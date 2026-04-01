Saints Row Aggressive Scalper
- Эксперты
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Nervada Emeule Adams⚙️ Трейдер-алгоритмист и разработчик MQL5/MQL4, специализирующийся на создании индивидуальных советников, индикаторов и торговых инструментов, работающих в реальных рыночных условиях. Я сочетаю практический торговый опыт с техническими навыками разработки, чтобы превращать торговые идеи в надежный
- Версия: 1.1
- Обновлено: 10 июня 2026
- Активации: 10
Разработанный специально для XAUUSD (Золото) и USTEC (NASDAQ), этот советник создан для извлечения прибыли из быстрых движений цены с помощью точного и агрессивного скальпингового подхода. Он показывает исключительные результаты во время торговой сессии Нью-Йорка, где ликвидность и волатильность создают оптимальные торговые условия.
Почему Saints Row Aggressive Scalper выделяется среди других
|Функция
|Описание
|Высокочастотный скальпинговый движок
|Выполняет быстрые сделки для захвата небольших, стабильных движений рынка.
|Оптимизированные инструменты
|Разработан специально для XAUUSD и USTEC для максимальной эффективности.
|Оптимизация сессии Нью-Йорка
|Лучшие результаты во время пиковой ликвидности и волатильности.
|Логика чувствительности к спреду
|Разработан для среды с низким спредом для поддержания прибыльности.
|Точное исполнение
|Быстрые входы и выходы для снижения рисков и повышения эффективности.
Как это работает
Прикрепите советник к графику XAUUSD или USTEC на MT4, примените рекомендуемые настройки и позвольте системе автоматически исполнять сделки. Советник разработан для работы с минимальным вмешательством при строгой дисциплине исполнения.
Совместимость с проп-фирмами
Saints Row Aggressive Scalper подходит для трейдеров, участвующих в испытаниях проп-фирм. Он разработан для работы в структурированных условиях, помогая трейдерам поддерживать стабильность, управлять рисками и использовать высоковероятные сетапы.
Требования и рекомендации
|Требование
|Детали
|Платформа
|MetaTrader 4 (MT4)
|Пары
|XAUUSD, USTEC
|Тип счёта
|RAW / ECN (Низкий спред)
|Исполнение
|Рекомендуется брокер с низкой задержкой
|Торговая сессия
|Сессия Нью-Йорка
|VPS
|Рекомендуется для стабильной работы 24/7
|Кредитное плечо
|Рекомендуется 1:100 и выше
Дополнительные ресурсы
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Торговля иностранной валютой и CFD сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Этот советник является высокочастотной скальпинговой системой и в значительной мере зависит от условий брокера, таких как спред, проскальзывание и скорость исполнения. Настоятельно рекомендуется протестировать на демо-счёте перед использованием на реальном счёте.
Depend on the broker be carefull between reality and backtest