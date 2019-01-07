Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 49
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Моё недовольство к тестеру стратегий. к разрабочикам MQL
Renat Fatkhullin, 2017.12.02 11:43
Почему выбрана таймерная архитектура, а не событийная, как планировали в Сервисах?
Отказались?
Кусок формульного синтетика
Выделенное место - два тика с расстоянием заметно меньше 100 мс. Это ошибка записи в тиковую историю или 10-ти герцовый опрос не совсем соответствует действительности?
Если кто в состоянии сказать, как шаред проджектс может помочь росту популярности платформы, прошу высказаться. Потому что я в упор этого не понимаю.
Могу только предположить, что MQ планируют по примеру заказных статей выложить список заказных платных проектов на MQL - достаточно больших и требующих постоянной поддержки, что возможно только при объединении разработчиков.
Если не так, то действительно, приоритеты странные. Но у MQ давно так. И обсуждать это с ними - без толку.
Вообще у достаточно раскрученных фирм, являющихся в частности [почти]монополистами в своем сегменте, часто "сносит крышу" в плане самооценки и принятия решений - это касается, например, и Microsoft, и Google и пр. Многие их решения - не для пользователей, не для сторонних разработчиков, а для собственных интересов. Ничего личного, только бизнес.
Под wine x64 снова не заводится :(
Падает с ошибкой "В программе terminal64.exe обнаружена серьезная ошибка. Программа будет закрыта."
Охо-хо-хо...
Пробовал на wine 1.19.23, 2.22, 2.5
Могу только предположить, что MQ планируют по примеру заказных статей выложить список заказных платных проектов на MQL - достаточно больших и требующих постоянной поддержки, что возможно только при объединении разработчиков.
Если не так, то действительно, приоритеты странные. Но у MQ давно так. И обсуждать это с ними - без толку.
Вообще у достаточно раскрученных фирм, являющихся в частности [почти]монополистами в своем сегменте, часто "сносит крышу" в плане самооценки и принятия решений - это касается, например, и Microsoft, и Google и пр. Многие их решения - не для пользователей, не для сторонних разработчиков, а для собственных интересов. Ничего личного, только бизнес.
когда апл выпустила макбук с двумя тандерболтами все тоже ворчали, а потом привыкли )
по сути на мт5 сейчас и без кастомных символов можно прекрасно жить, но как говорится пусть будет, в замену оффлайн чартам
то же самое и с коллективно разработкой
Под wine x64 снова не заводится :(
Падает с ошибкой "В программе terminal64.exe обнаружена серьезная ошибка. Программа будет закрыта."
Охо-хо-хо...
Пробовал на wine 1.19.23, 2.22, 2.5
Могу только предположить, что MQ планируют по примеру заказных статей выложить список заказных платных проектов на MQL - достаточно больших и требующих постоянной поддержки, что возможно только при объединении разработчиков.
Если не так, то действительно, приоритеты странные. Но у MQ давно так. И обсуждать это с ними - без толку.
Вообще у достаточно раскрученных фирм, являющихся в частности [почти]монополистами в своем сегменте, часто "сносит крышу" в плане самооценки и принятия решений - это касается, например, и Microsoft, и Google и пр. Многие их решения - не для пользователей, не для сторонних разработчиков, а для собственных интересов. Ничего личного, только бизнес.
MS прилагает огромные усилия для развития комьюнити. Очевидно, MQ стремится следовать в форватере лидера.
Мое мнение: коммерческих совместных проектов для личного потребления не будет, или они будут неудачны. Сужу по себе, за все время мне ни разу не принесли интересной идеи, или пережевывание давно пережоваванного или вообще полная хрень. Причем, я всегда говорю заказчику - это пустышка. - А мне вот хочется убедиться!
Могу допустить совместные проекты для Маркета. Также возможно разделение труда в крупных проектах для фриланса, но таких пока не было, одна мелочевка максимум на сотни у.е.
Вопрос к разработчикам.
Почему терминал при создании кустомного символа по формуле пропускает бары? Исходные данные по барам по всем входящим символам из которых создаётся кустомный символ полностью совпадает и там дыр в истории нету.
Могу только предположить, что MQ планируют по примеру заказных статей выложить список заказных платных проектов на MQL - достаточно больших и требующих постоянной поддержки, что возможно только при объединении разработчиков.
Если не так, то действительно, приоритеты странные. Но у MQ давно так. И обсуждать это с ними - без толку.
Вообще у достаточно раскрученных фирм, являющихся в частности [почти]монополистами в своем сегменте, часто "сносит крышу" в плане самооценки и принятия решений - это касается, например, и Microsoft, и Google и пр. Многие их решения - не для пользователей, не для сторонних разработчиков, а для собственных интересов. Ничего личного, только бизнес.
Да, ситуация очень похожа на гиковскую хотелку.
когда апл выпустила макбук с двумя тандерболтами все тоже ворчали, а потом привыкли )
Дело не в привычке. В MT5 огромное количество возможностей не востребовано большинством. Доп. возможности кушать не просят у юзеров, никто не против. Взялись основательно за ME, но разве нет более насущных целых областей задач в MT5?
по сути на мт5 сейчас и без кастомных символов можно прекрасно жить, но как говорится пусть будет, в замену оффлайн чартам
Давайте по полочкам. Что в MT5 практически не используют и мысли по этому поводу.
И в чем же засада? Низкая квалификация, конечно. Великолепный комьюнити взрастил многих. И я из их числа. Но почему не используют? Неужели дело в отсутсвии простых плюшек в ME? Вот появятся менюшки быстрой вставки ресурсов и передачи файлов в тестер и народ, может быть, заинтересуется. Немного наивно, но лучше, чем сейчас - безусловно. Ну и чтобы был фарш, сделаем shared projects. Только для фарша, не для востребованности. И уж точно не для популяризации. Для популяризации огромную роль сыграли Маркет, Сигналы и даже Джоб. ME - это мизерная мотивация использовать возможности платформы. Не используют и все тут.
ЗЫ Разбейте кодобазу на помойку и остальное. Классифицирует пусть квалифицированный модератор, выбирая ценность для сообщества и развития платформы в целом на свое усмотрение. В Маркете не хватает информации, какие возможности MT5 были использованы. И если я хочу, например, разобраться в динамических ресурсах, то только случайно могу в Маркете нарваться на них. А так было бы удобно, чтобы нажал на "динамические ресурсы" и получил список Маркет-продуктов. Посмотрел на возможности, увидел крутые работы и загорелся. Сейчас этого ничего нет.
Да, ситуация очень похожа на гиковскую хотелку.
а по моему основная проблема в том что существует кризис идей по торговым роботам, остальное все не важно ) Платформа переросла потребности трейдеров, у которых и так было 3-4 основных направления разработки стратегий + добавьте проблемы с брокерами
правильно, зачем opCl если нечего на нем писать, зачем тики если HFT умрет у любого брокера как вид, зачем облако если оптимизация нестационарных процессов бессмысленна
про кастомные символы не понимаю в чем прорыв - просто удобно, но если надо можно без них сделать
просто мысли :)
Да, ситуация очень похожа на гиковскую хотелку.
Дело не в привычке. В MT5 огромное количество возможностей не востребовано большинством. Доп. возможности кушать не просят у юзеров, никто не против. Взялись основательно за ME, но разве нет более насущных целых областей задач в MT5?
Давайте по полочкам. Что в MT5 практически не используют и мысли по этому поводу.
И в чем же засада? Низкая квалификация, конечно. Великолепный комьюнити взрастил многих. И я из их числа. Но почему не используют? Неужели дело в отсутсвии простых плюшек в ME? Вот появятся менюшки быстрой вставки ресурсов и передачи файлов в тестер и народ, может быть, заинтересуется. Немного наивно, но лучше, чем сейчас - безусловно. Ну и чтобы был фарш, сделаем shared projects. Только для фарша, не для востребованности. И уж точно не для популяризации. Для популяризации огромную роль сыграли Маркет, Сигналы и даже Джоб. ME - это мизерная мотивация использовать возможности платформы. Не используют и все тут.
ЗЫ Разбейте кодобазу на помойку и остальное. Классифицирует пусть квалифицированный модератор, выбирая ценность для сообщества и развития платформы в целом на свое усмотрение. В Маркете не хватает информации, какие возможности MT5 были использованы. И если я хочу, например, разобраться в динамических ресурсах, то только случайно могу в Маркете нарваться на них. А так было бы удобно, чтобы нажал на "динамические ресурсы" и получил список Маркет-продуктов. Посмотрел на возможности, увидел крутые работы и загорелся. Сейчас этого ничего нет.
Сделайте следующий шаг в логике ваших выводов. Если богатые возможности платформы не востребованы низко-профессиональным большинством, значит они будут востребованы высоко-профессиональным меншинством. Это будут не трейдеры, - это будут разработчики, которые используя весь арсенал прекрасных инструментов платформы и языка, поднимут остальных пользователей на новый уровень предложив им качественно более крутые продукты чем те, что есть сегодня в маркете.
Начнется масштабная самораскрутка платформы.