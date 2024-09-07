Indicement MT4
Добро пожаловать в Indicement!
INDICEMENT привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки индексов.
Советник использует очень хорошо продуманный алгоритм для поиска лучшей цены входа и применяет несколько внутренних стратегий для распределения риска сделок.
Все сделки имеют стоп-лосс и тейк-профит, но также используйте скользящий стоп-лосс и скользящий тейк-профит, чтобы минимизировать риск и максимизировать потенциал каждой сделки.
Система построена на очень популярной и проверенной стратегии: торговля на прорывах важных уровней поддержки и сопротивления.
Я рад сказать, что за многие годы разработки EA я усовершенствовал эту стратегию.
Этот советник разработан специально для торговли индексами US500, US30 и NAS100.
Эти рынки особенно хорошо подходят для торговли по такому типу стратегии.
Бэктесты показывают очень стабильную кривую роста с очень контролируемыми просадками и быстрыми восстановлениями.
Этот EA был протестирован на стресс-тесте для всех 3 индексов с использованием нескольких ценовых потоков для разных брокеров. Также было проведено кросс-рыночное тестирование для устранения риска чрезмерной оптимизации.
Никаких рекламных разговоров о «нейронной сети/машинном обучении ИИ/ChatGPT/квантовом компьютере/идеальных прямых тестах на исторических данных», а реальная и честная торговая система, основанная на проверенной методологии разработки и реального исполнения.
Как разработчик, я имею +15 лет опыта в создании автоматизированных торговых систем. Я знаю, что имеет потенциал для работы, а что нет.
Я создаю честные системы, с самой высокой вероятностью торговли, как в тестах на истории, без мошенничества.
Основные характеристики:
- Очень прост в использовании: установите только на 1 график H1 и используйте один из предоставленных файлов набора
- Нет сетки/Нет Мартингейла/Нет рискованного управления рисками
- Крайне стабильная долгосрочная перспектива при использовании полного набора стратегий
- Простота использования для фирм, занимающихся продажей недвижимости
- Минимальный баланс счета: 150$ (используйте setfile «extreme low risk» для счетов менее 300$)
Настройка для бэктестинга:
(Настоятельно рекомендуется использовать MT5 для бэктестинга, так как это позволит запустить все индексы одновременно, чтобы увидеть реальную силу советника.)
Тестирование МТ4:
A) убедитесь, что вы указали ПРАВИЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ для трех индексов в параметрах (проверьте окно MarketWatch, чтобы увидеть фактические названия индексов)
B) Выберите символ, который вы хотите протестировать в тестере стратегий.
C) Установите желаемую максимальную просадку для каждой стратегии в параметрах или загрузите файл настроек здесь.
(посмотрите скриншот здесь , чтобы увидеть все вместе)
Настройка для реальной торговли:
A) Загрузите EA на любой график H1, который вы хотите (рекомендуется EURUSD, так как он имеет наибольшее количество тиков). EA автоматически запустит 3 индекса, независимо от того, на каком графике вы его запустите.
B) ВАЖНО: убедитесь, что вы указали ПРАВИЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ для 3 индексов в параметрах (проверьте окно MarketWatch, чтобы увидеть фактические названия индексов) (пример здесь )
C) Установите желаемую максимальную просадку для каждой стратегии в параметрах (или загрузите один из файлов настроек, доступных здесь )
ВАЖНО: Для работы AUTO_GMT -> необходимо добавить URL-адрес "https : // www . worldtimeserver.com/" (уберите пробелы!!) в "разрешенные URL-адреса" в вашем терминале MT4/MT5 (инструменты -> параметры -> советники)
Параметры:
- ShowInfoPanel -> отобразить информационную панель на графике
- Настройка размера информационной панели -> в случае отображения 4K установите значение «2»
- обновить информационную панель во время тестирования -> отключено для более быстрого бэктестинга
- Пятничный стоп-час -> если вы не хотите, чтобы торги приостанавливались на выходных, установите значение от 0 до 23. (25 означает «отключено»)
- SetSL_TP_After_Entry -> включить только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с SL и TP
- Использовать виртуальное истечение срока действия -> включать только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с датой истечения срока действия
- BaseMagicNumber -> базовое магическое число, которое будет использоваться для всех стратегий
- Комментарий к сделкам -> комментарий, который будет использоваться для сделок
- Удалить суффикс комментария -> удалить часть, которая добавляет дополнительную информацию к комментариям (например, «US500_A»)
- RunUS500 -> включить стратегию для индекса US500 (SP500)
- US500_Symbol -> задать название символа для пары US500 (очень важно задать его правильно!!)
- US500_Strat1 -> включить стратегию 1 для этой пары
- US500_Strat2 -> включить стратегию 2 для этой пары
- US500_Strat3 -> включить стратегию 3 для этой пары
- Значение в $ за 1 единицу перемещения -> по умолчанию "0" (авто). Изменяйте это только если размер лота слишком велик. Спросите меня об инструкциях
- US500_MaxSpread -> максимально допустимый спред
- US500_Randomization -> это немного рандомизирует входы, выходы и значения TrailingSL, так что у нескольких пользователей одного брокера будут немного разные сделки. Также хорошо для проп-фирм.
- Те же параметры для US30 и NAS100 (USTECH)
- EnableNFP_Filter -> включить или выключить фильтр NFP
- AutoGMT -> позвольте EA рассчитать правильное смещение GMT для вашего брокера, чтобы время NFP было правильным
- GMT_OFFSET_Winter -> для ручной настройки смещения GMT в зимнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)
- GMT_OFFSET_Summer -> для установки смещения GMT вручную в летнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)
- NFP_CloseOpenTrades -> заставить советника закрыть все открытые сделки при запуске NFP (за X минут до NFP)
- NFP_ClosePendingOrders -> заставить советника удалить все отложенные ордера при запуске NFP (за X минут до NFP)
- NFP_MinutesBefore -> сколько минут до события NFP, чтобы закрыть сделки и отложенные ордера
- NFP_MinutesAfter -> сколько минут после события NFP, прежде чем советник снова возобновит торговлю
- УНИКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ТОРГОВЛИ PROPIRM -> здесь вы можете вручную изменить входы и выходы из сделок, чтобы сделать их отличными от других пользователей советника (для фирм-пропов)
- Метод расчета размера лота -> здесь вы определяете, как следует рассчитывать размер лота: фиксированный размер лота, максимальный риск на стратегию или шаг размера лота
- Startlots -> установить значение для фиксированного размера лота, когда выбрана эта опция. Этот параметр будет использоваться как "минимальный размер лота" при использовании любого из двух других вариантов расчета размера лота
- Максимальный риск на стратегию -> Предпочтительная максимально допустимая общая просадка (в %) для каждой стратегии. Затем EA определит размер лота на основе исторического максимального DD этой стратегии
- LotsizeStep -> устанавливает значение шага, для которого советник должен увеличить размер лота с 0,01 до 0,02 лота
- Установить максимальную дневную просадку -> Здесь вы можете установить максимально допустимую дневную просадку (в %). Если она будет достигнута, советник закроет все сделки и отложенные ордера и будет ждать следующего дня. Это полезно для проп-фирм
- Использовать средства вместо баланса -> использовать средства счета для расчета всех значений размера лота
- OnlyUp -> это предотвратит уменьшение размера лота после убытков (более агрессивный, но более быстрый способ восстановления после убытков)
- Часы торговли -> здесь вы можете установить часы, в которые советник должен торговать
The EA is working as expected, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding.