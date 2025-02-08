Golden Eagle Pro EA

Краткое описание



Golden Eagle Pro EA

— это мощный автоматический советник для платформы MetaTrader 5, использующий сочетание нескольких индикаторов и многофреймовый анализ (MA на D1, ATR на M30, Fractals на M5). Советник включает гибкие настройки управления рисками (фиксированный лот, процент от баланса, выбор уровня риска), а также передовые функции трейлинг-стопа и перевода сделки в безубыток. Программа успешно прошла тестирование и рекомендована для торговли золотыми фьючерсами и парой XAU/USD. Советник универсален и подходит для торговли на различных инструментах и таймфреймах, позволяя оптимизировать параметры в зависимости от рыночных условий.





1. Общая концепция и особенности

Многофреймовый анализ Применяет среднюю скользящую (MA) на дневном графике (D1), чтобы точно определить основное направление тренда.

Использует индикатор ATR на получасовом графике (M30) для анализа волатильности, исключая периоды низкой активности.

Дополнительно ориентируется на сигналы фракталов (Fractals) на M5 для нахождения наиболее перспективных точек входа. Управление рисками и капиталом Возможность работы с фиксированным лотом (Fixed Lot) для уверенности в объеме сделки.

Альтернатива — динамический расчет объема от размера депозита с выбором уровня риска (низкий, средний или высокий).

Встроенная проверка маржинальных требований и автоматическое уменьшение лота при недостаточности маржи. Гибкое выставление Stop Loss и Take Profit Настроенные уровни SL/TP в пунктах для максимального контроля над сделками.

Опция трейлинг-стопа, который следит за движением цены и автоматически передвигает защитный стоп после достижения прибыли.

Функция безубытка (Break Even) для перевода позиции в точку входа с небольшим отступом, минимизируя риски. Дополнительные параметры Ограничение максимально допустимого спреда для фильтрации волатильных или неликвидных рыночных условий.

Визуализация истории сделок на графике с отображением стрелок, линий входа/выхода и информации о прибыли/убытке. Удобство тестирования Советник корректно работает в тестовом режиме (OnTester), предоставляя общую прибыль/убыток для оптимизации настроек.

Рекомендуется проводить тестирование на исторических данных для подбора оптимальных параметров.

2. Параметры советника и их назначение

Ниже приведены входные параметры (Inputs) и их краткое описание.

Группа: MA ATR Fractals Strategy

MAPeriodD1 (по умолчанию: 200)

Период средней скользящей на дневном графике (D1), чем больше значение, тем более глобальный тренд учитывается. MAMethod (по умолчанию: MODE_SMA)

Метод расчёта скользящей средней (SMA, EMA и т.д.). MAPriceApplied (по умолчанию: PRICE_CLOSE)

Цена для расчёта MA (цена закрытия, открытия, медиана и т.д.). ATRPeriodM30 (по умолчанию: 14)

Период индикатора ATR на графике M30 для оценки волатильности. ATRMultiplier (по умолчанию: 1.0)

Множитель для усиления или ослабления фильтра волатильности. FractalPeriodM5 (по умолчанию: 5)

Период индикатора Fractals на M5 для определения локальных экстремумов.

Группа: Lot & Risk Settings

LotMode (по умолчанию: LOT MODE PERCENTAGE) LOT MODE FIXED – фиксированный лот (используется параметр FixedLotSize).

LOT MODE PERCENTAGE – лот рассчитывается в процентах от депозита, с выбором уровня риска. FixedLotSize (по умолчанию: 0.01)

Фиксированный лот, актуален только при LOT MODE FIXED. RiskLevel (по умолчанию: RISK MEDIUM) RISK LOW – консервативный риск (1% от депозита).

RISK MEDIUM – умеренный риск (2%).

RISK HIGH – агрессивный риск (5%).

Группа: StopLoss & TakeProfit

StopLossPoints (по умолчанию: 2800)

Размер стоп-лосса в пунктах (рассчитывается от цены открытия). TakeProfitPoints (по умолчанию: 400)

Размер тейк-профита в пунктах (также от цены открытия).

Группа: Trailing and BreakEven

EnableTrailingStop (по умолчанию: false)

Включает/выключает функцию трейлинг-стопа. TrailingStartPoints (по умолчанию: 150)

Уровень прибыли (в пунктах), при котором трейлинг-стоп активируется. TrailingStopPoints (по умолчанию: 100)

Расстояние от текущей цены до выставляемого стоп-лосса в процессе трейлинга. TrailingStepPoints (по умолчанию: 50)

Минимальный шаг (в пунктах) для изменения расстояния от цены до SL, чтобы советник снова установил стоп-лосс. EnableBreakEven (по умолчанию: false)

Включает/выключает функцию перевода SL в безубыток. BreakEvenStartPoints (по умолчанию: 100)

Прибыль (в пунктах), при достижении которой активируется безубыток. BreakEvenOffsetPoints (по умолчанию: 20)

Отступ от цены открытия позиции, на который сдвигается стоп-лосс в безубытке.

Группа: Additional Settings

MaxSpreadPoints (по умолчанию: 300)

Максимально допустимый спред в пунктах. Если спред выше этого значения, новые сделки не открываются. MagicNumber (по умолчанию: 33)

Уникальный идентификатор советника, чтобы отличать его позиции от других. TradeComment (по умолчанию: "GoldenEagleAI")

Комментарий к сделкам, который будет виден в окне «История» и «Торговля».

Группа: Market Validation Extras

EnableShowHistoryDeals (по умолчанию: true)

Отображать на графике историю сделок? ColorBuyDeals (по умолчанию: clrLime)

Цвет меток/стрелок на графике для Buy-сделок. ColorSellDeals (по умолчанию: clrRed)

Цвет меток/стрелок для Sell-сделок. FontSizeForDeals (по умолчанию: 10)

Размер шрифта для текстовых подсказок по закрытым сделкам.

3. Рекомендации по использованию

Выбор таймфрейма и инструмента

Советник идеально подходит для торговли золотыми фьючерсами и парой XAU/USD. Однако вы можете протестировать различные валютные пары и таймфреймы, оптимизируя параметры под конкретный рынок. Оптимизация параметров

Используйте тестер стратегий и функцию оптимизации в MetaTrader 5. Настраивайте MAPeriodD1, ATRPeriodM30 и FractalPeriodM5 под специфику рынка. Также корректируйте StopLossPoints и TakeProfitPoints в зависимости от волатильности инструмента. Управление риском

Для небольшого депозита или консервативной торговли используйте RISK LOW или маленький фиксированный лот. Для более агрессивной торговли подойдёт RISK HIGH, однако будьте готовы к повышенным рискам. Контроль спреда

Параметр MaxSpreadPoints помогает избежать слишком дорогих входов при резких расширениях спреда (например, во время новостей). Тестирование на демо-счёте

Протестируйте советник на демо-счёте, чтобы убедиться, что настройки соответствуют вашим ожиданиям и условиям брокера.

4. Преимущества

Многофреймовый анализ помогает отсекать ложные сигналы, благодаря использованию нескольких таймфреймов.

помогает отсекать ложные сигналы, благодаря использованию нескольких таймфреймов. Удобный трейлинг-стоп и безубыток защищают вашу прибыль и сохраняют капитал.

защищают вашу прибыль и сохраняют капитал. Гибкая система манименеджмента (фиксированный лот или процент от баланса с тремя уровнями риска).

(фиксированный лот или процент от баланса с тремя уровнями риска). Отображение сделок на графике упрощает анализ и наглядно демонстрирует точки входа и выхода.

5. Дисклеймер

Советник не гарантирует прибыль и не исключает риски потери

средств.

Результаты в прошлом не являются показателем будущей доходности.

показателем будущей доходности. Всегда используйте средства, размер которых вы готовы потерять, и придерживайтесь принципов риск-менеджмента.

6. Заключение

Golden Eagle Pro EA

— это идеальное решение для трейдеров, использующих автоматические стратегии с гибким управлением рисками и многофреймовым анализом. Настройте параметры под свой стиль торговли и проводите обязательное тестирование на исторических данных и демо-счетах, прежде чем переходить к реальной торговле.

Для дополнительных вопросов или рекомендаций по оптимизации параметров вы можете связаться с автором через личные сообщения на MQL5.com. Желаем вам успешной и безопасной торговли!