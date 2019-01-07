Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 10
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Дабл-клик выбирает настройки и запускает одиночный прогон. Это не то?
В настройках Панели управления ведь можно сон поотключать для всего. У меня стоит только на гашение экрана, вроде пол-часа неактивности, все остальное молотит 24/7.
Да так всё и стоит, просто вместо принудительного выключения я ставлю гибернацию - что б быстрей начать работать.
И сбрасывается, если начата оптимизация другого эксперта или другой группы параметров того же эксперта?
Нужна возможность сохранять результаты оптимизации в файл (в том числе и генетику) и загружать их в тестер для анализа в любое время.
Нет, не сбрасывается. Только если условия тестирования поменялись или код перекомпилировался, то произойдет сброс.
Как загруженные результаты оптимизации сопоставить с изменившимися условиями тестирования или изменившимся кодом? Вы будете прогонять одиночный тест и не понимать, почему он не совпадает со строкой из результатов оптимизации.
Но я не против такой возможности.
Действительно, выбирает настройки, но на кой запускается единичный проход? Куда удобней из контекстного меню ставить настройки после оптимизации.
А зачем вам настройки, если не для запуска одиночного прохода? Разве что, сохранить сет, но и в этом особого смысла без предварительного прогона я не вижу.
А зачем вам настройки, если не для запуска одиночного прохода? Разве что, сохранить сет, но и в этом особого смысла без предварительного прогона я не вижу.
Сохранить, что б продолжить оптимизацию, изменяя другие параметры. Оптимизировать всё сразу не рационально.
Сохранить, что б продолжить оптимизацию, изменяя другие параметры. Оптимизировать всё сразу не рационально.
Логично, согласен. Напишите в СД, там ответят, стоит ли рассчитывать на доработку.
Подскажите, можно ли в свете обсуждаемых здесь нововведений создавать графики стандартных инструментов с нестандартными таймфреймами? Если можно, то как это реализовать на практике?
После последнего обновления (build 1645, 07 Aug 2017) вновь скомпилированные советники стали неправильно оптимизироваться. (Система Windows 7, 64 bit)
После последнего обновления (build 1645, 07 Aug 2017) вновь скомпилированные советники стали неправильно оптимизироваться. (Система Windows 7, 64 bit)
Пожалуйста, откройте тикет в СервисДеск, приложите исходники вашего советника. Будем разбираться.
Как стакан привязать к чарту, как это было раньше!?!?