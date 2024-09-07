Indicement MT4

Добро пожаловать в Indicement!

INDICEMENT привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки индексов.

Советник использует очень хорошо продуманный алгоритм для поиска лучшей цены входа и применяет несколько внутренних стратегий для распределения риска сделок.

Все сделки имеют стоп-лосс и тейк-профит, но также используйте скользящий стоп-лосс и скользящий тейк-профит, чтобы минимизировать риск и максимизировать потенциал каждой сделки.

Система построена на очень популярной и проверенной стратегии: торговля на прорывах важных уровней поддержки и сопротивления.

Я рад сказать, что за многие годы разработки EA я усовершенствовал эту стратегию.





Этот советник разработан специально для торговли индексами US500, US30 и NAS100.

Эти рынки особенно хорошо подходят для торговли по такому типу стратегии.





Бэктесты показывают очень стабильную кривую роста с очень контролируемыми просадками и быстрыми восстановлениями.

Этот EA был протестирован на стресс-тесте для всех 3 индексов с использованием нескольких ценовых потоков для разных брокеров. Также было проведено кросс-рыночное тестирование для устранения риска чрезмерной оптимизации.

Никаких рекламных разговоров о «нейронной сети/машинном обучении ИИ/ChatGPT/квантовом компьютере/идеальных прямых тестах на исторических данных», а реальная и честная торговая система, основанная на проверенной методологии разработки и реального исполнения.

Как разработчик, я имею +15 лет опыта в создании автоматизированных торговых систем. Я знаю, что имеет потенциал для работы, а что нет.

Я создаю честные системы, с самой высокой вероятностью торговли, как в тестах на истории, без мошенничества.





Основные характеристики:

Очень прост в использовании: установите только на 1 график H1 и используйте один из предоставленных файлов набора

Нет сетки/Нет Мартингейла/Нет рискованного управления рисками

Крайне стабильная долгосрочная перспектива при использовании полного набора стратегий

Простота использования для фирм, занимающихся продажей недвижимости

Минимальный баланс счета: 150$ (используйте setfile «extreme low risk» для счетов менее 300$)



Настройка для бэктестинга: (Настоятельно рекомендуется использовать MT5 для бэктестинга, так как это позволит запустить все индексы одновременно, чтобы увидеть реальную силу советника.) Тестирование МТ4: A) убедитесь, что вы указали ПРАВИЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ для трех индексов в параметрах (проверьте окно MarketWatch, чтобы увидеть фактические названия индексов) B) Выберите символ, который вы хотите протестировать в тестере стратегий. C) Установите желаемую максимальную просадку для каждой стратегии в параметрах или загрузите файл настроек здесь. (посмотрите скриншот здесь , чтобы увидеть все вместе)

Настройка для реальной торговли: A) Загрузите EA на любой график H1, который вы хотите (рекомендуется EURUSD, так как он имеет наибольшее количество тиков). EA автоматически запустит 3 индекса, независимо от того, на каком графике вы его запустите.

B) ВАЖНО: убедитесь, что вы указали ПРАВИЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ для 3 индексов в параметрах (проверьте окно MarketWatch, чтобы увидеть фактические названия индексов) (пример здесь ) C) Установите желаемую максимальную просадку для каждой стратегии в параметрах (или загрузите один из файлов настроек, доступных здесь )

ВАЖНО: Для работы AUTO_GMT -> необходимо добавить URL-адрес "https : // www . worldtimeserver.com/" (уберите пробелы!!) в "разрешенные URL-адреса" в вашем терминале MT4/MT5 (инструменты -> параметры -> советники)







Параметры:



ShowInfoPanel -> отобразить информационную панель на графике

-> отобразить информационную панель на графике Настройка размера информационной панели -> в случае отображения 4K установите значение «2»

-> в случае отображения 4K установите значение «2» обновить информационную панель во время тестирования -> отключено для более быстрого бэктестинга

-> отключено для более быстрого бэктестинга Пятничный стоп-час -> если вы не хотите, чтобы торги приостанавливались на выходных, установите значение от 0 до 23. (25 означает «отключено»)

-> если вы не хотите, чтобы торги приостанавливались на выходных, установите значение от 0 до 23. (25 означает «отключено») SetSL_TP_After_Entry -> включить только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с SL и TP

-> включить только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с SL и TP Использовать виртуальное истечение срока действия -> включать только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с датой истечения срока действия

-> включать только если ваш брокер не разрешает отложенные ордера с датой истечения срока действия BaseMagicNumber -> базовое магическое число, которое будет использоваться для всех стратегий

-> базовое магическое число, которое будет использоваться для всех стратегий Комментарий к сделкам -> комментарий, который будет использоваться для сделок

-> комментарий, который будет использоваться для сделок Удалить суффикс комментария -> удалить часть, которая добавляет дополнительную информацию к комментариям (например, «US500_A»)

-> удалить часть, которая добавляет дополнительную информацию к комментариям (например, «US500_A») RunUS500 -> включить стратегию для индекса US500 (SP500)

-> включить стратегию для индекса US500 (SP500) US500_Symbol -> задать название символа для пары US500 (очень важно задать его правильно!!)

-> задать название символа для пары US500 (очень важно задать его правильно!!) US500_Strat1 -> включить стратегию 1 для этой пары

-> включить стратегию 1 для этой пары US500_Strat2 -> включить стратегию 2 для этой пары

-> включить стратегию 2 для этой пары US500_Strat3 -> включить стратегию 3 для этой пары

-> включить стратегию 3 для этой пары Значение в $ за 1 единицу перемещения -> по умолчанию "0" (авто). Изменяйте это только если размер лота слишком велик. Спросите меня об инструкциях

-> по умолчанию "0" (авто). Изменяйте это только если размер лота слишком велик. Спросите меня об инструкциях US500_MaxSpread -> максимально допустимый спред

-> максимально допустимый спред US500_Randomization -> это немного рандомизирует входы, выходы и значения TrailingSL, так что у нескольких пользователей одного брокера будут немного разные сделки. Также хорошо для проп-фирм.

-> Те же параметры для US30 и NAS100 (USTECH)

EnableNFP_Filter -> включить или выключить фильтр NFP

-> включить или выключить фильтр NFP AutoGMT -> позвольте EA рассчитать правильное смещение GMT ​​для вашего брокера, чтобы время NFP было правильным

-> позвольте EA рассчитать правильное смещение GMT ​​для вашего брокера, чтобы время NFP было правильным GMT_OFFSET_Winter -> для ручной настройки смещения GMT в зимнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)

-> для ручной настройки смещения GMT в зимнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!) GMT_OFFSET_Summer -> для установки смещения GMT вручную в летнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!)

-> для установки смещения GMT вручную в летнее время (когда AutoGMT выключен или во время бэктестинга!) NFP_CloseOpenTrades -> заставить советника закрыть все открытые сделки при запуске NFP (за X минут до NFP)

-> заставить советника закрыть все открытые сделки при запуске NFP (за X минут до NFP) NFP_ClosePendingOrders -> заставить советника удалить все отложенные ордера при запуске NFP (за X минут до NFP)

-> заставить советника удалить все отложенные ордера при запуске NFP (за X минут до NFP) NFP_MinutesBefore -> сколько минут до события NFP, чтобы закрыть сделки и отложенные ордера

-> сколько минут до события NFP, чтобы закрыть сделки и отложенные ордера NFP_MinutesAfter -> сколько минут после события NFP, прежде чем советник снова возобновит торговлю

-> сколько минут после события NFP, прежде чем советник снова возобновит торговлю УНИКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ТОРГОВЛИ PROPIRM -> здесь вы можете вручную изменить входы и выходы из сделок, чтобы сделать их отличными от других пользователей советника (для фирм-пропов)

-> здесь вы можете вручную изменить входы и выходы из сделок, чтобы сделать их отличными от других пользователей советника (для фирм-пропов) Метод расчета размера лота -> здесь вы определяете, как следует рассчитывать размер лота: фиксированный размер лота, максимальный риск на стратегию или шаг размера лота

-> здесь вы определяете, как следует рассчитывать размер лота: фиксированный размер лота, максимальный риск на стратегию или шаг размера лота Startlots -> установить значение для фиксированного размера лота, когда выбрана эта опция. Этот параметр будет использоваться как "минимальный размер лота" при использовании любого из двух других вариантов расчета размера лота

-> установить значение для фиксированного размера лота, когда выбрана эта опция. Этот параметр будет использоваться как "минимальный размер лота" при использовании любого из двух других вариантов расчета размера лота Максимальный риск на стратегию -> Предпочтительная максимально допустимая общая просадка (в %) для каждой стратегии. Затем EA определит размер лота на основе исторического максимального DD этой стратегии

-> Предпочтительная максимально допустимая общая просадка (в %) для каждой стратегии. Затем EA определит размер лота на основе исторического максимального DD этой стратегии LotsizeStep -> устанавливает значение шага, для которого советник должен увеличить размер лота с 0,01 до 0,02 лота

-> устанавливает значение шага, для которого советник должен увеличить размер лота с 0,01 до 0,02 лота Установить максимальную дневную просадку -> Здесь вы можете установить максимально допустимую дневную просадку (в %). Если она будет достигнута, советник закроет все сделки и отложенные ордера и будет ждать следующего дня. Это полезно для проп-фирм

-> Здесь вы можете установить максимально допустимую дневную просадку (в %). Если она будет достигнута, советник закроет все сделки и отложенные ордера и будет ждать следующего дня. Это полезно для проп-фирм Использовать средства вместо баланса -> использовать средства счета для расчета всех значений размера лота

-> использовать средства счета для расчета всех значений размера лота OnlyUp -> это предотвратит уменьшение размера лота после убытков (более агрессивный, но более быстрый способ восстановления после убытков)

-> это предотвратит уменьшение размера лота после убытков (более агрессивный, но более быстрый способ восстановления после убытков) Часы торговли -> здесь вы можете установить часы, в которые советник должен торговать



