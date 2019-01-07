Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1640: создание и тестирование собственных финансовых инструментов - страница 11

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Предлагаю рассмотреть возможность привязки всех возможных команд и опций к клавиатуре с возможностью настройки. Например, очень пригодилась бы возможность одной кнопкой скрыть линии бида и аска - сейчас приходится лезть в свойства и там отключать, неудобно. Ну, и всё остальное, что находится во внутренних слоях интерфейса. Не хватает такой гибкости.
 
SeriousRacoon:
Предлагаю рассмотреть возможность привязки всех возможных команд и опций к клавиатуре с возможностью настройки. Например, очень пригодилась бы возможность одной кнопкой скрыть линии бида и аска - сейчас приходится лезть в свойства и там отключать, неудобно. Ну, и всё остальное, что находится во внутренних слоях интерфейса. Не хватает такой гибкости.

Пишите скрипт, а дальше правый клик на данном скрипте в окне "Навигатор" и пункт "Назначить горячую клавишу".

 
Vladimir Karputov:

Пишите скрипт, а дальше правый клик на данном скрипте в окне "Навигатор" и пункт "Назначить горячую клавишу".

Да, вариант. Правда, понадобится куча скриптов на все нужды, но это выход. Работает, спасибо.
 
SeriousRacoon:
Да, вариант. Правда, понадобится куча скриптов на все нужды, но это выход. Работает, спасибо.

Добавьте в следящий индикатор обработку нажатий кнопок: 

if (lparam==88) //      X
        ChartSetInteger(0, CHART_SHOW_DATE_SCALE, !ChartGetInteger(0, CHART_SHOW_DATE_SCALE, 0));
if (lparam==89) //      Y
        ChartSetInteger(0, CHART_SHOW_PRICE_SCALE, !ChartGetInteger(0, CHART_SHOW_PRICE_SCALE, 0));

или добавьте OnChartEvent в любой существующий индикатор на графике. Пример кода включает/выключает показ осей.

 
threat:

Добавьте в следящий индикатор обработку нажатий кнопок:

или добавьте OnChartEvent в любой существующий индикатор на графике. Пример кода включает/выключает показ осей.

С точки зрения использования ресурсов вариант скрипта "отработал и закрылся" более выгоден (как говорит справка, каждый скрипт выполняется в своём потоке). С точки зрения организации - ваш вариант, конечно, лучше. Попробую и так и эдак.
 

Выбрал в "Обзоре рынка" нужные мне символы - и получаю в логе МТ5 такое сообщение:  "no more than 1000 symbols can be selected".

Это что ещё за ограничение?   Вроде платформу позициониовали как способную работать с различными пользовательскими символами, а по факту невозможно даже выбрать достаточное количество символов с сервера моего брокера.  1000 символов - это ж совсем немного.  

И вдобавок данное сообщение сыплется без остановки:




 
Alexey Navoykov:

И вдобавок данное сообщение сыплется без остановки:

Отключим в следующих билдах.

 
Alexey Navoykov:

Выбрал в "Обзоре рынка" нужные мне символы - и получаю в логе МТ5 такое сообщение:  "no more than 1000 symbols can be selected".

Это что ещё за ограничение?   Вроде платформу позициониовали как способную работать с различными пользовательскими символами, а по факту невозможно даже выбрать достаточное количество символов с сервера моего брокера.  1000 символов - это ж совсем немного. 

Предполагалось, что 1000 за глаза хватит. Их нельзя реально охватить вручную. Какая у вас задача?
 
Rashid Umarov:
Предполагалось, что 1000 за глаза хватит. Их нельзя реально охватить вручную. Какая у вас задача?

Ну я конечно не вручную собираюсь мониторить такое количество. Предполагается обработка советником.

Но даже если бы и вручную, то речь же не обязательно об одновременном отслеживании всех этих символов. Просто бывает необходимо быстро глянуть котировку того или иного символа без лишнего шаманства. Почему нет, если это биржевая платформа. Да и на дворе 2017 год.  Так зачем сковывать себя непонятными ограничениями.  Ладно бы речь шла о сотнях тысяч символов, тогда ещё можно понять - нагрузка на канал связи брокера.  Но 1000... Это ж пустяки. Тем более что по многим символам торговые сессии проходят в разное время, поэтому нагрузка не постоянна.  У меня потребление трафика по 1000 символам не превышает 100 кбит/с.

 

Увеличим количество одновременно анализируемых инструментов. 

Это рудименты прошлых лимитов.

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