Vortex Turbo EA

Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo использует контролируемый мартингейл и сетку усреднения, при этом каждая позиция полностью защищена встроенным стоп-лоссом — обеспечивая идеальный баланс между мощностью, точностью и безопасностью.

Это очень важно! Пожалуйста, напишите мне личное сообщение после покупки услуги эксперта. Я вышлю вам инструкцию со всеми необходимыми рекомендациями.

Приобретая советника Vortex Turbo Expert Advisor, вы получаете возможность получить бесплатную лицензию на любой другой мой советник , привязанную к трем торговым счетам на ваш выбор (бонусные советники отправляются в виде файла в формате .ex).

Первые 20 экземпляров будут доступны по цене 375 долларов, следующие — по цене 455 долларов (окончательная цена — 1999 долларов).

Пожалуйста, запрашивайте ссылку на сигнал MyFx-book в личных сообщениях (здесь она не может быть опубликована).

Следите за результатами в режиме реального времени здесь:

Трехслойная нейронная логика — объединяет распознавание импульса, отображение волатильности и адаптивную фильтрацию для выявления краткосрочных возможностей и микро-движений на рынке золота до того, как они сформируются на графике.

Настоящий многоуровневый механизм скальпинга — построен на основе скальпинговой модели для XAUUSD, сочетающей контролируемое усреднение и выверенную мартингальную структуру для максимизации потенциала восстановления при сохранении стратегической дисциплины.

Защита от рисков с четко определенными параметрами — несмотря на использование в системе логики усреднения и мартингейла, каждая позиция защищена четко определенным стоп-лоссом. Расстояния между стоп-лоссами достаточно велики, чтобы обеспечить стабильную работу и дать сделкам достаточно пространства для маневра во время волатильности.

Автоматически адаптирующиеся фильтры — эксперт постоянно корректирует свои внутренние параметры в ответ на изменения ликвидности, волатильности и динамики торговой сессии, поддерживая оптимальную производительность на всех этапах рынка.

Конфигурация по принципу «подключи и работай» — включает предварительно оптимизированные профили рисков и упрощенные пользовательские параметры.