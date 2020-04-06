Quantum Forex EA — многоиндикаторная торговая система

Описание

Quantum Forex EA — это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, который использует комбинацию из четырех популярных технических индикаторов для принятия торговых решений. Советник разработан для автоматической торговли на финансовых рынках с гибкой настройкой параметров и надежной системой управления рисками.

Ключевые особенности

Многоиндикаторная торговая система: Moving Average (MA) — анализ пересечения быстрой и медленной скользящих средних RSI (Relative Strength Index) — определение зон перекупленности и перепроданности MACD — анализ пересечения основной и сигнальной линий Bollinger Bands — торговля от границ полос Боллинджера

Гибкая логика сигналов: Настраиваемое количество индикаторов для подтверждения сигнала (2-4) Не требуется единогласие всех индикаторов Возможность торговать при частичном согласии индикаторов

Профессиональное управление рисками: Фиксированный лот — торговля постоянным размером позиции Процентный риск — автоматический расчет лота на основе процента от баланса Контроль максимального количества одновременных позиций Минимальное расстояние между ордерами в пунктах и времени

Настраиваемые Stop Loss и Take Profit: Гибкие настройки стоп-лосса и тейк-профита в пунктах Возможность отключения SL/TP (установка в 0)

Автоматическая адаптация к условиям брокера

Продвинутые функции

Трейлинг стоп — автоматическое подтягивание стоп-лосса за прибыльной позицией

Безубыток — перевод позиции в безубыток при достижении определенного профита

Визуализация сделок — отображение закрытых сделок на графике с результатами

Принцип работы

Советник анализирует показания выбранных технических индикаторов и открывает позицию только при согласии установленного минимального количества индикаторов. Это обеспечивает высокую надежность сигналов и снижает количество ложных входов.

Пример логики:

Если включены все 4 индикатора и установлено "минимум 3 для сигнала":

Сигнал на покупку будет дан только если минимум 3 индикатора показывают BUY

При этом ни один индикатор не должен показывать SELL

Настройки советника

General (Основные параметры)

TimeFrame — таймфрейм для анализа индикаторов

MagicNumber — уникальный идентификатор советника

OrderComment — комментарий к ордерам

MainLogicPauseSec — пауза между проверками рынка в секундах

Order Filters (Фильтры ордеров)

MinDistanceBetweenOrders — минимальное расстояние между ордерами в пунктах

MinTimeBetweenOrders — минимальное время между ордерами в минутах

Risk Management (Управление рисками)

LotMethod — метод расчета лота (фиксированный или процентный)

RiskPercentPerTrade — риск на сделку в процентах от баланса

FixedLotSize — фиксированный размер лота

MaxTradesAllowed — максимальное количество одновременных позиций

Stop Loss & Take Profit (Стоп-лосс и тейк-профит)

StopLossPoints — размер стоп-лосса в пунктах (0 = отключен)

TakeProfitPoints — размер тейк-профита в пунктах (0 = отключен)

Trailing and BreakEven (Трейлинг и безубыток)

EnableTrailingStop — включить трейлинг стоп

TrailingStartPoints — начало трейлинга в пунктах прибыли

TrailingStopPoints — расстояние трейлинг стопа от цены

TrailingStepPoints — шаг трейлинга в пунктах

EnableBreakEven — включить перевод в безубыток

BreakEvenStartPoints — начало работы безубытка в пунктах прибыли

BreakEvenOffsetPoints — смещение безубытка от цены входа

Indicators and Signals (Индикаторы и сигналы)

MinIndicatorsForSignal — минимальное количество индикаторов для сигнала Moving Average (Скользящие средние)

EnableMA — включить анализ скользящих средних

MA1Period — период медленной скользящей средней

MA1Method — метод расчета медленной MA

MA1Price — применяемая цена для медленной MA

MA2Period — период быстрой скользящей средней

MA2Method — метод расчета быстрой MA

MA2Price — применяемая цена для быстрой MA RSI (Индекс относительной силы)

EnableRSI — включить анализ RSI

RSIPeriod — период расчета RSI

RSIPrice — применяемая цена для RSI

RSI_Overbought — уровень перекупленности

RSI_Oversold — уровень перепроданности MACD (Схождение-расхождение скользящих средних)

EnableMACD — включить анализ MACD

MACDFastEMA — период быстрой EMA

MACDSlowEMA — период медленной EMA

MACDSignalSMA — период сигнальной SMA Bollinger Bands (Полосы Боллинджера)

EnableBoll — включить анализ полос Боллинджера

BollPeriod — период расчета полос

BollDeviation — стандартное отклонение

BollShift — смещение полос

BollMethod — метод расчета средней линии

Visualization (Визуализация)

ShowDealHistory — показывать историю сделок на графике

BuyColorDraw — цвет для отображения сделок на покупку

SellColorDraw — цвет для отображения сделок на продажу

FontSize — размер шрифта для меток на графике

Преимущества

Надежность — многоиндикаторная фильтрация сигналов

Гибкость — множество настраиваемых параметров

Безопасность — продвинутая система управления рисками

Автоматизация — полностью автоматическая торговля

Визуализация — наглядное отображение результатов торговли

Совместимость — работает со всеми инструментами

Рекомендации по использованию

Таймфреймы

Рекомендуется использовать M5-H1, но для максимальной эффективности советуем провести оптимизацию на различных таймфреймах.

Инструменты для торговли

Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP

Металлы: XAUUSD (золото), XAGUSD (серебро), XPTUSD (платина), XPDUSD (палладий)

Энергоресурсы: USOIL (нефть WTI), UKOIL (нефть Brent), NGAS (природный газ)

Криптовалюты: BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD и другие популярные пары

Индексы: US30, US500, NAS100, GER30, UK100, JPN225, AUS200

Депозит

Рекомендуется от $1000 для стабильной работы

Оптимизация и тестирование

Обязательно протестируйте советник на демо-счете перед реальной торговлей. Для лучших результатов рекомендуется провести оптимизацию параметров на исторических данных.

Важная информация о рисках

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высокими рисками и может привести к потере всех инвестированных средств. Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Используйте только те средства, которые можете позволить себе потерять, и тщательно изучите управление рисками.