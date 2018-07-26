Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1625: Пользовательские финансовые инструменты
MetaQuotes Software Corp.:
Файл с минутными барами должен иметь формат: Дата Время Open High Low Close ТиковыйОбъем Объем Спред. Например:
- 2016.06.27 00:01:00 1.10024 1.10136 1.10024 1.10070 18 54000000 44
2016.06.27 00:02:00 1.10070 1.10165 1.10070 1.10165 32 55575000 46
2016.06.27 00:03:00 1.10166 1.10166 1.10136 1.10163 13 13000000 46
2016.06.27 00:04:00 1.10163 1.10204 1.10155 1.10160 23 51000000 41
Использование собственных символов
Использование собственных символов практически не отличается от тех, что предоставляет брокер. Они также показываются в окне "Обзор рынка", по ним можно открывать графики, на которые можно накладывать индикаторы и аналитические объекты. При этом по пользовательским символам нельзя торговать.
- Terminal: Исправлено формирование торговой истории позиций при пересечении тикетов сделок и позиций.
- MQL5: Добавлена автоматическая генерация неявного оператора копирования для объектов структур и классов. Теперь компилятор автоматически создает операторы копирования, что позволяет писать для объектов простые записи вида b=a:
- MQL5: Добавлена возможность получения причины создания ордера, сделки и позиции.
- Tester: Оптимизирована и значительно ускорена работа с историей ордеров и сделок. При работе с большим объемом данных (десятки тысяч записей в истории и более) скорость работы увеличится многократно.
Имеет смысл кэшировать историю после такой оптимизации?
- MetaEditor: Добавлен список точек останова в отлаживаемой программе. Для перехода к нему используйте контекстное меню вкладки "Отладка":
В меню импорт котировок необходима дополнительная настройка - децимальная точка - по аналогии с разделителем, иначе приходится специально готовить все файлы экселя с русской раскладкой и соответственно запятой как разделитель целой и дробной части.
Можно реализовать вместо "пропуск", т.к. "только выделенные" вполне реализует тоже самое.
В числах принимается только точка и это менять не будем.
В числах принимается только точка и это менять не будем.
терминал для программистов :) Перфекционизм и внутренняя красота программы имеет приоритет выше, чем необходимости потребителя. Ну, что ж, ответ принимается.
Вопрос с excel решается довольно просто. Достаточно в настройках ОС в региональных стандартах запятую заменить на точку.
Вопрос с excel решается довольно просто. Достаточно в настройках ОС в региональных стандартах запятую заменить на точку.
Еще проще - для содержимого прописывается одна строка:
StringReplace(str,",",".");
Если это сделать внутри кода терминала, то он бы проглатывал данные и с запятой, а не отбрасывал дробную часть, как показано на картинке. Надеюсь не буду пользоваться этим меню, а заливать данные в инструмент через MQL.
А чем финансовые инструменты отличаются от символов? Об этом написано в самом начале первого поста. Биржа и Форекс?
А чем финансовые инструменты отличаются от символов? Об этом написано в самом начале первого поста. Биржа и Форекс?
Никакой разницы, оба названия в ходу
Компиляция на 30% дольше стала. (1616)
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Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1625: Пользовательские финансовые инструменты
30 июня 2017 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5 в бета-режиме. Мы обновим наш публичный демо-сервер MetaQuotes-Demo, находящийся по адресу access.metatrader5.com:443. Призываем всех трейдеров присоединиться к тестированию новой версии платформы, чтобы самостоятельно опробовать все ее возможности и помочь разработчикам в исправлении найденных ошибок.
Для обновления на новый 1625 билд платформы MetaTrader 5 достаточно подключиться к серверу access.metatrader5.com:443.
После окончания данного этапа бета-тестирования будет выпущен финальный билд новой платформы MetaTrader 5.
Создание пользовательского символа
Откройте окно управления символами через контекстное меню "Обзора рынка" и нажмите "Создать символ":
Для настройки доступно множество параметров. Их список и описание можно посмотреть в документации. Вы можете быстро настроить собственный инструмент — скопируйте параметры из любого схожего инструмента, а затем измените то, что вам нужно. Для этого выберите имеющийся инструмент в поле "Скопировать из".
Управление пользовательскими символами
Все символы отображаются в отдельной группе Custom. Чтобы изменить или удалить символ, воспользуйтесь контекстным меню в списке:
Импорт ценовой истории
Вы можете импортировать ценовые данные в собственный символ из любого текстового файла, а также из файлов истории MetaTrader: HST и HCC. Выберите символ, а затем перейдите на вкладку "Бары". Импорт тиков пока не поддерживается.
В диалоге импорта укажите путь к файлу с данными и задайте настройки:
Файл с минутными барами должен иметь формат: Дата Время Open High Low Close ТиковыйОбъем Объем Спред. Например:
2016.06.27 00:02:00 1.10070 1.10165 1.10070 1.10165 32 55575000 46
2016.06.27 00:03:00 1.10166 1.10166 1.10136 1.10163 13 13000000 46
2016.06.27 00:04:00 1.10163 1.10204 1.10155 1.10160 23 51000000 41
Использование собственных символов
Использование собственных символов практически не отличается от тех, что предоставляет брокер. Они также показываются в окне "Обзор рынка", по ним можно открывать графики, на которые можно накладывать индикаторы и аналитические объекты. При этом по пользовательским символам нельзя торговать.
Больше возможностей в следующих версиях платформы
Работа над собственными инструментами еще не завершена, и в следующих версиях платформы появятся новые функции. Вы сможете импортировать историю в пользовательские символы прямо из экспертов, а также транслировать по ним данные (вбрасывать котировки) в режиме реального времени.
Из ленты можно скрыть сделки с объемом меньше указанного. Таким образом, в ленте останутся только крупные сделки, оказывающие наибольшее влияние на рынок.
Дважды нажмите на первой строке ленты сделок, укажите минимальный объем в лотах, а затем нажмите на любой другой области стакана цен. Сделки будут отфильтрованы, а текущее значение фильтра появится в заголовке колонки объема.
Задать минимальный объем можно также через контекстное меню ленты сделок.
При профилировании на реальных данных программа запускается на обычном графике в терминале. Многие программы, в особенности индикаторы, осуществляют какие-либо расчеты только при приходе нового тика (OnTick, OnCalculate). Таким образом, для оценки производительности приходится ждать поступления новых тиков в режиме реального времени. При тестировании на исторических данных вы сразу сможете дать нужную нагрузку на программу. Профилирование запустится в тестере стратегий в визуальном режиме, и вы сразу получите множество событий прихода нового тика.
В отличие от структуры, разные члены объединения относятся к одному и тому же участку памяти. В данном примере объявлено объединение LongDouble, в котором значение типа long и значение типа double разделяют одну и ту же область памяти. Важно понимать — невозможно сделать так, чтобы это объединение хранило одновременно целочисленное значение long и вещественное double (как это было бы в структуре), поскольку переменные long_value и double_value накладываются (в памяти) друг на друга. Но зато MQL5-программа в любой момент может обрабатывать информацию, содержащуюся в этом объединении, как целочисленное значение (long) или как вещественное (double). Следовательно, объединение позволяет получить два (или больше) варианта представления одной и той же последовательности данных.
При объявлении объединения компилятор автоматически выделяет область памяти, достаточную для хранения в объединении переменных самого большого по объему типа. Для доступа к элементу объединения используется тот же синтаксис, как и для структур — оператор "точка".
В неявном операторе осуществляется почленное копирование объектов.
При необходимости можно переопределить поведение и вместо неявного оператора копирования создать собственный вариант с помощью перегрузки.
Новые свойства
Причины создания ордера, сделки и позиции
Для получения причин создания торговых операций добавлено три перечисления:
Для перехода к любой из точек дважды нажмите на ней.
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.