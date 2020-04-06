Grid Master Pro EA

Grid Master Pro – универсальный советник для сеточной торговли.

Grid Master Pro – это гибкий и эффективный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, реализующий надежную сеточную стратегию (Grid Trading) на широком спектре инструментов. Он хорошо показывает себя при торговле основными валютными парами (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), драгоценными металлами (XAUUSD/золото), сырьевыми товарами (нефть: Brent, WTI) и криптовалютами (BTCUSD, ETHUSD и др.). Советник оснащён удобной панелью мониторинга и предлагает расширенный функционал для управления рисками, включая Trailing Stop, безубыток (BreakEven), дневные лимиты сделок и многое другое.

Ключевые преимущества:

  1. Сеточная стратегия
    • Советник автоматически выставляет сетку отложенных ордеров (Buy Stop/Sell Stop) в заданном ценовом коридоре.
    • Гибко настраиваемые параметры GridStep (шаг сетки) и NumberOfOrders (количество ордеров).
    • Даёт возможность зарабатывать на ценовых колебаниях даже в условиях бокового рынка.
  2. Прозрачная панель управления
    • Встроенная панель (ShowPanel) отображает прибыль за день, неделю, месяц и общий результат в реальном времени.
    • Показывает количество сделок и историю торгов. Позволяет быстро закрыть все прибыльные позиции одной кнопкой.
  3. Гибкая настройка риска
    • Возможен выбор фиксированного лота (FixedLotSize) или торговли в процентах от баланса (LOTMODE_PERCENT).
    • Три готовых режима риска (RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH) для разного стиля торговли.
  4. Функция AutoRange (автоматический диапазон)
    • Советник может автоматически определять ценовой диапазон на основе дневных, недельных, месячных данных или пользовательского интервала (RANGE_DAILY, RANGE_WEEKLY, RANGE_MONTHLY, RANGE_CUSTOM).
    • Помогает быстро и эффективно запускать стратегию без ручной разметки.
  5. Stop Loss, Take Profit и динамическое сопровождение
    • Настраиваемые Stop Loss и Take Profit для защиты капитала и фиксации прибыли.
    • TrailingStop (трейлинг-стоп) «подтягивает» стоп-лосс вслед за ценой, увеличивая потенциальную прибыль.
    • Функция BreakEven переводит сделку в безубыток после прохождения заданного количества пунктов.
  6. Дневные лимиты (Daily Limit)
    • Установка предельного количества сделок в день (MaxOrdersPerDay) и общего числа позиций на инструмент (Max_Orders_Per_Symbol).
    • Защищает счёт от избыточной торговой активности.
  7. Удобство интеграции
    • Лёгкая установка и минимальная конфигурация позволяют быстро приступить к работе.
    MagicNumber и комментарий к сделкам (TradeComment) помогают вести раздельный учёт сделок, если используются и другие системы.
  8. Безопасность и контроль
    • Параметр MaxSpreadPips ограничивает торговлю в периоды высокого спрэда.
    • Советник проверяет доступную маржу, чтобы исключить перегрузку депозита.
  9. Наглядное представление сделок на графике
    • При включённом ShowPanel=true сделки визуально выделяются на графике для упрощённого анализа.

Для кого подходит Grid Master Pro?

  • Начинающие трейдеры, которые хотят освоить сеточную торговлю без сложных ручных настроек.
  • Опытные трейдеры, нуждающиеся в мощном инструменте с гибкой системой управления ордерами и рисками.
  • Алготрейдеры и разработчики, ищущие готовое решение «из коробки» с возможностью детальной оптимизации.

Рекомендации по использованию

  1. Протестируйте советник на исторических данных в тестере стратегий, чтобы оценить результаты на разных инструментах (валюты, золото, нефть: Brent, WTI, криптовалюты).
  2. Выбирайте уровень риска (RiskLevel) и метод расчёта лота (LotMethod) в соответствии с вашей торговой стратегией.
  3. Учитывайте спрэды (MaxSpreadPips) и рыночную волатильность, особенно во время важных новостей.
  4. Включайте TrailingStop и BreakEven, чтобы уберечь уже полученную прибыль.
  5. Функция AutoRange позволит советнику автоматически определять границы сетки или задавайте их вручную под вашу аналитику.

Почему Grid Master Pro – хорошее решение?

  • Универсальная работа: Подходит для валютных пар (EURUSD, GBPUSD и др.), золота (XAUUSD), нефти (Brent, WTI) и криптовалют (BTCUSD, ETHUSD и т.д.).
  • Вся информация в одном месте: Панель управления показывает прибыль, историю сделок, а также позволяет мгновенно закрывать все прибыльные ордера.
  • Максимальная автоматизация: Исключает человеческий фактор, строго соблюдая торговый план и оперативно реагируя на новые возможности рынка.
  • Защита капитала: Гибкая настройка лота и лимитов сделок помогает сохранить средства и контролировать риски.

Краткое описание основных параметров советника

Ниже перечислены ключевые группы входных настроек (Inputs), которые вы можете увидеть в коде:

1. Grid Setup

  • AutoRange (RANGE_OFF / RANGE_DAILY / RANGE_WEEKLY / RANGE_MONTHLY / RANGE_CUSTOM)
    Включает или отключает автоматический расчет ценового диапазона.
  • AutoRangeTimeframe (PERIOD_D1 и др.)
    Таймфрейм, по которому определяется диапазон, если AutoRange включён.
  • AutoRangeDays
    За сколько дней/недель/месяцев брать историю для определения диапазона.
  • PriceRangeStart / PriceRangeEnd
    Ручной интервал (даты начала и конца), если выбран RANGE_CUSTOM.
  • MinimumPrice / MaximumPrice
    Нижняя и верхняя границы сетки, если AutoRange = RANGE_OFF или для ручного уточнения.
  • NumberOfOrders
    Сколько отложенных ордеров будет установлено в одной «ветке» сетки.
  • GridStepPips
    Шаг между ордерами в пунктах.
  • GridTradeDirection (GRID_BUY / GRID_SELL / GRID_BOTH)
    Направление торговли (только покупки, только продажи или оба направления).

2. Lot & Risk

  • LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)
    Способ расчёта лота: фиксированный или в процентах от баланса.
  • FixedLotSize
    Фиксированный размер лота, если выбран LOTMODE_FIXED.
  • RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)
    Если используется LOTMODE_PERCENT, автоматический подбор процентов от депозита в зависимости от уровня риска.

3. Stop Loss & Take Profit

  • StopLossPips
    Размер стоп-лосса в пунктах (0 – отключено).
  • TakeProfitPips
    Размер тейк-профита в пунктах (0 – отключено).

4. Trailing & BreakEven

  • TrailingStop (true/false)
    Включение/выключение трейлинг-стопа.
  • TrailingStartPips, TrailingDistancePips, TrailingStepPips
    Настройки трейлинг-стопа: с какого расстояния включать, на каком «расстоянии» вести стоп, и шаг пересмотра.
  • BreakEven (true/false)
    Включение/выключение безубытка.
  • BreakEvenStartPips
    На каком количестве пунктов прибыли переводить сделку в безубыток.
  • BreakEvenOffsetPips
    Отступ выше/ниже цены открытия при срабатывании безубытка.

5. Orders & Daily Limits

  • MaxSpreadPips
    Максимально допустимый спрэд в пунктах для открытия новых сделок.
  • MagicNumber
    Уникальный идентификатор советника, чтобы разделять сделки между разными роботами.
  • TradeComment
    Комментарий в ордерах/сделках для удобства учёта.
  • DailyLimit (true/false)
    Включение/выключение дневных лимитов на сделки.
  • MaxOrdersPerDay
    Максимальное количество сделок в день.
  • Max_Orders_Per_Symbol
    Максимальное количество открытых позиций и отложенных ордеров на один инструмент.

6. Display & Panel

  • ShowPanel (true/false)
    Включить/выключить визуальную панель на графике.
  • ProfitStatsDisplay (true/false)
    Отображать ли в панели статистику (прибыль за день/неделю/месяц/все время).
  • TradeHistoryDisplay (true/false)
    Рисовать ли на графике историю сделок (стрелки входа/выхода).
  • BuyTradeColor, SellTradeColor, TradeFontSize
    Цвета и размер шрифта для отображения сделок (покупка/продажа).
  • PanelBackgroundColor, PanelTextColor, PanelEditColor
    Цвет фона панели, цвет текста и цвет полей ввода.

Заключение

Grid Master Pro сочетает в себе простоту первичной настройки и широкие возможности для тонкой оптимизации сеточной торговли. С его помощью вы можете успешно работать как на валютных парах (EURUSD, GBPUSD и др.), золоте (XAUUSD), нефти (Brent, WTI), так и на популярных криптовалютных парах (BTCUSD, ETHUSD). Удобная панель мониторинга, функции Trailing Stop, BreakEven, ограничение количества сделок в день и другие инструменты помогут вам эффективно контролировать процесс и грамотно управлять рисками.

Важно помнить

  • Торговля на финансовых рынках всегда связана с рисками. Изучайте торговую стратегию и тестируйте советник на демо-счетах перед использованием на реальном счёте.
  • Прошлые результаты не гарантируют прибыльности в будущем.
  • Автор и разработчики не несут ответственности за возможные убытки при использовании данного продукта.

Начните использовать Grid Master Pro уже сегодня, чтобы оценить все преимущества автоматизированной сеточной торговли и сделать свою работу на рынке более результативной!

