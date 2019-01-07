Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 38
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Проверь снова. Я давал права "vdev", а нужно было давать "VDev".
Добавлено:
Очень часто при добавлении вот такие ошибки в регистре логина.
Я там попытался откатить до 13. Но похоже мои изменения улетели пять в хранилище...
Откати сам пожалуйста.
Я там попытался откатить до 13. Но похоже мои изменения улетели пять в хранилище...
Откати сам пожалуйста.
Попробуй так:
Попробуй так:
Так и делал. Но он упорно мне мою версию списка изменений возвращал - которую я там делал.
Сейчас просто щёлкнул на "Показать журнал изменений", и он мне вместо того, чтобы открыть журнал, просто обновил всё до версии 13 - прямо в открытом листинге во вкладке.
Жуть, шайтан ...
Включили регистронезависимую проверку авторизации. Теперь не будет проблем с разным написанием логинов.
Вот у меня работает:
Не понимаю, почему ME стоит по приоритету выше, чем, например, GUI тестера?
Потому что:
Тестер тоже будем апгредить, там работы полно.
Потому что:
Тестер тоже будем апгредить, там работы полно.
Я правда не понимаю, как свой "гитхаб" может увеличить популярность платформы больше, чем на 1%.
Как желание создавать совместные проекты может быть массовым?! Речь же именно про массовость, а не удовлетворения гиковских хотелок.
Маркет - массовая штука, бесспорно, т.к. завязывает пользователей, коих на порядки больше программеров. Но гитхаб - это же небольшая часть от программеров, которые являются небольшой частью пользователей платформы.
Увидите в большом описании перед релизом.
Просьба сделать анонс.
Я правда не понимаю, как свой "гитхаб" может увеличить популярность платформы больше, чем на 1%.
Как желание создавать совместные проекты может быть массовым?! Речь же именно про массовость, а не удовлетворения гиковских хотелок.
Кто из нас имеет лучшее понимание, что такое платформа и глобальных целей платформы? Кто больше сделал практических тестов и понимает, что надо и что не надо делать?
Ответьте себе на эти вопросы и все станет ясно.
Я же не собираюсь читать лекцию. Технически четко заявленные цели вы не воспринимаете.
Просьба сделать анонс.
Вот детали о формульном управлении кастомными символами, которое доступно в бете.