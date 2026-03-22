Harmonia MT5

4.91
  • Эксперты
  • Mauro Augello
    Mauro Augello

    Mauro Augello

    4.8 (31)
    Здравствуйте, меня зовут Мауро — я алгоритмический трейдер и разработчик советников для MetaTrader 5.
    Я занимаюсь трейдингом уже несколько лет, уделяя особое внимание автоматизации структурированных и тщательно протестированных стратегий.
    3 продукта 2 сигнала 1 комментарий
  • Версия: 1.91
  • Обновлено: 10 июля 2026
  • Активации: 10

Harmonia — это советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD. Он объединяет шесть независимых стратегий с TP/SL, каждая из которых активируется в зависимости от конкретных рыночных условий и поведения таймфрейма.

Советник автоматически управляет входами и фильтрами, стремясь к точному, дисциплинированному и контролируемому исполнению. Его логика сосредоточена на поиске сигналов с высокой вероятностью, без использования сеток, мартингейла или усреднения.

Каждая сделка открывается с заранее заданными Stop Loss и Take Profit, что гарантирует полную независимость каждой позиции с самого начала. Риск определяется заранее и остаётся прозрачным на протяжении всего жизненного цикла сделки.

Harmonia анализирует структуру золота, отслеживая фазы волатильности, направленное движение и баланс импульса, чтобы динамически адаптировать SL и TP.

Live Performance Signal


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Основные особенности

  • Использует 6 различных стратегий для захвата разных рыночных динамик и возможностей.
  • Полная гибкость: можно включать или отключать каждую стратегию, задавать индивидуальные лоты и настраивать параметры под свои предпочтения.
  • Без сеток, без мартингейла, без фиксированных паттернов: вы всегда точно знаете, какой риск несёте в каждой сделке.
  • Полностью готов к работе с проп-трейдинговыми компаниями.

Управление рисками

Harmonia построен на строгом подходе к контролю риска. Каждая сделка защищена заранее заданными Stop Loss и Take Profit с момента открытия, без использования усреднения или «спасательных» систем. Это означает, что уровень риска всегда остаётся прозрачным и измеримым.

Советник не использует прогрессивное наращивание позиций, мартингейл или сеточные стратегии восстановления, что помогает держать просадку под контролем и сохранять стабильное торговое поведение. Поскольку каждая стратегия управляется отдельно, параметры риска можно адаптировать под размер счёта, условия брокера и личную терпимость к риску.

Также настоятельно рекомендуется тестирование на демо-счёте, чтобы проверить качество исполнения, влияние спреда и совместимость с брокером перед переходом на реальный счёт.

Рекомендуемые настройки

  • Инструмент: XAUUSD (золото)
  • Таймфрейм: M5
  • Кредитное плечо: минимум 1:100, рекомендуется 1:500
  • Минимальный депозит: $500, рекомендуется $1,000 или эквивалент в другой валюте
  • Тип счёта: ECN / Raw Spread
  • Рекомендуемые брокеры: IC Markets, FP Markets, VT Markets, Puprime, Pepperstone, Tickmill или любой брокер с ECN, RAW или низким спредом
  • Рекомендуется VPS для непрерывной работы 24/7
  • Внешние индикаторы не требуются

Подход Set & Forget

Harmonia разработан по принципу «настроил и забыл». Set-файлы не требуются, однако я готов помочь подобрать оптимальные настройки под ваш счёт и условия брокера.

Он работает с ECN, RAW и счетами с низким спредом. В нём нет переоптимизации или нереалистичных кривых доходности. Рекомендуется протестировать советник на демо в течение первых 1–2 недель, чтобы оценить качество исполнения и общую производительность.

Почему стоит выбрать Harmonia?

Harmonia — это структурированная и профессиональная торговая система, разработанная с чётким долгосрочным подходом. Как и любая надёжная система, она будет проходить через как сильные фазы, так и более спокойные периоды — это нормальная часть реальной торговли.

Этот советник создан для трейдеров, которые понимают, что контроль — это не ограничение. Вместо зависимости от одной стратегии, Harmonia оценивает рынок через шесть различных подходов. Такая диверсификация помогает создать более стабильную, системную модель торговли, исключающую эмоции и поддерживающую дисциплину.

Отказ от ответственности

Торговля связана с высоким риском.
Harmonia MT5 является инструментом для анализа и исполнения сделок, а не гарантией прибыли.
Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Всегда тестируйте на демо-счёте перед использованием на реальном.


Отзывы 23
Traderhub
356
Traderhub 2026.07.04 06:57 
 

I am very happy with my purchase, based on performance I highly recommend it. It is a proper strategy that lets trades run without a tight trailing stop loss. The first trade I took with Harmonia was on 26 June and now my 1k account has grown by 12.6% since that date risking 0.01 lots per trade. Grab it before the price will increase!

Frederick William Gonnetan
347
Frederick William Gonnetan 2026.06.24 17:57 
 

Using it since 3 weeks and i'm super happy with it. I really like the diversity of strategy, and how smart is the entrys. Mauro is also very friendly and helpfull. I definitely recommend this Ea.

s161y
30
s161y 2026.06.22 13:50 
 

As others have said - it's early days yet - I've only owned it for a week, so still testing, etc. But initial back test & demo account results are looking encouraging. It's like having 8 EA's in one, each running different strategies. So whatever the market conditions, there's probably a ready-made strategy built in to handle it. For those new to the world of EA's - The default config seems more or less "ready to run" and losses encountered by one strategy mostly seem to be offset by wins from another strategy. For those who like a more "hands-on" approach - it's fully customisable. The developer is helpful & quick to reply to messages. All in all, a positive start. Long may that continue.

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Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
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MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
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Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
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5 (8)
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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
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5 (4)
Эксперты
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Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
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4.32 (25)
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NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
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4.89 (46)
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Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
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Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
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5 (7)
Эксперты
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Эксперты
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Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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Traderhub
356
Traderhub 2026.07.04 06:57 
 

I am very happy with my purchase, based on performance I highly recommend it. It is a proper strategy that lets trades run without a tight trailing stop loss. The first trade I took with Harmonia was on 26 June and now my 1k account has grown by 12.6% since that date risking 0.01 lots per trade. Grab it before the price will increase!

Mauro Augello
1318
Ответ разработчика Mauro Augello 2026.07.04 22:46
Thanks a lot for the review! You're absolutely right. Harmonia is designed to get the most out of each trade, but the interesting part is that it includes multiple strategies, each with a different logic. Some strategies aim to maximize each trade, while others are faster and focus on securing profit more quickly. It's a very diversified Expert Advisor 🙂
Frederick William Gonnetan
347
Frederick William Gonnetan 2026.06.24 17:57 
 

Using it since 3 weeks and i'm super happy with it. I really like the diversity of strategy, and how smart is the entrys. Mauro is also very friendly and helpfull. I definitely recommend this Ea.

Mauro Augello
1318
Ответ разработчика Mauro Augello 2026.06.24 19:25
Thank you very much for your review! I'm really happy to hear that your experience with Harmonia has been going well so far. If you ever need anything, feel free to contact me anytime. I'll be more than happy to help whenever I can!
s161y
30
s161y 2026.06.22 13:50 
 

As others have said - it's early days yet - I've only owned it for a week, so still testing, etc. But initial back test & demo account results are looking encouraging. It's like having 8 EA's in one, each running different strategies. So whatever the market conditions, there's probably a ready-made strategy built in to handle it. For those new to the world of EA's - The default config seems more or less "ready to run" and losses encountered by one strategy mostly seem to be offset by wins from another strategy. For those who like a more "hands-on" approach - it's fully customisable. The developer is helpful & quick to reply to messages. All in all, a positive start. Long may that continue.

Mauro Augello
1318
Ответ разработчика Mauro Augello 2026.06.22 19:14
What a fantastic and detailed review! Thank you very much, I truly appreciate it! You're absolutely right. Harmonia offers complete customization of virtually every parameter, which is something very few Expert Advisors provide. Of course, it can also be used with the default settings, which work perfectly well on their own. But for more experienced traders or those with specific requirements, Harmonia gives you the flexibility to tailor the EA exactly the way you want! Again, thank you very much!
Bifrost
1261
Bifrost 2026.06.20 16:21 
 

The performance is good as its price.

Mauro Augello
1318
Ответ разработчика Mauro Augello 2026.06.22 19:12
Thank you for the review, Bifrost! For anything you need, feel free to message me anytime!
Marinero
308
Marinero 2026.06.19 14:12 
 

Well, first days of using and +90USD (with lot size just 0.01.!) 5 stars for the moment. ;)

Mauro Augello
1318
Ответ разработчика Mauro Augello 2026.06.22 19:11
Thank you for the great review! I'm glad to hear that Harmonia is working well for you. 🙂
michmaster 2
63
michmaster 2 2026.06.19 03:12 
 

I´ve been using Harmonia since about a week and so far it´s running pretty well and risk management seems to work too. The developer answers fast and it´s very easy to set up, because there´s no set file needed. great Job

Mauro Augello
1318
Ответ разработчика Mauro Augello 2026.06.19 07:40
Thank you for your kind and honest review! I'm genuinely happy to hear that you're having a good experience with Harmonia. Yes, the setup is very simple, but there are plenty of customization options available. And as always, if you ever need help or have any questions, feel free to reach out, i'll be happy to assist you! 🙂
Emirhan Celenk
39
Emirhan Celenk 2026.06.18 20:53 
 

I downloaded Harmonia MT5 and purchased two separate accounts. We both bought different setups, but over the past month we have consistently lost money with every trade. I am not satisfied with the performance.

Mauro Augello
1318
Ответ разработчика Mauro Augello 2026.06.18 20:58
Hi! What you're writing is literally impossible. All of my clients are making profits with Harmonia, and you can easily confirm that by looking at the public signal. If you're genuinely interested in understanding why Harmonia isn't working for you, feel free to send me a private message. I do wonder why you haven't done so until now. It would be disappointing if this were a false review intended only to discredit Harmonia. So please get in touch with me and help me better understand why you're getting these results :)
andrius144
364
andrius144 2026.06.18 17:43 
 

I have been using Harmonia for about two weeks now. I started by running it on a demo account for a few days, and the results were very promising, so I decided to move it to my live account. It's still early days, but I am happy with the performance so far and optimistic about its potential. I hope Harmonia can continue performing at this level over the long term. Thanks to the developer for the work put into this EA.

Mauro Augello
1318
Ответ разработчика Mauro Augello 2026.06.18 18:38
Thank you so much for the wonderful review, Andrius! I'm really happy to hear that you're already having a good experience with Harmonia, even though you've only been using it for a relatively short time. Over the long run, I'm confident you'll benefit from its positive statistical edge. I always try to listen to feedback and suggestions to keep improving Harmonia, so feel free to ask me anything and let me know if you think there's something that could be improved! 🙂
Lincfx
21
Lincfx 2026.06.18 13:06 
 

It's early days using Harmonia however the results speak for themselves! The wins are solidly outweighing the losses and my balance is steadily rising. The risk is contained and the losses hit SL without huge damage. This is looking like a very realistic, good performing EA that will steadily grow your account - well worth the current asking price. Although it's highly configurable, the default settings are extremely well optimized making it perfect for beginners and experienced traders alike. Looking forward to moving onto a live account and letting it do it's thing. Furthermore, the dev is actively refining Harmonia and is responsive to any questions.

Mauro Augello
1318
Ответ разработчика Mauro Augello 2026.06.18 13:11
Thank you so much for your detailed and thoughtful review! I'm really happy to hear that you're having a good experience with Harmonia. It's a solid EA designed for long-term use, just let it do its job. It comes with many customizable features, and they all serve a useful purpose. If you ever need any information, assistance, or clarification, feel free to reach out to me anytime! 🙂
pavlovstrukov
329
pavlovstrukov 2026.06.17 14:12 
 

Too early to give a perfect Review for this Algo but after 1 week I feel confident in Mauro as a developer and the EA, the EA itself is configurable a lot which is good, no fake backtests or history reader EA to lure buyers but a stable strategy in Gold, hope it can work in the longterm, will see, Mauros support is outstanding, no brainer for this price

Mauro Augello
1318
Ответ разработчика Mauro Augello 2026.06.18 12:53
Thank you so much for the wonderful review! I really appreciate it. And remember, I'm always available if you have any questions or need any clarification. 🙂
May KIM
175
May KIM 2026.06.15 08:54 
 

Just made my first trade and hit my first profit today. Huge thanks to the developer for being so kind and supportive! I’ll monitor it for about another week and share the profit results then.

[Best EA for the price! Already made 3x the cost in a week.]

A friend recommended Harmonia, and after testing it for a week, I am thoroughly impressed. I own 10 different EAs, but this is hands down the best bang for your buck. If you are on the fence, don’t hesitate—just buy it.

It has already made back three times what I paid for it. What I love most is the SL mode; it gives me complete peace of mind, allowing me to focus on my main work while it consistently locks in profits.

A big thank you to the developer for creating such an amazing tool!

Mauro Augello
1318
Ответ разработчика Mauro Augello 2026.06.15 11:57
Thank you very much for the review and for your kind words! I truly appreciate it. 🙂 If you ever need anything or have any questions, feel free to message me anytime. I'll be happy to help!
Jason Chang
452
Jason Chang 2026.06.10 09:54 
 

Running this EA on a Raw account has been a smooth and profitable experience. The strategy is solid, and it performs exactly as predicted by the signals without any unexpected surprises.

Mauro Augello
1318
Ответ разработчика Mauro Augello 2026.06.11 18:49
Thank you so much, Jason! I'm really happy to hear that you're enjoying Harmonia and that your experience matches what you've seen in both the backtests and the live signal. If you ever need help with anything, feel free to reach out,I'm always available :)
xaxotf
399
xaxotf 2026.06.09 18:01 
 

10 stars for this project!! Harmonia has a very coherent logic and I really like how configurable it is, adapting to each user's risk profile. Its creator is very attentive and responds to any suggestions, constantly updating this wonderful tool. Like I said, 10 stars!!!

Mauro Augello
1318
Ответ разработчика Mauro Augello 2026.06.09 20:25
Thanks for the great review! I'm always available for any clarification, doubts, or suggestions you may have. For me, it's really important to listen to customer feedback so I can keep improving Harmonia over time :)
pikachu88
503
pikachu88 2026.06.06 12:25 
 

I've been running Harmonia for 18 days and although it is still early days, I am really impressed by its performance. For a single position EA and not a grid/martingale EA, it is hard to find a really good one and this is a good one. Its amongst the best single position EAs I have come across. Of course it is still early days, but I have confidence it will continue to succeed. Should anything change in the future, I will update the review.

Mauro Augello
1318
Ответ разработчика Mauro Augello 2026.06.06 16:16
Thank you so much for the wonderful review! I’m really glad you’re enjoying Harmonia. Feedback is always important to me, and I’m always open to any suggestions that could make this EA even better!
Faruk Aydın
55
Faruk Aydın 2026.06.05 11:54 
 

Real trading, no over-optimized illusions "If you are looking for a get-rich-quick martingale scheme, look elsewhere. Harmonia is a structured, long-term trading tool. I highly appreciate that the developer doesn't promise unrealistic equity curves and acknowledges that trading has both quiet and strong phases. The setup is truly 'set-and-forget' with no complicated set files needed. I am using it 1 week for real money account, of course there is loss trades also but in the end capital is constantly increasing. Thanks for the EA my friend. Also looking forward to trying out Minerva Aurea as well

Mauro Augello
1318
Ответ разработчика Mauro Augello 2026.06.05 12:03
Thank you very much for the wonderful review! I really appreciate your honesty, and I'm glad to hear that you're having a good experience with Harmonia. It's exactly as you said: there will always be trades that hit take profit and others that hit stop loss, and that's completely normal when following a structured and controlled approach. Proper risk management is always essential. If you ever need any further information or assistance, feel free to contact me anytime. 🙂
Mike
208
Mike 2026.05.29 07:37 
 

Very nice EA. The developer is very helpful and gives you the right instructions to fully understand what the EA is doing. This gives alot of confidence to run the EA live. Setting it up is easy and the EA is performing very well. Results are matching the signal.

Mauro Augello
1318
Ответ разработчика Mauro Augello 2026.05.29 14:58
Thank you so much for the kind and honest review! It’s very important to me that customers share what they truly think, without any pressure or forcing. I’m really happy that you’re having a good experience with Harmonia, and if you ever need anything, I’m always available :)
Mateusz Winter
694
Mateusz Winter 2026.05.23 08:23 
 

The EA has been perfectly performing. The developer is serious and is always finding ways to make Harmonia better. Hoping he can introduce more strategies Harmonia better I am a very happy customer

Mauro Augello
1318
Ответ разработчика Mauro Augello 2026.05.23 16:16
Thanks a lot for the review! I'm always working on improving Harmonia and I'm always open to suggestions and feedback. The community is a big part of what I do, so I’m always happy to listen :) And yes, there will definitely be new strategies coming over time!
Vee
416
Vee 2026.05.22 18:46 
 

Great EA. No complicated setup — just pick your lot size and go. Defaults are optimised, but can be tweak for personal requirement. Mauro replies fast, supportive and keeps making the EA better. Thank you. Hope for a long term use :)

Mauro Augello
1318
Ответ разработчика Mauro Augello 2026.05.23 16:14
Thanks for the review! You're right, Harmonia is very easy to use and doesn’t require any specific set file. That said, the customization options are huge, so everyone can use the EA in the way that suits them best! Thanks again :)
Kris Jef Saelen
1286
Kris Jef Saelen 2026.05.13 13:47 
 

I've been running Harmonia for a month, which was not a good time for most gold EAs, but this one makes profit. Mauro is a friendly guy and always available for support :)

Mauro Augello
1318
Ответ разработчика Mauro Augello 2026.05.13 13:56
Your words really mean a lot to me, and thank you so much!
Yes, the current market is definitely complex and difficult, with plenty of manipulation. But as you said, Harmonia is holding up very well. I’m confident that over the long run, despite the normal ups and downs that every strategy goes through, Harmonia will continue to perform and stay strong. Thanks again for your support, and if you ever need anything, you know where to find me.
Oliver_2007123
45
Oliver_2007123 2026.05.11 16:37 
 

Despite being very new to the market, this Expert Advisor performs very well and delivers strong profits consistently (Take a look at the live Signal). The creator is also extremely helpful, professional, and always quick to support users, or to answer basic questions.

Mauro Augello
1318
Ответ разработчика Mauro Augello 2026.05.11 20:07
I'm really glad to hear that you're having a good experience with Harmonia, and thank you again for the kind words! It's a solid EA designed for long-term use, with the flexibility to adapt to changing market conditions thanks to the ability to customize every parameter!
12
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