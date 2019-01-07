Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 52
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Его нет. На MQL нет профи и быть не может. Никто из профи ограничивать себя не будет. Например, я - не профи. Более того, я продукт комьюнити. Поэтому здесь.
Посмотрите на другие маркеты. Например на Аndroid market, где разработчики пишут разнообразные утилиты и игрушки для смартфонов. Почему до сих пор сторонние разработчики не пишут серьезных приложений для платформы MT5? (отвечу на этот вопрос ниже).
Вот несколько вопросов к Вам:
Зачем новые программы нужны людям и почему стали востребованы? Почему гигантская "телефонная" инфраструктура растет и развивается бешенными темпами? Как ей удалось породить новые потребности людей? Почему люди готовы платить за то, без чего веками обходились?
Вот что я думаю:
Ответ находится в глубинах психики человека.
У человечества есть потребность создавать новые сущности и менять ими свой мир. У каждого человека есть непреодолимое желание овладеть чем то особенным, инновационным и каждый готов за это платить. Нужным становится все, что претендует на статус новшества, предлагает удобство и демонстрирует стильность.
Давайте посмотрим на наш маркет и нишу алготрейдинга в целом, и ответим на несколько вопросов:
Мои ответы на эти вопросы:
2. Программы созданные в маркете лишены удобного управления. У них нет GUI. Это значит, что пользователь находится в заложниках у разработчика и не может свободно настраивать программу по своему усмотрению. Количество получаемой информации от эксперта мизерно. Следовательно, пользоваться продуктом неудобно.
3. Покупка и использование торговых роботов постоянно связаны с риском. Пользователь может ничего не заработать и потерять неопределенную сумму денег. Если робот начинает сливать, пользователь вынужден отказаться от него и смириться с потерями. То есть, программы нашего маркета на 99% одноразовые. Люди не любят покупать одноразовые вещи которые могут принести убытки.
4. У программ маркета на 99% отсутствуе эстетическая состовляющая, которая часто становится главным фактором при выборе покупки. Это психология. Программы маркета безлики и потому не привлекают ничем, кроме своей иконки. Они "тупо" неинтересны для глаз. Какой смысл их пересматривать в маркете, если глаза видят одно и тоже на каждой странице? Ради чтения туманных и пафосных фраз? Срабатывает подсознание и бережет силы человека от скучного время-провождения. Люди быстро уходят из маркета. (знаю по себе).
И так, сделаем выводы:
1. Концепция торговых программ неправильная. Полная автоматизация стратегий ведет к принятию ответственности за результат. Разработчик "подписывается" под тем, что программа будет прибыльна для покупателя и тем самым обманывает его. Разработчик не должен предлагать программы полностью ответственные за результат торговли. Не должен продавать программы с неявной или "тайной" стратегией, потому что неизбежно становится мошенником в глазах покупателей. Мнение покупателей о продавце определяет бизнес. Если разработчики дискредитируют себя своими продуктами, то их бизнес будет стагнировать и разрушаться. Что и происходит.
2. Необходимо полностью изменить концепцию торговых программ маркета и перенаправить развитие алготрейдинга в другое русло. Больше никаких "черных ящиков". Никакого взятия ответственности за результат торговли со стороны разработчиков. Нужно предлагать полуавтоматические торговые системы с гибкими настройками. Реализовывать кастомные "хотелки". Устанавливать прозрачные исходные стратегии с широкими возможностями перенастройки и доработки со стороны самого пользователя. Для реализации подобного типа программ нужен практичный GUI. Удобство и эстетика программ не обманывают пользователя. Его обманывают пустые заверения и необоснованные утверждения разработчиков о будущей прибыльности. GUI здесь непричем.
3. Мы не можем уменьшить риски пользователя на рынке. Но мы можем не брать на себя отвественность определять эти риски. Мы можем не забирать у пользователя возможность вмешиваться в торговлю роботов. Мы можем отказаться от чрезмерной автоматизации (которая в данном случае не показатель "продвинутости", а показатель слабости разработчика, который не может написать программу со сложной архитектурой). Пусть пользователь сам определяет риски. Сам думает и настраивает стратегию на разный лад. Ему нужно дать больше инструментов и удобства, но стратегию он должен выбирать сам. Пусть конструирует свои стратегии. Нужно только помочь. Разработчики должны отстранятся от явного или неявного определения рисков пользователя, и предлагать программы, которые будут гибки. Нужно делать программы, которые нельзя однозначно обвинить в отрицательном результате.
4. Программы маркета должны стать эстетичными и многостраничными приложениями со множеством гибких настроек и меню. В них должна быть реализована статистика торговли и визуализация данных. Тогда интерес пользователей не будет иссякать.
Посмотрите на другие маркеты. Например на Аndroid market, где разработчики пишут разнообразные утилиты и игрушки для смартфонов. Почему до сих пор сторонние разработчики не пишут серьезных приложений для платформы MT5?.
Потому что потенциальных клиентов на несколько порядков меньше, чем в Android market.
....
Советник начинает сливать от того, что в нём нет GUI, а не от того, что изменился рынок. Или ещё лучше, сливает от того: "У программ маркета на 99% отсутствуе эстетическая состовляющая". Просто шедеврально!
Потому что потенциальных клиентов на несколько порядков меньше, чем в Android market.
Причин несколько:
1. Текущее положение маркета МТ5 плачевно. Маркет не привлекателен для сторонних разработчиков на сегодняшний день. Поэтому в маркет пишут программы непрофессиональные трейдеры-кодеры. Они используют малую часть возможностей платформы. Не могут и не хотят использовать больше и потому что зажаты стереотипами концепции торговых программ. Сами стериотипы представлений о торговых роботах "убивают" актуальность использования мощного инструментария языка и платформы. Внутри этой концепции не нужен OpenCL, многопоточность, графические библиотеки и прочее. Ничего ненужно. Стереотипы мышления убивают идею более сложных программ. Поэтому, мощности платформы МТ5 простаивают. Нужно "убить" старые стереотипы представлений о роботах, и создать новые. Тогда профессиональные разработчики могут подключится к созданию программ на МТ5. Нужно создать им "идейное" пространство для творчества.
2. Незаконченный инструментарий платформы. Сейчас находится в процессе разработки. Сделано далеко не все что нужно для создания торговых серьезных приложений на платформе МТ5. Нужна удобная среда для разработчиков и инструментарий к которому они привыкли.
Исправление этих двух причин может привести платформу к "самораскрутке" на мировом уровне.
Причин несколько:
Потенциальных клиентов MT5 на несколько порядков меньше, чем в Android market, потому что количесто трейдунов (не только MT5, а всех) на порядки меньше населения с android-гаджетами.
Причин несколько:
[...]
Исправление этих двух причин может привести платформу к "самораскрутке" на мировом уровне.
Остап Ибрагимович, с его речью к Васюковцам, отдыхает.. (рука-лицо)
Потенциальных клиентов MT5 на несколько порядков меньше, чем в Android market, потому что количесто трейдунов (не только MT5, а всех) на порядки меньше населения с android-гаджетами.
Да, ситуация очень похожа на гиковскую хотелку.
Дело не в привычке. В MT5 огромное количество возможностей не востребовано большинством. Доп. возможности кушать не просят у юзеров, никто не против. Взялись основательно за ME, но разве нет более насущных целых областей задач в MT5?
Давайте по полочкам. Что в MT5 практически не используют и мысли по этому поводу.
И в чем же засада? Низкая квалификация, конечно. Великолепный комьюнити взрастил многих. И я из их числа. Но почему не используют? Неужели дело в отсутсвии простых плюшек в ME? Вот появятся менюшки быстрой вставки ресурсов и передачи файлов в тестер и народ, может быть, заинтересуется. Немного наивно, но лучше, чем сейчас - безусловно. Ну и чтобы был фарш, сделаем shared projects. Только для фарша, не для востребованности. И уж точно не для популяризации. Для популяризации огромную роль сыграли Маркет, Сигналы и даже Джоб. ME - это мизерная мотивация использовать возможности платформы. Не используют и все тут.
ЗЫ Разбейте кодобазу на помойку и остальное. Классифицирует пусть квалифицированный модератор, выбирая ценность для сообщества и развития платформы в целом на свое усмотрение. В Маркете не хватает информации, какие возможности MT5 были использованы. И если я хочу, например, разобраться в динамических ресурсах, то только случайно могу в Маркете нарваться на них. А так было бы удобно, чтобы нажал на "динамические ресурсы" и получил список Маркет-продуктов. Посмотрел на возможности, увидел крутые работы и загорелся. Сейчас этого ничего нет.
Невостребованность новых возможностей можно объяснить несколькими причинами:
1. Изначально платформы разрабатывались для непрофессиональных трейдеров-кодеров. У этих людей сформировались представления о торговых программах, которые закостенели и превратились в стереотипы и догмы. По сей день трейдеры-кодеры мыслят старыми представлениями о торговых роботах и не находят применения новшествам которые предлагает МQ.
2. Сами МQ не разрушают старые стереотипные представления и не предлагают их переосознать трейдерам-кодерам. Технологические новшества предлагаются людям, которые смотрят на торговых роботов через старые "призмы". МQ не предлагает концепции роботов с этими новшествами.
Возьмите например серию статей о графических интерфейсах. Она осталась логически незавершенной потому, что в конце серии так и небыли продемонстрированы роботы которые задействуют графические интерфейсы. Людям осталось непонятно для чего это нужно. По идее, MQ должны были агитировать сообщество использовать библиотеку и показывать примеры новых роботов. Иначе, зачем эта серия статей была нужна?
3. Моральная устарелость концепции торговых программ.
4. Неразделенность понятий "трейдер" и "разработчик" внутри сообщества. Если человек трейдер - то он пользователь. Это значит, что ему безразлично какие мощности и возможности языка были использованы разработчиком при создании приложения. Он смотрит на результат.
Если человек - разработчик, значит ему без разницы насколько будет прибыльна торговля робота. Это должен определять трейдер. Разработчик понимает преимущества новшеств и должен их применять в программе. Ему не нужно думать о прибыльности конкретной стратегии.
Разработчику нужно получить деньги с трейдера продав ему программу, а трейдеру нужно получить деньги с рынка.
Следовательно, каждый должен думать о своем деле и не лезть в чужую область.
Маркетом должны заведовать разработчики и предлагать трейдерам как можно более навороченные программы, не думая о том, насколько это имеет смысл в трейдинге. Пусть сами трейдеры решают. Если будет предложение, - будет и спрос.
Пожалуйста, хватит