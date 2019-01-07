Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 38

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Vladimir Karputov:

Проверь снова. Я давал права "vdev", а нужно было давать "VDev".


Добавлено:

Очень часто при добавлении вот такие ошибки в регистре логина.

Я там попытался откатить до 13. Но похоже мои изменения улетели пять в хранилище...

Откати сам пожалуйста.

 
Artyom Trishkin:

Я там попытался откатить до 13. Но похоже мои изменения улетели пять в хранилище...

Откати сам пожалуйста.


Попробуй так:

Откатиться к ревизии 13

 
Vladimir Karputov:

Попробуй так:


Так и делал. Но он упорно мне мою версию списка изменений возвращал - которую я там делал.

Сейчас просто щёлкнул на "Показать журнал изменений", и он мне вместо того, чтобы открыть журнал, просто обновил всё до версии 13 - прямо в открытом листинге во вкладке.

Жуть, шайтан ...

 

Включили регистронезависимую проверку авторизации. Теперь не будет проблем с разным написанием логинов.


Вот у меня работает:



 
fxsaber:


Не понимаю, почему ME стоит по приоритету выше, чем, например, GUI тестера?

Потому что:

  • Давно пора апгрейдить редактор
  • Надо обучить разработчиков, которые большинство возможностей языков не знают (ресурсы, файлы, включения, интегрированные настройки)
  • Надо поднять уровень разработок на следующий уровень сложности, что чего нужны проекты (*.mqproj файлы)
  • Надо приучить разработчиков писать совместные проекты, для чего полностью переработали хранилище
  • Надо простимулировать участие в открытых проектах (будет скоро)

Тестер тоже будем апгредить, там работы полно.

 
Renat Fatkhullin:

Потому что:

  • Давно пора апгрейдить редактор
  • Надо обучить разработчиков, которые большинство возможностей языков не знают (ресурсы, файлы, включения, интегрированные настройки)
  • Надо поднять уровень разработок на следующий уровень сложности, что чего нужны проекты (*.mqproj файлы)
  • Надо приучить разработчиков писать совместные проекты, для чего полностью переработали хранилище
  • Надо простимулировать участие в открытых проектах (будет скоро)

Тестер тоже будем апгредить, там работы полно.

Я правда не понимаю, как свой "гитхаб" может увеличить популярность платформы больше, чем на 1%.

Как желание создавать совместные проекты может быть массовым?! Речь же именно про массовость, а не удовлетворения гиковских хотелок.

Маркет - массовая штука, бесспорно, т.к. завязывает пользователей, коих на порядки больше программеров. Но гитхаб - это же небольшая часть от программеров, которые являются небольшой частью пользователей платформы.

 
Renat Fatkhullin:
Увидите в большом описании перед релизом.

Кроме того, постоянно идут внутренние большие работы, которые не видны по 2-3 релиза, так как они подготовительные.

Терминал - это лишь часть торговой платформы. Успешное развитие технологической платформы кроется в ее маркетинге, сервисах и сообществе пользователей.

Просьба сделать анонс.

 
fxsaber:

Я правда не понимаю, как свой "гитхаб" может увеличить популярность платформы больше, чем на 1%.

Как желание создавать совместные проекты может быть массовым?! Речь же именно про массовость, а не удовлетворения гиковских хотелок.

Кто из нас имеет лучшее понимание, что такое платформа и глобальных целей платформы? Кто больше сделал практических тестов и понимает, что надо и что не надо делать?

Ответьте себе на эти вопросы и все станет ясно.

Я же не собираюсь читать лекцию. Технически четко заявленные цели вы не воспринимаете.

 
fxsaber:

Просьба сделать анонс.

Перед релизом выпустим. Еще будут изменения.
 

Вот детали о формульном управлении кастомными символами, которое доступно в бете.

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