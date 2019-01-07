Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 19
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Как удалить бары кастом-символа?
Захожу в диалог Symbols, выделяю нужный кастом-символ, перехожу на закладку Bars, выбираю диапазон дат, куда попадают все имеющиеся данные, нажимаю Request, получаю, например, 411 баров M1. Выделяю все, из контекстного меню выполняю команду Delete Bars, затем кнопку Apply Changes.
Результат - бары остаются.
Удалил данный кастом-символ целиком. Пересоздал заново (под тем же именем). Захожу в диалог на закладку Bars. Опять та же фигня - бары остались.PS. Удалилось только вручную через файл-менеджер из папки Bases/Custom. Это так и задумано?
Что возвращает SymbolInfoInteger(SymbolName, SYMBOL_TIME) для кастом-символа?
У символа есть бары. С помощью данного вызова пытаюсь в OnInit проверить, есть ли они. Предварительно проверяется, выбран ли символ в обзоре рынка.
В результате получаю 0.
Как удалить бары кастом-символа?
Захожу в диалог Symbols, выделяю нужный кастом-символ, перехожу на закладку Bars, выбираю диапазон дат, куда попадают все имеющиеся данные, нажимаю Request, получаю, например, 411 баров M1. Выделяю все, из контекстного меню выполняю команду Delete Bars, затем кнопку Apply Changes.
Результат - бары остаются.
Удалил данный кастом-символ целиком. Пересоздал заново (под тем же именем). Захожу в диалог на закладку Bars. Опять та же фигня - бары остались.PS. Удалилось только вручную через файл-менеджер из папки Bases/Custom. Это так и задумано?
Ошибка.
Как оказалось, нельзя удалить все бары. Хотя бы один надо оставить.
Исправим.
Не хватает CustomTicksTotal и получение кастомного тика по индексу.
CustomTicksDelete не позволяет удалить только часть тиков, у которых одно и то же время.
Странно, что для MqlRate есть возможность получения бара по индексу, а для MqlTick - нет.
Подскажите пожалуйста, можно ли создать неприрывный график склееный из разных контрактов фьючерса?
т.е. собрать один график, который будет состоять из самых ликвидных периодов разных фьючерсных контрактов?
на скрине три графика (нефть лайт) и у каждого всего 1 месяц ликвидного участка.
Нужно для тестирования и оптимизации советника использующего индикатор реальных объемов.
Соответсвенно нужен период хотябы 6 месяцев а лучше год, а это значит нужно склеить от 6 до 12 фьчерсов в один, так как нефть эксперируется каждый месяц.
Заранее благадарю за ответы!
Подскажите пожалуйста, можно ли создать неприрывный график склееный из разных контрактов фьючерса?
Никаких ограничений нет.
Должен ли вызов:
удалить все бары?
У меня удаляет лишь некоторые (какие-то избранные).
Должен ли вызов:
удалить все бары?
Не должен, т.к. можно писать тики/бары в "будущее". Вместо TimeCurrent надежнее какой-нибудь INT_MAX.