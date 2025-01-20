Stochastic Gold Scalper
- Эксперты
- Vladimir Shumikhin
- Версия: 5.2
- Обновлено: 25 августа 2025
- Активации: 10
Stochastic Gold Scalper — автоматический советник для точного скальпинга
Stochastic Gold Scalper — это профессиональный автоматический советник для платформы MetaTrader 5, который сочетает анализ свечных паттернов с фильтрацией сигналов через осциллятор Stochastic. Такой подход позволяет находить наиболее точные точки входа, минимизировать риски и избегать ложных сигналов. Советник идеально подходит для торговли на коротких таймфреймах, таких как M5, и может использоваться на таких инструментах, как золото, валютные пары и индексы.
Основные преимущества
-
Комбинация свечного анализа и фильтра Stochastic
Советник распознает ключевые свечные модели, такие как Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Hammer, Doji и другие. Все сигналы проходят дополнительную проверку через осциллятор Stochastic, что позволяет фильтровать ложные входы и сосредотачиваться на качественных сделках.
-
Гибкое управление рисками
Пользователь может выбирать между фиксированным объемом сделки и автоматическим расчетом лота на основе процента от депозита. Также предусмотрены настройки для контроля максимальной просадки и ограничения количества одновременно открытых сделок.
-
Эффективное сопровождение сделок
Функции трейлинг-стопа и перевода в безубыток помогают минимизировать убытки и увеличивать прибыль. Пользователь может задавать индивидуальные параметры для сопровождения позиций.
-
Простота и удобство использования
Советник имеет простой интерфейс и визуальные элементы на графике. Точки входа, выхода, а также уровни Stop Loss и Take Profit отображаются на графике, что упрощает контроль и анализ торговли.
-
Универсальность
Stochastic Gold Scalper подходит для торговли на широком спектре инструментов, включая золото (XAUUSD), основные валютные пары и индексы. Советник рекомендуется использовать на таймфрейме M5, но он может быть адаптирован к другим временным интервалам.
Описание свечных паттернов
-
Bullish Engulfing (Бычье поглощение):
Белая свеча полностью перекрывает предыдущую черную свечу, сигнализируя о развороте вверх.
-
Bearish Engulfing (Медвежье поглощение):
Черная свеча перекрывает предшествующую белую свечу, указывая на возможный разворот вниз.
-
Hammer (Молот):
Свеча с длинной нижней тенью и небольшим телом. Это сигнал о том, что давление продавцов ослабевает и может начаться разворот вверх.
-
Inverted Hammer (Перевернутый молот):
Похож на молот, но с длинной верхней тенью. Указывает на возможный разворот вверх после нисходящего тренда.
-
Shooting Star (Падающая звезда):
Свеча с длинной верхней тенью и маленьким телом, сигнализирующая о развороте вниз.
-
Doji (Доджи):
Свеча, где цена открытия и закрытия практически равны, что свидетельствует о неопределенности на рынке.
-
Morning Star (Утренняя звезда):
Трехсвечная модель разворота вверх: длинная черная свеча, затем небольшая свеча (может быть Doji), за которой следует белая свеча с закрытием выше середины первой свечи.
-
Evening Star (Вечерняя звезда):
Зеркальный паттерн утренней звезды, указывающий на разворот вниз.
-
Harami (Харами):
Маленькая свеча полностью находится внутри тела предыдущей свечи. Бывает бычьей и медвежьей.
-
Piercing Line (Проникающая линия):
Белая свеча, открывающаяся ниже закрытия черной свечи, но закрывающаяся выше её середины. Это сигнал на разворот вверх.
-
Dark Cloud Cover (Покрытие тучи):
Черная свеча, открывающаяся выше закрытия белой свечи, но закрывающаяся ниже её середины. Указывает на разворот вниз.
Полное описание параметров
Общие настройки
TimeFrame — таймфрейм, на котором работает советник (рекомендуется M5).
MagicNumber — уникальный номер для сделок, чтобы советник мог различать свои ордера.
OrderComment — текстовый комментарий, добавляемый ко всем сделкам.
Настройки фильтра Stochastic
EnableStochFilter — включение или отключение фильтра Stochastic.
KPeriod — период расчета быстрой линии осциллятора.
DPeriod — период сглаживания медленной линии.
Slowing — параметр замедления осциллятора.
StochMethod — метод расчета скользящей средней (простая, экспоненциальная и т. д.).
OverboughtLevel и OversoldLevel — уровни для определения перекупленности и перепроданности (например, 80 и 20).
Управление рисками
LotMethod — выбор метода расчета объема сделки: фиксированный лот или процент от депозита.
RiskPercentPerTrade — процент депозита, которым вы готовы рискнуть в одной сделке.
MaxTradesAllowed — максимальное количество одновременно открытых сделок.
MaxDrawdownPercent — уровень максимальной просадки, при достижении которого советник останавливает торговлю.
Настройки сопровождения сделок
EnableTrailingStop — активация функции трейлинг-стопа.
TrailingStartPoints — минимальная прибыль в пунктах, чтобы активировать трейлинг-стоп.
TrailingStopPoints — расстояние в пунктах, на котором трейлинг-стоп следует за ценой.
EnableBreakEven — включение перевода сделки в безубыток.
BreakEvenStartPoints — минимальная прибыль в пунктах для перевода сделки в безубыток.
BreakEvenOffset — расстояние в пунктах, на которое стоп-лосс переносится выше/ниже уровня открытия при переводе в безубыток.
Заключение
Stochastic Gold Scalper — это надежное решение для автоматизации торговли. Сочетание анализа свечных паттернов с фильтром Stochastic обеспечивает высокую точность сигналов, минимизируя риски и улучшая результаты торговли. Советник подходит как для опытных трейдеров, так и для начинающих, стремящихся к автоматизации своих стратегий.
Sorry, for late review. Actually, I buy this EA 2 months ago, and want to wait for the result ,before review. Honestly, this EA is Really Awesome, after i get the setting , this EA works like MAGIC... Thank you Mr. Vladimir. You are the best...Salute Ты реально классный, я тобой восхищаюсь! i hope i am spelling right in russian language ...hahaha