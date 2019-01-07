Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 48

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Можно сделать при обращении к Хранилищу: Хранилище -> Показать журнал изменений -> при клике на ревизии поле "Комментарий" открывать (или показывать) в отдельном окне (текстовом поле). 

Сейчас поле "Комментарий" показывается в строке - в итоге видно не все и нет перемотки в этой строке.

 

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Моё недовольство к тестеру стратегий. к разрабочикам MQL

Renat Fatkhullin, 2017.12.02 11:43

Расчет тиков и минутных баров синтетического инструмента начнется при его добавлении в "Обзор рынка". При этом в "Обзор рынка" сразу же автоматически добавляются все символы, необходимые для его расчета. В журнал платформы будет добавлена запись о начале расчета: Synthetic Symbol USDX: processing started.

  • Расчет синтетического инструмента прекращается при его скрытии из "Обзора рынка".
  • Символы, которые в настоящий момент используются для расчета синтетических инструментов, невозможно скрыть из "Обзора рынка".

Это не так! Скрываются, при этом формульный синтетик перестает вычисляться. Обратно заносишь символы - продолжает расчет.

 

Правильное формирование тиков формульного синтетика в реальном времени и ошибочное - баров.


Обратите внимание на поле Digits.

 
Vasiliy Pushkaryov:

Таймфрейм переключал, вроде, с большего на меньший. Хотя уже не помню точно. Но потом все равно перезагружал терминал. В общем, такая картина происходит:


На Win7 последний билд обновился, но проблема отображения некратного таймфрейму времени на вертикальной линии при ее передвижении осталась. Правда, проявляться начала с 15-20 передвижения. Дам заявку в СД.

 
fxsaber:

Правильное формирование тиков формульного синтетика в реальном времени и ошибочное - баров.


Обратите внимание на поле Digits.


А кто мешает записать руками точность на пример цифру 3 или 10?

После корректировки надо перезагрузить терминал.

 
Aidas Geguzis:

А кто мешает записать руками точность на пример цифру 3 или 10?

Сам и выставил значение.

После корректировки надо перезагрузить терминал.

Это еще почему нужно перезагружать терминал?!

 
Просьба включить GUI-стакана (ALT+B) для кастомных символов.
[Удален]  

В тестере глюкомань не исчезла и по моему стала появляться чаще - при нескольких прогонах в визуализаторе кнопка старт\стоп перестает работать, приходится перезагружать терминал. Уже писали об этом в другой теме..

 

После компиляции экзешный файл не появляется в Навигаторе терминала. Принудительно обновляю папку советников - нету всё равно :-((

Руками скопировал. Странно

 
Dennis Kirichenko:

После компиляции экзешный файл не появляется в Навигаторе терминала. Принудительно обновляю папку советников - нету всё равно :-((

Руками скопировал. Странно


Если лежит в Projects, то так задумано. Должен лежать в Shared Projects.

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