Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 5
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Хотя период тестирования всего месяц и не по этому инструменту. Это нормально?
На будущее, чтобы тестер не подтягивал другие инструменты, создавайте перед тестированием кастомный символ в виде копии того, что хотите тестить. Но при этом Базовую валюту и Валюту прибыли указывайте равной валюте счета.
Билд 1641. Тестирование в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков"
Скачивается файл 201707.tkc по инструменту USDRUR - уже почти 20 гигабайт
Хотя период тестирования всего месяц и не по этому инструменту. Это нормально?
Нормально, у вас депозит в рублях
Нормально, у вас депозит в рублях
А зачем 20 Гб тиков, если тест за месяц?
Билд 1641. Тестирование в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков"
Скачивается файл 201707.tkc по инструменту USDRUR - уже почти 20 гигабайт
Хотя период тестирования всего месяц и не по этому инструменту. Это нормально?
1. Можете визуально (через FAR или какой-нибудь просмотрщик) посмотреть что внутри файла - он весь заполнен данными или только малая часть (остальные это 0-ли, которые отображаются как пустота или пробелы)
2. До этого когда вы последний раз запускали тестирование на сервере BCS5?
3. Если закрыть терминал и удалить файл с тиками и запустить по новой терминал и тестирование, то опять файл разрастается до 20 гбайт?
А зачем 20 Гб тиков, если тест за месяц?
1. Можете визуально (через FAR или какой-нибудь просмотрщик) посмотреть что внутри файла - он весь заполнен данными или только малая часть (остальные это 0-ли, которые отображаются как пустота или пробелы)
2. До этого когда вы последний раз запускали тестирование на сервере BCS5?
3. Если закрыть терминал и удалить файл с тиками и запустить по новой терминал и тестирование, то опять файл разрастается до 20 гбайт?
Скачалось более 50 Гб. После чего остановил тестер.
1. Файл не пустой, весь вроде с данными. Что интересно, его размер постоянно немного изменяется, даже при отсутствии тестирования (но терминал работает).
2. Тестирование в режиме каждый тик на основе реальных ранее не запускал на сервере BCS5.
3. Закрыл терминал, удалил файл с тиками.
Запустил терминал по новой:
1. Слетели настройки в тестере, пропал из списка советник.
2. Слетела синхронизация с хранилищем - заново синхронизировался. При этом в редакторе остались открытые ранее файлы, но из хранилища открывается их новая копия.
3. Файла с тиками в папке USDRUR не вижу, но прокачка идёт большая, полгига за десять минут.
4. В папке EURRUR такой ерунды не наблюдается, файлы в несколько мегабайт.
Начинайте сейчас.
Уже сейчас из MQL5-программы можно обновлять минутные бары кастомного инструмента.
В документации ещё нет, а в редакторе и компиляторе уже есть и работают
int CustomRatesUpdate(string symbol,MqlRates& rates[]);
int CustomRatesReplace(string symbol, datetime from, datetime to,MqlRates& rates);
int CustomRatesDelete(string symbol, datetime from, datetime to);
Если советник на кастомном инструменте будет работать на OnTimer, то всё будет как по-настоящему
А будет возможность создавать символы прямо через советник, на основе уже имеющихся символов ? Хотелось бы при помощи советника создать аналоги всех символов.
Ещё такой вопрос. У каждого символа есть размер тика, который в реальном мире меняется. Нельзя к каждому символу по мимо истории баров и тиков добавить ещё и историю размеров тика ? Насколько я понимаю размер тика используются в классе SymbolInfo в функции NormalizePrice, которой многие пользуются. Из-за неправильного размера тика при тестах происходит не правильное округление цены.
Разбираемся, похоже на ошибку с зацикливанием.
Похоже дефект не пропал в билд 1643 за 15 минут скачивается 1 Гб тиков по USDRUR и процесс продолжается дальше...
А будет возможность создавать символы прямо через советник, на основе уже имеющихся символов ? Хотелось бы при помощи советника создать аналоги всех символов.
Ещё такой вопрос. У каждого символа есть размер тика, который в реальном мире меняется. Нельзя к каждому символу по мимо истории баров и тиков добавить ещё и историю размеров тика ? Насколько я понимаю размер тика используются в классе SymbolInfo в функции NormalizePrice, которой многие пользуются. Из-за неправильного размера тика при тестах происходит не правильное округление цены.
Будет возможность создавать свои кастомные символы из MQL5-программы
Истории размеров тиков не будет