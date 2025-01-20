Stochastic Gold Scalper — автоматический советник для точного скальпинга

Stochastic Gold Scalper — это профессиональный автоматический советник для платформы MetaTrader 5, который сочетает анализ свечных паттернов с фильтрацией сигналов через осциллятор Stochastic. Такой подход позволяет находить наиболее точные точки входа, минимизировать риски и избегать ложных сигналов. Советник идеально подходит для торговли на коротких таймфреймах, таких как M5, и может использоваться на таких инструментах, как золото, валютные пары и индексы.

Основные преимущества

Комбинация свечного анализа и фильтра Stochastic

Советник распознает ключевые свечные модели, такие как Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Hammer, Doji и другие. Все сигналы проходят дополнительную проверку через осциллятор Stochastic, что позволяет фильтровать ложные входы и сосредотачиваться на качественных сделках. Гибкое управление рисками

Пользователь может выбирать между фиксированным объемом сделки и автоматическим расчетом лота на основе процента от депозита. Также предусмотрены настройки для контроля максимальной просадки и ограничения количества одновременно открытых сделок. Эффективное сопровождение сделок

Функции трейлинг-стопа и перевода в безубыток помогают минимизировать убытки и увеличивать прибыль. Пользователь может задавать индивидуальные параметры для сопровождения позиций. Простота и удобство использования

Советник имеет простой интерфейс и визуальные элементы на графике. Точки входа, выхода, а также уровни Stop Loss и Take Profit отображаются на графике, что упрощает контроль и анализ торговли. Универсальность

Stochastic Gold Scalper подходит для торговли на широком спектре инструментов, включая золото (XAUUSD), основные валютные пары и индексы. Советник рекомендуется использовать на таймфрейме M5, но он может быть адаптирован к другим временным интервалам.

Описание свечных паттернов

Bullish Engulfing (Бычье поглощение):

Белая свеча полностью перекрывает предыдущую черную свечу, сигнализируя о развороте вверх.

Bearish Engulfing (Медвежье поглощение):

Черная свеча перекрывает предшествующую белую свечу, указывая на возможный разворот вниз.

Hammer (Молот):

Свеча с длинной нижней тенью и небольшим телом. Это сигнал о том, что давление продавцов ослабевает и может начаться разворот вверх.

Inverted Hammer (Перевернутый молот):

Похож на молот, но с длинной верхней тенью. Указывает на возможный разворот вверх после нисходящего тренда.

Shooting Star (Падающая звезда):

Свеча с длинной верхней тенью и маленьким телом, сигнализирующая о развороте вниз.

Doji (Доджи):

Свеча, где цена открытия и закрытия практически равны, что свидетельствует о неопределенности на рынке.

Morning Star (Утренняя звезда):

Трехсвечная модель разворота вверх: длинная черная свеча, затем небольшая свеча (может быть Doji), за которой следует белая свеча с закрытием выше середины первой свечи.

Evening Star (Вечерняя звезда):

Зеркальный паттерн утренней звезды, указывающий на разворот вниз.

Harami (Харами):

Маленькая свеча полностью находится внутри тела предыдущей свечи. Бывает бычьей и медвежьей.

Piercing Line (Проникающая линия):

Белая свеча, открывающаяся ниже закрытия черной свечи, но закрывающаяся выше её середины. Это сигнал на разворот вверх.

Dark Cloud Cover (Покрытие тучи):

Черная свеча, открывающаяся выше закрытия белой свечи, но закрывающаяся ниже её середины. Указывает на разворот вниз.

Полное описание параметров

Общие настройки

TimeFrame — таймфрейм, на котором работает советник (рекомендуется M5).

MagicNumber — уникальный номер для сделок, чтобы советник мог различать свои ордера.

OrderComment — текстовый комментарий, добавляемый ко всем сделкам.

Настройки фильтра Stochastic

EnableStochFilter — включение или отключение фильтра Stochastic.

KPeriod — период расчета быстрой линии осциллятора.

DPeriod — период сглаживания медленной линии.

Slowing — параметр замедления осциллятора.

StochMethod — метод расчета скользящей средней (простая, экспоненциальная и т. д.).

OverboughtLevel и OversoldLevel — уровни для определения перекупленности и перепроданности (например, 80 и 20).

Управление рисками

LotMethod — выбор метода расчета объема сделки: фиксированный лот или процент от депозита.

RiskPercentPerTrade — процент депозита, которым вы готовы рискнуть в одной сделке.

MaxTradesAllowed — максимальное количество одновременно открытых сделок.

MaxDrawdownPercent — уровень максимальной просадки, при достижении которого советник останавливает торговлю.

Настройки сопровождения сделок

EnableTrailingStop — активация функции трейлинг-стопа.

TrailingStartPoints — минимальная прибыль в пунктах, чтобы активировать трейлинг-стоп.

TrailingStopPoints — расстояние в пунктах, на котором трейлинг-стоп следует за ценой.

EnableBreakEven — включение перевода сделки в безубыток.

BreakEvenStartPoints — минимальная прибыль в пунктах для перевода сделки в безубыток.

BreakEvenOffset — расстояние в пунктах, на которое стоп-лосс переносится выше/ниже уровня открытия при переводе в безубыток.

Заключение

Stochastic Gold Scalper — это надежное решение для автоматизации торговли. Сочетание анализа свечных паттернов с фильтром Stochastic обеспечивает высокую точность сигналов, минимизируя риски и улучшая результаты торговли. Советник подходит как для опытных трейдеров, так и для начинающих, стремящихся к автоматизации своих стратегий.



