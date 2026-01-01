XGen AI Scalper MT4

XGen AI Scalper MT4 | Автоматическая торговая система на базе искусственного интеллекта


XGen AI Scalper — это сложный советник, в архитектуре которого напрямую интегрированы алгоритмы на базе нейронных сетей. Система использует модели машинного обучения для выявления высоковероятных точек входа на рынок по всем торговым инструментам.


Ключевые особенности

Универсальная совместимость

Совместимость со всеми валютными парами, драгоценными металлами, криптовалютами и индексами.

Рекомендуемые таймфреймы для скальпинга: M5 и M15.

Оптимизация как для трендовых, так и для диапазонных рынков.




Передовая технология искусственного интеллекта

Запатентованный алгоритм сканирования волн с интеграцией нейронной сети.

Адаптивное обучение в режиме реального времени на основе рыночных условий.

Процессы принятия решений на основе искусственного интеллекта, встроенные в структуру кода.

Автоматическое распознавание паттернов и анализ тренда


Профессиональное управление торговлей

Адаптивный размер позиции на основе баланса счета

Динамические трейлинг-стопы, корректируемые с учетом волатильности

Подтверждение на нескольких таймфреймах для повышения точности

Встроенная фильтрация спредов для оптимального исполнения


Панель управления

Показатели счета и статистика эффективности в режиме реального времени

Визуализация волн, отображающая интерпретацию рынка ИИ

Полная история торгов и мониторинг состояния системы


Управление рисками

Интеллектуальное размещение стоп-лоссов и тейк-профитов

Определение размера позиции на основе волатильности

Максимальная защита от просадки


Технические характеристики

Платформа: MetaTrader 4

Совместимые активы: все валютные пары, металлы, криптовалюты, индексы

Рекомендуемые таймфреймы: M5, M15 (скальпинг)

Архитектура: структура алгоритмов с интегрированным ИИ


XGen AI Scalper сочетает в себе передовой искусственный интеллект и проверенные принципы управления рисками, обеспечивая стабильную автоматическую торговлю в любых рыночных условиях.


Первые 20 копий продаются в рекламных целях по цене 199 долларов США. Последующая цена составит 1999 долларов США.




Другие продукты этого автора
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Эксперты
XAU FLUX - Профессиональный советник для скальпинга на рынке золота XAU FLUX - это профессиональный торговый робот, разработанный для быстрой и дисциплинированной торговли на рынке золота. Он создан для трейдеров, стремящихся получать стабильную прибыль от небольших ежедневных колебаний цен. Основные особенности: XAU FLUX использует передовую систему скальпинга, которая работает на таймфреймах M1 и M5 для оценки микровозможностей на рынке. Советник непрерывно анализирует рыночные условия, чтобы
All in One Screen
Burak Baltaci
5 (3)
Индикаторы
Всем привет, Я постараюсь объяснить, как бесплатно использовать функцию «All in One Screen», которая позволяет отображать несколько точек данных одновременно на одном индикаторе и трех разных экранах индикаторов. Прежде всего, для чего используется этот индикатор? ; Уровни Фибоначчи Уровни FVG и OrderBlock Индикатор Ишимоку Конверты, полосы Боллинджера Каналы Дончиана Зоны повторного тестирования Зоны поддержки и сопротивления Стохастик и, наконец, индикаторы ATR. 1. Что есть на экране п
FREE
OrderBlock Zones MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Индикаторы
Обзор OrderBlock Zone — это усовершенствованный индикатор MetaTrader 4, который автоматически определяет и визуализирует зоны корпоративных сделок (Order Blocks) на рынке. Отслеживая следы, оставленные крупными игроками (банками, хедж-фондами), он определяет потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Основные характеристики Автоматическое определение OrderBlock Фрактальный анализ: определяет сильные точки разворота с помощью 36-периодного (настраиваемого) фрактального анализа Зоны Bull & B
FREE
OrderBlock Zones MT5
Burak Baltaci
Индикаторы
Обзор OrderBlock Zone — это усовершенствованный индикатор MetaTrader 4, который автоматически определяет и визуализирует зоны корпоративных сделок (Order Blocks) на рынке. Отслеживая следы, оставленные крупными игроками (банками, хедж-фондами), он определяет потенциальные уровни поддержки и сопротивления. Основные характеристики Автоматическое определение OrderBlock Фрактальный анализ: определяет сильные точки разворота с помощью 36-периодного (настраиваемого) фрактального анализа Зоны Bull & B
FREE
Swing Trade Concept MT4
Burak Baltaci
1 (1)
Индикаторы
КОНЦЕПЦИЯ SWING TRADE ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА? Индикатор MT4, разработанный для свинг-трейдинга. Он фиксирует развороты тренда с помощью логики SuperTrend и отображает точки TP с автоматическими уровнями Фибоначчи. КАК ОН РАБОТАЕТ? 1. Отслеживание тренда Использует алгоритм SuperTrend на основе ATR. Сигнализирует о развороте ценового тренда. 2. Генерация сигналов Тенденция меняется на восходящую → Зеленая рамка BUY + стрелка (под свечой) Тенденция меняется на нисходящую → Красная рамка
TrendBite MT5
Burak Baltaci
Индикаторы
TrendBite v1.5 - Профессиональный индикатор слежения за трендом Разработчик: 8aLt4 Версия: 1.5 Платформа: MetaTrader 5  Обзор TrendBite v1.5 — это усовершенствованный индикатор технического анализа, предназначенный для определения изменений тренда на рынке и предоставления инвесторам четких сигналов на покупку и продажу. Основанный на алгоритме полос Боллинджера, этот инструмент точно фиксирует развороты тренда и идеально подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.  Основные хар
FREE
Smart EA 8aLt4
Burak Baltaci
Эксперты
Hello everyone. Before introducing Smart EA 8aLt4, I would like to make a brief and important reminder!! This EA works by receiving signals directly from my indicator called “All in One Screen” at 100%. Access my “All in One Screen” indicator, which I share 100% free of charge, here. >>> All in One Screen <<< 8aLt4 Smart Trading System All in One Indicator + Smart EA Integration Strategy Modes Mode Description Risk Level Conservative All signals must be compatible Low Balanced 70% of ma
TrendBite MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Индикаторы
TrendBite v1.5 - Профессиональный индикатор слежения за трендом Разработчик: 8aLt4 Версия: 1.5 Платформа: MetaTrader 4  Обзор TrendBite v1.5 — это усовершенствованный индикатор технического анализа, предназначенный для определения изменений тренда на рынке и предоставления инвесторам четких сигналов на покупку и продажу. Основанный на алгоритме полос Боллинджера, этот инструмент точно фиксирует развороты тренда и идеально подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.  Основные хар
FREE
Nostradamus X Scalper
Burak Baltaci
Эксперты
NOSTRADAMUS X SCALPER Рекомендуемая пара: Золото Рекомендуемый временной интервал: M15 Профессиональный робот, выявляющий пики и спады рынка Nostradamus — это полностью автоматизированная торговая система, которая точно фиксирует поворотные моменты рынка. Она работает днем и ночью, принимает беспристрастные решения и максимизирует вашу прибыль! ПОЧЕМУ NOSTRADAMUS? Интеллектуальная система входа Автоматическое определение точек разворота тренда Точный вход на высоких
Dread Scalper MT4
Burak Baltaci
Эксперты
Предупреждение о рисках ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: «DREAD SCALPER» использует агрессивные стратегии грид и мартингейл. Это может привести к значительным убыткам для неопытных инвесторов. Торговля иностранной валютой с использованием маржи сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Высокая степень кредитного плеча может работать как в вашу пользу, так и против вас. Прежде чем принять решение об инвестировании в иностранную валюту, вам следует тщательно рассмотреть
Baba Vanga SS
Burak Baltaci
Эксперты
Baba Vanga Smart Scalper - Expert Advisor Recommended Pair: XAUUSD Recommended Timeframe: M5 / M15 General Features: This EA is an intelligent scalping robot that performs automated trading. With its user-friendly interface, it displays your account information and profitability data in real-time on the chart. Key Features: Risk Management: Automatic lot calculation based on your account balance Time Control: Trades only during the hours you specify Spread Protection: Prevents opening
Dread Scalper MT5
Burak Baltaci
Эксперты
Предупреждение о рисках ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: «DREAD SCALPER» использует агрессивные стратегии грид и мартингейл. Это может привести к значительным убыткам для неопытных инвесторов. Торговля иностранной валютой с использованием маржи сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Высокая степень кредитного плеча может работать как в вашу пользу, так и против вас. Прежде чем принять решение об инвестировании в иностранную валюту, вам следует тщательно рассмотреть
XGen AI Scalper MT5
Burak Baltaci
Эксперты
XGen AI Scalper MT5 | Автоматическая торговая система на базе искусственного интеллекта XGen AI Scalper — это сложный советник, в архитектуре которого напрямую интегрированы алгоритмы на базе нейронных сетей. Система использует модели машинного обучения для выявления высоковероятных точек входа на рынок по всем торговым инструментам. Ключевые особенности Универсальная совместимость Совместимость со всеми валютными парами, драгоценными металлами, криптовалютами и индексами. Рекомендуемые таймф
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв