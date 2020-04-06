ORIX System — это алгоритмическая торговая система, разработанная и оптимизированная специально для валютной пары GBPUSD на таймфрейме M5, основанная на глубоком анализе рыночной структуры и поведения цены. Советник не использует стандартные индикаторные сигналы и не торгует по упрощённым шаблонам. В основе системы лежит собственная логика определения рыночного контекста, сформированная на принципах импульса, паузы, ликвидности и реакции цены. Алгоритм непрерывно анализирует рынок в реальном времени, выявляя ключевые элементы рыночной структуры и принимает торговые решения на основе совокупности факторов, а не одного условия.





Анализ рыночной структуры — ORIX System автоматически отслеживает и оценивает следующие компоненты рынка: сильные и ключевые ценовые уровни; зоны рыночного равновесия и баланса цены; области концентрации ликвидности; зоны скопления ордеров и объёма; активность крупных и институциональных участников; зоны повышенного рыночного давления; области истощения импульса и замедления движения; зоны реакции цены; значимые элементы рыночной структуры. Все обнаруженные зоны используются алгоритмом внутри торговой логики и не требуют никаких действий со стороны трейдера. Надписи, отображаемые на графике, отражают внутренние аналитические состояния алгоритма и служат для визуального понимания текущего рыночного контекста.





Фильтр новостей — ORIX System оснащён встроенным фильтром новостей Forex Factory, который позволяет избегать торговли в периоды выхода значимых экономических событий. Это снижает влияние новостной волатильности и повышает стабильность работы советника в реальных рыночных условиях.





Настройка и работа по умолчанию — ORIX System изначально настроен и оптимизирован для работы без дополнительной подгонки параметров и полностью готов к использованию сразу после установки. Все ключевые параметры стратегии уже подобраны и сбалансированы. В повседневной работе пользователю достаточно настроить торговый объём или процент риска на сделку, а также параметр GMT при необходимости. Остальные параметры рекомендуется оставлять без изменений. Подробная информация о настройке параметра GMT приведена в отдельном блоке ниже. Результаты работы советника могут отличаться в зависимости от качества котировок брокера, так как стратегия чувствительна к структуре цены, плотности тиков и корректности исторических данных. Для стабильной и корректной работы рекомендуется использовать авторитетных форекс-брокеров с ECN / RAW / Razor счетами и качественными рыночными котировками.





Качество котировок и условия брокера — ORIX System относится к высокоточным алгоритмам и ориентирован на работу с импульсами, паузами и реакциями цены, поэтому качество рыночных котировок играет ключевую роль в результатах торговли. Алгоритм разрабатывался и настраивался на качественных рыночных котировках, в том числе на данных брокера IC Markets. При использовании у других брокеров поведение стратегии может отличаться из-за особенностей формирования котировок и структуры ценовых данных. Перед покупкой советника настоятельно рекомендуется провести тестирование ORIX System у того брокера, на котором планируется реальная торговля. Если при тестировании результаты вас устраивают, то при реальной торговле у этого же брокера советник будет работать аналогичным образом. На брокерах с разреженной, сглаженной или некорректной историей котировок эффективность стратегии может снижаться, что является особенностью высокоточных торговых алгоритмов, а не недостатком советника.





Параметр GMT и работа по умолчанию (ВАЖНО) — ORIX System не требует использования set-файлов и готов к работе с настройками по умолчанию. Советник изначально настроен таким образом, чтобы корректно работать у большинства популярных форекс-брокеров без дополнительной настройки. В обычной работе пользователю достаточно изменить только объём лота или процент риска, остальные параметры можно оставить без изменений.





Параметр GMT — Параметр GMT является важным элементом логики ORIX System и используется для корректного определения торговых условий и рыночного контекста. По умолчанию в советнике уже задан наиболее распространённый серверный сдвиг времени: GMT +2 в зимний период и GMT +3 в летний период. Такой сдвиг используется у большинства популярных форекс-брокеров, включая IC Markets, Pepperstone, FP Markets, Tickmill, Eightcap, Admirals, Exness и Roboforex. Для большинства пользователей изменение параметра GMT не требуется — советник будет корректно работать сразу после установки. Если ваш брокер использует нестандартный серверный часовой пояс или вы не уверены в значении GMT, вы можете связаться со мной до или после покупки, и я помогу корректно настроить параметр GMT под вашего брокера.





Основные требования и рекомендации

Валютная пара: GBPUSD

Таймфрейм: M5

Минимальный депозит: от 100 USD / EUR при торговом объёме 0.01 лота

Брокер: любой уважаемый ECN-брокер с качественными котировками

Тип счёта: ECN / RAW / Razor (поддерживаются режимы Netting и Hedging)

VPS: рекомендуется для стабильной и бесперебойной работы советника

Рекомендуемый риск: от 1% до 5% на сделку (риск рассчитывается по стоп-лоссу одной сделки)





Ключевые особенности ORIX System — ORIX System разработан как аккуратная и качественная торговая система, ориентированная на анализ рыночной структуры и поведения цены, а не на агрессивные или упрощённые методы торговли. Советник не использует мартингейл, торговые сетки, усреднение против рынка, локирование, открытие сделок без стоп-лосса, а также высокочастотную или хаотичную торговлю. Каждая сделка открывается с заранее рассчитанным и контролируемым риском и всегда имеет чётко определённые параметры.





Безиндикаторный принцип работы — ORIX System является безиндикаторной торговой системой. Алгоритм не зависит от стандартных технических индикаторов и не использует запаздывающие сигналы. Вся торговая логика построена на анализе поведения цены и структуры рынка, включая импульсы и паузы, зоны реакции, области баланса и рыночного давления. Такой подход позволяет алгоритму работать более точно и стабильно при использовании качественных котировок.





Назначение системы — ORIX System разрабатывался и оптимизировался специально для торговой пары GBPUSD. Алгоритм учитывает особенности поведения и структуры цены данного инструмента и не является универсальной стратегией для всех валютных пар. Советник ориентирован на аккуратную алгоритмическую торговлю, работу с контролируемым риском и стабильную и аккуратную работу в рекомендованных торговых условиях.





Бонус для покупателей — Для владельцев ORIX System (GBPUSD) предусмотрен дополнительный бонус. После покупки советника вы можете связаться со мной и предоставить подтверждение приобретения ORIX System для GBPUSD. В качестве бонуса предоставляется дополнительная версия ORIX System, разработанная и оптимизированная специально для валютной пары EURUSD. Это отдельная версия советника, а не универсальный сет. Логика и параметры подобраны индивидуально под EURUSD и не являются копией версии для GBPUSD. Версия для EURUSD не публикуется в Market и предоставляется только владельцам основной версии.





Ограниченное количество копий и ценообразование — ORIX System не является массовым продуктом и не планируется к продаже по низкой цене. Советник разрабатывался как специализированная торговая система, требующая качественных котировок, корректной настройки и осознанного подхода к использованию, поэтому распространение ORIX System ограничено. На старте продаж предусмотрена ограниченная партия первых копий по сниженной цене: первые 5 копий доступны по цене 350 USD. После продажи первых копий стоимость ORIX System будет постепенно увеличиваться. Рост цены обусловлен дальнейшим развитием и поддержкой продукта, ограниченным количеством пользователей и ориентацией на качественное использование, а не массовые продажи.

ORIX System — это самостоятельная торговая система, оптимизированная для GBPUSD на таймфрейме M5 и построенная на анализе рыночной структуры и поведения цены, а не на шаблонных индикаторных сигналах или агрессивных методах торговли. Советник предназначен для системной и осознанной работы с рынком и не ориентирован на агрессивную торговлю или обещание «идеальных» результатов.