Сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/2318141?source=Site+Signals+From+Author .Риск 2% на сделку от депозита (рекомендуется).

Рабочий таймфрейм M1.

Советник осуществляет вход в рынок при высокой вероятности начала тренда.

НЕТ токсичных методов приводящих к сливу депозита - НЕТ сетки и мартингейла.

На каждую позицию устанавливается стоп-лосс потери в процентах от депозита ( рекомендация -2% )и тейк-профит 5-10 к стоп-лоссу.

Каждая позиция сопровождается трейлинг-стопом. 2 уровня трейлинг-стопа - спокойный рынок и для сильных движений. Для сильных движений взято из NFT , но использовано на М1 .

Есть возможнось торговли и тестирования с фиксированным риском на сделку или выбрать рисковать в каждой сделке % от депозита.

Тестирование с 2010 года с фиксированным риском 20 долларов на сделку (эквивалент 2% от 1000 долларов). Тестирование с фиксированным риском позволяет увидеть правильную работу советника.

При предполагаемой одновременной работе на рекомендованных и оттестированных валютных парах при риске 20 долларов средняя доходность предполагает 437 долларов в месяц ( 43 % при риске 2%).

Рекомендуется ограничение на открытие позиций на одной паре - 2 максимум одновременно позиции на одной валютной паре .

Есть фильтр по времени начала работы и окончания.

Открываем 3 вкладки USDJPY , 2 вкладки XAUUSD , 2 вкладки GBPJPY , 1 вкладка EURAUD , 1 вкладка EUR JPY ИТОГО 9 вкладок. Таймфрейм M1. И устанавливаем советника с разными настройка -сигнал береться с разных таймфремов .Во кладке обсуждение выкладываю .set файлы.

Рекомендуется использовать на счетах типа PRO.ECN (или аналоги) c минимальным спредом.

Добавлена статистика за 2025 год. Введение пошлин и шатдаун внес коррективы в работу. Обычно следующий год прибыль двойная. Спешите приобрести советника.