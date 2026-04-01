Saints Row Aggressive Scalper — это высокочастотный торговый советник (HFT EA), созданный для трейдеров, которым необходимы быстрое исполнение, точные входы и стабильная производительность на волатильных рынках.

Разработанный специально для XAUUSD (Золото) и USTEC (NASDAQ), этот советник создан для извлечения прибыли из быстрых движений цены с помощью точного и агрессивного скальпингового подхода. Он показывает исключительные результаты во время торговой сессии Нью-Йорка, где ликвидность и волатильность создают оптимальные торговые условия.

ВАЖНО: Для достижения наилучших результатов этот советник необходимо использовать на счёте RAW / ECN с низкими спредами и быстрым исполнением.

Почему Saints Row Aggressive Scalper выделяется среди других

Функция Описание Высокочастотный скальпинговый движок Выполняет быстрые сделки для захвата небольших, стабильных движений рынка. Оптимизированные инструменты Разработан специально для XAUUSD и USTEC для максимальной эффективности. Оптимизация сессии Нью-Йорка Лучшие результаты во время пиковой ликвидности и волатильности. Логика чувствительности к спреду Разработан для среды с низким спредом для поддержания прибыльности. Точное исполнение Быстрые входы и выходы для снижения рисков и повышения эффективности.

Как это работает

Прикрепите советник к графику XAUUSD или USTEC на MT4, примените рекомендуемые настройки и позвольте системе автоматически исполнять сделки. Советник разработан для работы с минимальным вмешательством при строгой дисциплине исполнения.

Эта система не торгует случайным образом. Она ожидает точных рыночных условий и исполняет сделки со скоростью и точностью.

Совместимость с проп-фирмами

Saints Row Aggressive Scalper подходит для трейдеров, участвующих в испытаниях проп-фирм. Он разработан для работы в структурированных условиях, помогая трейдерам поддерживать стабильность, управлять рисками и использовать высоковероятные сетапы.

Требования и рекомендации

Требование Детали Платформа MetaTrader 4 (MT4) Пары XAUUSD, USTEC Тип счёта RAW / ECN (Низкий спред) Исполнение Рекомендуется брокер с низкой задержкой Торговая сессия Сессия Нью-Йорка VPS Рекомендуется для стабильной работы 24/7 Кредитное плечо Рекомендуется 1:100 и выше

Дополнительные ресурсы

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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:



Торговля иностранной валютой и CFD сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Этот советник является высокочастотной скальпинговой системой и в значительной мере зависит от условий брокера, таких как спред, проскальзывание и скорость исполнения. Настоятельно рекомендуется протестировать на демо-счёте перед использованием на реальном счёте.

Заключительное замечание

Saints Row Aggressive Scalper создан для трейдеров, которые понимают, что исполнение, скорость и точность — это всё. Настройте, запустите и позвольте системе работать в оптимальных рыночных условиях.