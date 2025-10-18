AbacuQuant

HANDBUCH ABACUQUANT


AbacuQuant ist nicht einfach nur ein weiterer Single-Signal Expert Advisor, sondern eine komplette algorithmische Handelsmaschine, die Ihnen ein ganzes Arsenal an bewährten Strategien an die Hand gibt und, was am wichtigsten ist, Ihnen die Möglichkeit gibt, diese zu kombinieren, um nur dann zu handeln, wenn die Chancen zu Ihren Gunsten stehen. Die exklusive Confluence Engine und das Basket Closing System sind zwar zwei der wichtigsten Säulen, aber das ist erst der Anfang. AbacuQuant bietet Ihnen die totale Kontrolle durch ein Arsenal integrierter Strategien, fortschrittlicher Filter und eines mehrschichtigen Risikomanagementsystems, das ein Maß an Flexibilität bietet, das bisher nur institutionellen Händlern vorbehalten war.

AbacuQuantwurde so konzipiert, dass es sich anjedes auf der MetaTrader 5-Plattform verfügbare Finanzinstrumentanpassen lässt- einschließlichForex, Kryptowährungen, Indizes, Metalle und Energie - und ist damit das ultimative Werkzeug für den modernen quantitativen Trader.

Definierende Merkmale von AbacuQuant

  • Signal Confluence Engine: Warum sich auf einen einzigen Indikator verlassen? Mit AbacuQuant können Sie Strategiegruppen konfigurieren und verlangen, dass 2, 3 oder mehr von ihnen ein Signal in dieselbe Richtung bestätigen, bevor Sie einen Handel eröffnen. Dies filtert das Marktrauschen drastisch heraus und erhöht die Qualität Ihrer Einstiege.

  • Mehrere Gewinnmanagement-Modi: AbacuQuant gibt Ihnen die Möglichkeit zu wählen, wie Sie Ihre Gewinne sichern wollen. Zusätzlich zu den klassischen individuellen Take Profit und Stop Loss pro Handel und einem dynamischen Modus, der auf der Volatilität (ATR) basiert, bietet er denGlobal Basket Close. Dieser fortschrittliche Modus summiert die schwebenden P/Laller Trades innerhalb derselben Gruppe und schließt sie alle zusammen, wenn der gesamte Basket ein monetäres oder prozentuales Ziel erreicht. Er ist das perfekte Werkzeug für die intelligente Verwaltung von Raster-, Hedging- oder Durchschnittsstrategien!

  • Ein wahres Handelsarsenal zu Ihrer Verfügung: AbacuQuant macht es überflüssig, Dutzende von verschiedenen Expert Advisors zu kaufen und zu testen. Wir haben über 10 robuste und vollständig konfigurierbare Handelsstrategien in eine einzige Engine integriert. Betrachten Sie es nicht als EA, sondern als Ihre persönliche Handelszentrale. Jede Strategie kann auf zwei Arten funktionieren: völlig unabhängig, so dass Sie ihre individuelle Effektivität testen können, oder als Teil eines Confluence-Systems, in dem ihre Leistung vervielfacht wird, indem sie mit anderen kombiniert wird, um eine einzigartige und personalisierte Einstiegslogik zu schaffen. Mit dieser Fähigkeit können Sie endlose Kombinationen von Strategien erstellen, um sich an jede Marktbedingung anzupassen. Ein Beispiel:

    • Trend Confluence Beispiel: Sie möchten nur mit starken Trends handeln? Richten Sie eine Gruppe ein, die (1) eine 50 EMA-Kreuzung, (2) eine MACD-Kreuzungsbestätigung und (3) einen ADX-Wert über 25 erfordert. AbacuQuant wird nur dann einen Handel eröffnen, wenn alle drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind.

    • Beispiel einer Umkehrung: Möchten Sie lieber nach Marktumkehrungen Ausschau halten? Erstellen Sie eine Gruppe, die erfordert, dass (1) der Kurs innerhalb der Bollinger Bänder zurückkehrt, (2) der RSI die überverkaufte Zone verlässt und (3) ein Hammer-Kerzenmuster erscheint. Der EA wird geduldig darauf warten, dass diese drei Signale perfekt zusammenpassen.

  • Festung der institutionellen Klasse: Mehrschichtiges Risiko- und Kapitalmanagement: Die Signalqualität ist wichtig, aber langfristiges Überleben und Wachstum hängen ausschließlich von einem überlegenen Risikomanagement ab. AbacuQuant baut auf dieser Philosophie auf und schafft eine wahre Festung um Ihr Kapital mit mehreren automatischen und konfigurierbaren Schutzschichten. Es handelt sich nicht nur um einen Stop Loss, sondern um ein komplettes Verteidigungssystem.

    • Equity Stop (Das ultimative Sicherheitsnetz): Dies ist der Hauptstromkreisunterbrecher für Ihr Konto. Legen Sie einen maximalen Verlustprozentsatz fest (z. B. 10 %), und wenn Ihr Kontokapital unter diesen Schwellenwert fällt, stoppt AbacuQuant alle Handelsaktivitäten und schließt optional alle offenen Trades. Dies ist Ihr letzter Schutz vor unerwarteten Ereignissen oder einem starken Verlust.

    • Consecutive Loss Limits (The Psychological Firewall): Jedes System durchläuft Drawdown-Perioden. Diese Funktion schützt Sie vor sich selbst. Wenn der EA eine vordefinierte Anzahl von aufeinanderfolgenden Verlusten erreicht (z.B. 3 Trades in Folge), wird er automatisch für eine konfigurierbare Anzahl von Stunden pausieren. Dadurch werden Verluste auf der Stelle gestoppt, "Rachegeschäfte" verhindert und die Marktbedingungen können sich ändern, bevor der Handel wieder aufgenommen wird.

    • Tägliche P/L-Limits (Disziplin und klare Ziele): Handeln Sie wie ein Profi, indem Sie sich tägliche Ziele setzen. Legen Sie ein prozentuales Gewinnziel fest, um Gewinne zu sichern, und ein Verlustlimit, um das Kapital zu schützen. Bei Erreichen eines der beiden Ziele kann der EA die Eröffnung neuer Geschäfte stoppen und so eine konsequente Handelsdisziplin fördern.

    • Break-Even und Trailing Stop (aktiver Gewinnschutz):Lassen Sie nicht zu, dass sich ein Gewinngeschäft in einen Verlierer verwandelt. Der Break-Even verschiebt Ihren Stop-Loss automatisch so, dass er den Einstiegskurs (plus ein paar Pips) abdeckt, sobald ein Handel einen bestimmten Gewinn erreicht. Von da an kann der Trailing Stop übernehmen, der dem Kurs aktiv folgt, um die Gewinne zu maximieren und gleichzeitig die bereits erzielten Gewinne zu schützen.

Integrierte Strategien: Ihr persönlicher Werkzeugkasten

Jede Strategie ist für sich genommen leistungsstark, aber ihre wahre Kraft entfaltet sich erst in der Kombination.

  • 1. Ungleichgewichtsstrategie (ATR-basiert)

    • Logik: Identifiziert großvolumige Kerzen (Ungleichgewichte), die auf starken institutionellen Druck hinweisen. Der EA kann in Richtung dieses Drucks handeln oder, was noch interessanter ist, dagegen (Fading), indem er auf eine Marktkorrektur nach einer überzogenen Bewegung wartet.

    • Setup-Beispiel (Fade für einen Verkauf): Um einen VERKAUF gegen eine große bullische Kerze auf EURUSD M15 zu handeln, versuchen Sie: EnableImbalanceStrategy = true, SignalGroupID_Imbalance = 1, ImbalanceAtrFactor = 1.8. Damit wird nach bullischen Kerzen gesucht, deren Körper das 1,8-fache der 14-Perioden-ATR beträgt, und ein VERKAUF in die entgegengesetzte Richtung durchgeführt.

  • 2. Fibonacci-Ausbruchsstrategie

    • Logik:Berechnet automatisch Fibonacci-Levels auf der Grundlage einer benutzerdefinierten Anzahl von Perioden ( Parameter FibonacciPeriod) und generiert ein Signal, wenn eine Kerze schließt und ein von Ihnen definiertes Schlüssel-Level durchbricht, was einen potenziellen Trendwechsel oder eine Trendfortsetzung bestätigt.

    • Beispiel: Um nach einem bullischen Ausbruch aus der 50%-Marke bei einem Retracement zu suchen, versuchen Sie: EnableFibonacciStrategy = true, SignalGroupID_Fibonacci = 1, FibonacciPeriod = 50, FibonacciLevelToBreak = 50.0.

  • 3. Candlestick-Muster-Strategie

    • Logik: Ein umfassender Scanner, der die effektivsten Candlestick-Muster erkennt (Engulfing, Hammer/Shooting Star, Dojis, Morning/Evening Star, Piercing Line/Dark Cloud Cover, Harami, Tweezer Top/Bottom, Three White Soldiers und Three Black Crows). Ideal für die Bestätigung von Signalen an Schlüsselzonen.

    • Einrichtungsbeispiel: Um eine Kerzenbestätigung zu Ihrer Gruppe 1 hinzuzufügen, aktivieren Sie: EnableCandlePatternStrategy = true, SignalGroupID_Candles = 1, CandleEngulfing = true, CandleHammerShootingStar = true.

  • 4. Unterstützung/Widerstand (S/R) Strategie

    • Logik: Zeichnet die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, indem sie den niedrigsten Preis (Unterstützung) und den höchsten Preis (Widerstand) innerhalb eines von Ihnen definierten Zeitraums ( SR_Period)identifiziert. Es können Signale generiert werden, wenn der Preis von diesen Niveaus mit einer Bestätigungskerze abprallt.

    • Beispiel: Um mit Abprallern von S/R der letzten 100 Kerzen zu handeln, verwenden Sie: EnableSRStrategy = true, UseSRStrategyActive = true, SignalGroupID_SR = 1, SR_Period = 100.

  • 5. Bollinger Bands Strategie

    • Logik: Erzeugt Mittelwertumkehrsignale, wenn der Kurs nach dem Berühren oder Überschreiten der Bänder wieder innerhalb der Bänder kreuzt.

    • Setup-Beispiel: Für eine klassische Mean-Reversion-Strategie, verwenden Sie: EnableBBStrategy = true, UseBBStrategyActive = true, SignalGroupID_BB = 1, BB_Period = 20, BB_Deviation = 2.0.

  • 6. RSI-Strategie

    • Logik: Handelt mit RSI-Kreuzungen, wenn er überkaufte oder überverkaufte Zonen verlässt, eine der klassischsten Bestätigungen der technischen Analyse.

    • Setup-Beispiel: EnableRsiStrategy = true, SignalGroupID_RSI = 1, RsiPeriod = 14, RsiOverboughtLevel = 70, RsiOversoldLevel = 30.

  • 7. Gleitender Durchschnitt (EMA/SMA...) Cross-Strategie

    • Logik: Erzeugt ein Signal, wenn der Kurs einen konfigurierbaren gleitenden Durchschnitt (EMA, SMA, etc.) über- oder unterschreitet, was auf einen möglichen kurzfristigen Trendwechsel hinweist.

    • Setup-Beispiel (50 EMA Cross): EnableEmaStrategy = true, SignalGroupID_EMA = 1, EmaPeriod = 50, EmaMethod = MODE_EMA.

  • 8. MACD-Cross-Strategie

    • Logik: Erkennt Veränderungen im Marktmomentum durch das Kreuzen der MACD-Linie und ihrer Signallinie.

    • Setup-Beispiel: EnableMacdStrategy = true, SignalGroupID_MACD = 1, mit klassischen Parametern (12, 26, 9).

  • 9. ADX-Trendfilter-Strategie

    • Logik: Dies ist einer der wichtigsten Filter für einen Trendtrader. Der ADX erzeugt selbst keine Kauf- oder Verkaufssignale; seine einzige Aufgabe besteht darin, dieStärke eines Trendszu messen, nicht seine Richtung. Er fungiert als Gatekeeper, der die Signale anderer Strategien validiert. Indem Sie verlangen, dass der ADX über einem bestimmten Wert (z. B. 25) liegt, stellen Sie sicher, dass ein Einstiegssignal von einer anderen Strategie (z. B. ein gleitender Durchschnittswert) in einem Markt mit ausreichender Dynamik erfolgt, wodurch gefährliche Fehlsignale vermieden werden, die in seitwärts tendierenden oder richtungslosen Märkten auftreten.

    • Beispiel für den Zusammenfluss mit dem ADX: Stellen Sie sich vor, Sie erhalten ein Kaufsignal von einem EMA-Cross. Wenn der ADX bei 15 liegt, ist der Trend schwach und das Signal wahrscheinlich unzuverlässig. AbacuQuant wird es ignorieren. Wenn jedoch das gleiche EMA-Kreuzungssignal auftritt, wenn der ADX bei 35 steht, wird der EA es bestätigen und den Handel ausführen, da der Trend die notwendige Stärke hat, um sich fortzusetzen.

  • 10. ATR-Volatilitätsstrategie

    • Logik: Volatilität ist der Treibstoff des Marktes. Geringe Volatilität bedeutet, dass sich der Preis nicht genug bewegt, um einen Take Profit zu erreichen (toter Markt). Eine zu hohe Volatilität (z. B. während eines großen Nachrichtenereignisses) kann dazu führen, dass der Kurs unberechenbar auf Ihren Stop Loss trifft. Diese Strategie funktioniert wie ein "Goldlöckchen-Filter": Sie definieren ein "genau richtiges" Volatilitätsfenster (nicht zu hoch, nicht zu niedrig) in Pips. AbacuQuant zieht die Eröffnung von Geschäften nur dann in Betracht, wenn die aktuelle Volatilität, gemessen durch die ATR, innerhalb dieses optimalen Bereichs liegt und schützt Sie so vor ungünstigen Marktbedingungen.

    • Confluence-Beispiel mit ATR: Stellen Sie sich eine Mean-Reversion-Strategie mit RSI vor . Ein überkauftes Kaufsignal ist gut, aber was ist, wenn es in einem nahezu unbewegten Markt auftritt? Der Handel könnte stundenlang stagnieren. Durch Hinzufügen des ATR-Filters (z. B. MinAtrValuePips = 15) stellen Sie sicher, dass das RSI-Signal nur dann ergriffen wird, wenn der Markt genügend "Treibstoff" für eine Kursbewegung und ein mögliches Handelsgeschäft bietet.

  • 11. Stochastischer Oszillator Strategie

    • Logik: Ähnlich wie der RSI, aber mit Schwerpunkt auf der Position des Schlusskurses im Verhältnis zur Hoch-Tief-Spanne. Der Stochastik Oszillator erzeugt Signale, wenn sich seine %K- und %D-Linien in überkauften/überverkauften Zonen kreuzen.

    • Einrichtungsbeispiel: EnableStochasticStrategy = true, SignalGroupID_Stochastic = 1, mit Standardeinstellungen (5, 3, 3).

Detaillierte Beschreibung der Eingabeparameter

Jeder Aspekt von AbacuQuant ist anpassbar. Im Folgenden wird jeder Parameter detailliert beschrieben, damit Sie ihn vollständig verstehen.

Haupteinstellungen & Dashboard

  • MagischeNummerBasis: Eine eindeutige magische Zahl zur Identifizierung der eigenen Trades des EA. Diese Nummer darf nicht mit anderen EAs geteilt werden.

  • TradeDirectionAllowed: Schränkt den Handel ein. Sie können TRADE_DIRECTION_LONG_ONLY, TRADE_DIRECTION_SHORT_ONLY oder TRADE_DIRECTION_BOTH wählen .

  • PauseEA: Ein Notschalter. Wenn er auf true gesetzt wird , stoppt der EA sofort alle neuen Handelsaktivitäten.

  • DashboardObjectColor: Hauptfarbe für die visuellen Linien und Objekte des Panels.

  • VBT_SignalTextColor: Textfarbe für Signale, die während eines visuellen Backtests erscheinen und die Analyse erleichtern.

Zeit- und Session-Filter

  • EnableSessionFilter: true, um Ihre Strategie auf den Marktrhythmus abzustimmen. Nicht alle Stunden sind gleich. Jedes Finanzinstrument hat seine eigenen "goldenen Stunden" mit höherer Liquidität und Volatilität, die in der Regel mit wichtigen Marktsitzungen zusammenfallen (z. B. London für GBP-Paare, New York für US-Indizes). Mit dieser Funktion können Sie diese spezifischen Sitzungen isolieren, um die Wirksamkeit Ihrer Strategie zu maximieren und den Handel in Zeiten geringer Aktivität zu vermeiden, in denen das Kursverhalten weniger vorhersehbar ist.

  • SessionStartTime / SessionEndTime: Definieren Sie die Handelssitzung im Format "HH:MM".

  • TradeOnMonday bis TradeOnSunday: Genau wie die Stunden hat jeder Wochentag seine eigene Persönlichkeit. Montags kann es langsam zugehen, da sich der Markt selbst positioniert, und freitags kann es aufgrund von Positionsschließungen volatil sein. Mit diesen Schaltern ( true/false) können Sie genau festlegen, an welchen Wochentagen der EA arbeitet, und so Ihr System an die wöchentlichen Marktmuster anpassen.

Strategie-Parameter

  • Aktivieren...Strategie: Der Hauptschalter ( true/false) für jede der 11 Strategien.

  • SignalGroupID_...: (SEHR WICHTIG) Weist eine Strategie einer Gruppe zu.

    • SignalGroupID = 0: Die Strategie arbeitet unabhängig, sobald sie ein Signal erzeugt.

    • SignalGroupID > 0 (z.B., 1, 2, 3...): Die Strategie wird Teil einer Confluence Group. Ein Handel wird nur dann eröffnet, wenn die erforderliche Anzahl von Strategien innerhalb derselben Gruppe (z.B. Gruppe 1) ein gleichzeitiges Signal erzeugen.

  • Spezifische Indikator-Parameter ( AtrPeriod, FibonacciLevelToBreak, RsiPeriod, etc.): Dies sind die Standardparameter für jeden technischen Indikator, mit denen Sie seine Empfindlichkeit und sein Verhalten einstellen können.

Granulare Kontrolle über jeden Aspekt Ihres Handels

AbacuQuant gibt Ihnen die volle Kontrolle über jedes Detail Ihrer Strategie durch eine umfangreiche Liste von Parametern. Konfigurieren Sie erweiterte Filter für Spreads, um kostspielige Umgebungen zu vermeiden. Verwalten Sie Ihr Kapital mit dynamischem Lot Sizing basierend auf Ihrem Kontostand. Passen Sie Ihren Chart mit visuellen Hilfsmitteln wie Pivot-Punkten an und wählen Sie aus verschiedenen Berechnungsmethoden und Stilen.

Definieren Sie Ihre Ausstiegsstrategie mit mehreren Gewinn- und Verlustmanagement-Modi, einschließlich individuellem TP/SL, prozentualer Korbschließung und dynamischen ATR-basierten Ausstiegen. Implementieren Sie komplexe Strategien mit vollständig konfigurierbaren Grid- und Recovery-Systemen, einschließlich eines kontrollierten Martingale-Modus. Bleiben Sie mit detaillierten Benachrichtigungseinstellungen für jedes Ereignis auf dem Laufenden und stellen Sie mit der erweiterten Fehlerbehandlung und der Anzeige von Nachrichtenereignissen eine stabile Leistung sicher . Jeder Parameter ist so konzipiert, dass Sie Ihre Strategie genau so aufbauen und testen können, wie Sie es sich vorstellen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass AbacuQuant keine Einheitslösung ist, sondern ein komplettes Labor für den quantitativen Strategen. Sein wahres Potenzial liegt nicht in einer Standardeinstellung, sondern in den unendlichen Kombinationen, die Sie durch rigorose Optimierung und Backtesting entdecken können. Um diese Entdeckungsreise zu erleichtern, wird das Tool von einem ausführlichen Benutzerhandbuch und einer direkten Unterstützung durch den Autor begleitet, um alle Fragen zu klären. Die Frage ist nicht mehr, ob eine profitable Strategie existiert, sondern ob Sie bereit sind, sie zu entwickeln.


