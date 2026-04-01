Saints Row Aggressive Scalper

2.5
  • Эксперты
  • Nervada Emeule Adams
    Nervada Emeule Adams

    Nervada Emeule Adams

    4.4 (17)
    ⚙️ Трейдер-алгоритмист и разработчик MQL5/MQL4, специализирующийся на создании индивидуальных советников, индикаторов и торговых инструментов, работающих в реальных рыночных условиях. Я сочетаю практический торговый опыт с техническими навыками разработки, чтобы превращать торговые идеи в надежный
    4 продукта 1 статья 2 комментария
  • Версия: 1.1
  • Обновлено: 10 июня 2026
  • Активации: 10
Saints Row Aggressive Scalper — это высокочастотный торговый советник (HFT EA), созданный для трейдеров, которым необходимы быстрое исполнение, точные входы и стабильная производительность на волатильных рынках.

Разработанный специально для XAUUSD (Золото) и USTEC (NASDAQ), этот советник создан для извлечения прибыли из быстрых движений цены с помощью точного и агрессивного скальпингового подхода. Он показывает исключительные результаты во время торговой сессии Нью-Йорка, где ликвидность и волатильность создают оптимальные торговые условия.

ВАЖНО: Для достижения наилучших результатов этот советник необходимо использовать на счёте RAW / ECN с низкими спредами и быстрым исполнением.

Почему Saints Row Aggressive Scalper выделяется среди других

Функция Описание
Высокочастотный скальпинговый движок Выполняет быстрые сделки для захвата небольших, стабильных движений рынка.
Оптимизированные инструменты Разработан специально для XAUUSD и USTEC для максимальной эффективности.
Оптимизация сессии Нью-Йорка Лучшие результаты во время пиковой ликвидности и волатильности.
Логика чувствительности к спреду Разработан для среды с низким спредом для поддержания прибыльности.
Точное исполнение Быстрые входы и выходы для снижения рисков и повышения эффективности.

Как это работает

Прикрепите советник к графику XAUUSD или USTEC на MT4, примените рекомендуемые настройки и позвольте системе автоматически исполнять сделки. Советник разработан для работы с минимальным вмешательством при строгой дисциплине исполнения.

Эта система не торгует случайным образом. Она ожидает точных рыночных условий и исполняет сделки со скоростью и точностью.

Совместимость с проп-фирмами

Saints Row Aggressive Scalper подходит для трейдеров, участвующих в испытаниях проп-фирм. Он разработан для работы в структурированных условиях, помогая трейдерам поддерживать стабильность, управлять рисками и использовать высоковероятные сетапы.

Требования и рекомендации

Требование Детали
Платформа MetaTrader 4 (MT4)
Пары XAUUSD, USTEC
Тип счёта RAW / ECN (Низкий спред)
Исполнение Рекомендуется брокер с низкой задержкой
Торговая сессия Сессия Нью-Йорка
VPS Рекомендуется для стабильной работы 24/7
Кредитное плечо Рекомендуется 1:100 и выше

Дополнительные ресурсы

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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Торговля иностранной валютой и CFD сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Этот советник является высокочастотной скальпинговой системой и в значительной мере зависит от условий брокера, таких как спред, проскальзывание и скорость исполнения. Настоятельно рекомендуется протестировать на демо-счёте перед использованием на реальном счёте.

Заключительное замечание

Saints Row Aggressive Scalper создан для трейдеров, которые понимают, что исполнение, скорость и точность — это всё. Настройте, запустите и позвольте системе работать в оптимальных рыночных условиях.
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GoldPro (MT4) — советник по XAUUSD с 2 режимами: Classic и Scalping GoldPro — автоматическая торговая система для   XAUUSD (золото) , созданная для тех, кому важны понятная логика, контроль рисков и возможность адаптировать стиль торговли под разные фазы рынка. Внутри одного советника можно выбрать   режим работы : 1) Classic Mode — более спокойная логика для откатов и движений “волнами” Режим, ориентированный на входы в моменты “перегрева” рынка (зоны истощения движения) и структурное сопровожд
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Эксперты
Торговый советник Ice Сube Scalper -   это дневной скальпер , совершающий большое количество торговых операций ежедневно, забирая с каждой сделкой по несколько пунктов. Стратегия советника строиться на торговли по тренду с использованием индикатора RSI.  Советник применяет усреднение с коэффициентным увеличением лота, вам нужно понимать это перед использованием советника, тем не менее стратегия показала себя хорошо как при тестировании на истории так и при реальной торговли.  Для понимания работ
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.68 (19)
Эксперты
One Gold - Будущее Трейдинга Представляем One Gold EA, сложного торгового робота для золота на платформе Meta Trader, разработанного для помощи трейдерам в расширенном анализе рынка. Наша запатентованная технология использует нейронные сети и алгоритмы на основе данных для анализа как исторических, так и текущих данных рынка золота, предоставляя информацию, которая может помочь в принятии решений. В отличие от традиционных ручных стратегий, One Gold EA работает с минимальным вмешательством, опти
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Gann HiLo System MT4
Pol Lazaro Porta
Эксперты
GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Эксперты
Запустить промо: Доступно всего 1 копий по цене 399$. Окончательная цена: 2000$ Будет продано ограниченное количество копий этого советника. Раскройте потенциал искусственного интеллекта и поднимите свою торговлю на беспрецедентные высоты с   Luna AI Pro EA   , самым продвинутым торговым роботом на рынке, работающим по принципу «обратного среднего». Эта передовая система на основе искусственного интеллекта, предназначенная как для опытных трейдеров, так и для начинающих, оснащена широким набор
Trend Pullback System MT4
Pol Lazaro Porta
Эксперты
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Marco Solito
4.67 (70)
Эксперты
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
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Nikola Rey
111
Nikola Rey 2026.05.06 10:08 
 

Depend on the broker be carefull between reality and backtest

Nervada Emeule Adams
3625
Ответ разработчика Nervada Emeule Adams 2026.05.06 18:17
Thank you for your feedback, it is a very valid point. You are absolutely right that broker conditions can significantly impact the difference between backtesting results and live performance. Slippage, execution speed, and spread variations are factors that are unfortunately outside the EA’s control. In fact, many brokers do manipulate execution conditions to some extent, especially during volatile periods. That said, the EA is designed to operate robustly within real market environments and consistently executes its strategy as intended. Regarding prop firms, the EA can indeed be used effectively during the challenge phase, where conditions are typically more aligned with standard market execution. However, I do not recommend using it on funded accounts, as prop firm restrictions and execution environments can differ and may negatively affect performance. Choosing a reliable, low slippage broker is key to achieving results closer to backtests. The EA does its job, but the environment it runs in will always play a role. I appreciate your input and wish you the best in your trading.
zaustorron
909
zaustorron 2026.04.06 11:34 
 

Amazing in demo. A complete disaster in live account. IC Markets RAW (both demo and live, same vps)

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