Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 44
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1) А вы вообще работаете с системами типа сабвершена/гита, знаете как они функционируют?2) Почему вы вдруг решили, что вам запрещают создавать древовидные структуры внутри проекта хранилища без всяких mqproj? Я же четко сказал - создавайте, если хотите.
Просто папки без проектов в Shared Project через меню не создаются:
Потому что это разделяемый проект в хранилище, к которому привязываются и другие участники. Много что в системе имеет прямую привязку к имени проекта.
Смена имени очень не рекомендуется с технической точки зрения. Поэтому, если работаете с разделяемыми проектами, надо выбирать хорошее публичное имя, которое не придется менять.
Ну так и запретите переименовывать привязанный, а чего свободный-то ограничивать?
Что с технической точки зрения в переименовании такого проекта может очень не рекомендоваться?
Города переименовывают - и ничего. А тут проблема папку переименовать.
Просто папки без проектов в Shared Project через меню не создаются:
Создайте вручную, если хочется идти своим путем.
Это же так просто.
Ну так и запретите переименовывать привязанный, а чего свободный-то ограничивать?
Что с технической точки зрения в переименовании такого проекта может очень не рекомендоваться?
Города переименовывают - и ничего. А тут проблема папку переименовать.
Я не зря спрашивал, имеете ли понятие о работе с версионными разделяемыми хранилищами и управлении ими.
Создайте вручную, если хочется идти своим путем.
Это же так просто.
Я так и делаю уже.
И вообще понял, что ничего страшного тут вроде нет - в крайнем случае создаётся суперпроект с именем Projects,
в который и переносится старая папка Projects. и всё остается по старому.
Единственное - добавится один уровень иерархии, но как нибудь переживу.
Спасибо за уделенное внимание. :-)
Я не зря спрашивал, имеете ли понятие о работе с версионными разделяемыми хранилищами и управлении ими.
Раньше я мог переименовывать папки с проектами и создавать папки в корне дерева проектов - а теперь не смогу (по крайней мере через контекстное меню), что существенно ограничивает мои возможности.
Поэтому и интересуюсь - пытаюсь понять, какие бонусы получу взамен.
Пока бонусов не увидел, то есть конкретно для меня это нововведение носит отрицательный результат.
Спасибо за весьма информативный диалог!
fxsaber:...И мне не совсем понятно, почему замечательные интеллектуальные возможности разработчиков тратятся не совсем на то, о чем просят верные пользователи.
Я думаю, что не всегда стоит слушать пользователей. Они зачастую вообще не знают чего хотят.
Обычно пользователи хорошо понимают вещь только после того, как ее пощупают. Во все времена изобретатели корпели над своими творениями и терпели насмешки со стороны обывателей. Те не понимали зачем это нужно и не смотрели в грядущее. Они не знали, что через некоторое время будут поголовно пользоваться тем, что высмеивают. Так было с радио, с телевидением, и со многими другими изобретениями.
Не всегда нужно слушать что думают потребители о разработках. Они вообще могут ничего не понимать. Сегодня будут хаить, а завтра жить без этого новшества не смогут. Се ля ви.))
Не представляю массовым явление MQL-Маркет-программ, которые бы были написаны более, чем одним человеком. MQL-проги - это что-то особенное. Совсем не C++.
ЗЫ Единственное, что вижу возможным, это написание сообща мат. программ под Облако. Например, майнеров. Это даже не написание, а некоторое адаптирование под MQL. Но сомнительно, что Облако сейчас является мотиватором для подобного.
Представьте, что через некоторое время Вы в корне поменяете свое мнение. Вы увидите какие сложные и интересные приложения будут разрабатываться на mql5. Это будет совершенно новый уровень программ. Все костыли отпадут и все самое нужное для трейдинга будет строится на платформе.
Иначе говоря, - никаких подключений Экселей, R, матлабов и прочего. Будут производится родные аналоги платформы МТ5.
Скорее всего, Вы сами займетесь серьезной разработкой на какого нибудь мощного приложения. Все это будет.
Представьте, что через некоторое время Вы в корне поменяете свое мнение. Вы увидите какие сложные и интересные приложения будут разрабатываться на mql5. Это будет совершенно новый уровень программ. Все костыли отпадут и все самое нужное для трейдинга будет строится на платформе.
Иначе говоря, - никаких подключений Экселей, R, матлабов и прочего. Будут производится родные аналоги платформы МТ5.
Скорее всего, Вы сами займетесь серьезной разработкой на какого нибудь мощного приложения. Все это будет.
А откуда такая, категоричная, уверенность? Ничего этого не будет. Ибо не впихнуть невпихуемое... Вы что, отлично знаете Матлаб, R, Excel? Сумлеваюсь.
Нельзя на самолёте пахать поля, равно как и на тракторе летать...
Нет у меня кнопки "забанить к чертовой матери".