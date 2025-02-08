Golden Eagle Pro EA

5
Golden Eagle Pro EA

Краткое описание

Golden Eagle Pro EA — это мощный автоматический советник для платформы MetaTrader 5, использующий сочетание нескольких индикаторов и многофреймовый анализ (MA на D1, ATR на M30, Fractals на M5). Советник включает гибкие настройки управления рисками (фиксированный лот, процент от баланса, выбор уровня риска), а также передовые функции трейлинг-стопа и перевода сделки в безубыток. Программа успешно прошла тестирование и рекомендована для торговли золотыми фьючерсами и парой XAU/USD. Советник универсален и подходит для торговли на различных инструментах и таймфреймах, позволяя оптимизировать параметры в зависимости от рыночных условий.


ОГРАНИЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Golden Eagle Pro EA доступен по специальной цене:

• Первые 10 покупок — 30 USD

• Следующие 10 покупок — 65 USD

• Окончательная цена — 1000 USD

Обратите внимание: количество доступных лицензий на каждом этапе ограничено!

1. Общая концепция и особенности

  1. Многофреймовый анализ

    • Применяет среднюю скользящую (MA) на дневном графике (D1), чтобы точно определить основное направление тренда.
    • Использует индикатор ATR на получасовом графике (M30) для анализа волатильности, исключая периоды низкой активности.
    • Дополнительно ориентируется на сигналы фракталов (Fractals) на M5 для нахождения наиболее перспективных точек входа.

  2. Управление рисками и капиталом

    • Возможность работы с фиксированным лотом (Fixed Lot) для уверенности в объеме сделки.
    • Альтернатива — динамический расчет объема от размера депозита с выбором уровня риска (низкий, средний или высокий).
    • Встроенная проверка маржинальных требований и автоматическое уменьшение лота при недостаточности маржи.

  3. Гибкое выставление Stop Loss и Take Profit

    • Настроенные уровни SL/TP в пунктах для максимального контроля над сделками.
    • Опция трейлинг-стопа, который следит за движением цены и автоматически передвигает защитный стоп после достижения прибыли.
    • Функция безубытка (Break Even) для перевода позиции в точку входа с небольшим отступом, минимизируя риски.

  4. Дополнительные параметры

    • Ограничение максимально допустимого спреда для фильтрации волатильных или неликвидных рыночных условий.
    • Визуализация истории сделок на графике с отображением стрелок, линий входа/выхода и информации о прибыли/убытке.

  5. Удобство тестирования

    • Советник корректно работает в тестовом режиме (OnTester), предоставляя общую прибыль/убыток для оптимизации настроек.
    • Рекомендуется проводить тестирование на исторических данных для подбора оптимальных параметров.

2. Параметры советника и их назначение

Ниже приведены входные параметры (Inputs) и их краткое описание.

Группа: MA ATR Fractals Strategy

  1. MAPeriodD1 (по умолчанию: 200)
    Период средней скользящей на дневном графике (D1), чем больше значение, тем более глобальный тренд учитывается.

  2. MAMethod (по умолчанию: MODE_SMA)
    Метод расчёта скользящей средней (SMA, EMA и т.д.).

  3. MAPriceApplied (по умолчанию: PRICE_CLOSE)
    Цена для расчёта MA (цена закрытия, открытия, медиана и т.д.).

  4. ATRPeriodM30 (по умолчанию: 14)
    Период индикатора ATR на графике M30 для оценки волатильности.

  5. ATRMultiplier (по умолчанию: 1.0)
    Множитель для усиления или ослабления фильтра волатильности.

  6. FractalPeriodM5 (по умолчанию: 5)
    Период индикатора Fractals на M5 для определения локальных экстремумов.

Группа: Lot & Risk Settings

  1. LotMode (по умолчанию: LOT MODE PERCENTAGE)

    • LOT MODE FIXED – фиксированный лот (используется параметр FixedLotSize).
    • LOT MODE PERCENTAGE – лот рассчитывается в процентах от депозита, с выбором уровня риска.

  2. FixedLotSize (по умолчанию: 0.01)
    Фиксированный лот, актуален только при LOT MODE FIXED.

  3. RiskLevel (по умолчанию: RISK MEDIUM)

    • RISK LOW – консервативный риск (1% от депозита).
    • RISK MEDIUM – умеренный риск (2%).
    • RISK HIGH – агрессивный риск (5%).

Группа: StopLoss & TakeProfit

  1. StopLossPoints (по умолчанию: 2800)
    Размер стоп-лосса в пунктах (рассчитывается от цены открытия).

  2. TakeProfitPoints (по умолчанию: 400)
    Размер тейк-профита в пунктах (также от цены открытия).

Группа: Trailing and BreakEven

  1. EnableTrailingStop (по умолчанию: false)
    Включает/выключает функцию трейлинг-стопа.

  2. TrailingStartPoints (по умолчанию: 150)
    Уровень прибыли (в пунктах), при котором трейлинг-стоп активируется.

  3. TrailingStopPoints (по умолчанию: 100)
    Расстояние от текущей цены до выставляемого стоп-лосса в процессе трейлинга.

  4. TrailingStepPoints (по умолчанию: 50)
    Минимальный шаг (в пунктах) для изменения расстояния от цены до SL, чтобы советник снова установил стоп-лосс.

  5. EnableBreakEven (по умолчанию: false)
    Включает/выключает функцию перевода SL в безубыток.

  6. BreakEvenStartPoints (по умолчанию: 100)
    Прибыль (в пунктах), при достижении которой активируется безубыток.

  7. BreakEvenOffsetPoints (по умолчанию: 20)
    Отступ от цены открытия позиции, на который сдвигается стоп-лосс в безубытке.

Группа: Additional Settings

  1. MaxSpreadPoints (по умолчанию: 300)
    Максимально допустимый спред в пунктах. Если спред выше этого значения, новые сделки не открываются.

  2. MagicNumber (по умолчанию: 33)
    Уникальный идентификатор советника, чтобы отличать его позиции от других.

  3. TradeComment (по умолчанию: "GoldenEagleAI")
    Комментарий к сделкам, который будет виден в окне «История» и «Торговля».

Группа: Market Validation Extras

  1. EnableShowHistoryDeals (по умолчанию: true)
    Отображать на графике историю сделок?

  2. ColorBuyDeals (по умолчанию: clrLime)
    Цвет меток/стрелок на графике для Buy-сделок.

  3. ColorSellDeals (по умолчанию: clrRed)
    Цвет меток/стрелок для Sell-сделок.

  4. FontSizeForDeals (по умолчанию: 10)
    Размер шрифта для текстовых подсказок по закрытым сделкам.

3. Рекомендации по использованию

  1. Выбор таймфрейма и инструмента
    Советник идеально подходит для торговли золотыми фьючерсами и парой XAU/USD. Однако вы можете протестировать различные валютные пары и таймфреймы, оптимизируя параметры под конкретный рынок.

  2. Оптимизация параметров
    Используйте тестер стратегий и функцию оптимизации в MetaTrader 5. Настраивайте MAPeriodD1, ATRPeriodM30 и FractalPeriodM5 под специфику рынка. Также корректируйте StopLossPoints и TakeProfitPoints в зависимости от волатильности инструмента.

  3. Управление риском
    Для небольшого депозита или консервативной торговли используйте RISK LOW или маленький фиксированный лот. Для более агрессивной торговли подойдёт RISK HIGH, однако будьте готовы к повышенным рискам.

  4. Контроль спреда
    Параметр MaxSpreadPoints помогает избежать слишком дорогих входов при резких расширениях спреда (например, во время новостей).

  5. Тестирование на демо-счёте
    Протестируйте советник на демо-счёте, чтобы убедиться, что настройки соответствуют вашим ожиданиям и условиям брокера.

4. Преимущества

  • Многофреймовый анализ помогает отсекать ложные сигналы, благодаря использованию нескольких таймфреймов.
  • Удобный трейлинг-стоп и безубыток защищают вашу прибыль и сохраняют капитал.
  • Гибкая система манименеджмента (фиксированный лот или процент от баланса с тремя уровнями риска).
  • Отображение сделок на графике упрощает анализ и наглядно демонстрирует точки входа и выхода.

5. Дисклеймер

  • Советник не гарантирует прибыль и не исключает риски потери

средств.

  • Результаты в прошлом не являются показателем будущей доходности.
  • Всегда используйте средства, размер которых вы готовы потерять, и придерживайтесь принципов риск-менеджмента.

6. Заключение

Golden Eagle Pro EA

— это идеальное решение для трейдеров, использующих автоматические стратегии с гибким управлением рисками и многофреймовым анализом. Настройте параметры под свой стиль торговли и проводите обязательное тестирование на исторических данных и демо-счетах, прежде чем переходить к реальной торговле.

Для дополнительных вопросов или рекомендаций по оптимизации параметров вы можете связаться с автором через личные сообщения на MQL5.com. Желаем вам успешной и безопасной торговли!

Отзывы 2
Catherine Rissik
169
Catherine Rissik 2025.11.14 07:58 
 

A profitable EA so far! And Vladimir is very quick to respond to questions. Looking forward to testing out his other EA's!

Christian Quintavalle
453
Christian Quintavalle 2025.10.25 23:41 
 

il consulente the consultant works well, you need to optimize it, the support is great!! the EA demonstrates excellent performance Thank you

