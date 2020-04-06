AI Rsi PRO

AI RSI PRO — Эволюция Классики. Он из серии ЕА AI PRO что означает что код на 100% спроектирован и написан  Искусственным Интеллектом, и оснащен 24 различными функциями сопровождения позиций институционального уровня, 

AI RSI PRO — Эволюция Стратегии Возврата к Среднему
Это профессиональный торговый алгоритм, который превращает легендарный индикатор RSI (Relative Strength Index) из простого осциллятора в высокоточную снайперскую систему благодаря дополнительному подтверждению сигнала интеллектуальному фильтру Price Action. AI RSI PRO — это идеальный баланс между математической точностью индикатора и реальностью движения цены.

В широком арсенале робота:  Умный Новостной Фильтр, четыре варианта SL, три варианта  Трейлинга SL в том числе и продвинутый  Трейлинг по High/Low, система Частичного Закрытия так же из трех различных варианта в том числе уникальный вариант от ( количества множителя объема ), так же два варианта МножительОбъемас гибкими настройками для разгона депозита. Уникальная технология подтверждения основаного сигнала на открытие позиции как Price Action(Пробой)фильтрует рыночный шум, открывая сделки только при реальном движении цены, так же в наличии три варианта Тэйк профита в том числе и трейлинг на Профит. Советник работает на любом тайм фрейме и торговым активом на мт5, с любыми типами счетов, любым Брокером, и Prop Trading Firms . Безупречный машинный код исключает человеческие ошибки и эмоции. Это выбор профессионалов, которым нужна максимальная надежность и гибкость настроек.  Доверьте торговлю чистому цифровому разуму.

====================================================================================

 ПОДРОБНАЯ СПРАВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (AI Rsi PRO v1.00)

1 ===== СТРАТЕГИЯ (STRATEGY) =====

Этот раздел настраивает логику входа в рынок.

Торговая Логика и Стратегия В отличие от стандартных роботов, которые слепо входят в рынок сразу при выходе RSI из зоны (что часто приводит к попыткам поймать "падающие ножи" против мощного тренда), AI RSI PRO использует строгую трехступенчатую систему валидации сигнала:

Детекция Разворота Импульса: Советник не просто ждет захода в зоны. Он отслеживает момент, когда RSI выходит из зоны перепроданности (ниже 30) вверх или зоны перекупленности (выше 70) вниз. Это первичный сигнал о том, что рынок готов к развороту.

Свечная Фиксация (Price Action): После получения первичного сигнала от RSI робот не открывает сделку мгновенно. Он фиксирует "Сигнальную Свечу" и анализирует ее параметры, ожидая закрытия бара для подтверждения намерений рынка.

Пробой Уровня (Breakout Confirmation): Это главный фильтр, отсеивающий до 70% ложных входов. Советник выставляет виртуальный отложенный ордер на экстремум сигнальной свечи (High для покупок, Low для продаж).

Логика: Сделка открывается только если цена действительно идет в нашу сторону и пробивает этот уровень.

Защита: Если RSI показал разворот, но цена продолжила падать (ложный сигнал), пробоя High не случится, и советник просто отменит сигнал, спасши депозит от ненужного убытка.

Вход в рынок происходит только тогда, когда цена реально пробивает этот уровень.

Если пробой не случается, а время идет — уровень пробоя автоматически сдвигается за новыми свечами ("тралится"), пока цена наконец не сделает рывок в нужную сторону. Это мощный фильтр от ложных входов против тренда.

2 ===== ИНФО-ТАБЛО (DASHBOARD) =====

Настройки визуальной информационной панели, отображаемой на графике.

Она показывает текущий спред, результаты торговли за День/Неделю/Месяц/Год, а также текущую плавающую прибыль и соотношение прибыльных/убыточных сделок.

Совет: При оптимизации в Тестере Стратегий панель работает в визуальном режиме, но для максимальной скорости математической оптимизации её можно отключить (ShowDashboard = false).

3 ===== РЕВЕРС СИГНАЛА (REVERSE SIGNAL) =====

Переворачивает логику индикатора.

Если включено (true), то при сигнале Стохастика на Покупку (перепроданность) советник откроет сделку на Продажу. Полезно на сильных трендовых рынках, где осцилляторы часто дают ложные разворотные сигналы.


4 ===== ПЕРЕВОРОТ ПОЗИЦИИ (POSITION REVERSAL) =====


Тактика переключения направления.

Если включено (true), то при закрытии позиции по Стоп-Лоссу советник мгновенно откроет новую сделку в противоположном направлении.

Примечание: Объем (лот) для этой новой сделки рассчитывается по правилам раздела 23 (Множитель Объема).


5 ===== ЗАЩИТА ОТ НОВОСТЕЙ (NEWS PROTECTION) =====


Встроенный новостной фильтр.

Советник автоматически ставит торговлю на паузу за указанное количество минут до и после выхода важных экономических новостей (по валютам пары или только USD).

Важно: Работает только в режиме реального времени (Live). В Тестере стратегий данные новостей недоступны.


6 ===== ЛИМИТЫ ПРИБЫЛИ/УБЫТКА (PROFIT/LOSS LIMITS) =====


Глобальная защита депозита.

Позволяет задать цель по прибыли или лимит потерь (в % от баланса или в пунктах) для всех открытых позиций в сумме. При достижении лимита все сделки закрываются, и советник останавливает работу.




7 ===== ТАЙМЕР РАБОТЫ (OPERATION TIMER) =====

Внутридневной фильтр времени.

Задает жесткие часы работы советника (например, торговать только с 08:00 до 20:00). За пределами этого времени новые сделки не открываются.



8 ===== СТОП ЛОСС (STOP LOSS) =====

Управление рисками для каждой сделки.

SL_PERCENT: Стоп Лосс в % от цены открытия.

SL_POINTS: Фиксированный Стоп Лосс в пунктах.

SL_ATR: Динамический Стоп Лосс на основе волатильности рынка (ATR).

SL_HI_LO: Умный Стоп Лосс, который ставится за Хай или Лоу предыдущей закрытой свечи.

Уровни стопов брокера – расстояния до SL и TP сверяются с минимальными требованиями брокера и проверяются автоматически.



9 ===== ТЕЙК ПРОФИТ (TAKE PROFIT) =====

Настройки фиксации прибыли.

Может быть задан в пунктах, процентах или как соотношение Риск:Прибыль (RRR). Например, если RRR=2.0, Тейк Профит будет в 2 раза больше, чем Стоп Лосс.



10 ===== ТРЕЙЛИНГ СТОП (TRAILING STOP) ===== Мощный инструмент для защиты полученной прибыли путем автоматического подтягивания уровня Стоп Лосс вслед за движением цены. Параметр UseTrailing: Главный переключатель (true/false). Параметр Trail_Mode (Режим трейлинга): Выбор алгоритма перемещения стопа.

Доступные режимы:

TRAIL_STANDARD (Стандартный): Классический трейлинг в пунктах. Работает по двум параметрам:

Trail_Start: Дистанция прибыли (в пунктах), при достижении которой трейлинг активируется.

Trail_Step: Шаг перемещения. Советник будет двигать Стоп Лосс каждый раз, когда цена пройдет указанное количество пунктов в прибыльную сторону. Пример: Start=50, Step=10. Как только прибыль составит 50 пунктов, стоп встанет в безубыток. Если цена пройдет еще 10 пунктов, стоп сдвинется за ней.

TRAIL_ATR (По волатильности): Адаптивный режим, который подстраивается под текущую активность рынка. Дистанция трейлинга рассчитывается по индикатору ATR (Average True Range).

Если волатильность высокая — стоп держится дальше, чтобы не выбило случайным "шумом".

Если волатильность низкая — стоп подтягивается ближе. Параметры настройки: Trail_ATR_Period (период индикатора ATR) и Trail_ATR_Mult (множитель значения ATR).

TRAIL_HI_LO (По свечам): Профессиональный режим для трендовой торговли ("Трейлинг по теням"). Советник перемещает Стоп Лосс строго по экстремумам закрытых свечей:

Для покупок (Buy): Стоп ставится под Low (минимум) предыдущей свечи.

Для продаж (Sell): Стоп ставится над High (максимум) предыдущей свечи. Этот режим позволяет удерживать позицию максимально долго, пока тренд сохраняет свою структуру (повышающиеся минимумы или понижающиеся максимумы), и выйти сразу при сломе тенденции.



11 ===== ТРЕЙЛИНГ ПРОФИТА (TRAILING PROFIT) =====

(Новая уникальная функция)

Умная система восстановления потерь через цели по прибыли.

Логика: Если включено (UseTrailingProfit = true), советник запоминает процент убытка закрытых в минус сделок.

При открытии НОВОЙ сделки советник автоматически увеличивает её стандартный Тейк Профит на этот накопленный процент убытков.

Цель: Отыграть прошлые потери и закрыть всю серию в чистую прибыль одной удачной сделкой.

Сброс: Накопленный процент обнуляется до 0% в двух случаях:

Когда любая сделка закрывается в чистую прибыль (полностью).

Когда советник выключается и включается заново через кнопку на графике.



12 ===== ЧАСТИЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ (PARTIAL CLOSE) =====

(Детальная настройка разгрузки)

Фиксация части прибыли ("Сейф").

UsePartialClose: Главный переключатель функции.

Partial_Mode (Вариант разделения):

MANUAL (Классический): Советник закрывает часть позиции, когда цена проходит фиксированную дистанцию (PartialStart) в пунктах. Если задан шаг (Partial_Close_Step > 0), он продолжит закрывать части каждые N пунктов.

EQUAL PARTS (Равные части): Советник сам рассчитывает уровни. Он берет дистанцию от Цены Открытия до итогового Тейк-Профита и делит её на равные отрезки. Количество отрезков задается в Partial_Parts_Count (например, 10 частей). Объем также делится поровну.

Unload Lines (Визуализация):

Советник рисует на графике горизонтальные линии, показывающие, где именно будет разгружаться позиция.

Умная функция: Как только цена доходит до линии и часть закрывается, эта линия моментально удаляется с графика, чтобы вы видели только оставшиеся активные цели.

- (По количеству шагов объема)

Как это работает: Этот не обычный не стандартный режим создает автоматически без вашей настроки и только по выбору этого варианта "умную сетку" разгрузки позиции, которая напрямую зависит от того, насколько сильно Мартингейл (Режим 23) увеличил объем текущей сделки, в итоге на сколько много будет увеличем объем позиции на столько больше будет и чстей разгруки этоя позиции. Советник автоматически делит расстояние от Цены Открытия до Тейк Профита на равные части.

Главное условие: Режим работает только при включенном Мартингейле (UseMartingale = true).



13 ===== БЕЗУБЫТОК (BREAKEVEN) =====

Перевод Стоп Лосса в цену открытия.

Срабатывает, когда цена проходит заданное число пунктов (BE_Start). Обеспечивает защиту от убытка при развороте цены.



14 ===== ТИП ОРДЕРА (ORDER TYPE) =====

Выбор способа входа. Рекомендуется ENTRY_MARKET_ONLY для мгновенного исполнения.



15 ===== ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ (MAIN SETTINGS) =====

Базовые параметры: Магический номер (чтобы советник отличал свои сделки), Фильтр спреда (MaxSpread) и Проскальзывание.



16 ===== УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ (RISK MANAGEMENT) =====

Расчет начального объема позиции (когда нет убыточной серии).

FixedLot: Торговля постоянным лотом.

UseAutoLot: Автоматический расчет лота как % от баланса.



17 ===== ЧАСЫ ТОРГОВЛИ (TRADING HOURS) =====

Дополнительный фильтр времени (Час начала и Час конца), если вы хотите торговать только определенные сессии (например, Лондон и Нью-Йорк).



18 ===== НАПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ (TRADE DIRECTION) =====

Позволяет разрешить советнику торговать только в одну сторону (Только Buy или Только Sell) или в обе (Both).



19 ===== ЛИНИИ ПОЗИЦИЙ (LINE MARKER) =====

Визуализация уровней открытия и Тейк-Профитов на графике цветными линиями.

Логика очистки – если линия удалена, связанный ордер тоже удаляется; если ордер исполнен, соответствующая линия стирается.



20 ===== ИСТОРИЯ ТОРГОВЛИ (TRADE MARKERS) =====

История на графике. Рисует стрелки или метки там, где были совершены прошлые сделки, и подписывает их результат (прибыль/убыток).



21 ===== ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ (SOUND SIGNALS) =====

Звуковые оповещения при включении/выключении советника через кнопку или при совершении операций.



22 ===== ТОРГОВЫЕ ДНИ (TRADING DAYS) =====

Фильтр по дням недели.



23 ===== МНОЖИТЕЛЬ ОБЪЕМА (VOLUME MULTIPLIER) =====

(Очень важный раздел)

Система увеличения лота после убытков (Мартингейл) для быстрого восстановления потерь.

Работает только если переключатель UseMartingale = true.

Как это работает (Логика):

Если сделка закрывается по Стоп-Лоссу (убыток), советник увеличивает объем следующей сделки. Если следующая тоже в убыток — объем снова растет. Как только любая сделка закрывается в прибыль (Тейк-Профит), объем тут же сбрасывается на начальный (из раздела 16).

Условие сброса: Цикл также сбрасывается, если вы выключите и включите советник заново через кнопку на графике.

В настройке MartingaleMode вы выбираете математику увеличения:

Вариант 1: MULTIPLY (Умножение)

Лот прошлой убыточной сделки умножается на число MartingaleValue.

Пример: Начальный лот 0.1, Значение 2.0.

Сделка 1 (0.1 лот) -> Убыток.

Сделка 2 открывается объемом: 0.2 (0.1 * 2). -> Убыток.

Сделка 3 открывается объемом: 0.4 (0.2 * 2).

Вариант 2: ADD (Прибавление)

К лоту прошлой убыточной сделки просто прибавляется число MartingaleValue (более мягкий режим).

Пример: Начальный лот 0.1, Значение 0.1.

Сделка 1 (0.1 лот) -> Убыток.

Сделка 2 открывается объемом: 0.2 (0.1 + 0.1).

Martingale_Max_Steps (Лимит шагов):

Настройка безопасности. Определяет, сколько раз подряд советнику разрешено увеличивать объем.

Если 0: Увеличение бесконечно (классический мартингейл).

Если 5: Объем растет первые 5 убытков. Начиная с 6-го убытка подряд объем перестает расти и фиксируется на уровне 5-го шага, пока серия не закончится прибылью.

Проверка маржи – перед постановкой ордера советник автоматически проверяет, достаточно ли свободной маржи; если нет, сделка пропускается.



24 ===== ПИРАМИДИНГ (PYRAMIDING) =====

(Продвинутая тактика прибыли)

Способ агрессивного наращивания прибыли.

Если позиция выходит в плюс, советник может открывать дополнительные ордера в том же направлении.

MaxPositions: Максимальное количество одновременно открытых ордеров в одну сторону.

PyramidStep: Шаг (в пунктах), через который открывается новый ордер.

PyramidLotMult: Множитель лота для добавочных ордеров. Например, если 1.0 — объем такой же; если 2.0 — объем добавки удваивается.



===================================================================================



ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ ДЛЯ НАСТРОЕК : 

1) - Если у брокера 5 знаков (1.12345), то 1 пункт = 0.00001.

Если у брокера 3 знака (100.123 — йеновые пары), то 1 пункт = 0.001.

Важный нюанс: Советник воспринимает настройки (Стоп Лосс, Тейк Профит, Трейлинг) в пунктах (Points), а не в "старых пипсах".

На 5-значном счете значение 50 в настройках будет равно 5 "старым" пунктам (50 пипсов).

На 4-значном счете значение 50 будет равно 50 "старым" пунктам.

Вам нужно учитывать это при вводе настроек



2) - Работает ли этот советник с разными типами счетов?

Да, он универсален, но с одной оговоркой про Netting.

Вот детальный разбор по типам:

Hedging (Хеджинг): Да, полная поддержка.

Код советника (особенно функции Пирамидинга UsePyramiding и ограничения количества позиций MaxPositions) изначально спроектирован под хеджинг, где можно открывать несколько сделок по одному инструменту одновременно.

Netting (Неттинг): Работает, но стратегия изменится.

В коде есть проверка: if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING). Советник поймет, что он на неттинге.

Ограничение: На неттинговом счете вы физически не можете иметь 3 разные позиции (как настроено в MaxPositions = 3). При попытке докупки (пирамидинга) советник просто усреднит (дольет объем) в одну единственную позицию. Режим "Частичного закрытия" также будет работать с этой общей позицией.

Raw, Zero, ECN (Счета с комиссией): Да, работает корректно.

Эти счета отличаются тем, что спред узкий, но берется комиссия за лот.

В функциях подсчета прибыли (CalcProfit, UpdateDashboard, UpdateMartingaleState) советник использует формулу: DealProfit + DealSwap + DealCommission

Это значит, он видит и учитывает комиссию при расчете убытков для мартингейла или трейлинга профита. Он не будет ошибочно считать сделку прибыльной, если профит маленький, а комиссия большая.

Cent, Micro, Standard, Premium: Да, работает.

Советник считывает минимальный лот и шаг лота из настроек инструмента (SYMBOL_VOLUME_MIN, SYMBOL_VOLUME_STEP).

Если это центовый счет с лотом 0.1 или 0.01 — советник автоматически подстроится и округлит объем правильно благодаря функции ValidateVolume.

Итог: Советник технически готов к работе на любых типах счетов, предоставляемых платформой MetaTrader

