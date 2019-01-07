Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 48
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Можно сделать при обращении к Хранилищу: Хранилище -> Показать журнал изменений -> при клике на ревизии поле "Комментарий" открывать (или показывать) в отдельном окне (текстовом поле).
Сейчас поле "Комментарий" показывается в строке - в итоге видно не все и нет перемотки в этой строке.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Моё недовольство к тестеру стратегий. к разрабочикам MQL
Renat Fatkhullin, 2017.12.02 11:43
Расчет тиков и минутных баров синтетического инструмента начнется при его добавлении в "Обзор рынка". При этом в "Обзор рынка" сразу же автоматически добавляются все символы, необходимые для его расчета. В журнал платформы будет добавлена запись о начале расчета: Synthetic Symbol USDX: processing started.
Это не так! Скрываются, при этом формульный синтетик перестает вычисляться. Обратно заносишь символы - продолжает расчет.
Правильное формирование тиков формульного синтетика в реальном времени и ошибочное - баров.
Обратите внимание на поле Digits.
Таймфрейм переключал, вроде, с большего на меньший. Хотя уже не помню точно. Но потом все равно перезагружал терминал. В общем, такая картина происходит:
На Win7 последний билд обновился, но проблема отображения некратного таймфрейму времени на вертикальной линии при ее передвижении осталась. Правда, проявляться начала с 15-20 передвижения. Дам заявку в СД.
Правильное формирование тиков формульного синтетика в реальном времени и ошибочное - баров.
Обратите внимание на поле Digits.
А кто мешает записать руками точность на пример цифру 3 или 10?
После корректировки надо перезагрузить терминал.
А кто мешает записать руками точность на пример цифру 3 или 10?
Сам и выставил значение.
После корректировки надо перезагрузить терминал.
Это еще почему нужно перезагружать терминал?!
В тестере глюкомань не исчезла и по моему стала появляться чаще - при нескольких прогонах в визуализаторе кнопка старт\стоп перестает работать, приходится перезагружать терминал. Уже писали об этом в другой теме..
После компиляции экзешный файл не появляется в Навигаторе терминала. Принудительно обновляю папку советников - нету всё равно :-((
Руками скопировал. Странно
После компиляции экзешный файл не появляется в Навигаторе терминала. Принудительно обновляю папку советников - нету всё равно :-((
Руками скопировал. Странно
Если лежит в Projects, то так задумано. Должен лежать в Shared Projects.