AbacuQuant

AbacuQuant le ofrece la posibilidad de tener en sus manos multiples estrategias en multiples instrumentos con una gran variedad de filtros que permiten segmentar las operaciones y diversificar las estrategias de mil formas, tomese el tiempo necesario para probar y optimizar su propia estrategia, verifique los inputs de AbacuQuant, muy seguramente encontrará lo que necesita, o si lo desea, puede optimizar e iniciar su propia busqueda con los parametros que mejor se adapten a usted, en todo caso recuerde que con la compra de AbacuQuant le entregaremos los mejores parametros  en diversos instrumentos financieros de Forex, Metales, indices, Acciones y Criptomonedas.


Live Signal:

 https://www.mql5.com/es/signals/2333700


AbacuQuant está diseñado para traders institucionales o inversionistas de primer nivel que tengan una importante base financiera, con este sistema encontrará adaptabilidad sin caminos cortos ni trampas ocultas, con este Expert Advisor usted tendra miles de sistemas en uno y podrá:

  • Filtrar hora y/o dias de operación
  • Activar  o desactivar más de 10 indicadores o estrategias, cada una con un magic number distinto)
  • Establecer distintas formas de manejar el riesgo (ATR, Stop Loss Take Profit, Promedio de operaciones)
  • Lotaje dinamica segun el balance (interes compuesto) o si lo prefiere establecer el otaje según porcentaje de riesgo segun su balance
  • Dashboard que le permite mirar en la grafica los parametros activados y situaciones de mercado incluyendo noticias
  • Operar en cualquier Broker que ofrezca la plataforma metatrader 5 
  • Operar en cualquier instrumento
  • Activar metodo de recuperación de perdidas por pips o por lote.



Si desea conocer más detalle de AbacuQuant tomese un momento en leer detenidamente la siguiente guia: 


Antes de comprar pregunte para que tenga la absoluta certeza que tendra un producto de calidad.




