Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 11
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Предлагаю рассмотреть возможность привязки всех возможных команд и опций к клавиатуре с возможностью настройки. Например, очень пригодилась бы возможность одной кнопкой скрыть линии бида и аска - сейчас приходится лезть в свойства и там отключать, неудобно. Ну, и всё остальное, что находится во внутренних слоях интерфейса. Не хватает такой гибкости.
Пишите скрипт, а дальше правый клик на данном скрипте в окне "Навигатор" и пункт "Назначить горячую клавишу".
Пишите скрипт, а дальше правый клик на данном скрипте в окне "Навигатор" и пункт "Назначить горячую клавишу".
Да, вариант. Правда, понадобится куча скриптов на все нужды, но это выход. Работает, спасибо.
Добавьте в следящий индикатор обработку нажатий кнопок:
или добавьте OnChartEvent в любой существующий индикатор на графике. Пример кода включает/выключает показ осей.
Добавьте в следящий индикатор обработку нажатий кнопок:
или добавьте OnChartEvent в любой существующий индикатор на графике. Пример кода включает/выключает показ осей.
Выбрал в "Обзоре рынка" нужные мне символы - и получаю в логе МТ5 такое сообщение: "no more than 1000 symbols can be selected".
Это что ещё за ограничение? Вроде платформу позициониовали как способную работать с различными пользовательскими символами, а по факту невозможно даже выбрать достаточное количество символов с сервера моего брокера. 1000 символов - это ж совсем немного.
И вдобавок данное сообщение сыплется без остановки:
И вдобавок данное сообщение сыплется без остановки:
Отключим в следующих билдах.
Выбрал в "Обзоре рынка" нужные мне символы - и получаю в логе МТ5 такое сообщение: "no more than 1000 symbols can be selected".
Это что ещё за ограничение? Вроде платформу позициониовали как способную работать с различными пользовательскими символами, а по факту невозможно даже выбрать достаточное количество символов с сервера моего брокера. 1000 символов - это ж совсем немного.
Предполагалось, что 1000 за глаза хватит. Их нельзя реально охватить вручную. Какая у вас задача?
Ну я конечно не вручную собираюсь мониторить такое количество. Предполагается обработка советником.
Но даже если бы и вручную, то речь же не обязательно об одновременном отслеживании всех этих символов. Просто бывает необходимо быстро глянуть котировку того или иного символа без лишнего шаманства. Почему нет, если это биржевая платформа. Да и на дворе 2017 год. Так зачем сковывать себя непонятными ограничениями. Ладно бы речь шла о сотнях тысяч символов, тогда ещё можно понять - нагрузка на канал связи брокера. Но 1000... Это ж пустяки. Тем более что по многим символам торговые сессии проходят в разное время, поэтому нагрузка не постоянна. У меня потребление трафика по 1000 символам не превышает 100 кбит/с.
Увеличим количество одновременно анализируемых инструментов.
Это рудименты прошлых лимитов.