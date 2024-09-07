Indicement MT4

5

Добро пожаловать в Indicement!

INDICEMENT  привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки индексов.

Советник использует очень хорошо продуманный алгоритм для поиска лучшей цены входа и применяет несколько внутренних стратегий для распределения риска сделок.

Все сделки имеют стоп-лосс и тейк-профит, но также используйте скользящий стоп-лосс и скользящий тейк-профит, чтобы минимизировать риск и максимизировать потенциал каждой сделки.

Система построена на очень популярной и проверенной стратегии: торговля на прорывах важных уровней поддержки и сопротивления.  

Я рад сказать, что за многие годы разработки EA я усовершенствовал эту стратегию.


Этот советник разработан специально для торговли индексами US500, US30 и NAS100.

Эти рынки особенно хорошо подходят для торговли по такому типу стратегии.


Бэктесты показывают очень стабильную кривую роста с очень контролируемыми просадками и быстрыми восстановлениями. 

Этот EA был протестирован на стресс-тесте для всех 3 индексов с использованием нескольких ценовых потоков для разных брокеров. Также было проведено кросс-рыночное тестирование для устранения риска чрезмерной оптимизации.

Никаких рекламных разговоров о «нейронной сети/машинном обучении ИИ/ChatGPT/квантовом компьютере/идеальных прямых тестах на исторических данных», а реальная и честная торговая система, основанная на проверенной методологии разработки и реального исполнения.

Как разработчик, я имею +15 лет опыта в создании автоматизированных торговых систем. Я знаю, что имеет потенциал для работы, а что нет. 

Я создаю честные системы, с самой высокой вероятностью торговли, как в тестах на истории, без мошенничества.


Основные характеристики:

  • Очень прост в использовании: установите только на 1 график H1 и используйте один из предоставленных файлов набора
  • Нет сетки/Нет Мартингейла/Нет рискованного управления рисками
  • Крайне стабильная долгосрочная перспектива при использовании полного набора стратегий
  • Простота использования для фирм, занимающихся продажей недвижимости
  • Минимальный баланс счета: 150$ (используйте setfile «extreme low risk» для счетов менее 300$)


Настройка для бэктестинга: 

(Настоятельно рекомендуется использовать MT5 для бэктестинга, так как это позволит запустить все индексы одновременно, чтобы увидеть реальную силу советника.)

Тестирование МТ4:

A) убедитесь, что вы указали ПРАВИЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ для трех индексов в параметрах (проверьте окно MarketWatch, чтобы увидеть фактические названия индексов)

B) Выберите символ, который вы хотите протестировать в тестере стратегий.

C) Установите желаемую максимальную просадку для каждой стратегии в параметрах или загрузите файл настроек  здесь.

(посмотрите скриншот  здесь  , чтобы увидеть все вместе)


Настройка для реальной торговли:

A) Загрузите EA на любой  график H1,  который вы хотите (рекомендуется EURUSD, так как он имеет наибольшее количество тиков). EA автоматически запустит 3 индекса, независимо от того, на каком графике вы его запустите.

B) ВАЖНО: убедитесь, что вы указали ПРАВИЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ для 3 индексов в параметрах (проверьте окно MarketWatch, чтобы увидеть фактические названия индексов) (пример  здесь  )

C) Установите желаемую максимальную просадку для каждой стратегии в параметрах (или загрузите один из файлов настроек, доступных  здесь  )


ВАЖНО:  Для работы AUTO_GMT -> необходимо добавить URL-адрес "https : // www . worldtimeserver.com/" (уберите пробелы!!) в "разрешенные URL-адреса" в вашем терминале MT4/MT5 (инструменты -> параметры -> советники)  



Параметры:

  • ShowInfoPanel    -> отобразить информационную панель на графике 
  • Настройка размера информационной панели    -> в случае отображения 4K установите значение «2»
  • обновить информационную панель во время тестирования    -> отключено для более быстрого бэктестинга
  • Пятничный стоп-час    -> если вы не хотите, чтобы торги приостанавливались на выходных, установите значение от 0 до 23. (25 означает «отключено»)
  • SetSL_TP_After_Entry    -> включить только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с SL и TP
  • Использовать виртуальное истечение срока действия    -> включать только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с датой истечения срока действия
  • BaseMagicNumber    -> базовое магическое число, которое будет использоваться для всех стратегий
  • Комментарий к сделкам    -> комментарий, который будет использоваться для сделок
  • Удалить суффикс комментария  -> удалить часть, которая добавляет дополнительную информацию к комментариям (например, «US500_A»)
  • RunUS500  -> включить стратегию для индекса US500 (SP500)
  • US500_Symbol  -> задать название символа для пары US500 (очень важно задать его правильно!!)
  • US500_Strat1  -> включить стратегию 1 для этой пары
  • US500_Strat2  -> включить стратегию 2 для этой пары
  • US500_Strat3  -> включить стратегию 3 для этой пары
  • Значение в $ за 1 единицу перемещения  -> по умолчанию "0" (авто). Изменяйте это только если размер лота слишком велик. Спросите меня об инструкциях
  • US500_MaxSpread  -> максимально допустимый спред
  • US500_Randomization  ->  это немного рандомизирует входы, выходы и значения TrailingSL, так что у нескольких пользователей одного брокера будут немного разные сделки. Также хорошо для проп-фирм.
  • Те  же параметры для US30 и NAS100 (USTECH)
  • EnableNFP_Filter  -> включить или выключить фильтр NFP
  • AutoGMT  -> позвольте EA рассчитать правильное смещение GMT ​​для вашего брокера, чтобы время NFP было правильным
  • GMT_OFFSET_Winter  -> для ручной настройки смещения GMT в зимнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)
  • GMT_OFFSET_Summer  -> для установки смещения GMT вручную в летнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)
  • NFP_CloseOpenTrades  -> заставить советника закрыть все открытые сделки при запуске NFP (за X минут до NFP)
  • NFP_ClosePendingOrders  -> заставить советника удалить все отложенные ордера при запуске NFP (за X минут до NFP)
  • NFP_MinutesBefore  -> сколько минут до события NFP, чтобы закрыть сделки и отложенные ордера
  • NFP_MinutesAfter  -> сколько минут после события NFP, прежде чем советник снова возобновит торговлю
  • УНИКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ТОРГОВЛИ PROPIRM  -> здесь вы можете вручную изменить входы и выходы из сделок, чтобы сделать их отличными от других пользователей советника (для фирм-пропов)
  • Метод расчета размера лота   -> здесь вы определяете, как следует рассчитывать размер лота: фиксированный размер лота, максимальный риск на стратегию или шаг размера лота
  • Startlots   -> установить значение для фиксированного размера лота, когда выбрана эта опция. Этот параметр будет использоваться как "минимальный размер лота" при использовании любого из двух других вариантов расчета размера лота
  • Максимальный риск на стратегию   -> Предпочтительная максимально допустимая общая просадка (в %) для каждой стратегии. Затем EA определит размер лота на основе исторического максимального DD этой стратегии
  • LotsizeStep  -> устанавливает значение шага, для которого советник должен увеличить размер лота с 0,01 до 0,02 лота
  • Установить максимальную дневную просадку   -> Здесь вы можете установить максимально допустимую дневную просадку (в %). Если она будет достигнута, советник закроет все сделки и отложенные ордера и будет ждать следующего дня. Это полезно для проп-фирм
  • Использовать средства вместо баланса   -> использовать средства счета для расчета всех значений размера лота
  • OnlyUp   -> это предотвратит уменьшение размера лота после убытков (более агрессивный, но более быстрый способ восстановления после убытков)
  • Часы торговли  -> здесь вы можете установить часы, в которые советник должен торговать


Отзывы 3
Klogarg
142
Klogarg 2024.10.23 10:30 
 

The EA is working as expected, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding.

Syaoran Lee
44
Syaoran Lee 2024.09.10 03:37 
 

I bought wim's EA product for the second time, and I find him very supportive.

Klogarg
142
Klogarg 2024.10.23 10:30 
 

The EA is working as expected, real trades match the backtest and the support from Wim is outstanding.

Syaoran Lee
44
Syaoran Lee 2024.09.10 03:37 
 

I bought wim's EA product for the second time, and I find him very supportive.

Joshua Michael Hudson
789
Joshua Michael Hudson 2024.09.07 16:35 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

