🤖 Quantum PulseMatrix Forex AI PRO





Стратегически ориентированная автоматизированная торговая система для рынка Форекс





Привет, трейдеры!

Quantum PulseMatrix Forex AI PRO — часть торговой экосистемы Quantum, разработанная с четкой целью:

структурированная, дисциплинированная и основанная на правилах автоматизированная торговля на Форекс.





PulseMatrix разработан для трейдеров, которые ценят точность выше частоты, логику выше эмоций и контролируемое исполнение вместо агрессивного риска.





🎯 Фокус на рынке





Основной рынок: Форекс





Наиболее протестированные пары: EURUSD, GBPUSD





Стиль торговли: Внутридневная и краткосрочная скальпинг





Рекомендуемые таймфреймы: M5 – M10





Этот советник создан для работы в условиях активного рынка, где структура и волатильность совпадают.





🧠 Как работает PulseMatrix





Quantum PulseMatrix не торгует случайным образом и не гонится за рынком.





Каждая позиция открывается только после:





Подтверждения направления тренда





Подтверждения условий импульса





Приемлемых уровней волатильности





Система избегает ненужных сделок и фокусируется только на четких, соответствующих правилам сетапах.





🛡 Философия управления рисками





PulseMatrix использует модель контролируемого риска:





Без мартингейла





Без сетки





Без торговли на восстановление





Каждая сделка независима и управляется с помощью адаптивной логики стоп-лосса и тейк-профита, основанной на текущем поведении рынка.





Настройки риска могут быть скорректированы в соответствии с различными размерами счета и предпочтениями в отношении риска.





⚙️ Практичная и простая работа





Полностью автоматизирована после настройки





Не требуется сложная конфигурация





Предоставляются параметры по умолчанию





Рекомендуемое использование:





Прикрепляйте одну валютную пару к каждому графику





Используйте VPS для стабильного исполнения ордеров





Предпочтительны брокеры с низким спредом





📋 Минимальные требования





Платформа: MetaTrader 5





Минимальный депозит: 200$ (рекомендуется более высокий)





Кредитное плечо: 1:200 или выше





Тип счета: Хеджирование





VPS: Рекомендуется





⚠️ Важная информация





Этот советник предназначен только для краткосрочной торговли на Форекс.





Он не предназначен для долгосрочного инвестирования или позиционной торговли.





Торговля сопряжена с риском.

Всегда тестируйте на демо-счете, прежде чем запускать на реальном счете.





🔄 Обновления и поддержка





Quantum PulseMatrix будет продолжать получать обновления и доработки на основе рыночных условий и отзывов пользователей.





Quantum PulseMatrix Forex AI PRO





Дисциплинированный подход к автоматизированной торговле на Форекс —

целенаправленный, контролируемый и разработанный для трейдеров, которые уважают риск.