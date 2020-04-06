Bollinger Bands Trader Pro

Bollinger Bands Trader Pro — мощный советник для профессиональной сеточной торговли на основе индикатора полос Боллинджера (Bollinger Bands).
Он сочетает в себе гибкую настройку параметров рисков, интеллектуальное управление позициями, продвинутые функции Trailing Stop, перевода в безубыток (BreakEven), а также дневные ограничения на торговлю и статистику доходности. Советник автоматически определяет точки входа в рынок по Bollinger Bands, создаёт сетку ордеров (Grid), контролирует риск и может закрывать сделки при появлении противоположного сигнала.

Ключевые преимущества Bollinger Bands Trader Pro
Полноценная сеточная стратегия (Grid)

Возможность добавлять сделки по тренду (или против тренда) с учётом заданного шага (Grid Step).
Гибкая настройка максимального количества ордеров (MaxGridOrders).
Опциональное уменьшение лота при каждом новом уровне сетки (GridReduceRisk).
Улучшенная логика сигналов Bollinger Bands

Различные варианты обработки сигналов: касание полос (BB_TOUCH), пересечение (BB_CROSSOVER), прорыв после консолидации (BB_BREAKOUT) или сжатие (BB_SQUEEZE).
Режим подтверждения (UseConfirmation) для фильтрации ложных сигналов.
Расширенные настройки управления позицией

Активация и настройка Trailing Stop (TrailingStop, TrailingStart, TrailingDistance, TrailingStep).
Возможность перевода сделки в безубыток (BreakEven, BreakEvenStart, BreakEvenOffset).
Установка классического Stop Loss и Take Profit.
Гибкая система управления рисками

Два режима расчёта лота: фиксированный (LOTMODE_FIXED) или процент от баланса (LOTMODE_PERCENT).
Три уровня риска: низкий (1%), средний (2%) и высокий (5%).
Ограничение на максимальную просадку за день посредством ограничения количества сделок (MaxOrdersPerDay).
Продвинутая визуализация на графике

Панель (дешборд), отображающая текущую статистику прибыли за день, неделю, месяц и весь период.
Отображение позиций и истории сделок (ShowTradeHistory) с прибылью в пунктах прямо на графике.
Удобный интерфейс с настраиваемыми цветами и размерами объектов (PanelBackColor, PanelTextColor, BuyTradeColor, SellTradeColor и т.д.).
Универсальность

Поддержка как Netting-счетов (одна позиция на инструмент), так и Hedging (неограниченное количество позиций).
Возможность выбрать направление торговли (TradeDirection): только покупки (Buy), только продажи (Sell) или оба направления (Both).
Работает на любых инструментах:
Топовые валютные пары (EURUSD, GBPUSD, USDJPY и другие мажоры).
Золото (XAUUSD).
Нефть (Brent, WTI).
Криптовалюты (Bitcoin, Ethereum и другие).
Для каких инструментов и таймфреймов подходит
Рекомендуемые таймфреймы: M15, M30, H1 (по умолчанию используется H1, но при необходимости вы можете переключиться на другие периоды).
Основные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD и др.
Металлы: золото (XAUUSD), серебро (XAGUSD).
Нефть: UKBrent (Brent), USCrude (WTI).
Криптовалюты: BTCUSD (Bitcoin), ETHUSD (Ethereum) и другие ликвидные инструменты.
Советник работает со стандартными параметрами практически на всех символах, однако для каждой конкретной пары или сырьевого/крипто-актива стоит оптимизировать настройки (прежде всего — период полос Боллинджера, уровень отклонения, шаг сетки и т.д.).

Детальное описание основных настроек
Ниже приведён список ключевых групп настроек и их назначение:

Lot & Risk Settings

LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT) — выбор способа расчёта лота: фиксированный или в процентах от депозита.
FixedLotSize — размер лота при фиксированном методе.
RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH) — уровень риска при процентном методе (1%, 2% или 5% от баланса).
Bollinger Bands Settings

BB_Timeframe — таймфрейм, на котором рассчитываются полосы Боллинджера (по умолчанию H1).
BBSignalType (BB_TOUCH / BB_CROSSOVER / BB_BREAKOUT / BB_SQUEEZE) — тип сигнала по Bollinger Bands.
BB_Period — период индикатора (стандартно 20).
BB_Deviation — отклонение от среднего (стандартно 2.0).
BB_Price — тип цены (CLOSE, OPEN, HIGH, LOW и т.д.).
UseSqueezeAlert — включить/выключить режим «сжатия» полос Боллинджера.
UseConfirmation — опциональное подтверждение силы сигнала.
Grid Trading Settings

UseGrid — включение или отключение сеточной торговли.
GridStep — шаг между ордерами сетки в пунктах.
MaxGridOrders — максимальное количество ордеров в одной сетке.
GridReduceRisk — уменьшать ли лот при каждом добавлении нового ордера в сетке.
Trading Direction

TradeDirection (DIRECTION_BOTH / DIRECTION_BUY / DIRECTION_SELL) — выбор направления торговли (оба направления, только покупки или только продажи).
Stop Loss & Take Profit Settings

StopLoss — дистанция в пунктах для стоп-лосса (0 = без стоп-лосса).
TakeProfit — дистанция в пунктах для тейк-профита (0 = без тейк-профита).
Trailing Stop & BreakEven Settings

TrailingStop — включение/выключение трейлинг-стопа.
TrailingStart — через сколько пунктов прибыли включать трейлинг.
TrailingDistance — расстояние трейлинга в пунктах.
TrailingStep — шаг перестановки стопа.
BreakEven — включение режима перевода сделки в безубыток.
BreakEvenStart — прибыль, при которой активируется безубыток.
BreakEvenOffset — отступ в пунктах при переводе в безубыток.
Trading Rules

MaxSpread — максимально допустимый спред в пунктах. Если текущее значение выше, советник не войдёт в сделку.
MinutesBetweenTrades — минимальный интервал в минутах между сделками.
MagicNumber — уникальный номер ордера, чтобы советник различал свои сделки.
TradeComment — комментарий к ордерам в истории.
DailyLimit — включение/выключение дневного лимита сделок.
MaxOrdersPerDay — максимальное количество сделок в день.
CloseOnOpposite — закрывать ли противоположные позиции при появлении встречного сигнала.
Display Settings

ShowPanel — показывать ли основную панель (дешборд) с информацией на графике.
ShowProfitStats — отображать ли статистику прибыли (день, неделя, месяц, всего).
ShowTradeHistory — отображать ли историю сделок на графике.
BuyTradeColor / SellTradeColor — цвета для отображения сделок покупок и продаж.
TradeFontSize — размер шрифта для подписей сделок.
PanelBackColor / PanelTextColor / PanelEditColor — цветовая схема панели.

Заключение
Bollinger Bands Trader Pro — это универсальный инструмент для трейдеров, стремящихся автоматизировать и усовершенствовать стратегию торговли по полосам Боллинджера. Сочетание сетки (Grid) с гибкой системой управления рисками, а также расширенные функции сопровождения сделок (Trailing, BreakEven) делают его одним из наиболее надёжных и эффективных советников на рынке.

Преимущество: вы не только получаете классическую стратегию торговли по Bollinger Bands, но и дополняете её интеллектуальным управлением позициями и понятным интерфейсом.

Важно: помните, что все результаты в прошлом не гарантируют прибыль в будущем, а торговля на финансовых рынках связана с риском. Используйте демо-счет или тестер стратегий, прежде чем применять советник на реальном счёте.
