AbacuQuant

AbacuQuant le ofrece la posibilidad de tener en sus manos multiples estrategias en multiples instrumentos con una gran variedad de filtros que permiten segmentar las operaciones y diversificar las estrategias de mil formas, tomese el tiempo necesario para probar y optimizar su propia estrategia, verifique los inputs de AbacuQuant, muy seguramente encontrará lo que necesita, o si lo desea, puede optimizar e iniciar su propia busqueda con los parametros que mejor se adapten a usted, en todo caso recuerde que con la compra de AbacuQuant le entregaremos los mejores parametros  en diversos instrumentos financieros de Forex, Metales, indices, Acciones y Criptomonedas.


Live Signal:

 https://www.mql5.com/es/signals/2333700


AbacuQuant está diseñado para traders institucionales o inversionistas de primer nivel que tengan una importante base financiera, con este sistema encontrará adaptabilidad sin caminos cortos ni trampas ocultas, con este Expert Advisor usted tendra miles de sistemas en uno y podrá:

  • Filtrar hora y/o dias de operación
  • Activar  o desactivar más de 10 indicadores o estrategias, cada una con un magic number distinto)
  • Establecer distintas formas de manejar el riesgo (ATR, Stop Loss Take Profit, Promedio de operaciones)
  • Lotaje dinamica segun el balance (interes compuesto) o si lo prefiere establecer el otaje según porcentaje de riesgo segun su balance
  • Dashboard que le permite mirar en la grafica los parametros activados y situaciones de mercado incluyendo noticias
  • Operar en cualquier Broker que ofrezca la plataforma metatrader 5 
  • Operar en cualquier instrumento
  • Activar metodo de recuperación de perdidas por pips o por lote.



Si desea conocer más detalle de AbacuQuant tomese un momento en leer detenidamente la siguiente guia: 


Antes de comprar pregunte para que tenga la absoluta certeza que tendra un producto de calidad.




Produtos recomendados
Nusa Patterns MT5
John Folly Akwetey
Experts
Expert advisor trades by breaking up fractals or down fractals. It is used   “Fractals ST Patterns Strategy”   or   “4.0 Fractals Direction ST Patterns MT5”   fractal indicators. Also expert advisor uses standard trailing stop. Below is description of some inputs. Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Fractal Indicator   – option of used fractal indicator (“Fractals ST Patterns” – indicator   “Fractals ST Patterns Strategy” , “Fractals Direction ST Patterns”
CRT Advanced
Jose Antonio Cantonero Velasco
Experts
SISTEMA DE TRADING ALGORITMICO PROFESIONAL VISIÓN GENERAL CRT ADVANCED   es un sistema de trading automatizado de alta precisión que opera basado en el análisis de formaciones de velas japonesas. Desarrollado específicamente para mercados de Forex, indices y commodities, implementa una metodología sistemática que combina price action puro con gestión avanzada de riesgo. Contacte conmigo después de la compra, le enviaré sets y soporte gratuito. Gracias.
Cypher invest
Arnold Byarufu
Experts
Introducing "CypherInvest," your trusted Expert Advisor in the dynamic world of financial markets.  With cutting-edge technology and advanced algorithms, CypherInvest analyzes market data, identifies patterns, and uncovers hidden opportunities to help you make informed investment decisions. Our innovative approach combines the power of cryptography and data analysis, unlocking the secrets of the market to maximize your returns. Powered by the Secret algorithm, CypherInvest leverages support an
AI Pro Trader EA
Lucas Salinas Lozano
Experts
Introducing AI Pro Trader EA – The Ultimate Trading Companion Meet AI Pro Trader EA , an expertly crafted trading tool designed to automate your strategies with surgical precision. Built by blending advanced technical analysis with machine-like efficiency, this EA is not just another robot—it’s your personal trading assistant, engineered to deliver results. Why AI Pro Trader EA Stands Out The AI Pro Trader EA combines three powerful indicators— Exponential Moving Average (EMA) , Relative Strengt
Trend Arbitrage
Yan Jian Luo
Experts
Running recommendations Recommended currency pairs: XAUUSD, gold Time cycle: H4 Operating capital: recommended above $1000 Account type: No special requirements, better effect of low difference Levers: No special requirements main parameter Typess - open position direction buy many, sell empty Lots - number of open positions Tp_pips stop profit micro points Sl_pops Stop Loss Micropoints Profit_pips profit micro points initiate mobile stop loss Reduced_profiles stepping back on m
RSI Advanced Pro EA
Nguyen Anh Tung
Experts
Tenho o prazer de apresentar um EA que gera lucros anuais estáveis. As imagens anexadas abaixo são os resultados do Backtest com dados reais e um vídeo de backtest no TradingView e MT5. Como funciona o EA Avançado de RSI O EA Avançado de RSI opera em qualquer período de tempo. Cada negociação inclui stop-loss e take-profit com uma relação risco/recompensa de 1:10. Como maximizar os lucros com o EA Avançado de RSI Após comprar o EA Avançado de RSI e deixar uma avaliação de 5 estrelas, entre em
BreakOutScalperEA
Ivan Kochubeev
Experts
BreakOutScalperEA  is a very effective b reakout scalper . The Expert Advisor is long-term, and shows good results over a long period. Entry points are determined based on the ZigZag indicator, filtering out lower-quality points. Deals support is provided by trailing stop, depending on the situation, based on the built-in filters, it can be activated immediately after entering the transaction or wait for a some profit. Recommended pair: EURUSD; The results from real trading here - LiveSignal. Se
Combat MT5
Alessandro Grossi
Experts
Sei pronto a Combattere? Stop Loss fisico a protezione del capitale e take profit invisibile, virtuale a percentuale, elaborazione dei dati inclusi tra due time frame o in single mode Possibilità di regolare la frequenza dei segnai generati per impostare una strategia estrema di primo grado, moderata o placata Può essere attivato su qualsiasi time frame in quanto opera esclusivamente sui periodi selezionati negli input CombatFrom e CombatTo rendendo libera la navigazione per la consultazione e
Zarior EA
Gabriel, Alexa Marchi
Experts
There are a lot of EA's out there but most of them are very disappointing. Today I invite you to test a new powerful and secure EA, which has taken several years of testing and programming to create.  Zarior is a very innovative advanced trading expert that uses classic indicators (RSI, Fractal EMA, MACD) combined with very precise mathematical calculations to predict the market movement. Thanks to its artificial intelligence it combines traditional technical analysis with mathematical algorit
Alpha Retrace
GC STRATMIND TECHNOLOGIES
Experts
Alpha Retrace Expert Advisor - Product Description Alpha Retrace Documentation Optimization Method:  https://www.mql5.com/en/market/product/153588/comments#comment_58405097 What is Alpha Retrace? Alpha Retrace is an advanced automated trading system designed for MetaTrader 5 that capitalizes on market overextensions and price retracements. This sophisticated Expert Advisor (EA) uses a counter-trend strategy with intelligent layering to maximize profit potential while managing risk through
FREE
AI Roman Centurion MT5
Mei Xie
Experts
Introducing | AI Legion: Centurion ️ — The Next Evolution in Fully Autonomous AI Trading Has Arrived. This EA is not the most advanced version. Please CONTACT US before purchasing this AI Ultra Low Risk King EA！ Forget manual tuning. Forget emotional trading. Just press the button — and unleash the AI legion. This isn't just another EA. This is AI Legion: Centurion , a fully automated AI-powered war machine built for the markets. Fueled by cutting-edge neural networks and real-time adapt
Forex Attack
Ivan Simonika
Experts
We present you an expert system, which is a universal scalper. The expert system works with small spreads and on a fast Internet channel. Settings are quite simple and easy to adjust. The Forex Attack expert system is a high-speed scalpel, and accordingly works with ticks, which must be taken into account when testing the system. The expert system works on all types of accounts: netting, hedging. The bot does not use the history stored in the database for work. For his own needs, he uploads hi
AI Gold Master
Jian Jie
Experts
AI Gold Master is an exceptional Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD (GOLD) on M1 and M5 timeframes. By harnessing the power of advanced GPT-based models and the deep learning capabilities of DeepSeek, AI Gold Master has been trained on over ten years of historical data, spanning from 2014 to February 2025. This strategy, tested with an initial investment of just $1000, has proven to be an absolute powerhouse, showing a staggering return of 46,000 times its original value in
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.5 (4)
Experts
O AutoFib EA é um consultor especializado de ponta, projetado para aproveitar o poder dos níveis de retração e extensão de Fibonacci para negociação automatizada. Seja você um trader novato ou experiente, o AutoFib EA fortalece sua estratégia de negociação com precisão e eficiência. Test   The EA Before Risking Real Money.  Ajuste a configuração com base nos   resultados dos testes. Dúvidas? Fique à vontade para   perguntar. Principais características: Negociação automatizada:   abra ordens de
FREE
The Kraken
Chimdike Obinna Nkwo
Experts
THE KRAKEN minerará para você. Entre em contato comigo no Telegram [@glownx] para um preço com desconto. Prefiro comprar fora do marketplace por causa das altas comissões. Pares recomendados: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USTEC, XAUUSD, BTCUSD Lucros elevados em gráficos de 1 a 5 minutos OTIMIZADO PARA PROP FIRMS (contas de avaliação) Antes de usar, faça as alterações recomendadas nas configurações de entrada. Trailing Stop Loss (parada móvel): 20 Pontos de lucro antes de ativar o Trailing Stop: 25
XAU Coin EA master
You-ru Lu
Experts
EA Name: XAU Coin EA Master v1.0 Recommended Symbol: XAUUSD Recommended Timeframe: H1 main cycle (with built-in D1 layout confirmation) After downloading the free trial version, please change the "Enable market validation mode (ensures EA passes MQL5 market re)" parameter to "false" to use the backtesting function; otherwise, no positions will be opened during backtesting. Also, please adjust the pre-news closing time (in minutes, 0 indicates disabled) to be the same as the pre-news trading ban
Eyes Storm MT5
Vu Tuan Nguyen
Experts
Bot Description The trading bot is designed to follow market trends ( trend following ) and manage orders by setting stop-loss (SL) and take-profit (TP) points. It incorporates the following advanced features: Utilizes Engulfing Candles pattern : A powerful technical tool to determine entry points based on price action. Trend-based signal filtering : The bot can identify and filter trading signals according to the primary market trend, enhancing accuracy. Dynamic SL and TP adjustment based on ma
Account Sync Companion
Loncey Duwarkah
Experts
Important Note : This EA requires help to initially setup. Please contact us Streamlines the management of multiple trading accounts, saving time and reducing the potential for manual errors. Ideal Users: Professional traders managing multiple client accounts using copy sync trading. Trading firms looking for automated and synchronized trading solutions. Individual traders seeking to diversify their trading across multiple accounts with a unified strategy. Key Features: Multi-Account Synchron
Gold Heaven
Hiroaki Mitsuta
Experts
*self-introduction Hey guy's, myname is Hiroaki Mitstuda. I'm one hundred milione trader. and finace wizard class engineer. I was also interviewed as an investor. https://youtu.be/5Tx9bZrdQtA?si=_JOLnWeBVaDQpTzN Advisor's advantages: Expert Advisor trades during testing fully correspond to the trades in real trading, which is very important.  Does not use parasitic strategies.  Suitable for   PROP FIRMS   ( Works automatically with just one button switch).  Suitable for both beginners and prof
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Experts
Disclaimer:   These profiles are expert-level starting points, not guaranteed "set-and-forget" solutions. Market conditions change, and different brokers have unique data feeds and execution policies.   It is absolutely essential to backtest these settings thoroughly and run them on a demo account before committing real capital.   Pay close attention to the risk management inputs. ## 1. The Conservative Trend Follower This profile is designed for patience and stability. It trades on a higher
Trader Dynamic Index
Mohamed Jalloh
Experts
Core Features and Filters TDI (Traders Dynamic Index)  The EA computes the TDI using selectable candle types: Japanese, Heikin Ashi, or both. It calculates the TDI’s green (price MA), red (signal MA), and yellow (baseline) lines, along with Bollinger Bands using a custom standard deviation value. Multiple Filters for Trade Signals Baseline Filter : Trades are filtered based on the TDI baseline value. Ichimoku Cloud (Kumo) Filter : Optionally restricts trades to those above/below the cloud. Tren
BTCUltra Scalp Pro
Peter Labas
Experts
A BTC Ultra Scalp Pro egy teljesen automatizált Expert Advisor, amelyet kifejezetten a Bitcoin (BTCUSD) piac magas volatilitására terveztek . A kockázatos martingál vagy grid rendszerekkel ellentétben ez az EA logikai alapú trendkövető stratégiát használ, amelyet fejlett volatilitásszűrők védenek. A rendszer mozgóátlagok, SuperTrend és Momentum indikátorok kombinációjával azonosítja a nagy valószínűségű kitörési és trendfolytatási helyzeteket. Fontos, hogy egy ADX szűrőt alkalmaz , hogy elkerülj
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Este sistema aceita uma lista de símbolos separados por vírgulas e itera sobre eles, criando uma rede neural com treinamento para cada símbolo. Essas redes neurais utilizam valores dos indicadores de ação do preço, Bandas de Bollinger, MACD e RSI. O número de neurônios para cada uma das três camadas de cada rede pode ser configurado, e o treinamento genético para os parâmetros dos indicadores pode ser definido em intervalos específicos. Os níveis de confiança para os neurônios podem ser ajustado
Premium Gold Sniper
Premananth R
Experts
Premium   Gold Snipper Premium Gold Snipper   is an automated trading system developed for   XAUUSD on the M15 timeframe . It uses algorithmic logic and data-driven analysis to identify trading opportunities based on predefined rules. Supported Settings Symbol:   XAUUSD Recommended brokers:   Deriv  and  XM  or a broker with ECN/RAW/LOW spread type (check the article) Timeframe:   M5 - M15 Strategy Type:   Algorithmic / Data-Based Single Order Trading:   Yes Minimum Deposit:  500 USD (or equival
Bitcoin Ultra Power
Premananth R
Experts
Bitcoin Ultra Power is an advanced algorithmic Expert Advisor designed for professional BTCUSD trading on the M5 timeframe. The system applies adaptive market analytics with strict institutional risk control to achieve stable performance in the highly volatile cryptocurrency market. The EA includes a dual-mode architecture that automatically adjusts between Bitcoin and Forex instruments for maximum versatility. Key Features Multi-Asset Compatibility Fully automated execution with risk-focused m
Adelio MT5
Jin Sangun
Experts
Introdução ao ADELIO Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Visão Geral ADELIO é um sistema de trading automático poderoso e preciso, projetado para   Ouro (XAU/USD) . Ele aproveita a volatilidade e as tendências do mercado através de uma estratégia de múltiplas entradas para gerenciar o risco. O ADELIO EA utiliza ajustes momentâneos de preço e a força da volatilidade para operar, sendo projetado para q
Axi Select IA Gold M5
Johnneid Amme Gomes E Silva
Experts
O Axi Select IA não é apenas um robô de trading, é uma ferramenta completa de gestão de operações focada no par mais lucrativo e volátil do mercado: XAUUSD (Ouro) . https://www.mql5.com/pt/signals/2348567?source=Site +Profile+Seller Desenvolvido para traders e investidores que buscam rentabilidade consistente, este EA utiliza uma estratégia inteligente de preço médio com camadas triplas de proteção para preservar seu capital. Diferente de outros robôs que "quebram" em movimentos fortes, o EA pos
TrendTracer
Wei Jie
Experts
Okey！Let's begin. This strategy is a trend-following strategy with stop-loss. Users can subjectively combine judgments in situations with significant market trends, and by operating this strategy EA, they can achieve substantial profits. According to the trading triangle principle, this strategy is not suitable for volatile market conditions. ----------------------------------------------------------------------- Specific Usage Steps: 1. Order placement and procurement on mql5.com; 2. Load this
OborPawaiV75Net
Suharmoko
Experts
This EA not designed running yearly, just test monthly with BEP target, need your analytical skills for best time to start this EA not in random condition. OborPawaiV75Net Ea is for Netting Account, this is another version oborpawai75 use for netting. start with 0.01 lot with Recommended 1000 or more deposit, Recommended only with target profit, use on your best moment on best your analytic skill, this bot not work in random moment. This Ea not tested in real account, but if this bot useful for
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.66 (38)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário