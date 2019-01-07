Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов
В этом билде уже будет работать в тестере свойство DEAL_REASON? (На данный момент в билде 1631 это свойство в тестере не работает, зато работает если просто прикрепить эксперт на график).
У меня у одного терминал стал кушать ресурсы процессора? Вроде на холостых оборотах он вообще не ел почти ничего раньше, а тут 5-7-11%.. Без единого скрипта/индикатора/советника..
У меня у одного терминал стал кушать ресурсы процессора? Вроде на холостых оборотах он вообще не ел почти ничего раньше, а тут 5-7-11%.. Без единого скрипта/индикатора/советника..
Pentium II - он такой, неторопливый...
В этом билде уже будет работать в тестере свойство DEAL_REASON? (На данный момент в билде 1631 это свойство в тестере не работает, зато работает если просто прикрепить эксперт на график).
Да, будет.
Только что исправили
Pentium II - он такой, неторопливый...
Не, AMD Phenom II P960 Quad-Core Processor @ 1.80 GHz.
Но нюанс в том, что и на Intel Xeon E31230 @ 3.20GHz точно такая же хрень.. 5-7-11-13%
Не, AMD Phenom II P960 Quad-Core Processor @ 1.80 GHz.
Но нюанс в том, что и на Intel Xeon E31230 @ 3.20GHz точно такая же хрень.. 5-7-11-13%
У меня у одного терминал стал кушать ресурсы процессора? Вроде на холостых оборотах он вообще не ел почти ничего раньше, а тут 5-7-11%.. Без единого скрипта/индикатора/советника..
На каком именно сервере? Сколько открытых ордеров и позиций?
На каком именно сервере? Сколько открытых ордеров и позиций?
Альпари.
Никаких ордеров и позиций, никаких индикаторов/скриптов/советников. На втором терминале даже ни одного окна с графиками не открыто.
Альпари.
Никаких ордеров и позиций, никаких индикаторов/скриптов/советников. На втором терминале даже ни одного окна с графиками не открыто.
Наши тесты изменений в загрузке не выявили.
Пожалуйста, создайте инцидент в сервисдеске и приложите туда дополнительные подробности.
Пожалуйста, создайте инцидент в сервисдеске и приложите туда дополнительные подробности.
Что можно приложить в качестве этих самых "дополнительных подробностей"?
Как минимум из терминала из вкладки "Журнал" три строки о системе и о терминале. Примерно это:
MetaTrader 5 x64 build 1631 started (MetaQuotes Software Corp.) Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz, RAM: 4464 / 8077 Mb, HDD: 295682 / 475588 Mb, GMT+02:00 C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Затем диспетчер задач:
ds
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов
21 июля 2017 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Создание пользовательского символа
Откройте окно управления символами через контекстное меню "Обзора рынка" и нажмите "Создать символ":
Для настройки доступно множество параметров. Их список и описание можно посмотреть в документации. Вы можете быстро настроить собственный инструмент — скопируйте параметры из любого схожего инструмента, а затем измените то, что вам нужно. Для этого выберите имеющийся инструмент в поле "Скопировать из".
Управление пользовательскими символами
Все символы отображаются в отдельной группе Custom. Чтобы изменить или удалить символ, воспользуйтесь контекстным меню в списке:
Импорт ценовой истории
Вы можете импортировать ценовые данные в собственный символ из любого текстового файла. Выберите символ, а затем перейдите на вкладку "Бары".
В диалоге импорта укажите путь к файлу с данными и задайте настройки:
Файл с минутными барами должен иметь формат: Дата Время Open High Low Close ТиковыйОбъем Объем Спред. Например:
2016.06.27 00:02:00 1.10070 1.10165 1.10070 1.10165 32 55575000 46
2016.06.27 00:03:00 1.10166 1.10166 1.10136 1.10163 13 13000000 46
2016.06.27 00:04:00 1.10163 1.10204 1.10155 1.10160 23 51000000 41
Использование собственных символов
Использование собственных символов практически не отличается от тех, что предоставляет брокер. Они также показываются в окне "Обзор рынка", по ним можно открывать графики, на которые можно накладывать индикаторы и аналитические объекты. При этом по пользовательским символам нельзя торговать.
Тестирование стратегий на собственных символах
Созданные собственные символы можно использовать для проверки торговых роботов и индикаторов в тестере стратегий. Это позволяет проводить оптимизацию стратегий даже для тех финансовых инструментов, которые недоступны в данный момент у брокера. Достаточно лишь правильно произвести импорт истории и настроить свойства пользовательского символа.
При расчете маржи и прибыли тестер стратегий автоматически использует доступные кросс-курсы. Например, мы создали собственный символ AUDCAD.custom с типом расчета маржи Forex, и валюта нашего счета — USD. Тогда на основе имени форексного инструмента тестер ищет необходимые символы в следующем порядке:
Для инструментов с остальными типами расчета маржи (CFD, Futures, Stock Exchange) необходимо наличие валютной пары для пересчета валюты инструмента в валюту депозита. Например, мы создали собственный символ с валютой прибыли и валютой маржи, выраженными в британских функтах (GBP), а валютой депозита является швейцарский франк (CHF). Тогда поиск инструментов для тестирования ведется в следующем порядке:
При тестировании на собственных инструментах убедитесь, что на торговом счете доступны все необходимые валютные пары для расчетов. В противном случае расчет финансовых результатов и залоговых требований при тестировании будет невозможен.
Больше возможностей в следующих версиях платформы
Работа над собственными инструментами еще не завершена, и в следующих версиях платформы появятся новые функции. Вы сможете импортировать историю в пользовательские символы прямо из экспертов, а также транслировать по ним данные (вбрасывать котировки) в режиме реального времени.
Из ленты можно скрыть сделки с объемом меньше указанного. Таким образом, в ленте останутся только крупные сделки, оказывающие наибольшее влияние рынок.
Дважды нажмите на первой строке ленты сделок, укажите минимальный объем в лотах, а затем нажмите на любой другой области стакана цен. Сделки будут отфильтрованы, а текущее значение фильтра появится в заголовке колонки объема.
Задать минимальный объем можно также через контекстное меню ленты сделок.
При профилировании на реальных данных программа запускается на обычном графике в терминале. Многие программы, в особенности индикаторы, осуществляют какие-либо расчеты только при приходе нового тика (OnTick, OnCalculate). Таким образом, для оценки производительности приходится ждать поступления новых тиков в режиме реального времени. При тестировании на исторических данных вы сразу сможете дать нужную нагрузку на программу. Профилирование запустится в тестере стратегий в визуальном режиме, и вы сразу получите множество событий прихода нового тика.
В отличие от структуры, разные члены объединения относятся к одному и тому же участку памяти. В данном примере объявлено объединение LongDouble, в котором значение типа long и значение типа double разделяют одну и ту же область памяти. Важно понимать — невозможно сделать так, чтобы это объединение хранило одновременно целочисленное значение long и вещественное double (как это было бы в структуре), поскольку переменные long_value и double_value накладываются (в памяти) друг на друга. Но зато MQL5-программа в любой момент может обрабатывать информацию, содержащуюся в этом объединении, как целочисленное значение (long) или как вещественное (double). Следовательно, объединение позволяет получить два (или больше) варианта представления одной и той же последовательности данных.
При объявлении объединения компилятор автоматически выделяет область памяти, достаточную для хранения в объединении переменных самого большого по объему типа. Для доступа к элементу объединения используется тот же синтаксис, как и для структур – оператор "точка".
В неявном операторе осуществляется почленное копирование объектов.
При необходимости можно переопределить поведение и вместо неявного оператора копирования создать собственный вариант с помощью перегрузки.
Новые свойства
Причины создания ордера, сделки и позиции
Для получения причин создания торговых операций добавлено три перечисления:
Для перехода к любой из точек дважды нажмите на ней.
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.