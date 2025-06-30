



AbacuQuant es un marco de trabajo de trading (trading framework) extremadamente flexible y dinámico, diseñado para el trader serio que busca control total y una profunda personalización.

Construido sobre más de 3,500 líneas de código MQL5, su arquitectura se basa en la modularidad y la confluencia de señales, permitiendo al usuario diseñar, probar y desplegar una variedad casi infinita de sistemas de trading automatizados. Su capacidad de adaptación lo hace técnicamente aplicable a cualquier activo financiero disponible en la plataforma MetaTrader 5 (Forex, Índices, Criptomonedas, Materias Primas, etc.), sujeto a la optimización y configuración por parte del usuario.

Arquitectura Central: Grupos de Señales y Lógica de Confluencia

El núcleo de la versatilidad de AbacuQuant reside en su sistema de Grupos de Señales. Cada una de las más de 10 estrategias de entrada puede ser asignada a un "Signal Group ID" (de 0 a 99).

Grupo 0 (Modo Individual): Cualquier estrategia asignada al Grupo 0 opera de forma independiente. Si una de estas estrategias genera una señal válida, se ejecutará una operación (si los demás filtros lo permiten).

Grupos 1-99 (Modo Confluencia): Aquí reside el verdadero poder. Un grupo con un ID mayor que 0 requiere que múltiples condiciones de señal asignadas a ese mismo ID se cumplan simultáneamente en la misma vela para generar una operación. Por ejemplo, puedes configurar el Grupo 1 para que solo abra una compra si se cumplen a la vez una señal del RSI, un cruce de EMA y un patrón de vela alcista, todas asignadas al SignalGroupID = 1 . El número de señales requeridas para la confluencia se determina automáticamente por cuántas estrategias has asignado a ese grupo.

Descripción Detallada de Parámetros de Entrada (Inputs)

A continuación se detallan los módulos de configuración disponibles:

1. Main Settings & Panel (Configuración Principal y Panel)

MagicNumberBase: Número mágico base para identificar las operaciones del EA. A cada grupo se le asigna un Magic Number único ( Base + GroupID ).

SignalTimeframe: Permite seleccionar una temporalidad específica para el cálculo de todas las señales de los indicadores, independientemente de la temporalidad del gráfico en el que se ejecuta el EA. Esto permite análisis multi-timeframe avanzados.

TradeDirectionAllowed: Restringe las operaciones a Long Only (solo compras), Short Only (solo ventas) o Both (ambas).

Dashboard Colors: Personalización estética del panel de información en el gráfico.

PauseEA: Un interruptor para pausar inmediatamente toda la actividad de trading del EA sin necesidad de removerlo del gráfico.

2. Módulo de Estrategias de Entrada (Más de 10 Indicadores Configurables)

Cada estrategia puede activarse o desactivarse y asignarse a un SignalGroupID para operar de forma individual o en confluencia.

Imbalance Strategy (ATR-Based): Busca desequilibrios en el mercado, operando en contra de velas cuyo cuerpo supera un múltiplo configurable del ATR (Average True Range).

Fibonacci Strategy: Identifica los máximos y mínimos de un período definido y genera señales cuando el precio rompe un nivel de Fibonacci porcentual de ese rango.

Candle Pattern Strategy: Reconoce más de 10 patrones de velas clásicos (Engulfing, Hammer/Shooting Star, Doji, Morning/Evening Star, Harami, etc.). Cada patrón puede ser activado o desactivado de forma independiente.

Support/Resistance Strategy: Calcula automáticamente niveles de soporte y resistencia basados en los máximos y mínimos de un período y puede generar señales de rebote en dichos niveles.

Bollinger Bands Strategy: Genera señales basadas en el cruce del precio con las bandas superior o inferior.

RSI Strategy: Utiliza el cruce de los niveles de sobrecompra y sobreventa del RSI para generar señales de reversión a la media.

EMA Strategy: Genera señales basadas en el cruce del precio con una Media Móvil Exponencial (EMA) configurable.

MACD Strategy: Utiliza el cruce de la línea principal del MACD y su línea de señal para identificar cambios de momento.

ADX Strategy: Usa el ADX para filtrar por fuerza de la tendencia, permitiendo operaciones solo cuando el ADX supera un nivel definido.

ATR Volatility Strategy: Opera basado en la volatilidad, permitiendo entradas solo si el valor del ATR se encuentra dentro de un rango mínimo y máximo definido en pips.

Stochastic Oscillator Strategy: Genera señales a partir del cruce de las líneas %K y %D en zonas de sobrecompra o sobreventa.

3. Módulo de Filtros de Operaciones

Estos filtros actúan como guardianes, permitiendo o denegando la ejecución de señales de entrada válidas.

Time & Session Filter: Un filtro de tiempo granular que permite definir los días de la semana y las horas y minutos exactos en los que el EA tiene permitido operar.

Multi-Timeframe (MTF) Trend Filter: Un potente filtro que valida las señales de entrada con la tendencia de una temporalidad superior (ej. una señal de compra en M5 solo se permite si el precio en H1 está por encima de una EMA de 50 períodos).

Spread Filter: Evita operar en condiciones de alta volatilidad o baja liquidez, bloqueando las operaciones si el spread actual supera un máximo definido en pips.

Proximity Filter (Grid): Previene la apertura de operaciones demasiado cerca unas de otras, asegurando una distancia mínima en pips entre las operaciones de un mismo grid.

4. Módulo de Gestión de Riesgo y Posiciones

Un conjunto completo de herramientas para una gestión de capital profesional.

Lot Sizing Management: Proportional Balance: El tamaño del lote aumenta o disminuye automáticamente en proporción al balance de la cuenta. Fixed Risk Percent: Calcula el tamaño del lote para que una pérdida por Stop Loss represente un porcentaje fijo del balance de la cuenta (ej. 1% de riesgo por operación). Fixed Lot: Se puede lograr un lotaje fijo configurando el modo proporcional con valores estáticos.

Profit/Loss & Exit Management: Modos de TP/SL: Stop Loss y Take Profit pueden ser definidos en pips fijos o como un múltiplo del ATR, adaptándose dinámicamente a la volatilidad del mercado. Gestión por Canasta: Cierre de todas las operaciones de un grupo cuando alcanzan un beneficio o pérdida porcentual sobre el balance. Trailing Stop & Break-Even: Funciones para proteger ganancias, moviendo el Stop Loss a punto de equilibrio o siguiéndolo detrás del precio. Partial Close: Cierre de un porcentaje de la posición cuando se alcanza un objetivo de pips predefinido.

Daily Profit/Loss Limit: Detiene la operativa del día (abrir nuevas operaciones y/o cerrar existentes) si se alcanza un objetivo de ganancia o un límite de pérdida porcentual sobre el balance.

Equity Stop Percentage: Una red de seguridad crucial. Detiene toda la operativa y cierra todas las posiciones si el "drawdown" de la equidad de la cuenta alcanza un porcentaje de pérdida definido.

5. Sistemas de Grid y Recuperación

Grid (Martingale) Settings: Permite abrir operaciones adicionales en una secuencia si el mercado se mueve en contra, a una distancia y con un número máximo de operaciones configurables.

Recovery Settings: Si se activa, el sistema puede intentar recuperar pérdidas pasadas, ya sea ajustando el tamaño del lote de la siguiente operación o modificando su Take Profit para cubrir el "drawdown" acumulado.

6. Interfaz y Utilidades

On-Chart Dashboard: Un completo panel de control en el gráfico que muestra en tiempo real el estado del EA, P/L flotante y diario por grupo, estrategias activas, y métricas de rendimiento clave como Profit Factor y Max Drawdown.

On-Chart Signal Labeling: Para una transparencia total, cada operación ejecutada es etiquetada directamente en el gráfico con el nombre de la(s) estrategia(s) que generaron la señal.

Notification Settings: Alertas configurables a tu dispositivo móvil para eventos como apertura/cierre de operaciones, activación de Trailing Stop, etc.

News Filter Settings: Permite integrar una fuente de datos de noticias (vía URL) para mostrar eventos económicos de alto impacto directamente en el dashboard, ayudando a la supervisión manual durante períodos de volatilidad.

Advanced Error Handling: Sistema robusto que reintenta la ejecución de órdenes en caso de errores comunes del servidor como "requotes" o "timeout".

Una Herramienta para el Trader Metódico

AbacuQuant es una herramienta de trading algorítmico de nivel profesional. Su valor no reside exclusivamente en una promesa de ganancias, sino en ofrecer al trader una flexibilidad y un control casi ilimitados. La capacidad de combinar múltiples lógicas de análisis técnico, filtrar señales con una precisión granular y gestionar el riesgo de forma avanzada permite la construcción de sistemas robustos y altamente personalizados. El éxito con AbacuQuant es directamente proporcional a la habilidad del usuario para utilizar su potente motor de optimización, realizar backtesting riguroso y encontrar las sinergias que mejor se adapten a su estilo de trading y a las condiciones de cada activo financiero.



















