🤖 Quantum PulseMatrix Forex AI PRO
Стратегически ориентированная автоматизированная торговая система для рынка Форекс
Привет, трейдеры!
Quantum PulseMatrix Forex AI PRO — часть торговой экосистемы Quantum, разработанная с четкой целью:
структурированная, дисциплинированная и основанная на правилах автоматизированная торговля на Форекс.
PulseMatrix разработан для трейдеров, которые ценят точность выше частоты, логику выше эмоций и контролируемое исполнение вместо агрессивного риска.
🎯 Фокус на рынке
Основной рынок: Форекс
Наиболее протестированные пары: EURUSD, GBPUSD
Стиль торговли: Внутридневная и краткосрочная скальпинг
Рекомендуемые таймфреймы: M5 – M10
Этот советник создан для работы в условиях активного рынка, где структура и волатильность совпадают.
🧠 Как работает PulseMatrix
Quantum PulseMatrix не торгует случайным образом и не гонится за рынком.
Каждая позиция открывается только после:
Подтверждения направления тренда
Подтверждения условий импульса
Приемлемых уровней волатильности
Система избегает ненужных сделок и фокусируется только на четких, соответствующих правилам сетапах.
🛡 Философия управления рисками
PulseMatrix использует модель контролируемого риска:
Без мартингейла
Без сетки
Без торговли на восстановление
Каждая сделка независима и управляется с помощью адаптивной логики стоп-лосса и тейк-профита, основанной на текущем поведении рынка.
Настройки риска могут быть скорректированы в соответствии с различными размерами счета и предпочтениями в отношении риска.
⚙️ Практичная и простая работа
Полностью автоматизирована после настройки
Не требуется сложная конфигурация
Предоставляются параметры по умолчанию
Рекомендуемое использование:
Прикрепляйте одну валютную пару к каждому графику
Используйте VPS для стабильного исполнения ордеров
Предпочтительны брокеры с низким спредом
📋 Минимальные требования
Платформа: MetaTrader 5
Минимальный депозит: 200$ (рекомендуется более высокий)
Кредитное плечо: 1:200 или выше
Тип счета: Хеджирование
VPS: Рекомендуется
⚠️ Важная информация
Этот советник предназначен только для краткосрочной торговли на Форекс.
Он не предназначен для долгосрочного инвестирования или позиционной торговли.
Торговля сопряжена с риском.
Всегда тестируйте на демо-счете, прежде чем запускать на реальном счете.
🔄 Обновления и поддержка
Quantum PulseMatrix будет продолжать получать обновления и доработки на основе рыночных условий и отзывов пользователей.
Дисциплинированный подход к автоматизированной торговле на Форекс —
целенаправленный, контролируемый и разработанный для трейдеров, которые уважают риск.