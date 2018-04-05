Vortex Turbo EA

Vortex Turbo — « управляйте вихрем»

Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo использует контролируемый мартингейл и сетку усреднения, при этом каждая  позиция полностью защищена встроенным стоп-лоссом  — обеспечивая идеальный баланс между мощностью, точностью и безопасностью.

Это очень важно! Пожалуйста, напишите мне личное сообщение после покупки услуги эксперта. Я вышлю вам инструкцию со всеми необходимыми рекомендациями.

Первые 20 экземпляров будут доступны по цене 375 долларов, следующие — по цене 455 долларов (окончательная цена — 1999 долларов).

Приобретая советника  Vortex Turbo  Expert Advisor, вы получаете возможность получить  бесплатную лицензию на любой другой мой советник  , привязанную к  трем торговым счетам   на ваш выбор (бонусные советники отправляются в виде файла в формате .ex). 

Условия уточняйте в личных сообщениях  https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685  

Следите за результатами в режиме реального времени здесь:

Нормальный риск   https://www.mql5.com/en/signals/2351471

Реальный счет на 10 000 долларов США   https://www.mql5.com/en/signals/2345752

ICMarkets   https://www.mql5.com/en/signals/2345754

Пожалуйста, запрашивайте ссылку на сигнал MyFx-book в личных сообщениях (здесь она не может быть опубликована).

РУКОВОДСТВО (Инструкция)

Основные технологии

Трехслойная нейронная логика  — объединяет распознавание импульса, отображение волатильности и адаптивную фильтрацию для выявления краткосрочных возможностей и микро-движений на рынке золота до того, как они сформируются на графике.

Настоящий многоуровневый механизм скальпинга  — построен на основе скальпинговой модели для XAUUSD, сочетающей контролируемое усреднение и выверенную мартингальную структуру для максимизации потенциала восстановления при сохранении стратегической дисциплины.

Защита от рисков с четко определенными параметрами  — несмотря на использование в системе логики усреднения и мартингейла, каждая позиция защищена четко определенным стоп-лоссом. Расстояния между стоп-лоссами достаточно велики, чтобы обеспечить стабильную работу и дать сделкам достаточно пространства для маневра во время волатильности.

Автоматически адаптирующиеся фильтры  — эксперт постоянно корректирует свои внутренние параметры в ответ на изменения ликвидности, волатильности и динамики торговой сессии, поддерживая оптимальную производительность на всех этапах рынка.

Конфигурация по принципу «подключи и работай»  — включает предварительно оптимизированные профили рисков и упрощенные пользовательские параметры.


Что делает Vortex Turbo уникальным?

В отличие от своих предшественников,  Aura Ultimate  — это не просто усовершенствованная версия, а  новая нейронная сеть  , полностью переработанная для распознавания поведения рынка посредством  многоконтекстного распознавания образов  .        

Основной фокус               Усовершенствованная нейронная система скальпинга, разработанная для использования краткосрочных движений и микротрендов на  валютной паре XAUUSD  , с применением контролируемого усреднения и модерируемой мартингальной структуры для эффективного восстановления позиций.                
Архитектура
Многослойный  гибридный нейронный ансамбль,  сочетающий глубокое обучение, распознавание образов и отображение волатильности для достижения точного и адаптивного выбора времени совершения сделок.
Стратегический движок
Двухъядерная  система скальпинга,  работающая одновременно с многоуровневым контролем рисков, — с третьим адаптивным режимом, находящимся в стадии разработки, для дальнейшего повышения точности входа и логики восстановления сделок.
Обзор рынка
Оптимизирован для  золота (XAUUSD  )  , динамически адаптируется к различным режимам волатильности — от спокойных, узких диапазонов до резких фаз прорыва.
Контроль рисков
Каждая сделка защищена фиксированным  стоп-лоссом  , обеспечивающим защиту капитала. Хотя советник использует  механику усреднения и мартингейла  , расстояния стоп-лосса намеренно  увеличены,  чтобы предоставить сделкам необходимый запас прочности во время волатильности.
Самооптимизация
Механизм непрерывного  самообучения  перенастраивает внутренние параметры в соответствии с изменениями ликвидности, волатильности и активности сессии, поддерживая стабильность и согласованность во времени.
Скорость выполнения
Сверхлегкая  асинхронная архитектура  , разработанная для высокоскоростного выполнения и стабильности.
Гибкость
Предварительно заданные  профили риска  (консервативный, сбалансированный, агрессивный) позволяют трейдерам адаптировать логику Vortex Turbo к любому стилю торговли или плану управления капиталом.
Готовность к интеграции
Перспективная нейронная сеть, разработанная для интеграции новых прогностических слоев, моделей волатильности и внешних модулей искусственного интеллекта по мере их развития.
Прозрачность
Каждое торговое решение регистрируется и отслеживается — никакой скрытой логики, только проверяемый нейронный анализ и прозрачность торгов в режиме реального времени.

Vortex Turbo   разработан для долгосрочной и надежной работы, благодаря алгоритмам нейронных сетей.   Его инновационная конструкция исключает рискованные стратегии, что делает его безопасным вариантом для автоматизированной торговли. 

Информация:

  • Рабочие торговые пары  :   XAUUSD(ЗОЛОТО)
  • Временной интервал: H1
  • Рекомендуемый минимальный депозит: от 1000 долларов США.
  • Минимальное кредитное плечо 1:30 (только для торговли с низким риском) 
  • Рекомендуемое кредитное плечо   1:100 и выше.
  • Работает с любым брокером, хотя рекомендуется использовать брокера с низкими спредами и ECN-системой.

Функции:

  • Для каждой сделки используйте жесткий стоп-лосс и тейк-профит.
  • Стабильные результаты с 99,9% качественными предложениями.
  • Работает с большинством брокеров, но наилучшие результаты показывает ECN-брокеры с низким спредом для большей скорости и точности.
  • Легко устанавливается и используется.
  • Соответствует правилам FIFO (первым пришел — первым ушел). 

Важные замечания перед покупкой:

  • Стоп-лосс  — это нормальная и неотъемлемая часть стратегии, а не ошибка. Система использует мартингальную сетку, но ограниченную и полностью защищенную: она открывает дополнительные позиции, но сетка ограничена и контролируется, риск управляется, и счет не подвержен неограниченной просадке, как в классических мартингальных системах.
  • Поэтому, если кто-то рассчитывает торговать вообще без стоп-лоссов, этот советник не подойдёт.  Убытки неизбежны — это часть безопасной сеточной торговли с защитой стоп-лоссами.
  • Эффективность работы всегда следует оценивать за целый месяц или даже дольше  , а не по результатам нескольких дней.
  • Кратковременные убытки или паузы в торговле на 2-3 дня — это нормально,   у советника бывают периоды без сделок  — это сделано намеренно. Он ждет, когда модель обнаруживает неопределенность или нестабильную структуру рынка. 
  • Важно  полагаться на реальные сигналы, а не на результаты бэктеста  . Тестер стратегий используется только для оптимизации, а не для прогнозирования будущих результатов.
  • Для игроков со средним уровнем риска рекомендуемый минимальный  депозит составляет 1000 долларов США.
  • Онлайн-поддержка отсутствует. Я отвечаю в течение 24 часов. В выходные дни возможны задержки до 48 часов. Поэтому, если вам нужна онлайн-поддержка в режиме реального времени, к сожалению, я её не предоставляю!

    Ценовая политика:

    Количество экземпляров, поступающих в продажу, будет ограничено, чтобы сохранить эксклюзивность издания для эксперта! 

    Предупреждение о рисках: Прошлые результаты не гарантируют будущих. Ни одна торговая система не застрахована от потерь. Тестирование на исторических данных и результаты приведены только для иллюстрации. Используйте надлежащее управление рисками и протестируйте советника на демо-счете перед внедрением в реальный мир.


