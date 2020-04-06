AT MM Pro
- Эксперты
- Dmitrii Orlovskii
- Версия: 1.2
- Обновлено: 8 июля 2025
- Активации: 5
Сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/2318141?source=Site+Signals+From+Author .Риск 2% на сделку от депозита (рекомендуется).
Рабочий таймфрейм M1.
Советник осуществляет вход в рынок при высокой вероятности начала тренда.
НЕТ токсичных методов приводящих к сливу депозита - НЕТ сетки и мартингейла.
На каждую позицию устанавливается стоп-лосс потери в процентах от депозита ( рекомендация -2% )и тейк-профит 5-10 к стоп-лоссу.
Каждая позиция сопровождается трейлинг-стопом. 2 уровня трейлинг-стопа - спокойный рынок и для сильных движений. Для сильных движений взято из NFT , но использовано на М1 .
Есть возможнось торговли и тестирования с фиксированным риском на сделку или выбрать рисковать в каждой сделке % от депозита.
Тестирование с 2010 года с фиксированным риском 20 долларов на сделку (эквивалент 2% от 1000 долларов). Тестирование с фиксированным риском позволяет увидеть правильную работу советника.
При предполагаемой одновременной работе на рекомендованных и оттестированных валютных парах при риске 20 долларов средняя доходность предполагает 437 долларов в месяц ( 43 % при риске 2%).
Рекомендуется ограничение на открытие позиций на одной паре - 2 максимум одновременно позиции на одной валютной паре .
Есть фильтр по времени начала работы и окончания.
Открываем 3 вкладки USDJPY , 2 вкладки XAUUSD , 2 вкладки GBPJPY , 1 вкладка EURAUD , 1 вкладка EUR JPY ИТОГО 9 вкладок. Таймфрейм M1. И устанавливаем советника с разными настройка -сигнал береться с разных таймфремов .Во кладке обсуждение выкладываю .set файлы.
Рекомендуется использовать на счетах типа PRO.ECN (или аналоги) c минимальным спредом.
Добавлена статистика за 2025 год. Введение пошлин и шатдаун внес коррективы в работу. Обычно следующий год прибыль двойная. Спешите приобрести советника.