer shorter-term trading strategies. The robot utilizes a combination of technical indicators and price action analysis to identify and follow strong trends in the market. It places trades in the direction of the prevailing trend, with the aim of capturing as much profit as possi
Engulfing And Pin Bar Price Action EA
Arvind Verma
Experts
Automated trading strategy combining Engulfing and Pin Bar candlestick patterns with dynamic risk management. Built for traders who love price action but want automation. The Engulfing & Pin Bar EA is a fully automated trading system based on two of the most reliable candlestick patterns in price action trading — the Engulfing and the Pin Bar . It combines multi-timeframe confirmation, dynamic risk management, and advanced trade filters to deliver consistent trading opportunities in trending and
Ai Multi Trend MT5
Mansour Babasafary
2.85 (13)
Experts
Expert trend hunter Combined with artificial intelligence Control the AI with a variety of simple settings Without using dangerous strategies (all trades have a profit limit and a loss limit) Can be used in 6 main market currency pairs and 4 important time frames An expert who has been trained by artificial intelligence for years to correctly recognize trends(with the latest methods of the world) With world-class settings, can be used in different accounts and different brokers and the lowest ca
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione