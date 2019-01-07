Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 5

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Yury Kirillov:

Хотя период тестирования всего месяц и не по этому инструменту. Это нормально?

На будущее, чтобы тестер не подтягивал другие инструменты, создавайте перед тестированием кастомный символ в виде копии того, что хотите тестить. Но при этом Базовую валюту и Валюту прибыли указывайте равной валюте счета.

 
Yury Kirillov:

Билд 1641. Тестирование в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков"

Скачивается файл 201707.tkc по инструменту USDRUR  - уже почти 20 гигабайт

Хотя период тестирования всего месяц и не по этому инструменту. Это нормально?

Нормально, у вас депозит в рублях


 
Rashid Umarov:

Нормально, у вас депозит в рублях

А зачем 20 Гб тиков, если тест за месяц?

 
Yury Kirillov:

Билд 1641. Тестирование в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков"

Скачивается файл 201707.tkc по инструменту USDRUR  - уже почти 20 гигабайт

Хотя период тестирования всего месяц и не по этому инструменту. Это нормально?

1. Можете визуально (через FAR или какой-нибудь просмотрщик) посмотреть что внутри файла - он весь заполнен данными или только малая часть (остальные это 0-ли, которые отображаются как пустота или пробелы)

2. До этого когда вы последний раз запускали тестирование на сервере BCS5?

3. Если закрыть терминал и удалить файл с тиками и запустить по новой терминал и тестирование, то опять файл разрастается до 20 гбайт?

 
Andrey Khatimlianskii:

А зачем 20 Гб тиков, если тест за месяц?

Разбираемся, похоже на ошибку с зацикливанием.
 
Anton:

1. Можете визуально (через FAR или какой-нибудь просмотрщик) посмотреть что внутри файла - он весь заполнен данными или только малая часть (остальные это 0-ли, которые отображаются как пустота или пробелы)

2. До этого когда вы последний раз запускали тестирование на сервере BCS5?

3. Если закрыть терминал и удалить файл с тиками и запустить по новой терминал и тестирование, то опять файл разрастается до 20 гбайт?


Скачалось более 50 Гб. После чего остановил тестер.

1. Файл не пустой, весь вроде с данными. Что интересно, его размер постоянно немного изменяется, даже при отсутствии тестирования (но терминал работает).

2. Тестирование в режиме каждый тик на основе реальных ранее не запускал на сервере BCS5.

3. Закрыл терминал, удалил файл с тиками.

Запустил терминал по новой:

1. Слетели настройки в тестере, пропал из списка советник.

2. Слетела синхронизация с хранилищем - заново синхронизировался. При этом в редакторе остались открытые ранее файлы, но из хранилища открывается их новая копия.

3. Файла с тиками в папке USDRUR не вижу, но прокачка идёт большая, полгига за десять минут.

4. В папке EURRUR такой ерунды не наблюдается, файлы в несколько мегабайт.

 
Slava:

Начинайте сейчас.

Уже сейчас из MQL5-программы можно обновлять минутные бары кастомного инструмента.

В документации ещё нет, а в редакторе и компиляторе уже есть и работают

int CustomRatesUpdate(string symbol,MqlRates& rates[]);

int CustomRatesReplace(string symbol, datetime from, datetime to,MqlRates& rates);

int CustomRatesDelete(string symbol, datetime from, datetime to);

Если советник на кастомном инструменте будет работать на OnTimer, то всё будет как по-настоящему

А будет возможность создавать символы прямо через советник, на основе уже имеющихся символов ? Хотелось бы при помощи советника создать аналоги всех символов.

Ещё такой вопрос. У каждого символа есть размер тика, который в реальном мире меняется. Нельзя к каждому символу по мимо истории баров и тиков добавить ещё и историю размеров тика ? Насколько я понимаю размер тика используются в классе SymbolInfo в функции NormalizePrice, которой многие пользуются. Из-за неправильного размера тика при тестах происходит не правильное округление цены.

 
Renat Fatkhullin:
Разбираемся, похоже на ошибку с зацикливанием.

Похоже дефект не пропал в билд 1643 за 15 минут скачивается 1 Гб тиков по USDRUR и процесс продолжается дальше...

 
pivomoe:

А будет возможность создавать символы прямо через советник, на основе уже имеющихся символов ? Хотелось бы при помощи советника создать аналоги всех символов.

Ещё такой вопрос. У каждого символа есть размер тика, который в реальном мире меняется. Нельзя к каждому символу по мимо истории баров и тиков добавить ещё и историю размеров тика ? Насколько я понимаю размер тика используются в классе SymbolInfo в функции NormalizePrice, которой многие пользуются. Из-за неправильного размера тика при тестах происходит не правильное округление цены.

Будет возможность создавать свои кастомные символы из MQL5-программы

Истории размеров тиков не будет

 
Не хватает SYMBOL_EXISTS, чтобы понять, запрашиваемый символ существует или нет.
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