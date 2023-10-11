One Gold MT4

One Gold - Будущее Трейдинга



Представляем One Gold EA, сложного торгового робота для золота на платформе Meta Trader, разработанного для помощи трейдерам в расширенном анализе рынка. Наша запатентованная технология использует нейронные сети и алгоритмы на основе данных для анализа как исторических, так и текущих данных рынка золота, предоставляя информацию, которая может помочь в принятии решений. В отличие от традиционных ручных стратегий, One Gold EA работает с минимальным вмешательством, оптимизируя процесс торговли и стремясь снизить сопутствующие риски. Хотя использование расширенных нейронных плагинов расширяет аналитические возможности робота, важно отметить, что, как и любой торговый инструмент, One Gold EA не гарантирует прибыль. Однако он был разработан с потенциалом для повышения эффективности торговли за счет предоставления более обоснованной и подкрепленной данными информации. One Gold EA постоянно отслеживает рынок золота, чтобы обнаруживать закономерности и тенденции, которые может быть трудно обнаружить человеку-трейдеру. Система способна адаптироваться к различным рыночным условиям, предлагая более последовательный подход к торговле, особенно в такой крайне нестабильной среде, как торговля золотом. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или новичком на рынке, One Gold EA призван поддержать ваш процесс принятия решений, предлагая комплексный анализ рынка и сокращая ручную работу. Хотя One Gold EA стремится упростить процесс торговли, крайне важно использовать робота в сочетании с продуманным торговым планом и правильными стратегиями управления рисками. Мы верим в потенциал нашей технологии для поддержки трейдеров, но поощряем ответственное использование и постоянный мониторинг результатов для достижения наилучших результатов.

Информация:

Рабочие символы: XAUUSD(GOLD)

Рабочий таймфрейм: H1

Минимальный депозит 100$ (Консервативный режим), 500$ (Интенсивный режим + функция восстановление)

Кредитное плечо зависит от риска, при низком риске и консервативном режиме подойдет кредитное плечо 1:30.

Преимущества One Gold:



Нейронные плагины для повышения производительности

Советник использует самые современные плагины нейронных сетей для повышения точности прогнозирования и динамической адаптации к изменениям рынка, что позволяет ему более эффективно распознавать сложные закономерности и реагировать на них.

Автоматическая адаптация к риску и кредитному плечу

Он автоматически регулирует риск на основе кредитного плеча счета, оптимизируя доходность и балансируя подверженность риску. Это упрощает управление размерами позиций в соответствии с изменяющимися условиями кредитного плеча без ручного вмешательства.

Совместимость фирм-проп в условиях низкого риска

Разработан с учетом требований фирменных торговых компаний, таких как FTMO, но особенно рекомендуется в условиях низкого риска для соблюдения строгих лимитов просадки и ежедневных убытков, что обеспечивает более безопасную торговлю в соответствии с критериями фирмы.

Тщательное бэк-тестирование на протяжении 13 лет

Советник успешно прошел бэк-тестирование в различных рыночных условиях за последние 13 лет, продемонстрировав постоянную стабильность и поддержание низких просадок, что отражает его надежность с течением времени и в различных экономических условиях.

Настраиваемый встроенный фильтр новостей

Советник включает в себя регулируемый новостной фильтр, который останавливает торговлю перед важными экономическими объявлениями, снижая вероятность того, что нестабильные рыночные условия негативно повлияют на торговлю. Эта функция особенно полезна для избежания резких колебаний цен во время новостных выпусков.

Упрощенная настройка на основе кода

Все необходимые значения встроены в код советника, что означает отсутствие необходимости во внешних файлах настроек. Трейдерам нужно только выбрать предпочтительный уровень риска, что ускоряет настройку и снижает вероятность ошибок.

Гибкость брокера с некоторыми условиями

Он разработан для эффективной работы с большинством брокеров, но может не работать так же хорошо на центовых счетах или счетах с высокими спредами, особенно на таких активах, как золото. Рекомендации по подходящим брокерам доступны от разработчика для обеспечения оптимальной производительности.

Широкие возможности настройки

Советник предлагает многочисленные настройки и параметры оптимизации, позволяя трейдерам настраивать его под свои конкретные стратегии, толерантность к риску и рыночные условия. Такая гибкость обеспечивает больший контроль над поведением торговли.

Быстрая и простая установка

Благодаря удобному процессу установки советник доступен трейдерам с любым уровнем опыта, обеспечивая оптимизированную настройку с минимальным количеством шагов.





Предупреждение о риске: