Harmonia MT5

Harmonia — это советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD. Он объединяет шесть независимых стратегий с TP/SL, каждая из которых активируется в зависимости от конкретных рыночных условий и поведения таймфрейма.

Советник автоматически управляет входами и фильтрами, стремясь к точному, дисциплинированному и контролируемому исполнению. Его логика сосредоточена на поиске сигналов с высокой вероятностью, без использования сеток, мартингейла или усреднения.

Каждая сделка открывается с заранее заданными Stop Loss и Take Profit, что гарантирует полную независимость каждой позиции с самого начала. Риск определяется заранее и остаётся прозрачным на протяжении всего жизненного цикла сделки.

Harmonia анализирует структуру золота, отслеживая фазы волатильности, направленное движение и баланс импульса, чтобы динамически адаптировать SL и TP.



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Использует 6 различных стратегий для захвата разных рыночных динамик и возможностей.

Полная гибкость: можно включать или отключать каждую стратегию, задавать индивидуальные лоты и настраивать параметры под свои предпочтения.

Без сеток, без мартингейла, без фиксированных паттернов: вы всегда точно знаете, какой риск несёте в каждой сделке.

Полностью готов к работе с проп-трейдинговыми компаниями.

Управление рисками

Основные особенности

Harmonia построен на строгом подходе к контролю риска. Каждая сделка защищена заранее заданными Stop Loss и Take Profit с момента открытия, без использования усреднения или «спасательных» систем. Это означает, что уровень риска всегда остаётся прозрачным и измеримым.

Советник не использует прогрессивное наращивание позиций, мартингейл или сеточные стратегии восстановления, что помогает держать просадку под контролем и сохранять стабильное торговое поведение. Поскольку каждая стратегия управляется отдельно, параметры риска можно адаптировать под размер счёта, условия брокера и личную терпимость к риску.

Также настоятельно рекомендуется тестирование на демо-счёте, чтобы проверить качество исполнения, влияние спреда и совместимость с брокером перед переходом на реальный счёт.

Рекомендуемые настройки

Инструмент: XAUUSD (золото)

Таймфрейм: M5

Кредитное плечо: минимум 1:100, рекомендуется 1:500

Минимальный депозит: $500, рекомендуется $1,000 или эквивалент в другой валюте

Тип счёта: ECN / Raw Spread

Рекомендуемые брокеры: IC Markets, FP Markets, VT Markets, Puprime, Pepperstone, Tickmill или любой брокер с ECN, RAW или низким спредом

Рекомендуется VPS для непрерывной работы 24/7

Внешние индикаторы не требуются

Подход Set & Forget

Harmonia разработан по принципу «настроил и забыл». Set-файлы не требуются, однако я готов помочь подобрать оптимальные настройки под ваш счёт и условия брокера.

Он работает с ECN, RAW и счетами с низким спредом. В нём нет переоптимизации или нереалистичных кривых доходности. Рекомендуется протестировать советник на демо в течение первых 1–2 недель, чтобы оценить качество исполнения и общую производительность.

Почему стоит выбрать Harmonia?

Harmonia — это структурированная и профессиональная торговая система, разработанная с чётким долгосрочным подходом. Как и любая надёжная система, она будет проходить через как сильные фазы, так и более спокойные периоды — это нормальная часть реальной торговли.

Этот советник создан для трейдеров, которые понимают, что контроль — это не ограничение. Вместо зависимости от одной стратегии, Harmonia оценивает рынок через шесть различных подходов. Такая диверсификация помогает создать более стабильную, системную модель торговли, исключающую эмоции и поддерживающую дисциплину.

Отказ от ответственности

Торговля связана с высоким риском.

Harmonia MT5 является инструментом для анализа и исполнения сделок, а не гарантией прибыли.

Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Всегда тестируйте на демо-счёте перед использованием на реальном.