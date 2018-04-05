Vortex Turbo EA
Vortex Turbo — « управляйте вихрем»
Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo использует контролируемый мартингейл и сетку усреднения, при этом каждая позиция полностью защищена встроенным стоп-лоссом — обеспечивая идеальный баланс между мощностью, точностью и безопасностью.
Это очень важно! Пожалуйста, напишите мне личное сообщение после покупки услуги эксперта. Я вышлю вам инструкцию со всеми необходимыми рекомендациями.
Первые 20 экземпляров будут доступны по цене 375 долларов, следующие — по цене 455 долларов (окончательная цена — 1999 долларов).
Приобретая советника Vortex Turbo Expert Advisor, вы получаете возможность получить бесплатную лицензию на любой другой мой советник , привязанную к трем торговым счетам на ваш выбор (бонусные советники отправляются в виде файла в формате .ex).
Условия уточняйте в личных сообщениях https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685
Следите за результатами в режиме реального времени здесь:
Нормальный риск https://www.mql5.com/en/signals/2351471
Реальный счет на 10 000 долларов США https://www.mql5.com/en/signals/2345752
ICMarkets https://www.mql5.com/en/signals/2345754
Пожалуйста, запрашивайте ссылку на сигнал MyFx-book в личных сообщениях (здесь она не может быть опубликована).
Основные технологии
Трехслойная нейронная логика — объединяет распознавание импульса, отображение волатильности и адаптивную фильтрацию для выявления краткосрочных возможностей и микро-движений на рынке золота до того, как они сформируются на графике.
Настоящий многоуровневый механизм скальпинга — построен на основе скальпинговой модели для XAUUSD, сочетающей контролируемое усреднение и выверенную мартингальную структуру для максимизации потенциала восстановления при сохранении стратегической дисциплины.
Защита от рисков с четко определенными параметрами — несмотря на использование в системе логики усреднения и мартингейла, каждая позиция защищена четко определенным стоп-лоссом. Расстояния между стоп-лоссами достаточно велики, чтобы обеспечить стабильную работу и дать сделкам достаточно пространства для маневра во время волатильности.
Автоматически адаптирующиеся фильтры — эксперт постоянно корректирует свои внутренние параметры в ответ на изменения ликвидности, волатильности и динамики торговой сессии, поддерживая оптимальную производительность на всех этапах рынка.
Конфигурация по принципу «подключи и работай» — включает предварительно оптимизированные профили рисков и упрощенные пользовательские параметры.
Что делает Vortex Turbo уникальным?
В отличие от своих предшественников, Aura Ultimate — это не просто усовершенствованная версия, а новая нейронная сеть , полностью переработанная для распознавания поведения рынка посредством многоконтекстного распознавания образов .
|Основной фокус
|Усовершенствованная нейронная система скальпинга, разработанная для использования краткосрочных движений и микротрендов на валютной паре XAUUSD , с применением контролируемого усреднения и модерируемой мартингальной структуры для эффективного восстановления позиций.
| Архитектура
| Многослойный гибридный нейронный ансамбль, сочетающий глубокое обучение, распознавание образов и отображение волатильности для достижения точного и адаптивного выбора времени совершения сделок.
| Стратегический движок
| Двухъядерная система скальпинга, работающая одновременно с многоуровневым контролем рисков, — с третьим адаптивным режимом, находящимся в стадии разработки, для дальнейшего повышения точности входа и логики восстановления сделок.
| Обзор рынка
| Оптимизирован для золота (XAUUSD ) , динамически адаптируется к различным режимам волатильности — от спокойных, узких диапазонов до резких фаз прорыва.
| Контроль рисков
| Каждая сделка защищена фиксированным стоп-лоссом , обеспечивающим защиту капитала. Хотя советник использует механику усреднения и мартингейла , расстояния стоп-лосса намеренно увеличены, чтобы предоставить сделкам необходимый запас прочности во время волатильности.
| Самооптимизация
| Механизм непрерывного самообучения перенастраивает внутренние параметры в соответствии с изменениями ликвидности, волатильности и активности сессии, поддерживая стабильность и согласованность во времени.
| Скорость выполнения
| Сверхлегкая асинхронная архитектура , разработанная для высокоскоростного выполнения и стабильности.
| Гибкость
| Предварительно заданные профили риска (консервативный, сбалансированный, агрессивный) позволяют трейдерам адаптировать логику Vortex Turbo к любому стилю торговли или плану управления капиталом.
| Готовность к интеграции
|Перспективная нейронная сеть, разработанная для интеграции новых прогностических слоев, моделей волатильности и внешних модулей искусственного интеллекта по мере их развития.
| Прозрачность
|Каждое торговое решение регистрируется и отслеживается — никакой скрытой логики, только проверяемый нейронный анализ и прозрачность торгов в режиме реального времени.
Vortex Turbo разработан для долгосрочной и надежной работы, благодаря алгоритмам нейронных сетей. Его инновационная конструкция исключает рискованные стратегии, что делает его безопасным вариантом для автоматизированной торговли.
Информация:
- Рабочие торговые пары : XAUUSD(ЗОЛОТО)
- Временной интервал: H1
- Рекомендуемый минимальный депозит: от 1000 долларов США.
- Минимальное кредитное плечо 1:30 (только для торговли с низким риском)
- Рекомендуемое кредитное плечо 1:100 и выше.
- Работает с любым брокером, хотя рекомендуется использовать брокера с низкими спредами и ECN-системой.
Функции:
- Для каждой сделки используйте жесткий стоп-лосс и тейк-профит.
- Стабильные результаты с 99,9% качественными предложениями.
- Работает с большинством брокеров, но наилучшие результаты показывает ECN-брокеры с низким спредом для большей скорости и точности.
- Легко устанавливается и используется.
- Соответствует правилам FIFO (первым пришел — первым ушел).
Важные замечания перед покупкой:
- Стоп-лосс — это нормальная и неотъемлемая часть стратегии, а не ошибка. Система использует мартингальную сетку, но ограниченную и полностью защищенную: она открывает дополнительные позиции, но сетка ограничена и контролируется, риск управляется, и счет не подвержен неограниченной просадке, как в классических мартингальных системах.
- Поэтому, если кто-то рассчитывает торговать вообще без стоп-лоссов, этот советник не подойдёт. Убытки неизбежны — это часть безопасной сеточной торговли с защитой стоп-лоссами.
- Эффективность работы всегда следует оценивать за целый месяц или даже дольше , а не по результатам нескольких дней.
- Кратковременные убытки или паузы в торговле на 2-3 дня — это нормально, у советника бывают периоды без сделок — это сделано намеренно. Он ждет, когда модель обнаруживает неопределенность или нестабильную структуру рынка.
- Важно полагаться на реальные сигналы, а не на результаты бэктеста . Тестер стратегий используется только для оптимизации, а не для прогнозирования будущих результатов.
- Для игроков со средним уровнем риска рекомендуемый минимальный депозит составляет 1000 долларов США.
- Онлайн-поддержка отсутствует. Я отвечаю в течение 24 часов. В выходные дни возможны задержки до 48 часов. Поэтому, если вам нужна онлайн-поддержка в режиме реального времени, к сожалению, я её не предоставляю!
Ценовая политика:
Количество экземпляров, поступающих в продажу, будет ограничено, чтобы сохранить эксклюзивность издания для эксперта!
Предупреждение о рисках: Прошлые результаты не гарантируют будущих. Ни одна торговая система не застрахована от потерь. Тестирование на исторических данных и результаты приведены только для иллюстрации. Используйте надлежащее управление рисками и протестируйте советника на демо-счете перед внедрением в реальный мир.