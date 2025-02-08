Golden Eagle Pro EA
- Эксперты
- Vladimir Shumikhin
- Версия: 2.2
- Обновлено: 25 октября 2025
- Активации: 10
Краткое описание
1. Общая концепция и особенности
-
Многофреймовый анализ
- Применяет среднюю скользящую (MA) на дневном графике (D1), чтобы точно определить основное направление тренда.
- Использует индикатор ATR на получасовом графике (M30) для анализа волатильности, исключая периоды низкой активности.
- Дополнительно ориентируется на сигналы фракталов (Fractals) на M5 для нахождения наиболее перспективных точек входа.
-
Управление рисками и капиталом
- Возможность работы с фиксированным лотом (Fixed Lot) для уверенности в объеме сделки.
- Альтернатива — динамический расчет объема от размера депозита с выбором уровня риска (низкий, средний или высокий).
- Встроенная проверка маржинальных требований и автоматическое уменьшение лота при недостаточности маржи.
-
Гибкое выставление Stop Loss и Take Profit
- Настроенные уровни SL/TP в пунктах для максимального контроля над сделками.
- Опция трейлинг-стопа, который следит за движением цены и автоматически передвигает защитный стоп после достижения прибыли.
- Функция безубытка (Break Even) для перевода позиции в точку входа с небольшим отступом, минимизируя риски.
-
Дополнительные параметры
- Ограничение максимально допустимого спреда для фильтрации волатильных или неликвидных рыночных условий.
- Визуализация истории сделок на графике с отображением стрелок, линий входа/выхода и информации о прибыли/убытке.
-
Удобство тестирования
- Советник корректно работает в тестовом режиме (OnTester), предоставляя общую прибыль/убыток для оптимизации настроек.
- Рекомендуется проводить тестирование на исторических данных для подбора оптимальных параметров.
2. Параметры советника и их назначение
Ниже приведены входные параметры (Inputs) и их краткое описание.
Группа: MA ATR Fractals Strategy
-
MAPeriodD1 (по умолчанию: 200)
Период средней скользящей на дневном графике (D1), чем больше значение, тем более глобальный тренд учитывается.
-
MAMethod (по умолчанию: MODE_SMA)
Метод расчёта скользящей средней (SMA, EMA и т.д.).
-
MAPriceApplied (по умолчанию: PRICE_CLOSE)
Цена для расчёта MA (цена закрытия, открытия, медиана и т.д.).
-
ATRPeriodM30 (по умолчанию: 14)
Период индикатора ATR на графике M30 для оценки волатильности.
-
ATRMultiplier (по умолчанию: 1.0)
Множитель для усиления или ослабления фильтра волатильности.
-
FractalPeriodM5 (по умолчанию: 5)
Период индикатора Fractals на M5 для определения локальных экстремумов.
Группа: Lot & Risk Settings
-
LotMode (по умолчанию: LOT MODE PERCENTAGE)
- LOT MODE FIXED – фиксированный лот (используется параметр FixedLotSize).
- LOT MODE PERCENTAGE – лот рассчитывается в процентах от депозита, с выбором уровня риска.
-
FixedLotSize (по умолчанию: 0.01)
Фиксированный лот, актуален только при LOT MODE FIXED.
-
RiskLevel (по умолчанию: RISK MEDIUM)
- RISK LOW – консервативный риск (1% от депозита).
- RISK MEDIUM – умеренный риск (2%).
- RISK HIGH – агрессивный риск (5%).
Группа: StopLoss & TakeProfit
-
StopLossPoints (по умолчанию: 2800)
Размер стоп-лосса в пунктах (рассчитывается от цены открытия).
-
TakeProfitPoints (по умолчанию: 400)
Размер тейк-профита в пунктах (также от цены открытия).
Группа: Trailing and BreakEven
-
EnableTrailingStop (по умолчанию: false)
Включает/выключает функцию трейлинг-стопа.
-
TrailingStartPoints (по умолчанию: 150)
Уровень прибыли (в пунктах), при котором трейлинг-стоп активируется.
-
TrailingStopPoints (по умолчанию: 100)
Расстояние от текущей цены до выставляемого стоп-лосса в процессе трейлинга.
-
TrailingStepPoints (по умолчанию: 50)
Минимальный шаг (в пунктах) для изменения расстояния от цены до SL, чтобы советник снова установил стоп-лосс.
-
EnableBreakEven (по умолчанию: false)
Включает/выключает функцию перевода SL в безубыток.
-
BreakEvenStartPoints (по умолчанию: 100)
Прибыль (в пунктах), при достижении которой активируется безубыток.
-
BreakEvenOffsetPoints (по умолчанию: 20)
Отступ от цены открытия позиции, на который сдвигается стоп-лосс в безубытке.
Группа: Additional Settings
-
MaxSpreadPoints (по умолчанию: 300)
Максимально допустимый спред в пунктах. Если спред выше этого значения, новые сделки не открываются.
-
MagicNumber (по умолчанию: 33)
Уникальный идентификатор советника, чтобы отличать его позиции от других.
-
TradeComment (по умолчанию: "GoldenEagleAI")
Комментарий к сделкам, который будет виден в окне «История» и «Торговля».
Группа: Market Validation Extras
-
EnableShowHistoryDeals (по умолчанию: true)
Отображать на графике историю сделок?
-
ColorBuyDeals (по умолчанию: clrLime)
Цвет меток/стрелок на графике для Buy-сделок.
-
ColorSellDeals (по умолчанию: clrRed)
Цвет меток/стрелок для Sell-сделок.
-
FontSizeForDeals (по умолчанию: 10)
Размер шрифта для текстовых подсказок по закрытым сделкам.
3. Рекомендации по использованию
-
Выбор таймфрейма и инструмента
Советник идеально подходит для торговли золотыми фьючерсами и парой XAU/USD. Однако вы можете протестировать различные валютные пары и таймфреймы, оптимизируя параметры под конкретный рынок.
-
Оптимизация параметров
Используйте тестер стратегий и функцию оптимизации в MetaTrader 5. Настраивайте MAPeriodD1, ATRPeriodM30 и FractalPeriodM5 под специфику рынка. Также корректируйте StopLossPoints и TakeProfitPoints в зависимости от волатильности инструмента.
-
Управление риском
Для небольшого депозита или консервативной торговли используйте RISK LOW или маленький фиксированный лот. Для более агрессивной торговли подойдёт RISK HIGH, однако будьте готовы к повышенным рискам.
-
Контроль спреда
Параметр MaxSpreadPoints помогает избежать слишком дорогих входов при резких расширениях спреда (например, во время новостей).
-
Тестирование на демо-счёте
Протестируйте советник на демо-счёте, чтобы убедиться, что настройки соответствуют вашим ожиданиям и условиям брокера.
4. Преимущества
- Многофреймовый анализ помогает отсекать ложные сигналы, благодаря использованию нескольких таймфреймов.
- Удобный трейлинг-стоп и безубыток защищают вашу прибыль и сохраняют капитал.
- Гибкая система манименеджмента (фиксированный лот или процент от баланса с тремя уровнями риска).
- Отображение сделок на графике упрощает анализ и наглядно демонстрирует точки входа и выхода.
5. Дисклеймер
- Советник не гарантирует прибыль и не исключает риски потери
средств.
- Результаты в прошлом не являются показателем будущей доходности.
- Всегда используйте средства, размер которых вы готовы потерять, и придерживайтесь принципов риск-менеджмента.
6. ЗаключениеGolden Eagle Pro EA
— это идеальное решение для трейдеров, использующих автоматические стратегии с гибким управлением рисками и многофреймовым анализом. Настройте параметры под свой стиль торговли и проводите обязательное тестирование на исторических данных и демо-счетах, прежде чем переходить к реальной торговле.
Для дополнительных вопросов или рекомендаций по оптимизации параметров вы можете связаться с автором через личные сообщения на MQL5.com. Желаем вам успешной и безопасной торговли!
