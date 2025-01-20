Stochastic Gold Scalper

5

Stochastic Gold Scalper — автоматический советник для точного скальпинга

Stochastic Gold Scalper — это профессиональный автоматический советник для платформы MetaTrader 5, который сочетает анализ свечных паттернов с фильтрацией сигналов через осциллятор Stochastic. Такой подход позволяет находить наиболее точные точки входа, минимизировать риски и избегать ложных сигналов. Советник идеально подходит для торговли на коротких таймфреймах, таких как M5, и может использоваться на таких инструментах, как золото, валютные пары и индексы.

Основные преимущества

  1. Комбинация свечного анализа и фильтра Stochastic
    Советник распознает ключевые свечные модели, такие как Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Hammer, Doji и другие. Все сигналы проходят дополнительную проверку через осциллятор Stochastic, что позволяет фильтровать ложные входы и сосредотачиваться на качественных сделках.

  2. Гибкое управление рисками
    Пользователь может выбирать между фиксированным объемом сделки и автоматическим расчетом лота на основе процента от депозита. Также предусмотрены настройки для контроля максимальной просадки и ограничения количества одновременно открытых сделок.

  3. Эффективное сопровождение сделок
    Функции трейлинг-стопа и перевода в безубыток помогают минимизировать убытки и увеличивать прибыль. Пользователь может задавать индивидуальные параметры для сопровождения позиций.

  4. Простота и удобство использования
    Советник имеет простой интерфейс и визуальные элементы на графике. Точки входа, выхода, а также уровни Stop Loss и Take Profit отображаются на графике, что упрощает контроль и анализ торговли.

  5. Универсальность
    Stochastic Gold Scalper подходит для торговли на широком спектре инструментов, включая золото (XAUUSD), основные валютные пары и индексы. Советник рекомендуется использовать на таймфрейме M5, но он может быть адаптирован к другим временным интервалам.

Описание свечных паттернов

  • Bullish Engulfing (Бычье поглощение):
    Белая свеча полностью перекрывает предыдущую черную свечу, сигнализируя о развороте вверх.

  • Bearish Engulfing (Медвежье поглощение):
    Черная свеча перекрывает предшествующую белую свечу, указывая на возможный разворот вниз.

  • Hammer (Молот):
    Свеча с длинной нижней тенью и небольшим телом. Это сигнал о том, что давление продавцов ослабевает и может начаться разворот вверх.

  • Inverted Hammer (Перевернутый молот):
    Похож на молот, но с длинной верхней тенью. Указывает на возможный разворот вверх после нисходящего тренда.

  • Shooting Star (Падающая звезда):
    Свеча с длинной верхней тенью и маленьким телом, сигнализирующая о развороте вниз.

  • Doji (Доджи):
    Свеча, где цена открытия и закрытия практически равны, что свидетельствует о неопределенности на рынке.

  • Morning Star (Утренняя звезда):
    Трехсвечная модель разворота вверх: длинная черная свеча, затем небольшая свеча (может быть Doji), за которой следует белая свеча с закрытием выше середины первой свечи.

  • Evening Star (Вечерняя звезда):
    Зеркальный паттерн утренней звезды, указывающий на разворот вниз.

  • Harami (Харами):
    Маленькая свеча полностью находится внутри тела предыдущей свечи. Бывает бычьей и медвежьей.

  • Piercing Line (Проникающая линия):
    Белая свеча, открывающаяся ниже закрытия черной свечи, но закрывающаяся выше её середины. Это сигнал на разворот вверх.

  • Dark Cloud Cover (Покрытие тучи):
    Черная свеча, открывающаяся выше закрытия белой свечи, но закрывающаяся ниже её середины. Указывает на разворот вниз.

Полное описание параметров

Общие настройки

TimeFrame — таймфрейм, на котором работает советник (рекомендуется M5).
MagicNumber — уникальный номер для сделок, чтобы советник мог различать свои ордера.
OrderComment — текстовый комментарий, добавляемый ко всем сделкам.

Настройки фильтра Stochastic

EnableStochFilter — включение или отключение фильтра Stochastic.
KPeriod — период расчета быстрой линии осциллятора.
DPeriod — период сглаживания медленной линии.
Slowing — параметр замедления осциллятора.
StochMethod — метод расчета скользящей средней (простая, экспоненциальная и т. д.).
OverboughtLevel и OversoldLevel — уровни для определения перекупленности и перепроданности (например, 80 и 20).

Управление рисками

LotMethod — выбор метода расчета объема сделки: фиксированный лот или процент от депозита.
RiskPercentPerTrade — процент депозита, которым вы готовы рискнуть в одной сделке.
MaxTradesAllowed — максимальное количество одновременно открытых сделок.
MaxDrawdownPercent — уровень максимальной просадки, при достижении которого советник останавливает торговлю.

Настройки сопровождения сделок

EnableTrailingStop — активация функции трейлинг-стопа.
TrailingStartPoints — минимальная прибыль в пунктах, чтобы активировать трейлинг-стоп.
TrailingStopPoints — расстояние в пунктах, на котором трейлинг-стоп следует за ценой.
EnableBreakEven — включение перевода сделки в безубыток.
BreakEvenStartPoints — минимальная прибыль в пунктах для перевода сделки в безубыток.
BreakEvenOffset — расстояние в пунктах, на которое стоп-лосс переносится выше/ниже уровня открытия при переводе в безубыток.

Заключение

Stochastic Gold Scalper — это надежное решение для автоматизации торговли. Сочетание анализа свечных паттернов с фильтром Stochastic обеспечивает высокую точность сигналов, минимизируя риски и улучшая результаты торговли. Советник подходит как для опытных трейдеров, так и для начинающих, стремящихся к автоматизации своих стратегий.


Отзывы 2
Hendry Haryanto
216
Hendry Haryanto 2025.07.06 16:02 
 

Sorry, for late review. Actually, I buy this EA 2 months ago, and want to wait for the result ,before review. Honestly, this EA is Really Awesome, after i get the setting , this EA works like MAGIC... Thank you Mr. Vladimir. You are the best...Salute Ты реально классный, я тобой восхищаюсь! i hope i am spelling right in russian language ...hahaha

706093
19
706093 2025.08.17 10:34 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Vladimir Shumikhin
3404
Ответ разработчика Vladimir Shumikhin 2025.08.17 10:39
Hello, I wrote you a private message.
Hendry Haryanto
216
Hendry Haryanto 2025.07.06 16:02 
 

Sorry, for late review. Actually, I buy this EA 2 months ago, and want to wait for the result ,before review. Honestly, this EA is Really Awesome, after i get the setting , this EA works like MAGIC... Thank you Mr. Vladimir. You are the best...Salute Ты реально классный, я тобой восхищаюсь! i hope i am spelling right in russian language ...hahaha

Vladimir Shumikhin
3404
Ответ разработчика Vladimir Shumikhin 2025.07.06 16:09
Thank you so much for such a sincere and inspiring review! 🙏
I truly appreciate that you gave the EA time to prove itself in real trading, and I’m very happy to hear the results have been so positive.
Your kind words are the best reward for me as a developer. 😊 If you ever have any questions about the setup or want to share your results — I’m always here to help!
And by the way, your Russian is great! 😄 Wishing you successful trading and steady profits!
Best regards,
Vladimir
