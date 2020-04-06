Quantum Forex EA
- Эксперты
- Vladimir Shumikhin
- Версия: 1.3
- Обновлено: 5 июля 2025
- Активации: 10
Quantum Forex EA — многоиндикаторная торговая система
Описание
Quantum Forex EA — это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, который использует комбинацию из четырех популярных технических индикаторов для принятия торговых решений. Советник разработан для автоматической торговли на финансовых рынках с гибкой настройкой параметров и надежной системой управления рисками.
Ключевые особенности
-
Многоиндикаторная торговая система:
-
Moving Average (MA) — анализ пересечения быстрой и медленной скользящих средних
-
RSI (Relative Strength Index) — определение зон перекупленности и перепроданности
-
MACD — анализ пересечения основной и сигнальной линий
-
Bollinger Bands — торговля от границ полос Боллинджера
-
-
Гибкая логика сигналов:
-
Настраиваемое количество индикаторов для подтверждения сигнала (2-4)
-
Не требуется единогласие всех индикаторов
-
Возможность торговать при частичном согласии индикаторов
-
-
Профессиональное управление рисками:
-
Фиксированный лот — торговля постоянным размером позиции
-
Процентный риск — автоматический расчет лота на основе процента от баланса
-
Контроль максимального количества одновременных позиций
-
Минимальное расстояние между ордерами в пунктах и времени
-
-
Настраиваемые Stop Loss и Take Profit:
-
Гибкие настройки стоп-лосса и тейк-профита в пунктах
-
Возможность отключения SL/TP (установка в 0)
-
-
Автоматическая адаптация к условиям брокера
Продвинутые функции
-
Трейлинг стоп — автоматическое подтягивание стоп-лосса за прибыльной позицией
-
Безубыток — перевод позиции в безубыток при достижении определенного профита
-
Визуализация сделок — отображение закрытых сделок на графике с результатами
Принцип работы
Советник анализирует показания выбранных технических индикаторов и открывает позицию только при согласии установленного минимального количества индикаторов. Это обеспечивает высокую надежность сигналов и снижает количество ложных входов.
Пример логики:
Если включены все 4 индикатора и установлено "минимум 3 для сигнала":
-
Сигнал на покупку будет дан только если минимум 3 индикатора показывают BUY
-
При этом ни один индикатор не должен показывать SELL
Настройки советника
-
General (Основные параметры)
TimeFrame — таймфрейм для анализа индикаторов
MagicNumber — уникальный идентификатор советника
OrderComment — комментарий к ордерам
MainLogicPauseSec — пауза между проверками рынка в секундах
-
Order Filters (Фильтры ордеров)
MinDistanceBetweenOrders — минимальное расстояние между ордерами в пунктах
MinTimeBetweenOrders — минимальное время между ордерами в минутах
-
Risk Management (Управление рисками)
LotMethod — метод расчета лота (фиксированный или процентный)
RiskPercentPerTrade — риск на сделку в процентах от баланса
FixedLotSize — фиксированный размер лота
MaxTradesAllowed — максимальное количество одновременных позиций
-
Stop Loss & Take Profit (Стоп-лосс и тейк-профит)
StopLossPoints — размер стоп-лосса в пунктах (0 = отключен)
TakeProfitPoints — размер тейк-профита в пунктах (0 = отключен)
-
Trailing and BreakEven (Трейлинг и безубыток)
EnableTrailingStop — включить трейлинг стоп
TrailingStartPoints — начало трейлинга в пунктах прибыли
TrailingStopPoints — расстояние трейлинг стопа от цены
TrailingStepPoints — шаг трейлинга в пунктах
EnableBreakEven — включить перевод в безубыток
BreakEvenStartPoints — начало работы безубытка в пунктах прибыли
BreakEvenOffsetPoints — смещение безубытка от цены входа
-
Indicators and Signals (Индикаторы и сигналы)
MinIndicatorsForSignal — минимальное количество индикаторов для сигнала
Moving Average (Скользящие средние)
EnableMA — включить анализ скользящих средних
MA1Period — период медленной скользящей средней
MA1Method — метод расчета медленной MA
MA1Price — применяемая цена для медленной MA
MA2Period — период быстрой скользящей средней
MA2Method — метод расчета быстрой MA
MA2Price — применяемая цена для быстрой MA
RSI (Индекс относительной силы)
EnableRSI — включить анализ RSI
RSIPeriod — период расчета RSI
RSIPrice — применяемая цена для RSI
RSI_Overbought — уровень перекупленности
RSI_Oversold — уровень перепроданности
MACD (Схождение-расхождение скользящих средних)
EnableMACD — включить анализ MACD
MACDFastEMA — период быстрой EMA
MACDSlowEMA — период медленной EMA
MACDSignalSMA — период сигнальной SMA
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера)
EnableBoll — включить анализ полос Боллинджера
BollPeriod — период расчета полос
BollDeviation — стандартное отклонение
BollShift — смещение полос
BollMethod — метод расчета средней линии
-
Visualization (Визуализация)
ShowDealHistory — показывать историю сделок на графике
BuyColorDraw — цвет для отображения сделок на покупку
SellColorDraw — цвет для отображения сделок на продажу
FontSize — размер шрифта для меток на графике
Преимущества
-
Надежность — многоиндикаторная фильтрация сигналов
-
Гибкость — множество настраиваемых параметров
-
Безопасность — продвинутая система управления рисками
-
Автоматизация — полностью автоматическая торговля
-
Визуализация — наглядное отображение результатов торговли
-
Совместимость — работает со всеми инструментами
Рекомендации по использованию
-
Таймфреймы
Рекомендуется использовать M5-H1, но для максимальной эффективности советуем провести оптимизацию на различных таймфреймах.
-
Инструменты для торговли
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP
Металлы: XAUUSD (золото), XAGUSD (серебро), XPTUSD (платина), XPDUSD (палладий)
Энергоресурсы: USOIL (нефть WTI), UKOIL (нефть Brent), NGAS (природный газ)
Криптовалюты: BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD и другие популярные пары
Индексы: US30, US500, NAS100, GER30, UK100, JPN225, AUS200
-
Депозит
Рекомендуется от $1000 для стабильной работы
-
Оптимизация и тестирование
Обязательно протестируйте советник на демо-счете перед реальной торговлей. Для лучших результатов рекомендуется провести оптимизацию параметров на исторических данных.
Важная информация о рисках
Торговля на финансовых рынках сопряжена с высокими рисками и может привести к потере всех инвестированных средств. Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Используйте только те средства, которые можете позволить себе потерять, и тщательно изучите управление рисками.