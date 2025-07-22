Javier Gold Scalper V2

5

Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне!

Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации

Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий

Доступные копии: 5

Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надежную и продвинутую систему, предназначенную для оптимизации сделок на рынке золота. Используя передовые технологии и продвинутые стратегии, Golden Scalper поддерживает как начинающих, так и профессиональных трейдеров, позволяя им уверенно справляться с вызовами и использовать возможности этого динамичного рынка. С Golden Scalper у вас есть надежный инструмент, созданный для работы с особенностями золота.


Символ XAUUSD (ЗОЛОТО)
Таймфрейм M30
Проп-фирмы Готово
Капитал Мин. $1000
Брокер Любой брокер
Тип счета Любой, предпочтительно с низким спредом
Кредитное плечо от 1:500
VPS Желателен, но не обязателен


Внутри Javier Gold Scalper!

Графические модели для анализа рынка

Golden Scalper, помимо хранения всей информации графика, в режиме реального времени анализирует график для точного определения повторяющихся рыночных движений, а также объема ордеров на покупку и продажу, что делает анализ и результат входа гораздо более точными.

Такой подход гарантирует, что Golden Scalper сохраняет свою эффективность даже в неблагоприятных условиях, обеспечивая стабильность и последовательность результатов. Предугадывая нетипичное поведение рынка, система усиливает свою адаптивность и защиту капитала, предлагая более безопасную торговлю, готовую к любому сценарию.


Динамическая настройка частоты торговли

Одним из главных отличий Javier Gold Scalper является его способность динамически регулировать частоту сделок в зависимости от волатильности рынка. В периоды высокой волатильности система увеличивает количество сделок, используя быстрые движения и большие возможности для входа. В периоды низкой волатильности Javier Gold Scalper снижает частоту входов, сосредотачиваясь только на высококачественных сетапах с высокой вероятностью успеха.

Доказанная эффективность через обширные тесты

Благодаря более чем десятилетним тестам на реальных счетах, проходившим во всех возможных рыночных условиях, Javier Gold Scalper доказал свою устойчивость и прибыльность даже в сложных ситуациях. Советник показал стабильный рост с контролируемой просадкой, доказав свою надежность на данных разных брокеров и в периоды высокой волатильности, таких как экономические кризисы.

*Мы настоятельно рекомендуем тестировать на демо-счетах и строго следовать рекомендациям разработчика для наилучших результатов. Для агрессивных пользователей рекомендуется объем 0.01 лота на каждые $1 000, для консервативных и для prop-фирм — 0.01 лота на каждые $5 000.


Простота использования и гибкая настройка

Стандартные настройки Javier Gold Scalper оптимизированы для простоты использования, что делает его доступным даже для новичков. Тем не менее, опытные трейдеры могут настраивать параметры, такие как частота сделок, используемая стратегия, расстояние между сделками, контроль объема и многое другое.

Javier Gold Scalper — это не просто торговый инструмент, а надежный партнер в торговле золотом. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или новичком в алгоритмической торговле, Javier Gold Scalper предлагает гибкое и персонализированное решение, сочетающее точность и долгосрочную защиту капитала. Благодаря передовому анализу и проверенным стратегиям, Javier Gold Scalper позволяет вам воспользоваться прибыльными возможностями и уверенно ориентироваться в сложностях золотого рынка.

Сделайте следующий шаг в своей торговой карьере — добавьте Javier Gold Scalper в свой портфель и откройте новый уровень точности, безопасности и эффективности в торговле золотом.


mike vivar
41
mike vivar 2026.01.02 02:44 
 

I've been following the EA for a couple of months, and glad to finally have it. been trading for a couple of days, and results are as expected. good, steady profits!

minu90312
63
minu90312 2025.10.22 11:34 
 

Hi, Can I get set files and indicators for the EA :) Thank you.

Luis Arsenio Velez Hernandez
202
Luis Arsenio Velez Hernandez 2025.09.10 20:14 
 

Hola que tal, he estado probando el EA hace unas semanas y es muy buen EA, primeramente la mayoria de las operaciones las realiza rapido lo cual es el objetivo de un scalper, pero no se engañen todos los EA tienen que estar siendo supervisionados, en el primer gap o movimiento puede pasar lo peor por eso no sea una persona gananciosa y menos con este expert, en mi opinion es bueno, y lo estoy usando para FTMO 10 k pero con lotes 0,03 estoy arriba aun de las recomendaciones pero esta yendo bien, entonces mis queridos el hace especie un precio medio, que cuando hay una tendencia gigante y el la coge desde el inicio ya saben lo que puede pasar, mi recomendacion entonces esten de ojo, si ven que no surfo bien la tendencia rompe las operaciones y activa de nuevo, no es lo mismo perder 100 usd que quemar la cuenta toda PD: Felipe espero tus sets y manuales y futuras actualizaciones de este expert, no lo dejes morir

