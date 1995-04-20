Inside Bar and Outside Bar Patterns m

Индикатор Crypto_Forex "Внутренние и внешние бары" для MT4.

- Индикатор "Внутренние и внешние бары" очень мощный для торговли по ценовому действию. Не перерисовывается; Без задержки;
- Индикатор определяет внутренние и внешние бары на графике:
- Бычий паттерн - сигнал синей стрелки на графике (см. рисунки).
- Медвежий паттерн - сигнал красной стрелки на графике (см. рисунки).
- Внутренний бар сам по себе имеет высокое отношение R/R (прибыль/риск).
- С оповещениями на ПК, мобильных устройствах и электронной почте.
- Индикатор "Внутренние и внешние бары" отлично сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.

